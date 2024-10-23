23 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.10.2024 - 10:22

Güncelleme: 23.10.2024 - 10:22

KOCAELİ ilinde 23 Ekim Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMİRHAN, ESELER, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde AKYAZILI SK., BAHAR, BALÖREN, BARAJ SK., BIBEROGLU, BİBEROĞLU CD., ÇARSIBASI, ÇARŞIBAŞI CD., DAGKÖY ASAGI MEVKII, DAĞKÖY AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, DAĞKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, DURHASAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ESELER, FATİH SK., HACI MAHMUT SK., HASANOĞLU MEVKİİ, HASANOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, İLKBEYAZIT SK., KAYACIK SK., KÖRFEZ, MEZARLIK SK., MİRA, NECATIBEY, RECEPOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SOLAKLAR MEVKII, ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., YÖRÜKLER MEVKII KÜME EVLER, YÖRÜKLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU, MALTA mahallelerinde BİRAY SK., KOCAÇESME, KOCAÇEŞME CD., MİLLİYET SK., PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD., TAHA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOĞDU mahallelerinde BAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIKAHYA ATATÜRK, BIBEROGLU, BİBEROĞLU, DAĞKÖY, DURHASAN, EMIRHAN, EMİRHAN, ESELER mahallelerinde BALÖREN SK, BİBEROĞLU, ÇETİNKAYA SK., DAGKÖY MERKEZ MEVKII, DURHASAN MERKEZ MEVKII, ESELER CD., HASANOGLU MEVKII, KAYACIK, KESKİN SK., KIŞ, KOCAMAN SK., LALE SK., MEZARLIK SK, MÜCAHİT SK., ÖZBEK SK., PORTAKALLAR SK., RECEPOGLU MEVKII, SOFUOGLU MEVKII, SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SUATLAR SK., YILDIZLAR, YÖRÜKLER MEVKII, ZEYNEP sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1056. SK., 2875., AGAH EFENDİ SK., ANAFARTALAR, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, KARADENİZ SK., KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFİYE, ULASLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 104. CD., 1046., 105. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1138. SK., 1146. SK., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 2832., 3089, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ATİLLA SK., BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., ÇAYIR MEVKİİ, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, GÜDELER SK., HAFIZ İSMAİL CD., HALIL HODZIÇ, I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARAPINAR, KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAYBOSNA, SARIKUM CD., SELVI, SUNNİ BABA, SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ÇAMÇUKUR, PAZARKÖY mahallelerinde 109., 109. CD., 1156. SK., 116. CD., 1165. SK., 1166., 1166. SK., 1167. SK., 1168. SK., 1169. SK., 1170., 1170. SK., 1171. SK., 1175. SK., 1176., 1176. SK., 119. CD., 2618., 2633, 2734., ALI HAYDAR AKGÜN, ALİ HAYDAR AKGÜN SK., ARTVIN, BAYRAMCIK, ÇAM KENT MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, IBRIKDERE, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, GONCA, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNLİK, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ALI AGA, ALİ AĞA CD., BAYRAM SK., BEYKOZ, BEYKOZ CD., DEGER, FINDIKSUYU SK., HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKII, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, KARPUZDERE MEVKII, KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PINARSUYU