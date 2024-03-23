23 Mart MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.03.2024 - 09:42

Güncelleme: 23.03.2024 - 09:42

MANİSA ilinde 23 Mart Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 09:00:02.703-2024-03-23 13:00:13.917 saatleri arasında Turgutalp; Mevlana Sokak İç Yolu, Kazak Sk., Merdiven, İsimsiz144, İsimsiz82, İsimsiz81, Çağrı Sk., Uysal Sk., TÜRKER, ATATÜRK CAD., RIFAT KARACA, Pınar Sk., Patika, Mevlana Sk., Mevlana Sk. İç Yol, , Kadı Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:02.703-2024-03-23 13:00:13.917 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:49.716-2024-03-23 15:00:59.641 saatleri arasında Cuma; Uzay Sk., İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz19, İsimsiz16, CEZAEVİ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:49.716-2024-03-23 15:00:59.641 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 09:00:39.307-2024-03-23 15:00:50.695 saatleri arasında Moralılar; İsimsiz17, İsimsiz33, İsimsiz15, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:39.307-2024-03-23 15:00:50.695 saatleri arasında Pınarcık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:39.307-2024-03-23 15:00:50.695 saatleri arasında Akselendi; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:39.307-2024-03-23 15:00:50.695 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 09:00:39.307-2024-03-23 15:00:50.695 saatleri arasında Harmandalı; İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında Osmancalı; İsimsiz58, İsimsiz57, İsimsiz56, Osmancalı Yolu, İsimsiz54, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, ARAZİ, İsimsiz75, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz62, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, Osmancalı Yolu, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, 307, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz116, İsimsiz113, İsimsiz111, İsimsiz110, 307, 307, İsimsiz102, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz94, ARAZİ, İsimsiz92, İsimsiz90, İsimsiz89, ARAZİ, İsimsiz85, ARAZİ, İsimsiz83, İsimsiz81, İsimsiz77, Osmancalı Yolu, Osmancalı Yolu, 307, 307, büyüksümbüller, 307, 307, 307, 307, 307, 307, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında Türkmen; İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz1, Türkmen Köyü İç Yolu, türkmen, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, Türkmen, türkmen, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında Yaylaköy; , İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, Yaylaköy Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında Otmanlar; İsimsiz6, İsimsiz3, , otmanlar, Otmanlar Köyü Yolu, OTMANLAR, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz23, İsimsiz20, İsimsiz18, ARAZİ, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, otmanlar küme evleri, İsimsiz11, İsimsiz2, İsimsiz10, otmanlar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında Seyitli; seyitli elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında Ortaköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında Küçüksümbüller; küçük sümbüller, KÜÇÜKSÜMBÜLLER, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında Kışlaköy; Kışlaköy Köyü İç Yolu, YAYLAKÖY KIŞLAKÖY, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında Düzlen; DÜZLEN, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, ARAZİ, İsimsiz3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında Durasıllı; Durasıllı Köyü İç Yolu, DURASILLI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında Dazyurt; DAZYURT, dazyurt iç yolu, dazyurt, dazyurt, DAZYURT, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında Büyüksümbüller; BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, Büyüksümbüller, Büyüksümbüller, BÜYÜKSÜMBÜLLER, büyüksümbüller, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:34.949-2024-03-23 16:00:43.165 saatleri arasında Küçükbelen; İsimsiz7, KÜÇÜKBELEN, küçükbelen iç yolu, İsimsiz6, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:34.949-2024-03-23 16:00:43.165 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-03-23 2024-03-23 10:00:34.949-2024-03-23 16:00:43.165 saatleri arasında Osmancalı; İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-03-23 2024-03-23 10:00:29.593-2024-03-23 16:00:40.555 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.