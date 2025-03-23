23 Mart KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.03.2025 - 12:16

Güncelleme: 23.03.2025 - 12:16

KOCAELİ ilinde 23 Mart Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde SORGUN, SORGUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, ARSLANBEY KARTEPE CD., BAĞLIK SK., BAYRAM, BEYKOZ, BEYKOZ CD., ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEĞER SK, DENİZLİ SK., FINDIKSUYU, FINDIKSUYU SK, FINDIKSUYU SK., IFRAZIYE, İFRAZİYE, İFRAZİYE KÜME EVLER, İFRAZİYE. SK, PINARSUYU, PINARSUYU SK, YESILDERE, YEŞİLDERE, YEŞİLDERE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 1. SK., 103. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 118. SK., 120., 120. SK., 121., 121. SK., 123. SK., 125. SK., 126. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 130. SK., 131., 131. SK., 132., 134., 135. SK., 137. SK., 140., 15., 15. SK., 19. SK., 2. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 23., 23. SK., 234. SK, 24. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 25., 26. SK., 27. SK., 28. SK., 29., 29. SK., 31. SK., 32., 32. SK., 34. SK., 35., 35. SK., 36., 36. SK., 37., 37. SK., 38., 38. SK., 39. SK., 40. SK., 41., 41. SK., 5. SK., 6. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, İMAR CD., YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde CAMI MEVKII, CAMİ MEVKİİ KÜME EVLER, CEVIZLIK MEVKII, CEVİZLİK MEVKİİ KÜME EVLER, TIRANKO MEVKII, TIRANKO MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCİLER mahallelerinde KETENCİLER AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde KETENCILER ORTA MEVKII, KETENCİLER ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KETENCILER, KETENCİLER mahallelerinde AKMESE YOLU MEVKII, GIRESUNLULAR MEVKII, GİRESUNLULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YUKARI MEVKII, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME mahallelerinde AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., ALAYLI SK., AVANOS SK., BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., ÇAPRAZ SK., D-100 YAN YOLU SK, DETAY SK., GÖKDAĞ SK., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLBAĞI SK., GÜLCE, GÜLCE SK., HANLI SK., İSKELE SK., KONAK SK., KURTALAN SK., MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., NECATİ KOCAAĞA SK., ÖZALP, SAHIL, SAHİL SK., ŞENLER SK., UHUT, UHUT CD., YENİAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde ANKARA. CD., ASALET, ASALET SK., BAHARİYE SK., BODUR, BODUR SK., BUĞRA SK., ÇIKMAZ SK., DİCLE CD., ESER SK., GÜRLER SK., KARATAŞ SK., KARAYAZI SK., MIHRAP, MİHRAP SK., NAMIK KEMAL, NAMIK KEMAL CD., ÖZGÜR, ÖZGÜR SK., RAHLE, RAHLE SK., SADRAZAM CD., TURGUT REIS, ULUBEY, ULUBEY SK., YELPAZE SK., YENI DEMIRYOLU, YENİ DEMİRYOLU CD., YILDIRIM, YILDIRIM SK., YUNUS EMRE, YÜCE SK., ZIYA GÖKALP, ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Pazar 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, DEGIRMENDERE YALI, DEĞİRMENDERE YALI, HALIDERE YALI, HALIDERE YENI, HALIDERE YENİ mahallelerinde 2019. SK., 2020., 2020. SK., 2022., 2024., 3032. SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., GÖKSU, GÖKSU CD, GÖKSU