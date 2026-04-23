23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar Anıtkabir'de: 'Atatürk’ü asla kalbimizden silmeyeceğiz'

TBMM'nin açılışının 106’ncı yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlamak üzere Türkiye'nin dört bir yanında gelen vatandaşlar, yoğun yağmur arağmen Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyaretçiler duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Şeyma Güneş: "Ben 23 Nisan’ı çok seviyorum. En sevdiğim bayram bu. Atatürk, bu bayramı çocuklara armağan ettiği için çok mutluyum. Çocukların bu bayramı her zamanki gibi kutlamasını ve eğlenmesini isterim."

Elif Sena Kararlar: "Bugün için çok mutluyum. Atatürk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı bize armağan ettiği için çok teşekkür ederim. Herkesin 23 Nisan’ı kutlu olsun."

Eymen İbra: "Ankara çok güzel bir yer. Anıtkabir’e ilk defa geldim. Bu bayram bizim bayramımız. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Mevlüt: "Seymen ekibimle buraya geldiğim için çok mutluyum. Atatürk’ü asla kalbimizden silmeyeceğiz ve hep onun yanındayız. Aslında Seymen oyunu oynayacaktık ama son olaylardan dolayı iptal oldu. Bence de olmalıydı zaten."

Emir Şahin Elmalı: "Öncelikle Atatürk bize bu çocuk bayramını armağan ettiği için çok mutluyum. Buraya Seymen ekibimle ve bu kostümlerle geldiğim için de çok mutluyum."

Ali Eldem: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında 1. Meclis’te etkinliğimizi yaptık. Sonra da Atamızı ziyaret edelim ve günün anlam ve önemi sebebiyle teşekkürde bulunalım diye düşündük. Okullarımızda yaşanan olumsuzlukları hepimiz üzülerek takip ettik. Orada üzüntülü ailelerimiz varken bizim burada Seymen oynamamız çok doğru olmazdı."

Ümit Elmalı: "Çocuklarımızı Atamızın huzuruna getirdik. Onlarla beraber ziyaret ettik, dualarımızı ettik. Tüm çocukların bayramını kutlarım."

Yiğit: "Sivas’tan buraya Atatürk’ü ve onun silah arkadaşı İsmet İnönü’nün mezarını görmeye ve müzeleri gezmeye geldim. Atatürk hakkında daha fazla bilgi edinmek için de buradayım. Atatürk’ü çok seviyorum. Buraya geldiğim için çok heyecanlı ve çok mutluyum."