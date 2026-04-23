23 Nisan kutlu olsun: 'Yönümüz Atatürk ilkeleridir!'

Bu yıl da gazetemizin en güzel sayfalarını çocuklar hazırladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayfaları için resim, şiir ve makale gönderen tüm çocukların ellerine sağlık.

Sayfalarımız, Türkiye eğitim gönüllüleri vakfı (TEGV) etkinlik noktalarına devam eden çocuklarla, sınıf öğretmeni Mustafa Gümüştaş’ın ulaştığı öğrencilerin ürünleriyle renklendi.

Emek veren tüm çocuklara çok teşekkür ederiz.

Figen Atalay

Atatürk, 23 Nisan’ı biz çocuklara armağan etmiş. Ata’mızın öngörüşlülüğü her zaman olumlu olmuştur. Çocukların geleceğin mimarı, vatanın koruyucusu ve medeniyete giden yolların başlangıcı olduğunu düşündüğü için olabilir. Biz çocukları çok sevindirdiği, mutlu ettiği ve güven kazandırdığı bir gerçektir. 23 Nisan, TBMM’nin Ankara’da açıldığı gündür. Yedi asır boyunca üç kıtaya hükmetmiş Osmanlı İmparatorluğu son zamanlarda iyi yönetilemediği için toprak kaybetmeye, gücünü ve itibarını azaltmaya başlamış. Balkan, Birinci Dünya ve dünyanın en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale Savaşı sonlarında yurdumuz işgal edilmeye başlanmış.

Çanakkale Savaşı’nda yedi düvele karşı başarı elde edip “Çanakkale Geçilmez” dedirten Türk ordusunun komutanı Mustafa Kemal ve arkadaşları bu işgale karşı çareler aramış. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Atatürk, kurtuluş ateşini kongreler yaparak Ankara’da TBMM’yi 23 Nisan 1920’de açıp Kurtuluş Savaşı’nı kazanarak yurdumuzu düşmanlardan kurtarıp Cumhuriyeti kurarak padişahlığı kaldırmıştır.

İlkbahar mevsimi tabiatın canlandığı, karların eridiği, suların şırıl şırıl aktığı, göçmen kuşların yuvalarına dönüp yeni yavrular için kuluçkaya yattığı, çiçeklerin açtığı, kelebeklerin uçtuğu bir zamandır. Biz çocukların geleceğe umutla baktığımız, yönümüzü Atatürk ilkelerine ve öğütlerine çevirerek ilim, irfan, fen ve kültür yolunda emin adımlarla yürümeğe başladığımız mevsimdir. Atatürk, bu güzel günü neşeyle, coşkuyla kutlamamız için 23 Nisan’ı bizlere armağan etmiş. Görevimizi biliyoruz. Bayramımızı en güzel şekilde kutluyoruz. Hedefimize emin adımlarla koşuyoruz. Bayraklarımız elimizde, Atatürk sevgisi kalbimizde, sevinçle coşuyoruz. Yaşasın 23 Nisan!

YAMAN DOLGUN

ÖZEL İZMİT SANAT MERKEZİ/KOCAELİ

DUYUN ÇALAN DAVULLARI

Ata’mız verdi bu bayramı,

Korudu bizi düşmanlardan,

İyi ki verdi bize güzel bayramı,

Bizden dinleyin marşları şarkıları,

Bugün bayram, sevinmez mi insan,

Duyun kuşları, çalan davulları.

Ahsen Şahin Sınav Koleji/Kocaeli

BAŞLADI ŞENLİKLER

Geldi 23 Nisan, başladı şenlikler,

Neşeyle uçuyor kuşlar, kelebekler.

Tabiat uyandı, açtı renkli çiçekler,

Çok mutluyuz, neşe doluyuz bizler.

Meclis açıldı Ata’mın gücüyle,

Çocuklar heyecanlı hep el ele,

Bayraklar dalgalanıyor neşeyle,

23 Nisan kutlanıyor eğlenceyle.

Menekşe Ökdemir 23 Nisan İlkokulu/Kocaeli

NEŞE GELSİN YÜZÜMÜZE

23 Nisan biz çocukların bayramı,

Sevgiyle dalgalandırırız al bayrağı,

Durdurun savaşları, üzmeyin çocukları,

Mutluluk, sevgi yaysın kapatın yaraları.