SK, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERİNLİK ORTA MEVKİİ, ÜST MEVKII, YAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCA, SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, ERYIGITLER MEVKII, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, MERKEZ/13 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ALAYLI SK., ARSLANBEY KARTEPE, BAĞLIK SK., BAYRAM, DEĞER SK, DENİZLİ SK., FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, IFRAZIYE, KARAOLUK MEVKII, KILISE MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, SARIÇÖKEK MEVKII, SERİNDERE KANYON YOLU SK, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TELESİYEJ YOLU SK, YAYGINCA MEVKII, YESILDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİDÜZÜ, ÇEPNI, ÇEPNİ, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, CAMİDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMLIKDÜZÜ SK., İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARSUYU, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK KARPUZDERE MEVKİİ KÜME EVLER, SERİNLİK ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, TABAY, ÜST MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI mahallelerinde KARTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde 3143. SK., 3150. SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., GAZI, KARINCA SK., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARI, SARI CD., YALI YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YUKARI mahallelerinde 3138. SK., ATMACA SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, CONKBAYIRI CD., MOHAÇ, ÖRCÜN YOLU, ÖRCÜN YOLU CD., SEKİ SK., TURNA SK., YALI YOLU, YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK mahallelerinde 3150., KÖROGLU, KÖROĞLU CD., MOHAÇ CD., SERÇE SK., SOLAKOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA mahallelerinde 458., 460., 460. SK., 462. SK., 581., 581. SK., 582., 582. SK., 583. SK., 607., 607. SK., 608. SK., 609. SK., 610. SK., 612., 612. SK., 613., 613. SK., 614., 614. SK., 616. SK., 617. SK., 620. SK., 621. SK., FIKRI ÖZBAY, FİKRİ ÖZBAY CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., PIYALEPASA, SÜLEYMAN ATES, YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 186. SK., 383. SK., 444. SK., 445. SK., 447. SK., 448., 449. SK., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 454. SK., 455. SK., 457. SK., 466., 466. SK., 468., 468. SK., 471., 548. SK., 557. SK., 558., 558. SK., 562. SK., 563. SK., 565., 565. SK., 576., 576. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 580., 584., 584. SK., 585. SK., 586. SK., 587., 589. SK., 594. SK., BARBAROS HAYRETTİN CD., DİCLE CD., HALIDE EDIP ADIVAR, KARA FATMA, KARAFATMA CD., MALAZGİRT CD., MERIÇ, MERİÇ CD., PİYALEPAŞA CD., SÜLEYMAN ATES CD., SÜLEYMAN ATEŞ CD., YASAR DOGU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, İPEK YOLU, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA mahallelerinde 4141., 456. SK., 588., 588. SK., 590. SK., 626. SK., 628. SK., 629. SK., IPEK YOLU, İPEK YOLU BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, YENI, YENİ mahallelerinde 1 MART CD., 242., 242. SK., 243. SK., 254. SK., 259. SK., 262. SK., 264. SK., 276. SK., 277. SK., 278. SK., 279. SK., 286., 286. SK., 287. SK., 288. SK., 289. SK., 290. SK., 292. SK., 293., 293. SK., 294. SK., 295. SK., 296., 296. SK., 297. SK., 298. SK., IZNIK, KAZIM KARABEKİR CD., KIZILIRMAK, KIZILIRMAK CD., YEŞİLIRMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, YENI, YENİ mahallelerinde 162., 162. SK., 165. SK., 283., 283. SK., 284., 284. SK., ANAFARTALAR CD., ATATÜRK BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PİYALEPAŞA mahallelerinde 624. