23 Kasım 2022 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Deprem bölgesi Düzce'de hava nasıl olacak?

23 Kasım 2022 Çarşamba, 08:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Denizli, Manisa, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Muğla, Aydın ile Çanakkale çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece azalacağı, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

ANKARA: 17, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

BOLU: 15, Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı.

DÜZCE: 20, Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı.

BURSA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ADANA: 23, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 21, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağışlı.

KONYA: 17, Parçalı bulutlu.

KASTAMONU: 16, Parçalı bulutlu.

SİNOP: 20, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 23, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 20, Parçalı bulutlu.

ARTVİN: 18, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: 12, Parçalı bulutlu.

KARS: 12, Parçalı bulutlu.

VAN: 12, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 16, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 16, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 16, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 18, Parçalı bulutlu.