CD., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HÜSEYIN YÜKSEL, HÜSEYİN YÜKSEL CD., TASÇI BURUN, TAŞÇI BURUN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, ZEYTINOGLU, ZEYTİNOĞLU SK, ZEYTİNOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Pazar 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 186., 186. SK., 383. SK., 444. SK., 447. SK., 449., 449. SK., 450., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 454. SK., 455. SK., 457., 457. SK., 466., 466. SK., 468., 468. SK., 471., 471. SK., 548. SK., 561. SK., 565., 576., 576. SK., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 579., 579. SK., 580. SK., 584., 585. SK., 586. SK., 587., 587. SK., 589. SK., 590. SK., 623., HALİDE EDİP ADIVAR CD., KARA FATMA, KARAFATMA CD., MERIÇ, MERİÇ CD., PİYALEPAŞA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATEŞ CD., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Pazar 10:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, SIRINKÖY, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY mahallelerinde 1 MART CD., 360., 413. SK., 415. SK., 416., 416. SK., 417., 417. SK., 418. SK., 419. SK., 424. SK., 425. SK., 426. SK., 427., 428. SK., 429. SK., 430. SK., 432., 433. SK., 435., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 440., 440. SK., 442. SK., 446. SK., 472. SK., 473. SK., 475. SK., 476. SK., 477. SK., 478/1., 478/1. SK., 478/2. SK., 480. SK., 484. SK., 485., 489., 489. SK., 496. SK., 530., 530. SK., 531. SK., 531/1. SK., 531/2. SK., 537. SK., 541. SK., 546. SK., 547. SK., 584. SK., 603/3. SK., 603/4. SK., 604/1. SK., 605/1., 605/1. SK., 605/2. SK., 605/3. SK., 611. SK., 646. SK., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., ÇALDIRAN CD., MALAZGIRT, MALAZGİRT CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 295. SK., 297. SK., 299. SK., 300. SK., 301., 301. SK., 302. SK., 303. SK., 307. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEHITLER, ŞEHİTLER, YENI, YENİ mahallelerinde 169. SK., 293. SK., 351. SK., 354. SK., 355. SK., 356. SK., 357., 357. SK., 359. SK., MARMARA CD., SEHITLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, ADAÇAYI SK., ANSA SK., ARPALIK CD., AY SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CENGIZ TOPEL, DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCI, DOST, EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON, ESTERGON CD., GELINCIK, GÖKTAŞ SK., GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., KAÇKARLAR SK., KARACA SK., KARINCA DERE, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., NUSRET, OSMAN ŞENOL CD., PAPİLA SK., SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTİN YAKUT CD., SIMLI, SOYSAL SK., TAŞ SK., TATAR, TATAR SK., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YELLICE, YELLİCE SK., YENİKÖY CD., YESILYOL, YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER CD., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIFERHADIYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, ICADIYE, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, SİYRETİYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA, ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ÇAVUŞ SK., ERENLER, ERENLER SK., ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARA SK., KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADISI MEVKII, KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3141. SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Mart Pazar 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, İCADİYE mahallelerinde HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, İCADİYE YUKARI MEVKİİ, İCADİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINKENT, ATAKENT, BARBAROS, DAMLAR, DÖNGEL, FERHADIYE, FERHADİYE, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, KÖRFEZ, NÜZHETIYE, NÜZHETİYE, PANAYIR, SEHITEKREM, SERVETİYE KARŞI, SEYMEN, ŞEHİTEKREM, YAZLIK MERKEZ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 29 EKİM CD., ABIS, ABİDİN SK., ABİŞ SK., ADALET, ADNAN KORAL, ADNAN KORAL SK., AFAK SK., AĞA SK., AĞAÇKAKAN SK., AKÇAY, AKÇAY SK., AKIM, ALA, ALA SK., ALİM SK., ALPER, ALPER SK., ALTIN ŞEHİR SK., ANADOLU, ANAFARTALAR CD., ANAYOL, ANAYURT SK., ARDEŞEN SK., ARDIÇ, ARDIÇ SK., ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER, ARMUTLU SK., ARPA, ARTVINLI, ARTVİNLİ SK., ARZU, ARZU SK., ASIL, ASIRLIK, ASIRLIK SK., ASİL SK., ASMALI, ASMALI YUVAM SK., AŞIK VEYSEL CD., ATA, ATABARI SK., ATAYURT CD., ATES ÇIÇEGI, ATEŞ BÖCEĞİ SK., ATEŞ ÇİÇEĞİ SK., ATILLA, ATİLLA SK, ATİLLA SK., AVCILAR, AVCILAR SK., AYASOFYA, AYASOFYA SK., AYAZ, AYAZ SK., AYAZMA CD., AYBATIMI, AYBATIMI SK., AYKUT, AYKUT SK., AYTAÇ, AYTAÇ SK., AZRA, AZRA SK., BAĞDAT CD., BAĞIMSIZ SK., BAHA ÖZTÜRK SK., BAHTIYARLAR, BAHTİYARLAR SK., BAKIS, BAKIŞ SK., BAKİ SK., BALSU, BALSU SK, BANKA SK., BARIŞIK SK., BASAK, BASARI, BAŞAK SK., BAŞARI SK., BAŞKÖY SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BAYRAKER, BAYRAKER SK., BAYRAM ALİ SK., BAYSAL SK., BEBEK, BEBEK SK., BEDİA SK., BEGÜM, BEGÜM SK., BEHLÜL SK., BEKAR, BEKIROGULLARI, BEKİROĞULLARI SK., BELDE, BELDE SK., BELEK, BENGISU, BENGİSU SK., BERIL, BERİL SK., BEYAZ LALE SK., BEYAZIT CD., BEYOGLU, BEYOGLU CD., BEYOĞLU CD., BEYZADE SK., BIRAND, BIYIK, BIYIK SK., BİLİCİ SK., BİRAND SK., BİZİM SK., BOLLUK SK., BOZKURT, BUGRA, BULUT SK., BURÇIN, BÜYÜK SK., CANLAR, CEMAL SAHIN, CEMAL ŞAHİN SK., CENGİZ TOPEL CD., CEVIZLIK, CEVİZLİK CD., CEYHAN, CEYHAN CD., CİHANGİR SK., COŞKU SK., CUDİBEY MEKTEP SK., ÇALIS, ÇALIŞ SK., ÇAMLIBEL SK., ÇAYIR, ÇAYIR SK., ÇETİN SK., ÇEVRE, ÇINAR, ÇINAR CD., ÇITAK SK., ÇİNİLİ SK., D-130 KARAYOLU.. CD., DADALOGLU, DADALOĞLU SK., DEGIRMENCI, DERE KENARI SK., DERE PAZARI SK., DERMAN SK., DEVRE SK., DEVRİM SK., DIRILIS, DİNÇTÜRK SK., DİRİKAN CD., DİRİLİŞ SK., DOĞA SK., DRAMA, DRAMA CD., DUMANLI SK., DURU SK., DUYARLI SK., DÜZLÜK CD, DÜZLÜK MEVKII, DÜZLÜK MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZTEPE SK., E.ELÇİBEY CD., EBEDI, EBEDİ SK., EFE ALI, EFSANE SK., EFSANE., EGRETI, EĞRETİ SK., EHLİDİL SK., EKBER SK., EKOL SK., EKREM, EKREM SK., ELA SK., ELÇİBEY SK., ELIBOL, EMEL SK., EMİN KAHYA SK., EMSAL, ENES SK., ERBAY SK., ERBERK, ERBERK SK., ERCÜMENT SK., ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERIKLI, ERİKLİ SK., ERMAN, ERMAN SK., ERTEN, ERTEN SK., ESENLER, ESENLER SK., ESENYALI, ESENYALI SK., ESKİ KALE SK., ESLEM SK., ESTERGON SK., EŞME KAYA SK., EVLİYAHAN SK., EVRİM SK., EYMEN SK., FAVORI, FAVORİ SK., FAZILET, FAZİLET SK., FENER SK., FERAY SK., FERHADIYE MERKEZ MEVKII, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI) SK., FERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., FERHAT SK., FEVZIOGLU, FEVZİOĞLU SK., FIL, FIRTINA SK., FIRUZE, FISTIK SK., FİL, FİL SK., GARİP SK., GAZANFER BILGE, GAZANFER BILGE CD., GAZANFER BİLGE CD., GAZILER, GELİN ÇİÇEĞİ SK., GENÇ ALİ SK., GENÇLİK SK., GEZMİŞ SK., GÖÇTÜLER SK., GÖKBAYRAK, GÖKBAYRAK SK., GÖKHAN SK., GÖRKEM, GURUR, GURUR SK., GÜL GAZİ SK., GÜLBAHAR HATUN CD., GÜLDEFNE SK., GÜLDEREN, GÜLDEREN SK., GÜLFIDAN, GÜMÜSLÜ, GÜMÜŞLÜ SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN CD., GÜNELİ SK., GÜNESLI SK., GÜNEYCE SK., GÜRGENLİ YAKUP SK., GÜZEL HİSAR SK., HACI ASLAN CD., HACI DAVUT, HACI DAVUT SK., HACI HAKKI SK, HACI İZZET SK., HACI MAKSUT, HACI MAKSUT CD., HACI MUSTAFA ASLAN, HACI MUSTAFA ASLAN SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., HACI RECEP ACAR SK., HACI ZÜLKÜF SK., HACİZ SK., HAFIZ BAYRAM SK., HAFIZ SK., HAKI, HALIDE EDIP ADIVAR, HALİDE EDİP ADIVAR SK., HALİME SK., HALKÇI SK., HAREM, HAREM SK., HARMANLIK CD., HASAN ÇAVUŞ SK., HASAN GAZI, HASAN GAZİ CD., HASAN HOCA, HASAN HOCA SK., HATTAT SK., HATUNCUK SK., HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, HAVUZLUBAHÇE CD., HAZAR, HAZAROGLU, HAZAROĞLU SK., HENDEK SK., HİKMET SK., HURİ SK., HÜNDÜR SK., HÜNKAR, HÜNKAR SK., HÜRMET SK., HÜRMETLİ SK., HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., HÜSEYIN NAZ, HÜSEYİN NAZ CD., IDEAL, IKLIMA, ILAYDA, ILGIN SK., ILICA, ILICA CD., ISKETE, IZGI, İHSAN PEKER SK., İKBAL SK., İLAYDA SK., İLHAM SK., İLKYAZ SK., İNCİ ÇİÇEĞİ SK., İNCİLER SK., İSKEFİYE SK., İSKETE SK., İZGİ SK., JÜLİDE SK., KADER, KADER SK., KADIRGA YOLU SK, KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KANIK SK., KARAAGAÇ MEVKII, KARAAĞAÇ MEVKİİ KÜME EVLER, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAHASANLI, KARAHASANLI SK., KARANFIL, KARANFİL CD., KARDÜZ SK., KARŞIYAKA SK., KASIMPATI SK., KAVAK, KAYMAK, KAYMAK SK., KEMER SK., KEMERALTI SK., KERIM, KESMIR, KESTANELIK MEVKII, KESTANELİK MEVKİİ KÜME EVLER, KEŞMİR SK., KIBRIS SK., KINA, KINA ÇİÇEĞİ SK., KIRAZLIBAHÇE, KISMET SK., KIVIRCIK MUSTAFA, KIVIRCIK MUSTAFA SK., KIZILAĞAÇ SK., KIZILCA SK., KİRAZLIBAHÇE CD., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCAMAN SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., KOLEJ, KOLEJ CD., KOLEJ KONUTLARI SİTE YOLU SK, KOMUT SK., KOMUTAN, KOMUTAN SK., KONAKÇI, KONAKÇI SK., KORUK SK., KOŞOĞLU CD., KOZ SK., KOZLUCA SK., KURDOGLU, KURDOĞLU CD., KUSAK, KUŞAK SK., KUŞKONMAZ SK., KUTAY, KUTAY SK., KÜLTÜR SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MARESAL FEVZI ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MAVİŞ SK., MEDRESE, MEDRESE SK., MEHİR SK., MEHLİKA SK., MELEK OTU, MELEKSAH, MELEKŞAH, MELEKŞAH SK., MELIKE, MELIKSAH, MELİKŞAH SK., MESCİT SK., MESELI, MEŞELİ SK., METANET SK., MEVLANA CD., MEVLÜT, MEVLÜT SK., MILLI EGEMENLIK, MILLI IRADE, MINI, MİMAR SİNAN CD., MİRAÇ TORUN, MİRAÇ TORUN SK., MOR SALKIM, MOR SALKIM SK., MORGÜL, MORGÜL SK., MUHTAR MUSTAFA SK., MUHTAR ZİHNİ DİRİCAN SK., NACIYE, NACİYE SK., NARİFE HANIM SK., NARLIK SK., NECATI GENÇOGLU, NECATİ GENÇOĞLU CD., NECIP, NEFES SK., NESİL SK., NESLİHAN SK., NEVRUZ SK., NEZİH