23 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 23 Eylül hava durumu raporuna göre; hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Eylül hava durumu raporunu yayımladı.
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGÂR
Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın ise; genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte il il hava durumu...
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 32°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 34°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 35°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 30°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ
Parçalı ve az bulutlu, doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 25°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 25°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 37°C
Az bulutlu ve açık
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her an 7 büyüklüğünde...'
- 17 yaşındaki liselinin ifadesi ortaya çıktı
- 13 bin Euro'luk vale hikâyesi
- Emekli maaşına ara zamda rakam ortaya çıktı
- İmam Ahmet Gür hakkında yeni gelişme!
- Yargıdan 'Ali Erbaş' kararı!
- Eyüpspor, durdurulamıyor!
- Dilan Polat servetinin kaynağını açıkladı
- CHP İstanbul'da ilk aday belli oldu
- Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi