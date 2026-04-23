23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak... Coşku her yerde olacak: İşte il il programlar!

Cumhuriyetin başkenti Ankara, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 106. yıldönümünü coşkuyla kutlayacak. İlk resmi tören, bugün TBMM Başkanı Kurtulmuş’un TBMM Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başlayacak.

Anıtkabir’i ziyaret edecek olan Kurtulmuş, Birinci TBMM Binası’ndaki törene katılacak, daha sonra TBMM Mermerli Salon’da kutlamaları kabul edecek. Kurtulmuş, TBMM Başkanlık makamını temsili olarak çocuklara devredecek. Genel Kurulda, TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında “23 Nisan Özel Oturumu” yapılacak.

Ardından Kurtulmuş tarafından TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon verilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bugün Atatürk Çocukları ve Doğal Yaşam Parkı’nda saat 12.00 17.00 saatleri arasında sahne gösterileri, atölye ve deneyim alanları, oyun ve spor etkinlikleri, yarışmalar, konserler ve sürpriz etkinliklerle dolu bir etkinlik düzenleyecek.

Çankaya Belediyesi, konser, etkinlik ve bando gösterilerine ev sahipliği yapacak. İlçeyi bayraklarla donatan belediye, 23 Nisan coşkusunu konserler, etkinlikler ve bando gösterileriyle tüm kente yayacak.

Kutlamalar sabah saat 10.00’da Çayyolu Atapark’ta başlayacak. Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve bando eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayacak resmi törenin ardından Hoy Tur Halk Dansları Topluluğu ve Çankaya Gençlik Bandosu sahne alacak. Saat 11.00’de ise Kızılay Zafer Anıtı’nda resmi tören kapsamında çelenk sunumu yapılacak.

Program, saat 12.00’de Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası önünde devam edecek. Çankaya Gençlik Bandosu’nun performansı ve halk dansları gösterileriyle Kızılay’da bayram coşkusu yaşanacak.

1000 ÇOCUK KOROSU

14.30’da Bahçelievler 7. Cadde’de düzenlenecek kortejde Çankaya Gençlik Bandosu marşlarla vatandaşların bayram sevincine ortak olacak.

Çocuklara yönelik etkinliklerin merkezi ise 14.00 itibarıyla Kuğulu Park ve Ahlatlıbel Atatürk Parkı olacak. İllüzyon, jonglör, zumba kids, balon ve bubble show gibi sahne gösterilerinin yanı sıra masal kahramanları, palyaçolar, tahta bacak, yüz boyama ve balon dağıtımı gibi etkinlikler çocuklarla buluşacak.

Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda ise 16.20’de Çankaya Gençlik Bandosu sahne alacak. Günün en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise Atatürk Sanat Merkezi’nde düzenlenecek “1000 Çocuk Korosu” programı olacak. Bu yıl 15’incisi düzenlenecek 1000 Çocuk Korosu 23 Nisan Konseri, Atatürk Sanat Merkezi’nde saat 15.30’da Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in katılımıyla başlayacak.

Çankaya Belediyesi Muammer Sun Müzik Atölyesi’nde eğitim alan çocuklar, marşların yanı sıra çeşitli şarkılar ve halk türküleri seslendirerek bayram coşkusunu sahneye taşıyacak. Yenimahalle Belediyesi ise bayram kapsamında saat 18.00’de Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Genco Erkal Salonu’nda Serdar Ceylan Bateri Çocuk Orkestrası Konseri düzenleyecek.

Etimesgut Belediyesi de saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda, belediye binası karşısında düzenlenecek törenle bayramı kutlayacak. Belediyeden yapılan açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyulan minnet ve saygının bu özel günde bir kez daha ifade edileceği vurgulandı. Etimesgut’ta düzenlenecek törenle birlikte, bayram coşkusunun birlik içinde yaşanması ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.

İSTANBUL’DA YÜZLERCE ETKİNLİK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 23 Nisan programları kapsamında parklar, meydanlar ve tarihi alanlar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda İBB İstanbul Çocuk Korosu ile İBB İstanbul Gençlik Halk Dansları Topluluğu’nun yanı sıra Gürcistan, Sırbistan ve Osetya’dan gelen misafir çocuklar sahne alacak.