SK., NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NİĞBOLU SK., NİSAN SK., NİYAZİ SK., NURLU, NURLU SK., NURSEDA SK., NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OĞUL SK., OKTAR SK., ORMAN YOLU CD., ORUÇ SK., OYTUN, OYTUN SK., ÖĞRETMENLER CD., ÖMER ALİ KESKİN SK., ÖMERAĞA SK., ÖZ SK., ÖZEL SK., ÖZERK SK., ÖZGÜLEN SK., PALA SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PELINSU, PELİNSU SK., PINARBASI, PORTAKAL ÇIÇEGI, RAVZA SK., RECEP ÇAVUS, REFİK SK., REFORM SK, REZENE, REZENE SK., RUMEYSA SK., RÜZGARGÜLÜ SK., RÜZGARLI BAHÇE SK., SADIRVAN, SAFİYE SK., SAKAR BIÇKI MEVKİİ KÜME EVL, SAKIR HOCA, SALİH OSMANLI SK., SAMANLI, SAMANLI SK., SANCAKTAR, SARAÇOGLU, SARAÇOĞLU CD., SARI MIMOZA, SARI MİMOZA SK., SARP SK., SEFA, SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SEHIT BAYRAM MEVKII, SELANIK, SELANİK SK., SELİMOĞLU SK., SEMAZEN, SEMAZEN SK., SEMEN, SEMEN SK., SENYURT, SERIM, SERINSU, SERİM SK., SESSIZ, SESSİZ SK., SEVDE, SEVDE SK., SEVGİ ÇİÇEĞİ SK., SEVIM, SEYFİ SK., SEYH ALI, SEYH EDEBALI, SONBAHAR, SONBAHAR SK., SONGÜL SK., SUDENAZ, SÜNGÜ, SÜNGÜ SK., ŞADIRVAN SK., ŞAHİNDAĞ, ŞAHİNDAĞ SK., ŞAKİR HOCA, ŞAKİR HOCA SK., ŞAYAN SK., ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ, ŞEHİT BAYRAM MEVKİİ KÜME EVLER, ŞENYURT SK., ŞEYH ALİ CD., ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., ŞÖLEN SK., TAHA SK., TALHA, TANTAOGLU, TANTAOGLU CD., TANTAOĞLU CD, TANTAOĞLU CD., TAŞLIK SK., TEKNOPARK CD., TEMEL SK., TEPECIK, TEPECİK CD., TERMAL SK., TUNA SK., TURGUT REİS CD., TURGUT SK., TURNALAR SK., TUTUCU, TÜRK SK., UÇAR SK., UGUR MENGENECI, UĞUR MENGENECİ SK., ULUBATLI HASAN, ULUBATLI HASAN CD., UYGUR SK., UYUM, UYUM SK., ÜSTAD SK., VAKIF SK., VATAN, VATAN CD., VILAYET, VİLAYET CD., YAHYA, YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL SK., YAKIN SK., YALÇIN, YALDIZ, YALDIZ SK., YAVRUKUŞ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZICIOGLU, YAZMALI, YAZMALI SK., YEKTA, YEKTA SK., YENI, YENIMAHALLE, YENİ SK., YENİBAHAR SK., YENİCE SK., YENİMAHALLE CD., YESIL VADI MEVKII, YEŞİL VADİ MEVKİİ KÜME EVLER, YEŞİLKIR SK., YETENEKLİ SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK, ZAHİDE SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEMBİL SK., ZEMZEM SK., ZEYNO, ZEYNO SK., ZEYTIN DALI, ZİRVE SK., ZİYA PAŞA SK., ZİYA SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD., ZÜMRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OVACIK, YAYLACIK mahallelerinde DEĞİRMENLİ SK., HACIOĞLU SK., KIVILCIM, KULLAR, KULLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANIYE, ORHANİYE mahallelerinde ORHANIYE MERKEZ MEVKII, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ, ORHANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN mahallelerinde ÇERIBASILAR MEVKII, ÇERİBAŞILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERİBAŞILAR YOLU SK, KOCAKAVAK MEVKII, KOCAKAVAK MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR MEVKII, TOPALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TOPALLAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Mart Pazar 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU, KABAOĞLU mahallelerinde AKASYA ÇİÇEĞİ, BAĞ SK., BÜYÜKOĞLU SK, GARDENYA, HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, LEVENT SK., OYLUM, SÜVARİ, TONBUL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Mart Pazar 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 105.