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde ERIS, ERİŞ SK., GÖKNAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde ARPACI SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., HÜRRİYET BULVAR, KAZIM KARABEKIR, SUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU, CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ACUN, ACUN SK., ADALILAR, ADALILAR SK., AHMET RASIM, AHMET RASİM CD., AJDA, AKBUĞ SK., AKDEMİR, AKKOR SK., AKTAN SK., ALTIN SK., ALTINOK SK., ASKIN, ASUDE, ASUDE SK., AŞKIN, AŞKIN SK., AYCAN SK., AYTAÇ SK., AZMİ SK., BAĞDAT CD., BAHRI, BALKANLAR SK., BALLI, BALLI SK., BATI PINAR, BATUHAN, BATUHAN SK., BAYAR SK., BEGONYA SK., BEHLÜL SK., BENNU, BERKANT, BERKANT SK., BORAN SK., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., CANGÜL SK., CEREN SK., CERRAH, CERRAH SK., CEZVECİ SK., ÇAGLAYAN, ÇAĞLAYAN SK., ÇALI SK., ÇELEBİ SK., ÇIKMAZ SK., DALYAN, DALYAN SK., DENIZALP, DENİZALP SK., DİLAY SK., DOBRA, DOBRA SK., DRAMA SK., DUT SK., DÜMEN SK., EDEBALI SK., EKBER SK., EKŞİOĞLU SK., ELZEM SK., EMEL SK., EMIR, EMİR SK., ENGİNSU SK., ENVER, ENVER SK., ERÇELİK SK., ERDAL, ERDAL SK., ERTÜRK SK., EVINÇ, EVİNÇ SK., FARUK YALÇIN CD., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FEYYAZ SK., FISTIK SK., FİKİR SK., FİLİNGİR SK., FUAT, FUAT SK., GAZİ CD., GENCAY SK., GENÇ ŞENGÜL SK., GÖKBEN, GÖKTUG, GÜLÇIN, GÜLHAN SK., GÜLSE SK., GÜLSU SK., GÜLTÜRK, GÜLTÜRK SK., GÜR, GÜRHAN SK., GÜRUF SK., GÜVERCİN SK., GÜZİN SK., HAKKI SK., HANDAN, HANDAN SK., HANECİOĞLU SK., HAVVA SK., HAYRAN SK., HİCRAN SK., HOŞGÖR SK., HOŞSOHBET SK., HURMA, IGDE, IHLAMUR, İĞDE SK., İSLAM SK., KADIM, KADİM SK., KAPTAN, KAPTAN SK., KARAKAS, KARAKAŞ SK., KAYRAN SK., KEVSER, KİRAZ SK., KOCATEPE SK., KUĞU SK., KUMRU SK., LATİFE SK., LEVNİ SK., LODOS SK., MARAL, MARTI SK., MEHTAP, MEHTAP CD., MELTEM, MEVSIM, MEVSİM SK., MİHRİBAN SK., MUHAKKAK, MUHAKKAK SK., MUZ SK., MÜJDAT SK., NAFİLE SK., NAMIK KEMAL CD., NAR, NAR SK., NAZLIGÜL SK., NEYZEN SK., NURTEN, NURTEN SK., OKÇU SK., OVA, OVA SK., OYA, OYA SK., ÖMÜR SK., ÖVER, ÖVER SK., ÖZAY, ÖZDEMİR SK., ÖZDINÇER, ÖZER SK., ÖZGÜR, ÖZTEKIN, ÖZTEKİN SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PELIN, PELİKAN SK., PELİN CD., PINARLI, PINARLI SK., PİNA SK., PLAJ, PLAJ CD., RUSEN, RUŞEN SK., SAKIZ SK., SALİM SK., SAMİMİ SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEVER SK., SEVİNÇLİ SK., SEYMEN SK., SIRMA, SIRMA SK., SÜKRAN, SÜLÜN, SÜLÜN SK., SÜREYYA SK., ŞAMPİYON SK., ŞENGÜL SK., ŞEYH ZAYET SK., ŞÜKRAN SK., TAN SK., TEPE CD., TERIM, TERİM SK., TOPRAKKALE SK., TURGAY, TURGAY SK., TUTKU SK., TÜRKAN SK., ULUCAN, ULUCAN SK., ÜZMEZ SK., VİŞNEZADE SK., VURAL, VURAL SK., YAKAMOZ SK., YAKUP KEFELİ SK., YALIN SK., YAMAÇ, YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN SK., YESIM, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIRIM BEYAZIT CD., YOSUN, YOSUN SK., YUNUS, YUNUS SK., YURTYAPAN SK., YUVA SK., ZENNUR SK., ZERRİN SK., ZEYTİN SK., ZEYTİNLİK SK., ZUHAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 00:10-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, BAĞLARBAŞI, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN mahallelerinde 1544. SK., 1547. SK., 1547/1., 1547/1. SK., AKAİD SK., AKİF