İBB Şehir Tiyatroları, gelenekselleşen Çocuk Şenliği’nin 40. yılında oyunlarını çocuklara ücretsiz sahneleyecek. 13.00-17.00 arasında Kemerburgaz Kent Ormanı, çocukları doğanın kalbinde ağırlayacak. Ücretsiz program kapsamında bando, çocuk atölyeleri, illüzyon şovları ve spor aktiviteleri yer alacak.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi önünde ise geleneksel sokak oyunlarının yer aldığı alanlar kurulacak. Bugün tüm İstanbul Kitapçısı şubelerinde çocuk kitaplarında yüzde 23 indirim uygulanacak.

CUMHURİYET OTOBÜSÜ TURU

İBB Kültür AŞ ev sahipliğinde Miniatürk, 23-26 Nisan arasında tüm dünya çocuklarına kapılarını ücretsiz açacak. Kutlamalar 24 Nisan Cuma günü sahil hattına taşınacak. Cumhuriyet Otobüsü, gün boyu sürecek özel içeriklerle bayram ruhunu boğaz hattında sürdürecek.

25 Nisan Cumartesi günü altı farklı ilçedeki kültür merkezinde film gösterimleri yapılacak. Park alanlarında düzenlenen programlarda kukla ve akrobat gösterileri sergilenirken çocuklara geleneksel ikramlar dağıtılacak. Cumhuriyet Otobüsü Beşiktaş Barbaros Meydanı’nda çocuklarla buluşacak.

Son gün 26 Nisan’da, 12 ilçede çocuk tiyatrolarıyla kapanış yapılacak. Maltepe Belediyesi’nin Çocuk Şenliği, 13.00–19.00 arasında Maltepe Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak. Sancaktepe Belediyesi’nin etkinlikleri, saat 14.00’te 30 Ağustos Yaşam Alanı’nda başlayacak, yarın 11.00’de Ayazma Yaşam Vadisi’nde, 25 Nisan Cumartesi 14.00’te Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda ve 26 Nisan Pazar 14.00’te Meydan Park’ta devam edecek.

Sarıyer’de 23 Nisan Çocuk şenlikleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 26 Nisan Pazar gününe ertelenirken etkinlikler 12.00–18.00 saatleri arasında Ayazağa Cumhuriyet Parkı, Sarıyer Merkez Atatürk Anıtı önü ve İstinye Dereiçi Mevlana Parkı’nda yapılacak. Silivri’de Uluslararası Çocuk Halk Dansları Buluşması, bugün saat 13.00’te Silivri Belediyesi önünden kortej yürüyüşüyle başlayıp Silivri Sahil Festival Alanı’nda devam edecek; etkinlikte farklı ülkelerden çocukların katılımıyla halk dansları gösterileri olacak.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Tuzla Belediyesi, saat 10.00’da Tuzla Belediyesi Stadyumu’nda futbol turnuvası ile 13.00’te sahil tören alanında uluslararası halk dansları ve çocuk festivali, aynı gün 14.00’te İshakpaşa Parkı açılışı ve 15.00’te kortej yürüyüşü, 24 Nisan’da saat 12.00’de Tuzla Yaşam Alanı’nda uluslararası halk dansları festivali ve 25 Nisan’da saat 14.00’te Aydıntepe Sosyal Yaşam Merkezi’nde baskı atölyesi ile çok günlü bir etkinlik programı düzenleyecek.

Üsküdar Belediyesi’nde etkinlikler, 23-24-25 Nisan 2026 tarihlerinde Üsküdar Çocuk Köyü’nde yapılacak. Program 23 ve 25 Nisan’da 12.00–18.00, 24 Nisan’da ise 16.00–20.00 saatleri arasında düzenlenecek olup sahne gösterileri, kukla tiyatroları, interaktif oyunlar, bilim gösterileri, konserler, atölyeler, maskot ve bando gösterileri ile çeşitli çocuk etkinliklerini içerecek.

