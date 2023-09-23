23 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 23.09.2023 - 08:30

Güncelleme: 23.09.2023 - 09:09

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 23 Eylül hava durumu raporunu yayımladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGÂR

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise; genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 34°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 29°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Adana ve çevresinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 35°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 30°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 30°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 30°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGELERİ

Parçalı ve az bulutlu, doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 25°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, Ardahan ile Kars'ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 25°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 37°C

Az bulutlu ve açık