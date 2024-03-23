23 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 23.03.2024 - 09:42

KOCAELİ ilinde 23 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ANTAPLI, BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ, ÇERÇİLİ mahallelerinde ANTAPLI MERKEZ MEVKII, ANTAPLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, BEYLERBEYI MERKEZ MEVKII, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇILI MERKEZ MEVKII, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKII, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GONCAAYDIN, KOCAKAYMAS, TOPLUCA mahallelerinde GONCAAYDIN KÖYÜ YOLU SK, HÜRRIYET., HÜRRİYET. CD., IZMIT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK., KOCAKAYMAS BERIL, KOCAKAYMAS BESTE, MESUT SK., SALTIKLAR MEVKII, SALTIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAMER SK., ÜTÜK GÖLETİ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ALAYBEY MEVKII, ASAGI KUMLU MEVKII, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ, AŞAĞI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, TÜRKMEN MEVKII, TÜRKMEN MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAYBEY, DURAKLI, ÖZBEY mahallelerinde ALAYBEY MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KANDIRA-KEFKEN YOLU CD, ÖZBEY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ ASAGI MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZBEY, PINARDÜZÜ mahallelerinde PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TÜRKMEN MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI KUMLU MEVKII, YUKARI KUMLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DENIZ, DENİZ, ŞİRİNTEPE mahallelerinde CAHIDE, ERGENEKON CD., ETKİ SK., KARABULUT SK., KİMYA SK., OKYANUS SK., PETROL OFISI, PETROL OFISI CD., PETROL OFİSİ CD., SEKİNE SK., TÜRKKABLO SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATİH SULTAN mahallelerinde BEYAZ GELINCIK, BEYAZ GELİNCİK SK., BILDIRCIN SK., BUDAK SK., ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, ESENYEL SK., GEYİK SK., GEZER SK., ISIL, IŞIL SK., KAFKAS SK., KARLI SK., KILAVUZ, KIRAÇ SK., NARLI SK., SARI LALE, SARI LALE SK., UFUKHAN SK., YALÇIN SK., YELKEN, YELKEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRRIPAŞA mahallelerinde ABDİOĞLU SK., AKKUŞ SK., BAHTİYAR SK., ÇİLE SK., DEĞİRMENCİLER SK., DILAVER DENIZ, DİLAVER DENİZ SK., HAKANBEY SK., İSFENDİYAR SK., ÖGRETMENLER, ÖĞRETMENLER CD., SEFER SK., SIRMALI SK., UNCU SK., UYGAR SK., UZUNOGLU, UZUNOĞLU SK., YEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI mahallelerinde KARABEY ALANI KÜME EVLER, TOYLAR KÖY YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DEFNE SK., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARAYEMİŞ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KAYIN SK., KISMET SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SEDEF SK., SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK., ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKSEMSEDDIN, ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BEYLERBEYİ SK., BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEVİZ SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇUHANE. CD., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DÜZLER, ELDİVAN SK., ELİT SK., ENERJİ SK., EREN, EREN SK., FETİH SK., GAZI CD., GENÇLİK SK., GÖZDE SK., GURBET SK., GÜLVEREN SK., GÜRCAN SK., HANIMAĞA CD., HAVAİ SK., ISTIKBAL SK., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İZMİT.. CD., KAMAN SK., KANARYA SK., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARTALKAYA CD., KAVAKLI SK., KESER CD., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KOVAN, KULELI, KUMLUCA SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MEVSİM SK., MINE, MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ CD., NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., SAMANYOLU SK., SEHERYELI, SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOĞUKPINAR SK., SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TURNA, UYGAR, ÜNİVERSİTE YOLU SK., YAGCILAR, YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YURDUM, YURDUM SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde BASAR, BASRA SK., BİRİNCİ SK., ÇELENKOGLU, ÇUHANE, DÜRÜST SK., EĞİTİM SK., GEDİZ SK., GÜZ SK, HACI HASAN, HACI HASAN SK., HASAN KAR SK., HÜSEYİN TEPECİK CD., İLHAN SK., TALİM SK., TOPALLAR, TOPALLAR CD., ULUBATLI, ULUBATLI SK., VOLKAN, VOLKAN SK., ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KULLAR TEPECIK, KULLAR TEPECİK, MEHMETAĞA, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE mahallelerinde AKÇAKOCA SK., BEYAZ GÜL, BEYAZ GÜL SK., ÇINARCIK SK., ÇUHANE CD., DOGANTEPE, DOĞANTEPE CD., ENGIN, ENGİN SK., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., ÖZDEMİR SK., SELMAN SK., ŞAHİNLER SK., TIKTIK MEVKİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALABAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASİ CD., FERAH, FERAH SK., GÜRÜN, GÜRÜN SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., NADİR SK., SUBAŞI SK., ŞAŞMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, KULLAR YAKACIK, YAYLACIK mahallelerinde AKYÜZ, ALPEREN SK., DOĞAL SK., DOSTLUK SK., ERKUL SK., HÜSEYIN TEPECIK, ILHAN, KARBEYAZI SK., KUBİLAY SK., KUMRULU SK., MEMLEKET, MEMLEKET SK., RÜZGAR SK., SEDA, SERINCAN, SERİNCAN SK., SULTAN BABA SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YELIZ, YELİZ SK., YILDIRAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU mahallelerinde ALTINAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU mahallelerinde ŞEHİT TEVFİK BIÇAKÇI SK., TOPRAKLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, KESTANELİK, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 11.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., ABBAS, AHATLI SK., AKVİLLA KONUTLARI SİTE YOLU SK, ARAPOĞLU SK., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., AYDINLIK SK., BAHÇELİEVLER SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., ÇAYKARA SK., DEGIRMENKAPI, DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELI, DİZGE SK., DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR.SEBAHATTIN KERIMOGLU, DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., ERDOĞAN SK., ERTUĞ SK., FERHAT AĞA SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLLİCE SK., HARMANLIK SK., İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KESTANELIK, KIVRAK SK., KUPLAY SK., MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE CD., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., PERVANE SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞİRİNYOL SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELİ SK., TOPKAPI, TUROĞLU SK, TUZLA SK., VAROL SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde ALİ EFENDİ SK., BESIKTAS, BEŞİKTAŞ SK., CEZAYİR SK., DOGUS, DOĞUŞ CD., GÜLENCE SK., KIRMALAR SK., MESCİT SK., RUMELİ SK., UZUN YOL SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 12.İSİMSİZ SK., ABBAS SK., ADALAR SK., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALİOĞULLARI SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINTEPE, BALABAN BAYRAK SK., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, ÇAKIROĞLU SK., ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DİZDAROĞLU CD., DR. MEHMET KIVANÇ SK., DURSUN, ELÇİ SK., FAHRİ SK., FİLİZLER SK, GEDE SK., GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İPEKYOLU CD., KABAKOZ SK., KADEM SK., KADER SK, KADIMEZARI CD., KANAAT, KARALI SK., KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KORUCU SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER SK., MESUDIYE, MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., RAUF EFENDİ SK., SEHIT ISHAK ÖZTÜRK, SEVİL SK, ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNTEPE SK., TALİP SK., TEPELİ SK, TOPKAPI CD., UZAK SK., YAKIN SK., YILMAZLAR SK., YUSUF DEDE SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY mahallelerinde ALİ FUAT CEBESOY CD., ATILIM CD., CUMHURİYET. CD., ÜLKEM SK., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, FATİH, SARIMEŞE mahallelerinde DEMİRYOLU CD., DİCLE CD., GÜRGENLİK SK., HAMİT SK., KORU CD., KOZAKLI SK., NATO CD., ÖYKÜ SK., STAD SK., ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR SK, TEPETARLA CD., TUĞCULAR SK., YILDIZELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACISU, SARIMEŞE mahallelerinde ESKİ OKUL SK., EYÜP CD., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., MANOLYA SİTESİ SK, OTOBAN, OTOBAN CD., OVALI SK., ÖZDEŞ SK., SAPANCA YOLU, SAZLI SK., YİĞİTHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., EZGİ SK, FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YIRMIBES, YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BOSNA HERSEK SK., ÇAY SK., HORON, KAĞAN SK., KOCA, KOCA SK., KORGAN SK., LALEZAR SK., ORDULULAR, ORDULULAR