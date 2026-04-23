23 Nisan'da koltuğu devraldı: Minik kaymakamın 'ilk talebi' tebessüm ettirdi

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında renkli anlar yaşandı.

Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, makam koltuğunu temsili olarak öğrenci Zeynep Duru Aktar’a devretti.

İLK İSTEĞİ "PATLAMIŞ MISIR" OLDU

Kaymakamlık makamına oturan minik kaymakamın ilk isteği ise yüzleri güldürdü. Küçük Zeynep Duru Aktar, makamda yetkililerden patlamış mısır istedi. O anlar tebessümle karşılandı.

Programda yapılan konuşmalarda, çocukların geleceğin teminatı olduğu vurgulanırken, bu tür etkinliklerin onların özgüvenine katkı sağladığı ifade edildi.

23 Nisan kapsamında gerçekleştirilen temsili devir teslim töreni, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.