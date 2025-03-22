Yayınlanma: 22.03.2025 - 23:44

Güncelleme: 22.03.2025 - 23:44

Yurttaşlar yarın ne seçimi olduğunu merak ediyor. 23 Mart Pazar günü ne seçimi olduğu araştırılıyor. Peki, 23 Mart'ta ne seçimi var? Pazar günü ne seçimi yapılacak? İşte ayrıntılar...

YARIN NE SEÇİMİ VAR?

23 Mart Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bir sonraki Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin adayını belirlemek amacıyla seçim düzenleyecek. CHP, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek aday olduğu ve yarın yapacağı cumhurbaşkanlığı ön seçimi için 81 ilde ve 973 ilçede 5 bin 600 sandık kuracak.

Üyeler için oy verme işlemi sabah saat 08.00'da başlayacak ve 17.00'da bitecek. Üye olmayan vatandaşlar ise ön seçim sandığının yanına konulacak "Dayanışma Sandığı"nda oy kullanabilecek.

DAYANIŞMA SANDIĞI NEDİR?

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde partinin adayını belirlemek amacıyla gerçekleşecek seçimde parti üyesi olmayan yurttaşlar için "Dayanışma Sandığı" kurulacak.