SK., UZUN SK., ÜÇEVLER, ÜÇEVLER SK., ZİRAAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ANKA, ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., CAMİLİ SK., D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DADAŞ SK., DEMOKRATLAR, EMİNOĞLU SK., FEZA SK., İBİŞOĞLU SK., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, OSMAN ŞENOL CD., PETEK SK., POSTACI, SOYSAL SK., ŞİMAL SK, YILDIZLAR SK., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE, YUVACIK YAKACIK mahallelerinde 14., 14. SK., 18. SK., 21. SK., 22. SK., 24. SK., 28., 28. SK., 5., 5. SK., 7., 7. SK, 7. SK., BALCI, BALCI SK., DOGANTEPE CUMHURIYET, DOGANTEPE HÜRRIYET, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE HÜRRİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE MEVLANA CD., HAMZADAĞ SK., SARAL, SERIN, SERİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZANDERE mahallelerinde KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ, KAZANDERE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KAZANDERE ORTA MEVKII, KAZANDERE ORTA MEVKİİ, KAZANDERE YUKARI MEVKII, KAZANDERE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 14:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE CAMI, SERVETİYE CAMİ mahallelerinde AYTEPE MEVKII, AYTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, ÇERKESLI, ÇERKESLIOSB, ÇERKEŞLİ, DEMIRCILER, DEMIRCILEROSB, DEMİRCİLER, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, KARGALI, KÖSELER, ORGANIZE, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİKENT mahallelerinde 1, 1. CD., 11. SK., 14, 16. SK., 18, 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501., 3501. SK., 3511., 3525, 3525., 3542., 3550., 3550. SK., 3556., 3558., 3559 SK, 36. SK., 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 38. SK., 3901., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3913, 3913., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 42. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., 5. CD., 6. CD., AGCA, AHLAT SK., AKAR SK., AKPINAR SK., AKYOL SK., ALICI SK., ALIVELI YOKUSU, ALİVELİ YOKUŞU SK., ARIN SK., ARIPINARI, ARIPINARI SK., ARSLAN AĞACI SK., ASLAN SK., AŞAĞI PINAR SK., AYDOĞDU SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAG IÇI, BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BALIKAYA SK., BASAKLI, BASAKLI SK., BAŞAKLI SK., BAYRAM, BEZİR SK., BEZİRHANE SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., BURUNCUK SK., CAMİ SK., CEBELİ SK., CEVİZDİBİ SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLIK SK., ÇERKESLI, ÇERKEŞLİ CD., ÇERKEŞLİ OSB YOLU SK, ÇEŞME ALTI SK., ÇIFTLIK, ÇIKRIK SK., ÇINAR. SK, ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DOST SK., DURAKLI, DURAKLI CD., DURSUN SK., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ERENLER TEPESİ SK., ESENLER SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD, ESKİ İSTANBUL YOLU CD., ESREF, EŞREF SK., FATİH SK., FAZILET, FAZİLET SK., FINDIKLAR SK., GEBZE, GEBZE CD, GEBZE CD., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÖLLER CD., GÜLTEPE, GÜLTEPE SK., GÜMÜSPALA, GÜMÜŞPALA CD., GÜRSOY SK., HACI ALİ SK., HAFIZ ALİ SK., HAFIZE HANIM, HAFİZE HANIM SK., HALİL ÇAVUŞ SK., HATIPLER, HATİPLER CD., HAVUT ÇEŞME SK., IMES, IMES-2, İKİZ ÇEŞME SK., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARA HARMAN CD., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAŞARHANE SK., KAYABAŞI SK., KAYAPINARI, KAYNARCA SK., KEKLİK SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KOCA ÇEŞME SK., KOCAALİ SK., KONAK, KONAK SK., KOZDERE, KOZDERE CD., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜTAŞ SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KUMLU SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUYU SK., KUYUBASI, KUYUBASI SK., KUYUBAŞI SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, KÜÇÜK SK., KÜLLÜKTEPE SK., MANİ SK., MEHTAP SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUS, MUŞ SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKÇULAR SK., OKUR SK., OLUKLU SK., OSMAN SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINARBAŞI SK., SARAÇ, SARAÇ SK., SARILAR SK., SEDA SK., SPOR SK., SUDEPOSU SK., SUYOLU, SUYOLU SK., ŞÜKÜRTEPE SK., TASLIYOL, TAŞLIYOL SK., TAVSANCIL, TAVŞANCIL SK., TEKKE SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TEZCAN SK., TINGIRLAR SK., TÜRBE, TÜRBE SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., UZUNTARLA, VALILER, VAROL, YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YALAKDERE, YALAKDERE SK., YENİKÖY SK., YENİYOL SK., YILDIZLI SK., YUKARI PINAR SK., YURTYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DİLOVASI ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde 41. