23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, öğrenciler ve kamu kurumlarında çalışan kişiler, "22 Nisan yarım gün mü, 23 Nisan resmi tatil mi?" sorularının cevabı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2024 - 10:15
23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, 2024 yılı resmi tatil takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan tatil mi, yarım gün mü?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Takvime göre, 23 Nisan'da 1 gün resmi tatil uygulanacak ve kamu kurumları, bankalar ve bazı kuruluşlar 1 gün süreyle çalışmayacak.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

Bayramdan bir önceki gün olan 22 Nisan Pazartesi gününün tatil olup olmadığı merak edilmeye başlandı.

22 Nisan tatil takviminin içinde yer almıyor. Dolayısıyla resmi ve özel iş yerleri 22 Nisan'da faaliyet göstermeye devam edecek. Öğrenciler ise derslerine tam gün devam edecekler.

2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz 2024 Pazartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı


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