İSİMSİZ SK, AKASYA AGACI, AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BERKAY, CEVİZ AĞACI, GÜNDÖNDÜ, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARAOĞLAN SK., KAYAPINAR SK., KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KUZEY MARMARA OTOYOLU, MAVİŞ, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SÜTÇÜ, TOKİ KONUTLARI 10., ÜÇGAZILER MEVKII, VİŞNELİ, YEŞİL ZEYTİN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOGLU mahallelerinde KABAOĞLU, LEYLEK, TURNALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Mart Pazar 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AMBARCI mahallelerinde BUDAKLAR MEVKII, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Mart Pazar 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLBAHÇE KADRIYE, GÜLBAHÇE KADRİYE, MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde ATATÜRK, AYAN, AYAN SK., CÖMERT SK., ÇOBAN SK., DERİN SK., GÖKAY, HASIR SK., ISTIKLAL., KADRIYE MERKEZ MEVKII, KADRIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KADRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL, PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY mahallelerinde ASLAN SK., BEKİR ÇOBAN SK., CEVİZ SK., İBNİ SİNA CD., KARŞI BAĞLAN SK., LÜTFİ TAŞÇI SK., ŞEHİTLER CD., YILDIRIM CD., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK, OLUKLU mahallelerinde 2256. SK., 2257., 2257. SK., 2258., 2258. SK., 228., 228. CD., 230. CD., ANT SK., EŞREF BITLIS, EŞREF BİTLİS CD., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., KIRAHMETOGLU, KIRAHMETOĞLU, KIRAHMETOĞLU CD., MADALYA, OLUKLU MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEREKÖY, OLUKLU, OVACIK mahallelerinde 10. SK., 2923., 2926., 52., 57. SK., 58. SK., 60. SK., 61. SK., 62. SK., 63. SK., 65. SK., 67. SK., 73. SK., 77. SK., 83. SK., 86. SK., 9., 9. SK., 91. SK., 92. SK., 93., 93. SK., 95. SK., 98., 99., 99. SK., ABDULLAH SULTAN, ABDULLAH SULTAN CD., AKTAŞ SK., AMİRAL CD., ATALAY SK., BAMBU SK., BASYIGIT, BAYRAKTAR, BAYRAM SIT, BAYRAM ŞİT CD., BENLI, BESEVLER, BEŞEVLER, BEŞEVLER CD., CELAL ATİK CD., ÇAĞATAY SK., DEDE BAYIR SK., DEMOKRASİ CD., DERE YOL SK., EMEK SK., EREN SK., EŞREF SK., EVLİYA ÇELEBİ CD., GAZİLER MEVKİ KÜME EVLER, HALİL MUTLU SK., HAMİT KAPLAN CD., HAMZA YERLİKAYA SK., HASAN GEMİCİ SK., HASAN GÜNGÖR SK., HÜSEYİN ÖZKAN SK., IBNI SINA, İSMAİL OLGUN SK., İSMET ATLI SK., KARSI BAGLAN, KAVAK SK., KAZIM AYVAZ SK., KETEN TARLA SK., KONUT, KÜÇÜK ZEYTİNLİK SK., MAHMUT ATALAY SK., MAHMUT DEMİR SK., MEHMET OKTAV SK., MEVLÜT DEMİR SK., MEYDAN BAŞI SK., MEYDANBAŞI BAHÇE YOLU SK, MİTHAT BAYRAK SK., MUSTAFA DAĞISTANLI SK., MÜZAHİR SİLLE SK., NAİM SÜLEYMANOĞLU SK., NASUH AKAR SK., NURİ BOYTORUN CD., RÜYA SK., TEKKE SK., TOY SK., VEHBİ EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 23 NİSAN SK., ANITTEPE SK., CABİR TOKER SK., ÇİĞİLTEPE SK., DOĞANAY SK., DÜZGÜN SK., ERZURUM, ERZURUM SK., ESKİŞEHİR SK., İNÖNÜ CD., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU, KALBURCU YOLU SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARA HÜSEYIN, KARA HÜSEYİN SK., LEYLA ATAKAN, LİDER SK., SERHATLI