Nisanda bahar sevinci dolar içimize,

Çiçekler açar, kelebeklerle neşemize,

Sevelim, sevilelim, neşe gelsin yüzümüze,

Ata’mıza saygılıyız, bu bayramı verdi bize

Ömer Koçal Levent Kırca Oya Başar İlkokulu /Kocaeli

ÇOCUKLARIN BİR TANESİ

Bir başka güneş doğdu.

Gülümsedi sanki bana

Gökyüzünde kuşlar bile,

Şarkı söyledi neşeyle.

Sınıfımız süslü bugün,

Pencerede bayraklar,

Gözlerimizde umutlar,

Her köşede bir sevinç var.

Giydik ay yıldızlı tişörtümüzü,

Aldık ellerimize bayrağımızı

Coşkuyla koştuk okulumuza,

Yaptık en güzel gösterilerimizi.

Atatürk’ün çocuklara hediyesi,

23 Nisan bayramıdır bugün,

Bayramların en güzeli

Çocukların bir tanesi 23 Nisan Tepe İnşaat İlkokulu 4/B Sınıfı öğrencileri-Maltepe/İstanbul

KALBİMDEKİ 23 NİSAN

Okulumuz bayraklarla süslendi

Balonlarla renklendi, şarkılar söylendi

Ne mutlu Türk çocuğuna

Minnettarız sana Ata’m

Bugünün çocuğu, yarının geleceği

Atatürk’ün izinde, bilimin peşinde

Vatan sevgisi ile bayraklar elimizde

Hep kalbimizdesin sen Ata’m

Bugün 23 Nisan Atatürk’ten bize armağan

Ne mutlu tüm çocuklara

Teşekkürler sana Ata’m

Merter Yargıcı Tepe İnşaat İlkokulu Maltepe/ İstanbul

ATATÜRK’E SAYGILAR

23 Nisan’da mutlu olur çocuklar,

Başka ülkelerden gelir arkadaşlar,

Kardeşçe birlikte oynanır oyunlar,

23 Nisan’ı sevinçle karşılar şarkılar.

23 Nisan’ı severek kutlar çocuklar,

Yurdu kurtaran Atatürk’e saygılar,

Süslenir sokaklar, evler, okullar,

Gurur duyar bizlerle anneler, babalar.

Zeynep Naz Yıldızlı Özel İzmit Sanat Merkezi/ Kocaeli

HÜRRİYETE KAVUŞTU ÜLKEMİZ

23 Nisan baharla geliyor

Çocuklar neşeyle doluyor

Bayraklar hür dalgalanıyor

Herkes bayrama koşuyor.

Açıldı bugün Meclis’imiz,

Karar verdi önderimiz,

Temizlendi dağımız, denizimiz,

Hürriyete kavuştu ülkemiz.

Sevinir bayram eder çocuklar,

Gülümsüyor gönderlerde bayraklar,

Çalsın davullar, oynansın oyunlar,

Birlikte el ele kutlanıyor bayramlar.

Hamza Çırak Mahmutpaşa Ortaokulu/ Kocaeli

EN ŞANSLI BİZİZ

23 Nisan çiçeklerle gelince,

Çocuklar neşeyle doyar sevince,

Hazırlanırız etkinliklere günlerce,

Bayraklar dalgalanır gündüz gece.

Ata’mız açmış 23 Nisan’da Meclis’i,

Yurdumuzu kurtarmış genci, yaşlısı,

Neşeyle söyleniyor 23 Nisan şarkısı,

Biziz dünya çocuklarının en şanslısı.

Duru Karabulut/ 23 Nisan İlkokulu /Kocaeli

GÖKYÜZÜNDE 23 NİSAN

Güneş içimizi ısıtırken,

Arılar çiçeklere konarken,

Dereler şırıl şırıl akarken,

Kıpır kıpırız 23 Nisan’da

Bulutlar sularını dökerken,

Ağaçların yaprakları açarken,

Kelebekler, kuşlar uçarken,

Bayraklar elimizde 23 Nisan.