SK., AKYILDIZ SK., ANIL, AŞIK VEYSEL CD., AŞİYAN SK., ATATÜRK, ATMACA, BANKA SK., BARAN SK., BAYBORA SK., BERAT SK., BEYLIK, BEYLİK SK., BEYZA SK., BIROL, BİRGÜL SK., BİROL SK., BOSNA, BOZ SK., BULUT SK., CEVİZ SK., ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇAYBAŞI SK., ÇEVİK SK., DAĞISTANLI SK., DERİNCE SK., DINAMIT, DİNAMİT SK., DİRLİK SK., DUYGULU, DUYGULU SK., ENDÜLÜS SK., EREN, EREN SK., ERKAN, ERKAN SK., EVLIYA ÇELEBI, EYLEM SK., FIKRET SK., FİKRET SK., GELIN, GENÇ OSMAN CD., GİZEM SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLAY, GÜLAY SK., GÜLER, GÜLER SK., GÜLISTAN, GÜLNUR, GÜLNUR SK., GÜNDÖNÜMÜ, GÜNDÖNÜMÜ SK., GÜNNUR SK., GÜRAY, HAK SK., HASGÜL, HAYAT SK., HÜLASA, HÜLASA SK., İNÖNÜ CD., KADI SK., KAHYA SK., KARAMAN SK., KERVAN, KERVAN SK., KOVAN SK., LEVENT SK., MESIRE, METIN, MIZRAK SK., MİRAÇ SK., MOLLA HÜSREV CD., MUHARREM, MURAT SK., MURTAZA SK., NACAR SK., NEŞE SK., NIL, NİL SK., NİSA SK., NURDOĞAN SK., ÖĞE SK., ÖVÜNÇ, PERİHAN SK., POLAT SK., RAUF ORBAY CD., RECEP SK., SEHIT GAFFAR OKKAN, SELÇUK, SELEN SK., SEVAL SK., SEVENGÜL SK., SIMSEK, SIRAT SK., ŞAİR SK., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEN SK., ŞERİFE SK., ŞİMŞEK SK., TALHA SK., TANSU SK., TURAN, TUZLA, TÜR SK., ULUSU SK., UMUT SK., ÜÇAYLAR SK., ÜLKÜ, VEFA SK., YAĞIZHAN SK., ZERAFET SK., ZÜHRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 02:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDİ İPEKÇİ, BAĞLARBAŞI, CAMI, CAMİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde 1546. SK., ADACIK SK., AFACAN, AFACAN SK., AİLE SK., AKBAŞ SK., AKÇADAĞ SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA SK., AKTAR SK., AKTOP SK., ALİBABA SK., ALKIN, ALKIN SK., ALPEREN, ALPEREN SK., ANIL SK., ARDIÇ SK., ASIK VEYSEL, ASUMAN SK., ATASAY SK., AVŞAR SK., AYGÜN SK., AYYILDIZ SK., BAHARİYE SK., BANU SK., BARAN, BASAK, BATTALGAZI, BEGÜM, BEGÜM SK., BELEN, BERİL SK., BEYAN, BEYAN SK., BİLGEN SK., BİNGAZİ SK., BİRLİK SK., BİZİM SK., BODRUM, BODRUM SK., BOSNA SK., BURAK SK., CANSEVER, CANSEVER SK., CEVIZ, CIVAN, CİVAN SK., ÇAKI SK., ÇAPA SK., ÇAY, ÇAY SK., ÇAYBASI, ÇORUH SK., DADAŞ SK., DAMAR, DAMAR SK., DEVA SK., DORUKAN SK., ECMEL SK., ENSAR SK., ERASLAN SK., ERTUGRULGAZI, ERTUĞRULGAZİ CD., ESENTEPE, ESENTEPE SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., EZGİ SK., FATIH, FERİDE SK., GELİN SK., GENCE SK., GIPTA SK., GIZEM, GÖK SK., GÜLERYÜZ SK., GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., GÜLSEN, GÜLŞAH SK., GÜLŞEN SK., GÜNAY, GÜNAY SK., GÜNEŞ SK., GÜRAY SK., HACI SK., HACILAR SK., HAKTAN, HAKTAN SK., HALISHANE, HALİSHANE SK., HANDE, HANDE SK., HASGÜL SK., HAZAN, HÜNKAR, HÜNKAR SK., INÖNÜ, İLKNUR SK., KAÇKAR SK., KADER, KALENDER SK., KALYON SK., KAMACI SK., KASIRGA SK., KILIM, KİLİM SK., KOZA SK., KUDRET SK., LEVENT, LİDER SK., MAKUL SK., MECNUN, MECNUN SK., MERAL, MERAL SK., MESİRE SK., MEŞALE SK., MİNARE SK., MUHARREM SK., MUKABELE SK., MUKADDES SK., MURTAZA, NANELİ SK., NEFİS SK., NERGIS SK., NIYET, NİYET SK., NURÇİN SK., OCAK SK., ORUÇ REİS CD., ÖREN SK., ÖRF SK., ÖVÜNÇ SK., ÖZGÜL, ÖZGÜL SK., PEHLIVAN, PEHLİVAN SK., PERIHAN, PINARBASI, RAUF ORBAY, RÜZGARLI SK., SADRAZAM SK., SARAÇ SK., SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELALE, SELÇUK SK., SELİN SK., SENLIK, SEVGİ SK., SEVINÇ, SIFA, SIFA SK., SITKI SK., SOKULLU CD., SULTAN, SULTAN SK., SÜKÜR, ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞENLİK SK., ŞİFA SK., ŞİMAL SK., ŞÜKÜR SK., TAÇ SK., TASLIMAN, TERTİP SK., TURAN SK., TURNALI SK., TUZLA CD., TÜRBAN SK., USLU, ÜLKEM, ÜLKEM SK., ÜLKÜ SK., ÜSTÜN SK., YAZAR, YAZAR SK., YENIDEVIR, YENİDEVİR SK., YENİGÜN SK., YERLI, YERLİ SK, YERLİ SK., ZAFER SK., ZÜHRE SK., ZÜLFIKAR, ZÜLFİKAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HÜRRIYET, HÜRRİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME, MEVLANA mahallelerinde 2030. SK., 2031. SK., 2032. SK., 2033. SK., 2034. SK., 2035. SK., 2036. SK., 2037. SK., 2038. SK., 2040. SK., 2040/1. SK., 2053. SK., 2054. SK., 2055. SK., 2055/1. SK., 2056. SK., 2057. SK., 2058. SK., 2058/1. SK., 2059. SK., 2060. SK., 2061., 2061. SK., 2061/1. SK., 2061/2. SK., 2061/3. SK., 2062. SK., 2063. SK., 2064. SK., 2065. SK., 2066., 2066. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069. SK., 23 NİSAN CD., 528/1. SK., 529. SK., ÇOBAN MUSTAFAPASA, EMEKTARLAR, EMEKTARLAR CD., SOMA MADEN SEHITLERI, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ BLV, SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CD, YASA, YASA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, DENIZLI, DENİZLİ, ESKİHİSAR, ORGANIZE mahallelerinde 1, 269, 3020. SK., 3326., 3401., 3402, 3403., 3404., 3408., 3408. SK., 3410., 3411., 3418., 3419., 3422, 3422., 3427., 3428., 3431., 3442, 3442., 3442. SK., 3446., ATATÜRK CD., BAĞDAT SK., BAĞLAR SK., BARIŞ SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇINAR., DENIZLI FATIH, GAZI MUSTAFA KEMAL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GONCA SK., GÜL SK., KARANFİL SK., KARŞI SK., LEYLAK SK., MANOLYA SK., ONUR SK., ORKİDE SK., PAPATYA SK., SARI ÇEŞME SK., SÜMBÜL SK., TOPLUCA SK., ULUDERE, ULUDERE CD, ULUDERE CD., YARIŞ YOLU SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., ADA SK., AHU, AKDENIZ, AKSU SK., ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., BAĞLARBAŞI CD., BALKAYA SK., ÇAĞATAY SK., ÇALIŞKAN SK., DAMLA SK., DERELİ SK., DILARA, DINÇ, DİLARA SK., DİNÇ SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE, ECE SK., ELVAN SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FETİYE CD., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., HILAL, HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KANARYA SK., KARANFIL, KOYUNCU, KUMSAL SK., LEYLA, MELODİ, MERT SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., NERGIS, NERGİS SK., NESLİHAN SK., NİLÜFER SK., ÖYKÜ, ÖZLEM, RÜZGAR SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., ULUS SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., ÜSTÜN, YAGMUR, YAPRAK, YASEMİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1. CD, 2., AÇELYA SK., ADALI, ADALI SK., AKPINAR, ANADOLU, ANADOLU CD., ARNIÇ SK., ATAKAN, ATAKAN SK., BOTANIK, BOTANİK SK., BURÇAK SK., CANSU SK., CEYDA SK., CİHAN SK., ÇAĞDAŞ SK., ÇAĞLA SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., DEREN, DEREN SK., DERİN SK., DILA, DİLA SK., DOĞUŞ SK., DURAK, DURAK SK., EGE SK., EKİN SK., ERHAN, ERHAN SK., ERMIS, ERMİŞ SK., ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., FILIZ, FİLİZ SK., FULYA SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GÖKALP SK., GÖKKUŞAĞI SK., HARMAN SK., HASRET, HİSAR SK., HUZUR SK., HÜSEYIN DEMIR, INCE, ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İHLAS SK., İNCE SK., İSMET İNÖNÜ CD., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KALE, KALE SK., KARACA, KARAYEL SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., KINACI SK., KIZILCIK SK., LEMAN