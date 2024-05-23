23 Mayıs BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.05.2024 - 00:24

Güncelleme: 23.05.2024 - 00:24

BOLU ilinde 23 Mayıs Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABALAR mahallelerinde KARAPINAR KAVAĞI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 10:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALAÇAM, TATARLAR, TOSUNLAR mahallelerinde ALAÇAM MAHALLE YOLU, KARAMURAT ALAÇAM MAH, KARAMURAT KÖY YOLU, kKARAMURAT KÖYÜ TATARLAR, TATARLAR MAHALLE YOLU, TOSUNLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MUDURNU ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORMANPINAR mahallelerinde ORMANPINAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEREDE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVATLAR, ÇOBANLAR, GÖYNÜKÖREN, MERKEZ mahallelerinde AYVATLAR, AYVATLAR MAHALLE YOLU, ÇOBANLAR MAHALLE YOLU, DÖRTDİVAN ÇIKIŞI, DÖRTDİVAN GEREDE YOLU, Göynük Ören Köyü Ayvatlar Mah, GÖYNÜKÖREN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, GÖYNÜKÖREN MERKEZ KÖY YOLU, MEZARLIK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEREDE ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde AĞLADI SK., ARMAĞAN SK., AYIŞIĞI SK., BAHÇELİ SK., ÇIGDEM, DERMAN SK., EMİRDAĞ SK., FATIH SULTAN MEHMET, HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI SADIK, HACI SADIK SK., İLKOKUL SK., KIYMET SK., MIMAR SINAN, NALBANT CD., RÜZGAR SK., SERÇE SK., SERİN SK., TEPE, TEPE SK., YAYLACI SK., YÜZÜNCÜYIL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU GÖYNÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖYNÜK ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSAKLAR, AKTAŞ, ALAN MERKEZ, ALANKÖY, BEKIRFAKILAR MERKEZ, BEKİRFAKILAR MERKEZ, ÇAPAR, DAGHACILAR MERKEZ, DAĞHACILAR, DEDELER, KABALAR, N KENDISI, OKÇULAR, SARILAR mahallelerinde AKSAKLAR KÖYÜ YOLU, ALAN MERKEZ KÖY YOLU, ALANKÖY KÖYÜ YOLU, BEKIRFAKILAR KÖY MERKEZ YOLU, BEKİRFAKILAR KÖYÜ YOLU, BILECIK SAKARYA NALLIHAN YOLU, CEYLANLI KÖY YOLU, CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇAPAR KÖY YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAGHACILAR MERKEZ KÖY YOLU, DAGSEYHLERI KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR YOLU, DEDELER KÖYÜ MERKEZ, DEDELER KÖYÜ YOLU, GÖYNÜK YOLU, KABALAR MAHALLE YOLU, OKÇULAR MAHALLE YOLU, SARILAR KÖYÜ YOLU, YENİKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, DUMANOGLU, DUMANOĞLU, HACILAR, HAN, KALENDEROGLU, KALENDEROĞLU, KOVALAKLAR, MERKEZ, SEMERCİLER, SİYAMOĞLU, TAŞÇILAR, TATAROGLU, TATAROĞLU mahallelerinde DERE MAHALLE YOLU, DUMANOGLU MAHALLE YOLU, DUMANOĞLU, KALENDEROGLU MAHALLE YOLU, KOVALAKLAR MAHALLE YOLU, KÖY SOKAĞI, KÜPLÜCE, MENGEN YOLU, MERKEŞLER KÖYÜ, MERKEŞLER KÖYÜ DUMANOĞLU MAH, MERKEŞLER KÖYÜ TATAROĞLU MAH K, MERKEŞLER KÖYÜ YOLU, MERKEŞLER YOLU, SEMERCILER KÖY YOLU, SEMERCİLER KÖYÜ, SEMERCİLER KÖYÜ YOLU, SEMERCİLER MERKEZ, TATAROGLU MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, BORAZANLAR, TABAKLAR mahallelerinde 425, 425 SK., AKDEMİR SK., ALEMDAR SK., ANITPARK İÇİ YOLU, ATATÜRK BULVAR, AYTUNÇ SK., BANDAKCIOĞLU SK., BOLU ADLİYESİ İÇİ YOLU, BOLU İZZET BAYSAL MESLEKİ VE T, DUMLUPINAR, DUMLUPINAR SK., ERMAN SK., HASTANE CD., HATTAT EMIN BARIN, HATTAT EMİN BARIN CD., KIZILAY SK., KOCATEPE SK., KONAK SK., MAZHAR MURTEZAOGLU, MAZHAR MURTEZAOĞLU, MUZAFFER IŞIN CD., NECIP FAZIL KISAKÜREK_1, OKYAY SK., ÖSENEK SK., SEYMEN SK., SUSAM SK., TÜRKAN SAYLAN, VARDALLI SK., YAMAN SK., ZAMBAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 23 Mayıs Perşembe 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖRTYOL, YENİ mahallelerinde AĞALAR KÖYÜ YOLU, DÖRTYOL MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.