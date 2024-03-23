23 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 23.03.2024 - 09:42

İZMİR ilinde 23 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 09:00:11.812-2024-03-23 16:00:23.541 saatleri arasında Dere; Süratli Sk., İsimsiz4, Abalı Çk., Aydınlı Sk., Kanal Sk., Keselli, MOLLA YOKUŞU, SURATLI CAMİİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:11.812-2024-03-23 16:00:23.541 saatleri arasında Paşa; İsimsiz5, MOLLA YOKUŞU, Sülüklü Sk., SURATLI CAMİİ, Süratli Yokuşu Sk., Tokmakoğlu Sk., İsimsiz3, 2. Sülüklü Sk., İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz8, Emin Sk., Erali Sk., Eralı Yokuşu Sk., Kabil Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:11.812-2024-03-23 16:00:23.541 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:56.122-2024-03-23 16:00:05.295 saatleri arasında İhsaniye; Solakoğlu Çk., Saruhan Sk., Nilüfer Sk., Lale Sk., Köşk Cd., ARKADAŞ, Kazım Dirik Cd., Karakulak Sk., KARAGAZİ, Işık Sk., Gökşen Efe Cd., Gökcen Efe Cd., Fabrika Cd., Deveci Sk., İsimsiz21, İsimsiz8, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, , İsimsiz7, İnkılap Cd., Yörükoğlu Sk., Yavuz Selim Cd., Yakupağa Çk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:56.122-2024-03-23 16:00:05.295 saatleri arasında İstiklal; KARAGAZİ, Kocaman Çıkmazı Sk., Müezzin Sk., Nar Sk., Yeni Sk., KARACAALİ, Fadıloğlu Sk., Berber Sk., İsimsiz14, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:56.122-2024-03-23 16:00:05.295 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 09:00:28.67-2024-03-23 17:00:37.831 saatleri arasında Turabiye; BOORKOP, BOORKOP, Beyler Cd., , BORKOP , İsimsiz2, boorkop, BOORKOP elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:28.67-2024-03-23 17:00:37.831 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:37.578-2024-03-23 17:00:45.473 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:37.578-2024-03-23 17:00:45.473 saatleri arasında Camikebir; 32, 52/4. Sk., NECAT HEPKON elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:37.578-2024-03-23 17:00:45.473 saatleri arasında Hıdırlık; 78/4 Sk., Kocaçay Cd., NECAT HEPKON elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:37.578-2024-03-23 17:00:45.473 saatleri arasında Turabiye; , İsimsiz5, 31/1. Sk., 32, 52/4. Sk., Beyler Cd., NECAT HEPKON elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:53.274-2024-03-23 17:00:01.333 saatleri arasında Turabiye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 09:00:38.738-2024-03-23 12:00:46.961 saatleri arasında Yelaltı; Avni Erdoğan Cd., Bulut Sk., Kültür Sk., KISMET, Nur Dikmen Cd., Pırlanta Sk., Tümer Sk., ZÜMRÜT, , İsimsiz24, İsimsiz32, YAKUT, ELMAS, BULUT, ÜÇ DEĞİRMENLER, 75.YIL CUMHURİYET, Atlas Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:38.738-2024-03-23 12:00:46.961 saatleri arasında Yenikent; KARDELEN, MUSTAFA ERTEKİN, 75.YIL CUMHURİYET, HÜSEYİN ZEREN, Nur Dikmen Cd., Sarı Zeybek Sk., Uygar Sk., UYGAR, , İsimsiz53, ORKİDE, İsimsiz103, DALYA, KOLYOZ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:38.738-2024-03-23 12:00:46.961 saatleri arasında Yeni; KIR, GÜR, GENERAL FAHRETTİN, DEMİRCİLER, ATAY, ÇAY, ZAFER, UZUN, Necati Cumalı Cd., , ADALET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:38.738-2024-03-23 12:00:46.961 saatleri arasında Yaka; ŞEN, Şehit Kemal Sk., ÇAY, ZAFER, YILDIZ, YEŞİLTEPE, SIRA DEĞİRMENLER, SÜMER, Musavvat Sk., KIR, KARAALAN, IŞIK, ILICA, Ilgaz Sk., Hürriyet Sk., Hükümet Sk., GÜR, GÜL, GÖKÇEN, GENERAL FAHRETTİN, ELVAN, Dikmen Sk., DEMİRCİLER, AVCILAR, ADALET, 6.GÖÇMEN, 2.