Yayınlanma: 22.04.2024 - 11:30

Güncelleme: 22.04.2024 - 11:30

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yurdun dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Peki, 23 Nisan'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın metrobüs, marmaray, otobüs, metro ücretisiz mi?

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz.

Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta İçi tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir.

EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara'da EGO Genel Müdürlüğüne ait toplu taşıma araçları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ücretsiz hizmet verecek.Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin dini ve milli bayram günlerinde sabah saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması kararı kapsamında vatandaşlar, 23 Nisan'da toplu taşımadan ücretsiz faydalanabilecek.

Ücretsiz, 360 güzergahta hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, mobil uygulama ve EGO'nun internet sitesinden ulaşılabilecek.

İZMİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kentin dört bir yanında düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Yapılan açıklamada; "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 104’üncü yıldönümünün kutlanacağı 23 Nisan günü tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İzmir’de toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle 23 Nisan Salı günü; İZBAN, İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT ve tramvay seferleri ücretsiz olarak yapılacak." denildi.