Mehmet Melih Kurt Levent Kırca Oya Başar İlkokulu Kocaeli

ÇİÇEK OLDUK BİZ

İlkbaharda açan gülleriz,

Kırlarda renkli çiçekleriz,

İlk açan kardelenleriz,

23 Nisan çocuklarıyız biz.

Bugün elimizdedir bayraklar,

Şenleniyor okullar, sokaklar,

Kalbimizden Ata’mıza şarkılar,

Çiçeklerle kutlanıyor 23 Nisanlar

Melisa Çakmak/ Sobe Koleji/Merzifon

DALGALANACAK BAYRAĞIMIZ

23 Nisan bizim bayramımız,

Bayrak elde, söylenir şarkılarımız,

TBMM bizim güzel okulumuz,

İlelebet dalgalanacak bayrağımız

Selin Doruk Avlar/ TBMM İlkokulu/Kocaeli

ATAM ÇOCUKLARI ÇOK SEVERDİN

23 Nisan Bayramı geldi,

Bütün çocuklar neşelendi,

Kuşlar, kelebekler çok sevindi,

Bu bayramı Atatürk bize verdi.

Meclis açıldı Ankara’da

Savaş başladı, denizde karada,

Kovuldu vatandan düşman da

Bayram yaparız 23 Nisan’da.

Atam, çocukları çok severdin,

TBMM olan okulumuzu sevdim,

23 Nisan’ı bize bayram verdin,

Bayrağımıza selam verdim.

Mira Külükoğlu/ TBMM İlkokulu/Kocaeli

MUTLULUK GETİRDİ BİZE

23 Nisan mutluluk getirdi bize,

Çocuk bayramı kutlu olsun hepimize,

Atatürk sevgisi işlemiş kalbimize,

Meclis bugün kurulmuş ülkemize.

Bayraklarla süsledik evleri, okulları,

Bayramımıza koştu dünya çocukları,

Oynanır birlikte ülkelerin oyunlar,

Sevinçle, neşeyle kutlarız 23 Nisanları.

Ayla Akpınar/ Özel İzmit Sanat Merkezi/ Kocaeli

GÜZEL ÜLKEM

Vatan için herkes cesurca savaştı,

Verdikleri kanla zafere ulaştı,

Halkımız hür, cumhuriyete ulaştı.

23 Nisan’da Meclis kuruldu,

30 Ağustos’ta zafere kavuştu,

Bütün Türkiye sevinçle doldu,

23 Nisan çocuk bayramı oldu.

Zeynep Neva Keleş TBMM İlkokulu /Kocaeli

ÇOCUKLARIN EN GÜZEL GÜNÜ

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış. Milli Egemenlik ve Bağımsızlık Günü’nü “Bugünün küçüğü, yarının büyüğüdür’’ sözüyle geleceğimizin mimarı olacak biz çocuklara bayram olarak armağan eden Atatürk, çocuklara çok güveniyor ve bizleri çok seviyordu.

Atatürk, işgal edilmekte olan yurdumuzu düşmanlardan kurtarmak için savaştan savaşa, cepheden cepheye koşan bir subaydı. Çanakkale Savaşında “Çanakkale Geçilmez” sözü onun dehası sayesinde söylenmiştir.

Savaşın en kanlı geçtiği bir gün Alman Komutan Liman Paşa, “Bir çare kalmadı mı?’’ diye soruyor. Albay Mustafa Kemal, “Mevcut kuvvetlerin komutama verilmesinden başka çare kalmadı’’ diyor. Kâzım Albay “Çok gelmez mi?’’ deyince Mustafa Kemal “Az gelir’’ diyor. İki saat sonra Liman Paşa’dan emir gelir. “Anafartalar Grubu’nun komutası Albay Mustafa Kemal Paşa’nın emrine verilmiştir.” Çanakkale Zaferi kazanılır. Mustafa Kemal Paşa, TBMM’den aldığı yetkiyle Anadolu’yu gezer, orduyu hazırlayıp Kurtuluş Savaşı’nı başlatır ve yurdumuzu düşmanlardan kurtarır. 23 Nisan 1924 yılında biz çocuklara armağan ettiği bu bayram, dünyada tek çocuk bayramı olarak tarihteki yerini almıştır. Biz çocuklar, en güzel kıyafetlerimizle, en güzel duygularımızla, en iyi etkinliklerimizle, oyunlarımızla, şarkılarımızla her yıl bu güzel bayramımızı kutlayarak bayrağımıza, Ata’mıza saygılarımızı sunuyoruz.