SK., SİVAS SK., ŞENEL SK., YAŞAR KEMAL SK., ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde BAĞDATLI CD., HAYAT SK., ŞEHİT KUBİLAY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRINYALI mahallelerinde SIRINYALI TASOCAGI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde CEVAT YURDAKUL, CEVAT YURDAKUL CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GÜNDÜZ CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., İNAN SK., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., LEYLA ATAKAN CD., NAME SK., NURİ EFENDİ SK., OSMAN ENGİN SK., PİR SULTAN SK., TURAN DURSUN CD., YEŞİLTEPE SK., ZEYTINDALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1403. SK., 1403/1. SK., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1406/1. SK., 1409., 1409. SK., 1409/1. SK., 1414., 1414. SK., 1414/1. SK., 1416. SK., 1418. SK., 1419. SK., ISTASYON CD., SEHIT ABDULLAH HOROZ, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ULUS mahallelerinde 10., 11., 11. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 14. SK., 15/3. SK., 16., 16. SK., 17., 18., 18. SK., 18/1. SK., 2161., 2161. SK., 2163. SK., 2234., 25. SK., 3. SK., 3/1. SK., 4., 4/1. SK., 4/2. SK., 6/1. SK., 7. SK., 8. SK., PİRİREİS CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL SK., MEHTAP CD., SÜLÜN, TEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ mahallelerinde 1537. SK., 1538., 1538. SK., 1542. SK., 1542/1., 1542/1. SK., 1542/2., 1543. SK., 1544. SK., 1544/1. SK., 1545., 1545. SK., 1545/1., 1545/1. SK., 1547/1. SK., 1549. SK., 1554/1. SK., AKŞEMSETTİN CD., ETHEM BEY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1646., 1646. SK., 1647., 1647. SK., 1647/1. SK., 1647/2., 1647/2. SK., 1647/4. SK., 1648. SK., 1649., 1649. SK., 1650., 1650. SK., 1651., 1651. SK., 1651/1., 1651/1. SK., 1651/2 SK, 1652., 1652. SK., 1652/1., 1652/1. SK., 1653. SK., 1653/1., 1653/1. SK., 1654., 1654. SK., 1654/1., 1654/1. SK., 1654/2. SK., 1654/3. SK., 1654/4., 1654/4. SK., 1654/5., 1654/5. SK., 1654/6. SK., 1655. SK., 1655/1., 1656. SK., 1657. SK., 1657/2. SK., 1658. SK., 1659. SK., 1660. SK., 1661., 1661. SK., 1662., 1662. SK., 1663., 1663/1., 1663/1. SK., 1663/3. SK., 1663/4. SK., 1663/8. SK., 1663/9. SK., AYDINLAR CD., ÇELIKOGLU, ÇELİKOĞLU CD., SEHIT MURAT KAYA, ŞEHİT MURAT KAYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde PİNA SK., SÜLÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜVERCİN SK., KUĞU SK., PELİKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde FATİH SULTAN MEHMET CD., KİRAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde MUZ SK., NAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde GÜRUF SK., İĞDE SK., PELİN CD., PLAJ CD., YAKUP KEFELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Mart Pazar 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1624. SK., 1625., 1625. SK., 1626. SK., 1626/1. SK., 1626/2. SK., 1626/3., 1626/3. SK., 1627. SK., 1628. SK., 1628/1., 1634., 1634. SK., 1634/1., 1634/1. SK., 1637., 1637. SK., 1637/1. SK., 1657/1. SK., 1663/2. SK., 1666/3. SK., 1669., 1669. SK., SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde DUT SK., FATIH SULTAN MEHMET, IGDE, IHLAMUR, MEHTAP, MELTEM, MELTEM SK., NAR SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PELIKAN, PELIN, PLAJ, YAKAMOZ SK., YUNUS, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, EMEK mahallelerinde 422/5., 448., 497., 497. SK., 497/1., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499., 499. SK., 69. SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mart Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde BİLLUR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mart Pazar 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 124., 124. SK., 124/1., 124/1. SK., 136., 136. SK., 138., 138. SK., 140. SK., 142., 143., 143. SK., 143/1. SK., 145., 145. SK., 146. SK., 147., 147. SK., 147/1. SK., 147/2. SK., 153/1., 159. SK., 170. SK., 230., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 240., 240. SK., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 248/2. SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mart Pazar 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, İNÖNÜ, ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 130., 130/2., 132. SK., 133. SK., 134. SK., 135., 152., 152. SK., 199., 199. SK., 220., 220. SK., 220/1., 220/1. SK., 222., 222. SK., 222/1., 222/1. SK., 222/2. SK., 224. SK., 226. SK., 228. SK., 246., 246. SK., 253. SK., 253/2. SK., 255. SK., 255/1., 255/1. SK., 255/2., 255/2. SK., 255/3., 255/3. SK., 268. SK., 270. SK., İSTİKLAL CD., UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde FEVZİ ÇAKMAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde ECE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PINARLI mahallelerinde PINARLI KARSI MEVKII, PINARLI KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKII, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI YUKARI MEVKII, PINARLI YUKARI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde AYTEPE SK., BURCU, ERTUĞRUL GAZİ BULVAR, FURKAN SK., GEZER SK., HIZIRREIS, HIZIRREİS SK., KADİFE, KIRAÇ SK., KIRÇIÇEGI, KIRÇİÇEĞİ SK., MELİK GAZİ SK., OĞUZ KAĞAN SK., OSMAN GAZİ SK., ÖZGE SK., ÖZLEM SK., PAŞA SK., SELVA SK., SEMİH SK., SENAY, SERİN SK., UĞURLU SK., ULUCAMI, ULUCAMİ SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH SULTAN, FATİH SULTAN mahallelerinde AKYOL SK., ATAKAN SK., AVŞAR SK., BAYRAM SK., BURCU SK., EMİN SK., ENGIN, ENGİN CD., EYLÜL SK., FERDA, FERDA SK., KARACA, MELIK GAZI, OSMAN GAZI, PASA, ŞENAY SK., ŞEYDA SK., UGURLU, YÖRÜKLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 23 Mart Pazar 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, SIPAHILER, TOYLAR mahallelerinde AKHUN SK., ATA SK., AZAK SK., BAĞDAT SK., BALCI SK., BEGONYA SK., BOZADA SK., BOZOK SK., CANSU SK., DEMİRCİ, DEMİRCİ SK., DERİNKOL SK., ELVAN, ELVAN SK., FİRUZE SK., GÜZİDE, GÜZİDE SK., HAN SK., HARMAN SK., ISIKLAR, IŞIK SK., IŞIKLAR, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KAMURAN, KAMURAN CD., KARABEY ALANI KÜME EVLER, KARTAL SK., KİLİM, KORUDERE SK., MÜJDE SK., OKUMUŞ SK., SEDA SK., SERAP SK., SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SOYTÜRK SK., TASKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU, TAŞKÖPRÜ YOLU SK., TEPECİK, TOPCUOGLU, TOPCUOĞLU SK., TOPÇU SK., TOYLAR KÖY YOLU SK, TOYLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, VİLDAN, VİLDAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.