Küçükçekmece Belediyesi’nin Çocuk Şenliği, 12.00–19.00 saatleri arasında Fevzi Çakmak Meydanı’nda Büyükçekmece Belediyesi’nin etkinlikleri 14.00’te Atatürk Devrimleri Müzesi önünde yapılacak. Beyoğlu Belediyesi’nin çocuk şenliği 11.00–18.00 arasında 23-26 Nisan tarihleri arasında Hasköy Spor Tesisleri’nde düzenlenecek.

Çatalca Belediyesi’nin festivali, 23 24-25-26 Nisan 2026 tarihlerinde başta Nazım Özbay Kültür Merkezi olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda etkinlikle yapılacak. Eyüpsultan Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında festival düzenleyecek.

Kadıköy Belediyesi’nin 23 Nisan Karnavalı, bugün saat 13.00’te başlayarak Özgürlük Parkı, Yoğurtçu Parkı, Fikirtepe Şehit Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı ve Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı’nda gün boyu sürecek.

Beylikdüzü Belediyesi’nin 11. Çocuk Şenliği, 23-26 Nisan 2026 tarihleri arasında ilçenin farklı noktalarında düzenlenecek.

Beykoz Belediyesi’nin Beykoz Sahili Etkinlik Alanı’nda düzenleyeceği programında, 12.00 18.00 arasında uluslararası halk dansları gösterisi, çocuk müzikali ve bubble show gibi sahne etkinliklerinin yanı sıra VR deneyimi, simülatörler, atölyeler ve çeşitli oyun alanlarıyla çocuklara gün boyu sürecek bir etkinlik programı sunulacak.

Beşiktaş Belediyesi, Dünya Barış Parkı’nda etkinlik düzenleyecek. Adalar Belediyesi, Büyükada Atatürk Meydanı’nda 23-25 Nisan arasında düzenleyeceği şenliklerde bubble show, yüz boyama ve çeşitli tasarım atölyeleriyle çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirecek.

Ataşehir Belediyesi, 13.00-18.00 saatleri arasında Atatürk Mahallesi Festival Park, Fetih Mahallesi Buhara Park ve Kayışdağı Mahallesi Zeynel Özdemir 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda eşzamanlı etkinlik düzenleyecek.

Kartal Belediyesi etkinlikleri 12.00’de Neyzen Tevfik Meydanı’ndan kortej yürüyüşüyle başlayacak. Avcılar Belediyesi, 16.00-19.15 arasında Avcılar Sahil Parkı’nda çocuk korosu, sahne gösterileri, bilim ve sihirbazlık gösterileri, atölyeler gibi etkinlikler düzenleyecek.

İZMİR’DE KUTLAMALAR 23 NİSAN’DA DORUĞA ÇIKACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ege genelinde yine büyük bir coşkuyla kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir hafta önceden farklı ilçelerde başladığı kutlamalar 23 Nisan günü doruğa ulaşacak. Resmi törenin düzenleneceği Cumhuriyet Meydanı’nda yüzlerce öğrencinin katılımıyla gösteriler, bando performansları ve “Türkiye Yüzyılı” temalı final koreografisiyle yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kent genelinde sürdürdüğü etkinlikler, Kültürpark’ta düzenlenecek kapsamlı programla final yapacak. Atölyelerden sahne gösterilerine, kortej yürüyüşünden konserlere uzanan içerikle çocuklar hem eğlenecek hem üretecek. Gün boyu sürecek etkinlikler, saat 18.00’de başlayacak ve Gökçe konseri ile tamamlanacak.

Bornova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı’nı Âşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda düzenleyeceği Geleneksel Uçurtma Şenliği ile kutlayacak. Buca Belediyesi önünde kortej ile başlayacak kutlamalar kapsamında Işılay Saygın Meydanı’nda gün boyu sürecek etkinlikler ile sürecek.

Jimnastik ve tekvando gösterileri ve oyun parkurları, yüz boyama etkinlikleri, maskot gösterileri ve çeşitli ikramlarla şenlik kesintisiz devam edecek. Çiğli Belediyesi, “Çocuk Şenliği” ile çocuklara unutulmaz bir bayram yaşatmaya hazırlanıyor.

Atatürk Stadı’nda yapılacak etkinliklerde minikler için birbirinden renkli sürprizler yer alacak. Şenlik alanında çocuklara bayrak, şapka, balon, pamuk şeker ve zekâ küpü dağıtılacak.