Çocukların en sevdiği gün 23 Nisan kutlu olsun.

Aysun Gümüştaş/ Necati Çelik Koleji/ Gölcük- Kocaeli

23 NİSAN’DA AÇAN KIR ÇİÇEKLERİYİZ

Biz çocuklar 23 Nisan’da açan kır çiçekleriyiz. Karların erimesiyle topraktan tomurcuklarını güneş ışınlarına doğru uzatan kır çiçekleri gibiyiz. Birinci Dünya Savaşı ve dünyanın en kanlı savaşı olan Çanakkale Savaşı’nda yedi düvele karşı başarı elde ettiği halde Mondros Mütarekesi sonrasında işgal edilmeye başlamış yurdumuz. Düşmanlar, Çanakkale’de aldıkları yenilginin komutanlarını sanki unutmuşlardı. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları altı ay gizli gizli toplantılar yapıp Anadolu’yu gezerek kurtuluş planları yaparlar. İstanbul’un işgal edilmeye başlandığında “Geldikleri gibi giderler” diyen Atatürk, 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’yi açar. Meclis’in yetkisiyle Kurtuluş Savaşı’nı başlatır. O sadece Türk milletinin gücüne güvenmekteydi. İstanbul’daki padişah hükümetinin engellemelerine, içerideki Yunan yandaşlarına karşın Kurtuluş Savaşı ile yurdumuzu düşmanlardan kurtarır.

TBMM hükümeti 29 Ekim 1923 toplantısında Cumhuriyeti ilan etmiştir. 23 Nisan 1924’te yapılan bayramda Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocuklara bayram olarak armağan eder. Biz çocuklar, her yıl 23 Nisan’da açan kır çiçekleri gibi renk renk elbiseler, oyunlar, etkinliklerle el ele gönül gönüle dünya çocuklarıyla bu güzel bayramımızı kutluyor, Ata’mıza saygılarımızı sunuyoruz.

Ayşe Mina Koman Sakarya Sanat Merkezi/SerdivanSakarya

UMUT DOLU BİR GÜN

Bugün 23 Nisan

Yükselen çocuk sesi

Umut dolu bir gün,

Kalplerde bayram sevgisi.

Süslendi balonlarla sınıfımız,

Bir başkadır bugün gülüşümüz,

Uçuşuyor göklerde balonlarımız,

Kutlanır sonsuza 23 Nisanlarımız.

Aysima Özkanlı-Zühra Baysungur Levent Kırca Oya Başar İlkokulu/Kocaeli

BU ÜLKENİN GÜNEŞİYİZ

23 Nisan bizim bayramımız,

Dünya çocuklarına kutlu olsun

Atatürk’ün bize armağanı,

Çok severiz bayrağı, vatanı.

23 Nisan bin dokuz yüz yirmi,

Açıldı Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi,

Çocuklar bu ülkenin güneşi,

Dünya çocuklarının neşesi.

Ela Göregen TBMM İlkokulu /Kocaeli

ATAM KALBİMİZDE PARLIYOR

Onun mavi deniz gözleri,

Parlıyor, hep parlayacak,

Bayrağımız dalgalanacak,

23 Nisan Atatürk’ün armağanı.

TBMM Ankara’da açıldı,

Ülkemize sevinç saçıldı,

Göklerde ay yıldız dalgalandı,

Ata’m kalbimizde parladı.

Huma Altınışık Levent Kırca Oya Başar İlkokulu/Kocaeli

MİLLETİMİZ HÜR VE BAĞIMSIZ OLDU

23 Nisan Atatürk sayesinde

Dünya çocuk bayramı oldu.

Yurdu düşmandan kurtardı.

Milletimiz, hür, bağımsız oldu.

Ordumuz kanını akıttı,

Düşmanı yurttan attı,

Bayrağımızı sonsuz yaptı,

23 Nisan’ı bayram ilan etti.

Erva Vuruş TBMM İlkokulu/Kocaeli