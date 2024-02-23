23 Şubat BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:05

Güncelleme: 23.02.2024 - 00:05

BOLU ilinde 23 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

BOLU MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTAŞ, DEMİRCİLER, MERKEZ mahallelerinde DEMIRCILER KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, NARVEN TERMAL KASABA BOLU DEVR, ŞEHİT SELEN PAŞA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BANAZ, MERKEZ mahallelerinde BANAZ KÖY YOLU, BANAZ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MENGEN ilçesinde 23 Şubat Cuma 10:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AFŞAR, BALATOGLU, ÇAMLI KÖY, ELEMEN, HACIMEHMETOGLU, HAYRANLAR, KARAHÜSEYINLER, KESEROĞLU, KULAKSIZOĞLU, MERKEZ, SEVKIOGLU, ŞABANLAR, ŞAHBAZLAR, ŞEVKİOĞLU, TURNA, YUNUSLAR mahallelerinde AFŞAR KÖYÜ YOLU, BALATOGLU MAHALLE YOLU, ÇAMLI KÖY MAH, ELEMEN KÖYÜ YOLU, HACIMEHMETOGLU MAHALLE YOLU, HAYRANLAR KÖYÜ YOLU, HAYRANLAR MERKEZ KÖY YOLU, KARAHÜSEYINLER MAHALLE YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KESEROĞLU, SEVKIOGLU MAHALLE YOLU, ŞAHBAZLAR KÖYÜ YOLU, TURNA KÖYÜ, TURNA KÖYÜ ŞABANLAR MAH, TURNA KÖYÜ YOLU, YUNUSLAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MENGEN ilçesinde 23 Şubat Cuma 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAK, KANCILAR, KARACALAR, KORKUTLAR, MERKEZ, SARIKADILAR, TÜRKMENLER mahallelerinde ARAK KÖY YOLU, ARAK KÖYÜ YOLU, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, KANCILAR, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KORKUTLAR YOLU, SARIKADILAR KÖY YOLU, SARIKADILAR KÖYÜ YOLU, TÜRKMENLER MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BOLU MUDURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MUDURNU ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDULLAR, AŞAĞI, HACI, YUKARI mahallelerinde ABDULLAR MAHALLE YOLU, ELMACIK DERE KÖYÜ TOPYERİ, Elmacıkdere Köyü Abdullar Maha, ELMACIKDERE KÖYÜ YOLU, HACI MAH, TAŞKESTİ ELMACIK DERE AŞAĞI ME sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.