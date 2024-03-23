23 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 23.03.2024 - 09:42

DÜZCE ilinde 23 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, BATTALLAR, BEYLIK AGACI, BEYLİK AĞACI, DİLAVER, ESMAHANIM, KARATAVUK, KAVAKLIK, KAYADIBI, KIRKHARMAN, KÖYİÇİ, KÖYÜN KENDİSİ, KÜPLER, N KENDISI, UĞURLU mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 887., BATTALLAR, BEYLIK AGACI, DAVUTAGA, DAVUTAĞA KÖYÜ İÇ YOLU, DAVUTAĞA KÖYÜ YOLU, DILAVER, DİLAVER KÖYÜ YOLU, ESMAHANIM, ESMAHANIM KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HEMSIN, HEMŞİN KÖYÜ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ İÇ YOLU, KARATAVUK KÖYÜ YOLU, KAVAKLIK, KAYADIBI, Kayadibi İç yolu, KIRKHARMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU, KÜPLER, KÜPLER KÖYÜ YOLU, PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, UGURLU, UĞURLU KÖYÜ YOLU, YENICE, YENİCE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE, YENİ mahallelerinde GÜL SK., HÜSEYİN YANMAZ CD., HÜSEYİN YILMAZ CD., KESKIN, KESKİN SK., OKTAY SK., YEŞİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANİYE mahallelerinde BELEN SK., LALE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÜLTÜR, MERKEZ mahallelerinde 101, 19. SOK., 201. SK., 202. SK., 203. SK., 204. SK., 205, 205. SK., 207. SK., 211, 211 SK., 212. SK., 222, 304. SK., ISTANBUL, İSMET PAŞA CD., İSTANBUL CD., MENDERES CD., ŞİFALI SU CD., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde YESILYAYLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, YANIK 2 mahallelerinde balkaya, balkaya yolu, YANIK 2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 20. SOK, YILDIZTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEREFİYE mahallelerinde PIRPIR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 17:00-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde IGDIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY, GÜNEYALTI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, GÜNEY, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNEY KÖYÜ YOLU, SANAYI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, YOĞUNPELİT mahallelerinde YOGUNPELIT, YOĞUNPELİT KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLATEPE mahallelerinde YAYLATEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMKÖY mahallelerinde 3129., 3235. SK., 3255. SK., 3261. SK., 3266., 3266. SK., 3274. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU, AKÇAKOCA KARAYOLU CD., ESKI AKÇAKOCA, MELEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP DÜZCE, KONURALP DÜZCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZ, SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, KONURALP 170., KONURALP AKÇAKOCA, KONURALP AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHIT, ŞEHİT mahallelerinde DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, KONURALP 208., KONURALP 261., KONURALP 650., KONURALP MUHACİRLER SK., KONURALP SANTIYE, KONURALP ŞANTİYE, KONURALP ŞANTİYE SK., KONURALP TAŞLIK, KONURALP TEPECİK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVELİ, KONAKLI, N KENDISI mahallelerinde DEVELI BESNI, DEVELİ KÖYÜ YOLU, KONAKLI, KONAKLI KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARA HACIMUSA, YENI, YENİ mahallelerinde 1151. SK., 1170. SK., 1356. SK., 1378. SK., 1379. SK., 1381., 1388. SK., 1391., 1392., 1392. SK., 1412., HALIL ÜSTÜNEL, HALİL ÜSTÜNEL SK., KANAL, KIRKLAR, KURS SK., PALAS, PALAS SK., PINARLAR, PINARLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, YENI mahallelerinde 1154., 1210. SK., 1214., 1215., 1215. SK., 1217. SK., ESER, ESER SK., EVLİYA ÇELEBİ SK., HARMAN, KARACA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARA HACIMUSA, YENI, YENİ mahallelerinde 1149., 1150. SK., 1161., 1161. SK., 1163., 1179. SK., 1395., 1405. SK., 1412. SK., ÇENGEL SK., KIRKLAR SK., TEPE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ÇAMLISU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ mahallelerinde 431. SK., 473. SK., 474. SK., 475. SK., 499., ARKA SK., AZİM SK., AZMİMİLLİ SK., BARIŞ SK., BATUMLU AHMET SK., BAYRAK CD., BAYRAKTARBAŞI SK., BOYACI SK., CAVİT AYIŞIK SK., ÇALDIRAN SK., GAZHANE CD., KEMAL ÇITLAK SK., KILIÇ SK., ŞEHİT YAŞAR ÖZGÜNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA mahallelerinde 737. CD., 811. SK., 821. SK., 823., 823. SK., 824. SK., 825., 825. SK., 850., AKÇAM, AKÇAM SK., CELAL NALBANTOĞLU SK., KANUNİ SK., OVA SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde ŞEHZADE ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.