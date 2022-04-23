23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı iki yıl sonra yasaksız kutlanacak

23 Nisan 2022 Cumartesi, 04:00

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Hâkimiyet, saltanat, kuvvetle, kudretle ve zorla alınır. Osmanoğulları, zorla Türk milletinin hâkimiyet ve saltanatına el koymuşlardır.

Bu zorbalıklarını altı yüzyıldan beri sürdürmüşlerdir. Şimdi de Türk milleti bu saldırganlara isyan ederek ve artık dur diyerek, hâkimiyet ve saltanatını fiilen kendi eline almış bulunuyor” sözleri ile açıkladığı ulusal egemenliğin anlamını bulduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 102. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurt genelinde etkinliklerle kutlanacak. Covid-19 salgını nedeniyle yasaklar ve önlemler altında, son iki yıldır evlerde kutlanan 23 Nisan’da bu yıl yüz yüze etkinlikler düzenlenecek.

YURTTAŞLAR ANITKABİR’DE

Bu kapsamda, devlet töreni bugün saat 09.00’da TBMM Atatürk Anıtı’nda başlayacak. Anıta çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunacak.

Devlet erkânı, daha sonra Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’de olacak. Tören, saat 09.15’te başlayacak. Mozoleye çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Ardından Anıtkabir Özel Defteri imzalanacak. Saat 10.00’da Birinci Meclis binasında tören yapılacak. 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in yaptığı konuşma seslendirilecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop konuşma yapacak. Tören, özel defterin imzalanmasıyla son bulacak. Şentop, saat 11.30’da ise Meclis’in açılışının 102. yılı nedeniyle kutlamaları kabul edecek. TBMM Genel Kurulu da saat 14.00’te özel oturumla toplanacak. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından TBMM’de grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak. TBMM Başkanı Şentop, Meclis Başkanlığı koltuğunu bir çocuğa devredecek.

“Kurtuluş Hattı” adlı filmin ilk gösterimi de bugün saat 21.30’da, TBMM tören alanında yapılacak.

RESEPSİYON YOK

TBMM’de düzenlenen geleneksel 23 Nisan Resepsiyonu, salgın nedeniyle iki yıldır düzenlenmiyordu. Bu yıl salgın önlemleri gevşetilmesine karşın TBMM’nin açıkladığı programda resepsiyon olmaması dikkat çekti. Meclis’ten bir gerekçe de açıklanmadı. Ramazan süresince yapılan toplu iftar programlarına karşın resepsiyonun yapılmaması, “Salgın bahanesi ile resepsiyon kaldırıldı” yorumlarına neden oldu.

MÜZE YENİLENDİ

Kurtuluş Savaşı Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlayan Ulus’taki Birinci Meclis’te, çeşitli bakım ve onarım işlerinin yanı sıra görseller, panolar ve vitrinler yenilendi, bilgi panoları Türkçe ve İngilizce olarak yeniden düzenlendi. Müzeye ilk kez sergilenecek birçok eser de eklendi. Atatürk’ün kullandığı eşyaların bir kısmı, Anıtkabir ve Harbiye Müzesi’nden devralınarak Kurtuluş Savaşı Müzesi envanterine katıldı. Öte yandan, iki yıldır çevrimiçi etkinliklerle kutlanan 23 Nisan, bakanlığa bağlı resmi ve özel tüm ilköğretim kurumlarında salgın öncesinde olduğu gibi yüz yüze coşkuyla kutlanacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 81 ilde eşzamanlı olarak “Çevre ve Çocuk Şenliği” düzenleyecek.