SK., MELEK SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, MUTLU SK., NARLI SK., NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZGÜRLÜK CD., PAPATYA, PLEVNE CD., RAMAZAN, RAMAZAN SK., SAMYELİ SK., SEDİR SK., SEVİNDİK SK., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD., ŞEHZADE SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., UĞUR SK., YABANGÜLÜ, YAHYA KAPTAN CD., YAKAMOZ, YAVUZ, YAVUZ SK., YELKEN, YELKEN SK., YEŞİLVADİ CD., YEŞİM SK., YILMAZ SK., ZAKKUM SK., ZEHRA SK., ZÜLÜF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde BADEM SK., ÇİLEK SK., DOLUNAY SK., DORUK SK., ELIF, ELİF SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., KAMER SK., KASIMPATI, KASIMPATI SK., ÖZCAN SK., SADIK SK., SEDEF SK., ŞİRİN SK., TEVFİK FİKRET CD., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., YAĞMUR SK., YILDIZ ÇIÇEGI, YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ÖZGÜRLÜK, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 101. SK., 103. SK., 105. SK., 105/1. SK., 105/2 SK., 106., 106. SK., 107. SK., 107/1. SK., 107/2. SK., 109. SK., 109/1. SK., 110. SK., 114., 114. SK., 117/1., 117/1. SK., 119., 121. SK., 121/1., 121/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/8., 121/8. SK., 123., 123/1., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 123/3. SK., 123/4. SK., 123/5., 123/5. SK., 124., 125., 125. SK., 125/1. SK., 127., 127. SK., 134. SK., 135. SK., 137., 139. SK., 141., 142. SK., 143. SK., 149., 149. SK., 151., 151. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 170., 172., 172. SK., 173. SK., 199. SK., 2356. SK., 2357., 2357. SK., 240., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 248/2. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 415/3. SK., 416/2. SK., 419. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 422/5., 422/5. SK., 423. SK., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 429. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 448. SK., 45. SK., 45/3. SK., 458. SK., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 49. SK., 49/1., 497. SK., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499., 499. SK., 50. SK., 51., 51. SK., 5104. SK., 521., 522., 523/1., 526., 526. SK., 527., 527. SK., 528., 528. SK., 53. SK., 534. SK., 538., 538. SK., 539., 539. SK., 54. SK., 56. SK., 56/1. SK., 561., 57. SK., 57/2. SK., 58., 58. SK., 58/1., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66/1. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 86., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., AYÇA, AYÇA SK., AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD., BAŞAK SK., BESTE, BESTE SK., BİLLUR SK., ÇAĞRI SK., ÇİĞDEM SK., DEFNE SK., FİKRİ ALTIOKKA CD., GÖKTÜRK SK., MARMARA CD., MİMAR SİNAN CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., NAZIM HİKMET CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., PİRSULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., SEHER SK., TURGUT, TURGUT SK., VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILEROSB, TAVSANCIL, TAVŞANCIL mahallelerinde AKPINAR SK., ALICI SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., AŞAĞI PINAR SK., BALIKAYA SK., BASAKLI SK., BAŞAKLI SK., CEVİZDİBİ SK., ÇERKEŞLİ CD., ÇINAR. SK, DURSUN SK., ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., FAZILET, FAZİLET SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., HAFIZ ALİ SK., HAVUT ÇEŞME SK., İKİZ ÇEŞME SK., KAŞARHANE