ÇAY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:38.738-2024-03-23 12:00:46.961 saatleri arasında Sıra; ÜÇ ÇEŞMELER, UZUN, Soğanlı Sk., Dörtyol Sk., ATAY, 2. Üç Evler Sk., İsimsiz28 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:38.738-2024-03-23 12:00:46.961 saatleri arasında Hacı İsa; ÇELEN, ZEYTİN, Yavuz Sk., Turunç Sk., Necati Cumalı Cd., NARİNCE, Mumcu Sk., Kaya Sk., Kanarya Sk., ERDOĞAN KER, Ece Sk., Cırman Tepe Sk., Cici Sk., CAMİ, Bülent Baratalı Blv., Balkış Sk., 75.YIL CUMHURİYET, İsimsiz59, İsimsiz56, İsimsiz51, İsimsiz24, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:38.738-2024-03-23 12:00:46.961 saatleri arasında Altıntaş; ŞEN, ZAFER, DUT, 7. Göçmen Sk., 6.GÖÇMEN, 2.ŞEN, 1. Başak Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:38.738-2024-03-23 12:00:46.961 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 09:00:38.738-2024-03-23 12:00:46.961 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 12:00:11.029-2024-03-23 18:00:26.229 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 09:00:44.365-2024-03-23 15:00:16.805 saatleri arasında Yeşilova; 4055/2. Sk., 4061. Sk., 4063/1. Sk., 6225. Sk., 6244. Sk., 4044. Sk., , 4056. Sk., 4044/1. Sk., 4048. Sk., 4048/1. Sk., 4050. Sk., 4053. Sk., 4054. Sk., 4055. Sk., 4055/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:44.365-2024-03-23 15:00:16.805 saatleri arasında Karacaoğlan; 6246. Sk., 6245. Sk., 6244. Sk., 6243. Sk., 6242. Sk., 6241. Sk., 6236. Sk., 6234. Sk., 6228. Sk., 6227. Sk., 6226. Sk., 6225. Sk., 6224. Sk., 6223. Sk., 4044. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:44.365-2024-03-23 15:00:16.805 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 09:00:53.487-2024-03-23 16:00:05.119 saatleri arasında Fatih; İsimsiz16, , İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz36, Yağcı Kavak Küme Evleri elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:53.487-2024-03-23 16:00:05.119 saatleri arasında Demircilik; MERKEZ İSTASYON, CELAL BAYAR, KABAKÇI BAHÇE, , İsimsiz38, MEHMET AKİF elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:53.487-2024-03-23 16:00:05.119 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 10:00:18.609-2024-03-23 16:30:30.761 saatleri arasında Çambel; 2509, 2512, , 2515, 2525, 2509 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 10:00:48.29-2024-03-23 12:00:56.563 saatleri arasında Dokuz Eylül; Sarnıç Yolu Cd., 695. Sk., Hava Eğitim Yolu Çıkmazı Sk., Hava Eğitim Yolu Çıkmazı, Hava Eğitim Yolu, , 692/1. Sk., 694. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:48.29-2024-03-23 12:00:56.563 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 12:00:11.029-2024-03-23 18:00:26.229 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 12:00:11.029-2024-03-23 18:00:26.229 saatleri arasında Gazipaşa; , İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, 67/2, 67/1 Sk., 71/1 Sk., 28, 55/1, 57. Sk., 61, 61/1, 61/2, 63, 65. Sk., 65/1, 65/2, 65/3. Sk., 69. Sk., 69/1. Sk., 71, 71/4, 73, 75. Cd., 75, 79. Sk., Manolya Sk., Mor Salkım Sk., Sarmaşık Sk., ZEYREK, Zeytin Çiçeği Sk., YAKAMOZ, Çiğdem Sk., ŞAKAYIK, 71/3, 61/3, 71/2, BEGONYA, 77, 67 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 12:00:11.029-2024-03-23 18:00:26.229 saatleri arasında Salimbey; Esnaflar Sitesi, Papatya Sk., Site İç Yol, Yamaç, YAKAMOZ, 77/2, , İsimsiz27, 77/2, 114. Sk., 116. Sk., 116/1. Sk., 59. Sk., 77/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 12:00:11.029-2024-03-23 18:00:26.229 saatleri arasında Uzunburun; elektrik kesintisi yaşanacaktır.