220 öğrenci barınma krizine sürükleniyor

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) yönetimi, 220 kadın öğrencinin kaldığı Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu’nu kapattı. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararına karşı yurtta yıkım başlatıldığı iddia ediliyor.

Cumhuriyet, yurt binasını yerinde inceledi, çevredeki çalışanlarla görüştü. Edinilen bilgilere göre, kapatılan yurt binasında inşaat çalışmaları devam ediyor. Yurt çevresinde yaptığımız inceleme sırasında bir çalışan, “Neden bu inşaatın etrafında geziyorsunuz?” diyerek tepki gösterdi.

İnşaatın güz dönemine yetişip yetişmeyeceğini sorduğumuz yetkililerden ise “Önümüzde bir ay var, o zamana kadar açılacak” yanıtını aldık. Söz konusu ifadeler, üniversite yönetiminin yürütmeyi durdurma kararına rağmen yurt binasını fiilen tahliye edip dönüştürme sürecini sürdürdüğünü ortaya koyarken öğrencilerin barınma hakkı üzerindeki belirsizlik de devam ediyor.

‘YAŞAM ALANIMIZ’

Cumhuriyet’e konuşan bir güzel sanatlar fakültesi öğrencisi, alanda devam eden durumu şöyle anlattı: “Ben, Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu’nda barınan 220 kadından biriyim. Bu yurt sadece bir bina değil, bizim yaşam alanımız, üretim ve eğitim hakkımızın somut karşılığı.”

Öğrenci, “Kayyum rektörlük, mahkeme kararına rağmen binayı boşalttı ve yıkım başlattı. Alternatif sunmadan, iletişim kurmadan süreci geçiştiren bir üslupla ilerliyorlar. Bu büyük bir sorumsuzluk” diye konuştu.

Öğrenciler, bu kararın yalnızca fiziksel bir tahliye değil, üniversite yaşamına, kolektif kültüre ve kamusal eğitime yönelik bir saldırı olduğunun altını çizdi: “Okulumuzun güvenli, ulaşılabilir ve üretime uygun bu yurdu kapatılırsa birçok arkadaşımız okulunu bırakmak zorunda kalacak. Müşteri değil, öğrenci olarak görülmek istiyoruz. Bu karardan derhal vazgeçilmesini talep ediyoruz.”