SK., KAYNARCA SK., KOCAALİ SK., KÜLLÜKTEPE SK., MEHTAP SK., MENEKŞE KOÇAK SK, MENEKŞE KOÇAK SK., NUH ÇİMENTO, OSMAN SK., SARAÇ, SPOR SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., VAROL SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK., YILDIZLI SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 23 Ekim Çarşamba 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEMIRCILEROSB, DILOVASIOSB, FATİH, GEBZE, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, TAVSANCIL, TAVŞANCIL, TURGUT ÖZAL mahallelerinde 102. SK., 104. SK., 108., 108. SK., 111. SK., 112., 112/1. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 119. SK., 120. SK., 120/1., 120/1. SK., 120/2. SK., 121., 122. SK., 123. SK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205. SK., 206. SK., 207., 207. SK., 207/1., 207/1. SK., 207/2., 209. SK., 211. SK., 211/1. SK., 212. SK., 212/1. SK., 213. SK., 214. SK., 215. SK., 216. SK., 217. SK., 218. SK., 221. SK., 222. SK., 223. SK., 223/1. SK., 224., 224. SK., 225., 225. SK., 226., 226. SK., 226/1. SK., 227. SK., 227/1. SK., 227/2. SK., 228. SK., 228/1. SK., 228/2. SK., 229. SK., 230., 230. SK., 230/1. SK., 230/2. SK., 231. SK., 231/1. SK., 231/2., 231/2. SK., 231/3. SK., 232., 232. SK., 232/1. SK., 232/2. SK., 232/3. SK., 233. SK., 233/1. SK., 233/2, 234. SK., 234/1. SK., 235. SK., 235/1. SK., 236. SK., 237. SK., 238. SK., 239. SK., 240. SK., 240/1., 240/1. SK., 240/2., 240/2. SK., 240/3. SK., 241. SK., 242/1. SK., 244. SK., 245., 245. SK., 246. SK., 248. SK., 250. SK., 251/1. SK., 252. SK., 301. SK., 401. SK., 401/1. SK., 401/2. SK., 401/3. SK., 402. SK., 501. SK., 501/2., 501/2. SK., 501/3. SK., 501/4. SK., 502. SK., 503. SK., 504/1. SK., 505., 505. SK., 505/1., 505/1. SK., 506. SK., 507. SK., 508. SK., 509. SK., 510. SK., 511. SK., 512., 512. SK., 512/1. SK., 512/2. SK., 513. SK., 513/1. SK., 513/2. SK., 513/3. SK., 513/4. SK., 514. SK., 514/1. SK., 515. SK., 516. SK., 516/1. SK., 516/2., 516/2. SK., 517., 517. SK., 517/1. SK., 518. SK., 518/1. SK., 518/2. SK., 519. SK., 520. SK., 521. SK., 521/1. SK., 522. SK., 525., 525. SK., 530., 530. SK., 530/1. SK., 530/2. SK., 531., 531. SK., 532/2. SK., 533. SK., 533/1. SK., 534/1. SK., 535. SK., 536. SK., 537. SK., 538/1., 538/3. SK., 539/1. SK., 539/10. SK., 539/2. SK., 539/3., 539/3. SK., 539/4. SK., 539/5. SK., 539/6. SK., 539/7. SK., 539/8. SK., 539/9. SK., 540. SK., 540/2. SK., 541., 541. SK., 541/1., 541/1. SK., 542. SK., 542/1., 542/1. SK., 542/2. SK., 543. SK., 543/1. SK., 544. SK., 545. SK., 545/1. SK., 546. SK., 550. SK., 550/1. SK., 557., 557/1. SK., 557/2. SK., 559. SK., 559/1. SK., 560., 560. SK., 561. SK., 620., ADAKÖY KÖYÜ MERKEZ, ASALET, ASALET CD., BARIŞ CD., BİLAL-İ HABEŞ CD., ÇERKESLI, ÇEVRE YOLU SK, D-100 KARAYOLU CD., D-4001, DENEME SK., ELMACIK DERE YOLU SK., FABRIKALAR, FABRİKALAR CD, FARABI, FARABİ CD., GEYLANI, GEYLANİ CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYİNBAŞ, IBN-I SINA, ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., İBN-İ SİNA CD., İSTİKLAL, İSTİKLAL CD, KARABEY, KARABEY CD., KARDES, KARDEŞ CD., LIMAN, MANASTIR TEPE SK, MEHMET AKİF ERSOY CD., NECIP FAZIL, SANAYI, SEVİL EKREM, ŞEYH ŞAMİL CD., UZUNTARLA, UZUNTARLA SK, VALILER, YANYOL CD., YASEMIN, YASEMİN CD., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YESILIRMAK, YUNUS EMRE, YUNUS EMRE(OSB'DE KALIYOR) CD., YUNUS EMRE_BİR KISMI OSB DE KALIYOR CADD sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.