Şarkılar, spor gösterileri ve maskotlar eşliğinde doyasıya eğlenecek olan çocuklar, bayramın coşkusunu hep birlikte yaşayacak. Bu yıl da İstasyon Meydanı’nda bayramı kutlayacak olan Selçuk’ta belediye renkli bir çocuk şenliği programı hazırladı.

“Çocuklar özgürdür, sokak oyunlarıyla büyür” sloganıyla Efes Selçuk Çocuk ve Gençlik Bandosu’nun kortejiyle saat 14.00’te başlayacak. Halk oyunları ve modern Dans ekiplerinin sahne alacağı kutlamalarda Efes Selçuk Belediyesi Gündüz Bakımevi öğrencileri “Atam” adlı gösteriyi sahneleyecek. Gün boyunca devam edecek etkinlikler de çocuk orkestrası konseri, illüzyon gösterisi, drama oyunları ve Aydın Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

“Orman Perisi” adlı çocuk oyunu yer alacak. Festival Alanı’nda sabah saatlerinde başlayacak bayram kutlamaları kapsamında Gaziemir Belediyesi’nin Hizmet Binası önünde saat 19.30’da kortej yürüyüşü yapılacak. Türkan Saylan Caddesi’nden festival alanında son bulacak yürüyüşte büyük boy Atatürk posteri ve Türk bayrağı açılacak.

Güzelbahçe Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreni ile başlayacak kutlamalar ardından Hamdi Dalan İlköğretim Okulu öğrencisi Esila Çam, temsili olarak Güzelbahçe Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak. Kutlamalar ise saat 12.30’dan itibaren Ayşe Mayda Spor Tesisleri’nde başlayacak.

‘EGEMENLİK YÜRÜYÜŞÜ’

Konak’ta ise bayram kutlamalarının adresi Karantina Meydanı olacak. Belediyenin düzenlediği Çocuk Şenliği, 3 gün sürecek. Tüm çocuklara açık olan şenlikte gün boyu müzik, dans, konserler, dans gösterileri, atölye çalışmaları, DJ performansları ve spor etkinlikleri düzenlenecek. Manisa’da 23 Nisan coşkusu 486. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali ile birleşecek. Cumhuriyet Meydanı’nda resmi tören sonrası Atatürk Kent Parkı’nda Ezo Sunal Çocuk Konseri ve palyaço gösterileriyle sürecek. 13 ülkeden gelen halk dansçıları Cumhuriyet Meydanı’nda görsel bir şölen sunacak. Uğur Mumcu Sahnesi’nde de Adana Büyükşehir Şehir Tiyatrosu, çocuk oyunları sahneleyecek.

Bayram kutlamalarına günler öncesinde başlayan Denizli’de 23 Nisan’daki resmi tören sonrası düzenlenecek Sefo konseri Şanlıurfa ve Kahramanmaraş saldırıları nedeniyle iptal edildi. Kutlamalar kapsamında 24 Nisan’da “Çocuk Okuma Şöleni” ile çocuklara kitap sevgisi aşılanacak.

25-26 Nisan tarihlerinde Çamlık Kent Ormanı’nda düzenlenecek çocuk şenliği, eğlencenin merkezi olacak. Kutlamalar, 26 Nisan saat 14.00’te Pamukkale Güney Kapısı Kavşağı’nda düzenlenecek uçurtma şenliği ile sona erecek.

Gökyüzünü renklendirecek uçurtmalarla bayram coşkusu doruğa ulaşacak. Muğla Valiliği, kutlamaları bu yıl Atatürk Stadyumu’nda değil okullarda düzenleme kararı aldı. Kararın, son dönemde artırılan güvenlik tedbirleri kapsamında alındığı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ise bayram kapsamında çocuklara yönelik kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. 23 Nisan’da özel olarak hazırlanacak sosyo kültürel şenlik alanında birbirinden renkli etkinlikler düzenlenecek.

24 Nisan’da gerçekleştirilecek “Hayatımın Ustasıyım” atölyesiyle yapılacak. Bu atölyede çocuklar kendi kalemliklerini tasarla yarak üretmenin keyfini yaşayacak.