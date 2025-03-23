23 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.03.2025 - 12:16

Güncelleme: 23.03.2025 - 12:16

DÜZCE ilinde 23 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ATIK, CEMRE SK., CENEVİZ SİTESİ, HACIOGLU, HACIOĞLU CD., HUZUR, İŞ GÖREN CD., SERÇE SK., ŞİFA SK., TUZCUOĞLU SK., YALIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mart Pazar 12:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YALI mahallelerinde FAN DERESİ SK., FINDIK SK., HAMAM SK., HAZAN, INCI, KIZILAY SK., LISE, LİSE SK., ORHAN GAZİ CD., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SAKA, SAKİN SK., SANTRAL, SANTRAL CD., TANER SK., YOSUN, YOSUN SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI, AŞAĞI, DEREIÇI, GÜNEY, N KENDISI, NAŞLAR, ORHANGAZİ, OSMANCIK, SERENALTI, YUKARI mahallelerinde ASAGI, DEREIÇI, DEREİÇİ MAHALLESİ, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, NAŞLAR KÖYÜ YOLU, ORHANGAZI, ORHANGAZİ KÖYÜ YOLU, OSMANCIK, SERENALTI, YILGIN KÖYÜ İÇ YOLU, YILGIN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIK AGACI, KURUKAVAK mahallelerinde BEYLIK AGACI, KURUKAVAK, KURUKAVAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KINIK, N KENDISI mahallelerinde KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde ORTANCA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-09:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, ARABACI, GÖKTEPE, KEPENÇ, KOÇULLU, KÖYÜN KENDİSİ, KURUGÖL, N KENDISI, SARIYAYLA, YUKARI mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU, AKTAS, AKTAS KÜME EVLER, AKTAŞ KÖYÜ YOLU, ARABACI, ARABACI KÖYÜ YOLU, CUMAYERİ KÖY YOLU, EDILLI., GÖKTEPE, GÖKTEPE KÖY YOLU, GÖKTEPE KÖYÜ YOLU, GÖKTEPE KÜME EVLER, HÜRRIYET, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KOÇAR, KOÇULLU, KOÇULLU KÖYÜ YOLU, KURUGÖL, KURUGÖL KÖYÜ YOLU, SARIYAYLA, SARIYAYLA KÖYÜ YOLU, YAGMUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Mart Pazar 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACARA, AYAZLI, DOGANCILAR, DOĞANCILAR, DÖNGELLİ, N KENDISI mahallelerinde ACARA, ASLI SK., BEYÖREN, DADALI, DOGANCILAR, DOĞANCILAR KÖY YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCILAR KÖYÜ YOLU, EREĞLİ CD., FAKILLI, İsimsiz152 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 141. SK., 142. SK., ÇİFTECEVİZLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZİÇAKMAK mahallelerinde BOLU CD., D 100 KARAYOLU CD., SAATÇİ SK., SİVRİKAYA SK., VELİOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR, SEHIT mahallelerinde KONURALP BAGLIK YOKUSU, KONURALP BAĞLIK SK., KONURALP HILMI SÖNMEZ, KONURALP HİLMİ SÖNMEZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTEPINARLAR, ÇİFTEPINARLAR mahallelerinde KONURALP CUMHURIYET, KONURALP CUMHURİYET CD., KONURALP HÜRRİYET CD., KONURALP TOPÇU SK., KONURALP ÜSKÜBÜ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEVELI, KÜÇÜKAHMET, N KENDISI mahallelerinde 20530., 20600., 21050., DEVELI, KÜÇÜKAHMET KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR mahallelerinde 10915., 10917., 11040., ALTINPINAR KÖYÜ YOLU, MUNCURLU KÖYÜ YOLU, MUNCURLU PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde 21000., 21100. SK., 21300., 21310. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ, MUNCURLU, MUNCURLU MÜCAVIR mahallelerinde 10975., 10990., 11030., 11080., ALTINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, MUNCURLU BESNI, MUNCURLU BESNİ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EFENDI, MERKEZ mahallelerinde EFENDI, HOCAOĞLU KÖYÜ YOLU, MERKEZ KÜME EVLER, YENİKARAKÖY İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MUNCURLU MÜCAVIR, MUNCURLU MÜCAVİR mahallelerinde 11020., 11025., 11200., 11210., 11225., GÜMÜŞPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, MUNCURLU BESNİ, MUNCURLU KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIDIYE, CEDİDİYE, NUSRETTİN mahallelerinde 348., BOLU, MURAT CENGİZ SK., YAŞAR TÜTÜNCÜOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUŞLAR, KAZUKOGLU, KAZUKOĞLU, TOKUSLAR, TOKUŞLAR mahallelerinde 3345. SK., 3505., ÇEVRE YOLU, KAZUKOĞLU YOLU, ZAHID KEVSERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, ÇAVUŞLAR, DEMETEVLER, N KENDISI, TOKUSLAR, TOKUŞLAR mahallelerinde 3218., 3330. SK., 3355. SK., 3428. SK., 3455. SK., 3459. SK., 3470., 3470. SK., 3475. SK., 3479. SK., 3480. SK., 3489., 3489. SK., 3505. SK., 3506., 3511., 3511. SK., 3517. SK., 3521., 3521. SK., 3653. SK., 3660. SK., 3662., 3662. SK., 3672. SK., 3673., 3673. SK., 3674. SK., 3679. SK., 3685. SK., 3695. SK., 3696. CD., 3697. SK., 3708. SK., 3715., 3716., 3716. CD., 3718. SK., 3720., 3720. SK., 3736., 3740., 3740. CD., 3742. SK., 3744., 3752., 3752. SK., 3753., 3753. SK., 3760. SK., 3762., 3762. SK., 3764. SK., 3770., 3770. SK., 3772., 3772. SK., 3777. SK., 3783., 3783. SK., 3785., 3786., 3786. SK., 4094. SK., 4095., 4101., ÇAKIRLAR YOLU, ÇELIKLER, ÇIFTLIK MERKEZ, DÜZCE YIĞLICA YOLU, MELEN CD., MERKEZ ÇAKIRLAR SK., YIGILCA, YIĞILCA CD., YIĞLICA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 15:00-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNBASI MÜCAVIR, GÜNBAŞI, GÜNDOLAMASI, KARA AGAÇ, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MUSABABA MÜCAVIR, N KENDISI, POYRAZ, SALLAR, YEŞİLÇİMEN, YUKARI mahallelerinde 10200., 10210., 10215., 10240., 10246., 10560., 10600., 10630., 10635., 10700., 10730., 10825., 10830., 10835., 110. SK., 4560., 4560. BULVAR, 4590., 4590. SK., 4603., 4604., 4604. SK., 4606., 4606. SK., 4607. SK., 4626. SK., 4629. SK., 71., 9.DÜZCE, 9.DÜZCE BULVAR, 9888., 9950., GÜNBAŞI, GÜNBAŞI KÖYÜ YOLU, GÜNDOLAMASI KÖYÜ YOLU, KARA AGAÇ, KÖY, KÖY KÜME EVLER, KÖY SK., MERKEZ GÜNBASI, MERKEZ YEŞİLÇİMEN KÖY SOKAĞI, MUSABABA KÖYÜ, MUSABABA KÖYÜ İÇ YOLU, MUSABABA KÖYÜ YOLU, POYRAZ, SALLAR GÜNBAŞI KÖYÜ YOLU, YEŞİLÇİMEN KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAPOGLU, DINLER, DİNLER, DOKUZPINAR, DÜZ, IZMIRLI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MEZARLIK, N KENDISI, OSMANCA, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TERZIALILER, YAYLA, YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 101, 101 CD., 102, 102 CD., 103, 103 SK., 104 SK., 105 SK., 106, 106 SK., 107 SK., 108, 108 SK., 109 SK., 110 SK., 111, 111 SK., 112, 112 SK., 113, 113 SK., 114, 114 SK., 115, 117, 118, 200, 200 CD., 202, 202 SK., 204 SK., 205, 205 SK., 206, 207, 208., 300, 300 CD., 302 SK., 304 SK., 305 SK., 306 SK., 401, 402, 402 SK., 404, BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, CAPOGLU, DINLER, DOKUZPINAR1, DUMLUPINAR2, DÜZ KÖYÜ İÇ YOLU, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU, DÜZKÖY KÖYÜ YOLU, ESER, IZMIRLI, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ YOLU, KONURALP GÜVEN, KÖY SOKAĞI, MEZARLIK, OSMANCA, OSMANCA KÖYÜ YOLU, SEKERPINAR3, SEKERPINAR4, TEKIRPINAR, TRAFO SK., YAKA, YAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLA KÖYÜ YOLU, YAYLA KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde 161., 161. SK., 163., 166. SK., 167. SK., ASAR SK., EREL SK., FAZIL KÜÇÜK SK., KUTLU SK., KÜÇÜKLER SK., ŞEHİT SADIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIRCIK, KARAKIRAZ, KARAKİRAZ, SALAVAT mahallelerinde ÇAYIRCIK, çayırlık, KARAKIRAZ, KIRIK KÖYÜ YOLU, SALAVAT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVUTLUK, KURUHÜSEYIN, KURUHÜSEYİN, MERKEZ, YENİYER mahallelerinde AVUTLUK, DİBEKTAŞ KÖYÜ İÇ YOLU, KURUHÜSEYIN, YENIYER MERKEZ, YENİYER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde SARIMESE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.