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREĞLİ, TEPEKÖY mahallelerinde 3236, ANAFARTALAR, AYNALI SAZAN SK., BOYAOVA SK., BULUT SK., CÜNEYT KURBAN SK., DALGA SK., DAR, DEMİR SK., ESEN YALI SK., HASAN ERGİN SK., İNCİ SK., KORDONBOYU, KÖROĞLU MEHMET SK., KUMYALI, MELANURYA SK., MURATÇIKLI SK., SEHRIYAR, ŞAFAK SK., TURNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Mart Cumartesi 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde AKÇA SK., BİLGİN SK., ÇINARLAR SK., DANISMENT, DANIŞMENT SK., DİBEKÖNÜ SK., ELMALIK SK., GAMZE SK., GÜRSES SK., HACI EYÜP SK., INKILAP, İDRİS TEMİZ SK., İNKILAP CD., KADI SK., KOCABAĞLAR SK., MOLLA MUSTAFA SK., NUMAN SK., OGUZ, ÖMER USTA SK., SARI OTLUK SK., SU DERESİ SK., ŞEHİT HAKAN KURT SK., ŞEYH ŞAMİL CD., YILMAZ SK., YOKSUL SK., YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI, ULAŞLI mahallelerinde 1035 SK., 1036 SK., 1116. SK., 1119., 1122. SK., 1123. SK., 1127., 1145. SK., AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., HOCALIBAGLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMETLER mahallelerinde SEMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İRŞADİYE mahallelerinde İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HASANEYN, HISAREYN MERKEZ mahallelerinde KARAKAS, KARAKAŞ CD., ORHANGAZI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMİDİYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ERENLER SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., AKSOY CD., ANSA SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, DEMOKRATLAR CD., DOST, EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON CD., GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., KARAKALDIRIM CD., KENT, KENT SK., LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PINAR CD., PİRİREİS CD., SANAYİ CD., SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TAŞ SK., TATAR SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., ZAFER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3202. SK, 3236. SK., 3248., BANU SK., EMİR SK., GEBZE ORGANİZE SANAYİ BAĞLANTI, ORGANIZE, ORGANİZE CD., ÖMÜR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ mahallelerinde 1984. SK., 1986. SK., 1986/1. SK., 1986/2. SK., 1986/3. SK., 1987. SK., 1991. SK., 1991/2. SK., 1991/3. SK., 1994. SK., 1996., 1996. SK., 1997. SK., ŞEHİT ARSLAN KULAKSIZ, TERMINAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3265, 3265., 3270., 3271., 3273., 3274., 3275., 3276., 3278., ÇAM SK., ÇATAL SK., ERİM SK., FABRİKALAR SK., İSHAKOĞLU SK., KUMTEPE SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., ÖZDEN SK., PELITLI YOLU, TOPLUCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 23 Mart Cumartesi 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALİKAHYA ATATÜRK, KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, YESILOVA, YEŞİLOVA mahallelerinde AHMET RASİM CD., AHMET VEFİK PAŞA CD., AKÇADAĞ CD., AKYAZILI SK., ASİYE SK., AYDOĞAN SK., BALÖREN SK., BAŞTAN SK., BAYRAM SK., BERRA SK., BESTEKAR SK., BUSEM SK., CİNNAH CD., ÇAĞAN SK., ÇAĞLAYANLAR SK., ÇARŞIBAŞI CD, ÇARŞIBAŞI CD., DAĞDERE SK., DEDE EFENDİ SK., DİKMENLER SK., DİLARAM SK., ELMA TEPE YOLU EVLERİ SK., ELMASLAR SK., ELMATEPE CD., ELZEM, ELZEM SK., EMRE SK., ERSİN SK., ESKİOĞLU SK., FUAT PAŞA SK., GENÇLİK CD., GİRNE CD., GİZEMNUR CD., GÜMÜSSUYU, GÜMÜŞSUYU SK., GÜZELTEPE, GÜZELTEPE CD., HAMDİ USTA CD., HEKIM, HEKİM SK., IÇTEN, İÇTEN SK., İKLİM SK., İLKBEYAZIT SK., İRADE SK., İSKEFİYE CD., KARANLIK SK., KILAVUZ SK., KOCA YUSUF CD., KOZA SK., KÖRFEZ SK., KÜLTÜR SK., MAHİR SK., MENTEŞE SK., NENEHATUN SK., NEYZEN TEVFİK CD., OSMAN GAZİ CD., ÖMER MUHTAR, ÖMER MUHTAR CD., ÖZ LEVENT SK., PLEVNE CD., POLATLI SK., RAMAZANLAR SK., RÜSTEM SEZER SK., SİNCAN, SÜMERLER SK., ŞANTİYE YOLU SK, ŞEHİT TEĞMEN KALMAZ CD., TAHRAN CD., TURHAN SK., ÜNLÜ PINAR CD., YAGMURLUK, YAĞMURLUK CD., YAYKIN SK., YEŞİLOVA CD., YETİŞ SK., YILDIZTEPE CD., ZAFER CD., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde AHU, AKDENIZ, CİHAN SK., ÇAĞATAY SK., ÇİĞDEM SK., ÇİLEK SK., DADALOĞLU SK., DAMLA SK., DOLUNAY SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., ECE SK., ELİF SK., ELVAN SK., ESENKAYA SK., EYLÜL