CHP çağrı yapmıştı: İYİ Parti'den Saraçhane kararı

Yayınlanma: 22.03.2025 - 19:07

Güncelleme: 22.03.2025 - 19:07

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurt genelinde tepkiler sürüyor.

CHP'nin Saraçhane çağrısına İYİ Parti'den de destek geldi.

"EN ÖN SAFLARDA OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

İstanbul İl Başkanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

"Demokrasiye sahip çıkmak için bu akşam Saraçhane’deyiz! Hukukun üstünlüğü ve millet iradesi için iftardan sahura kadar sürecek demokrasi nöbetinde yerimizi alacağız.

Tüm İstanbul teşkilatlarımızı İYİ Parti bayraklarımızla en ön saflarda olmaya, adalet ve demokrasi için güçlü bir ses vermeye davet ediyoruz!

Tarih: 22 Mart

Yer: Saraçhane

Hep birlikte, demokrasi için nöbetteyiz!"