SK., FATIH SULTAN MEHMET, FATİH SULTAN MEHMET CD., FESLEĞEN SK., FETİYE CD., GAMSIZ SK., GELİNCİK SK., GÖKÇE SK., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜNDOĞDU SK., GÜZEL SK., HAZAN SK., HÜSEYİN DEMİR CD., ILGAZ, ILGAZ SK., IRMAK SK., KAMER SK., KASIMPATI SK., KUMSAL SK., MANDIRA YOLU SK., MUHSIN YAZICIOGLU, NEHİR SK., NERGIS, NERGİS SK., NİLÜFER SK., ÖZCAN SK., ÖZEN SK., PIRILTI, SADIK SK., SEHER SK., SÖĞÜT SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SUSAM SK., SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞEHİT ABDULLAH ALİ CD., TANRIKULU SK., TANYELİ SK., TEVFİK FİKRET CD., TURGUT ÖZAL CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., TUTKU SK., ULUÇ SK., UYGUN SK., ÜLKER SK., YAGMUR, YAPRAK SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZEYNEP SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ÖZGÜRLÜK, YENİ mahallelerinde 101., 101. SK., 102. SK., 103. SK., 105. SK., 105/1. SK., 105/2 SK., 106. SK., 107. SK., 107/1. SK., 107/2. SK., 108. SK., 109. SK., 109/1. SK., 110., 110. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 114., 114. SK., 116. SK., 117/1., 117/1. SK., 118. SK., 119., 119. SK., 120. SK., 121. SK., 121/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7. SK., 121/8., 121/8. SK., 122. SK., 122/1. SK., 123. SK., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 123/3. SK., 123/4. SK., 123/5. SK., 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 125., 125. SK., 125/1. SK., 126., 126. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 130. SK., 130/1. SK., 130/2., 130/2. SK., 132., 132. SK., 133., 134., 134. SK., 135., 135. SK., 135/1. SK., 136., 136. SK., 137., 138., 138. SK., 139. SK., 140. SK., 141., 142. SK., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 149., 149. SK., 151., 151. SK., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 170., 170. SK., 172., 172. SK., 173. SK., 199., 199. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1. SK., 222/2. SK., 222/3., 224., 224. SK., 226. SK., 228., 228. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 2321. SK, 2353. SK., 2354., 2354. SK., 2356. SK., 2357., 2357. SK., 238. SK., 240., 240. SK., 2407. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 246., 246. SK., 248/2., 248/2. SK., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., 410. SK., 410/2. SK., 410/3. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1. SK., 414/2. SK., 415. SK., 415/1. SK., 415/2. SK., 415/3. SK., 416. SK., 416/1. SK., 416/2., 416/2. SK., 416/3. SK., 417. SK., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 425., 425. SK., 427. SK., 428. SK., 430., 430. SK., 431., 432. SK., 433. SK., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 446. SK., 447., 448., 448. SK., 45. SK., 45/3. SK., 458., 458. SK., 459., 459. SK., 46. SK., 470. SK., 471., 471. SK., 471/1. SK., 471/2., 471/2. SK., 471/4., 472. SK., 472/1. SK., 474., 476., 476. SK., 477. SK., 478. SK., 479., 479. SK., 485/1., 49. SK., 49/1., 496. SK., 496/1. SK., 496/2. SK., 496/3. SK., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 497/2., 497/2. SK., 498., 498. SK., 499. SK., 50. SK., 504., 504. SK., 51., 51. SK., 510., 510. SK., 5104. SK., 511. SK., 512. SK., 513. SK., 52. SK., 53. SK., 54. SK., 545., 55/1. SK., 553., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2. SK., 57. SK., 57/2. SK., 58., 58. SK., 58/1. SK., 58/2. SK., 58/3. SK., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/2., 64., 64/1., 66. SK., 66/1., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/2., 67/2. SK., 67/3. SK., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/5. SK., 85., 85. SK., 86., 87. SK., 88., 89., 89. SK., 91., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 99. SK., 99/1. SK., BOSNA, ERTUĞRUL GAZİ CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FİKRİ ALTIOKKA CD., İSTİKLAL CD., MİMAR SİNAN CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., PİRSULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ŞEKERPINAR mahallelerinde 457., 501., 542. SK., 545. SK., 546. SK., 548. SK., 549. SK., 551. SK., 552. SK., 554., 554. SK., 560., 560. SK., 561. SK., İHSAN DEDE CD, MENEKŞE SK., RAHMI DIBEK, SÜMBÜL, SÜMBÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde 62/1. SK., 62/2. SK., 64. SK., 64/1. SK., 65. SK., 84. SK., 91. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 23 Mart Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.