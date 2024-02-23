23 Şubat DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:05

Güncelleme: 23.02.2024 - 00:05

DÜZCE ilinde 23 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEPENÇ mahallelerinde AHMET DEDE TÜRBESİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE mahallelerinde GÖKTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARACA mahallelerinde 1302. SK., 1307. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİ MENGENCİK, KÖYÜN KENDİSİ mahallelerinde 7350., 7400., ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER mahallelerinde 10. SK., 11. SK., 12., 12. SK., 13. SK., 24., PARK İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 446. SK., 453. SK., 458. SK., 459., 459. SK., 461. SK., 462. SK., 464. SK., 490., 5734., 5736. SK., ÇATAK SK., GAZHANE CD., HAYDAR GÖSTERISLI, HAYDAR GÖSTERİŞLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ mahallelerinde CEVDET KOMİT CD., ENGİN SK., KARAYAKA SK., KEFELİ SK., SABIR SK., TATLICI SK., TESLİM SK., TÖRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, BAHÇELİEVLER, GÜZELBAHÇE, MERGİÇ mahallelerinde 1.GÜZELBAHÇE CD., 1468. SK., 2180. CD., 2887. SK., 2889. SK., 2890. CD., 2893., 2893. SK., 2894. SK., 2905., 2906. SK., 2926., 2939. SK., 2944., 2945. SK., 2946. SK., 2948. CD., 2952. SK., 2962., 2962. SK., 2964. SK., 2965. SK., 2968., 2968. SK., 2971., 2977. SK., 2979. SK., 2980., 2981. SK., 2986., 2988. SK., 48. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1490. CD., 1498., 1499., 1499. SK., 1501. SK., 1510. SK., 1512. SK., 1528., 1533., 1551. SK., 2518. SK., 2530., 2531. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 12:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER, N KENDISI mahallelerinde 15. SK., 2.ÇAMLIEVLER CD., 2.DÜZCE BULVAR, 22. SK., AKBIYIKLAR KÜME EVLER, OTOPARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER mahallelerinde 16. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ mahallelerinde 431. SK., 433. SK., 473. SK., 474. SK., 475. SK., 499., 499. SK., AZİM SK., AZMİMİLLİ SK., BATUMLU AHMET SK., BAYRAK CD., BAYRAKTARBAŞI SK., BOYACI SK., CAVİT AYIŞIK SK., ÇALDIRAN SK., KEMAL ÇITLAK SK., KILIÇ SK., ŞEHİT YAŞAR ÖZGÜNER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 14:15-15:45 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMLIEVLER, UZUN MUSTAFA mahallelerinde 1.ÇAMLIEVLER CD., 24. SK., 3. ÇAMLIKEVLER CD., 3.ÇAMLIEVLER CD., 3.DÜZCE BULVAR, 845. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 12:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMIMILLI, AZMİMİLLİ, DARICI mahallelerinde 413. SK., 461., 511. SK., 512. SK., 5700., 5701., 5702. SK., 5703. SK., 5704., 5715., AZIZ YILDIRIM, CEMAL HIZAL SK., HATİP SK., HÜSEYİN SENA SK., İSMAİL ÇAKMAN SK., KADIOGLU ALI, KADIOĞLU ALİ SK., MERİÇ SK., SÖNMEZ, SÖNMEZ SK., ŞÜKRÜ KOMİT SK., UZAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZMİMİLLİ, ÇAY mahallelerinde 522. SK., 567., 567. SK., ALEV SK., AYDIN SK., AYDINPINAR CD., EMNİYET SK., GENERAL SAMİ SK., MELTEM, NARİN SK., TUNA SK., TÜFEKÇİ SK., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAY mahallelerinde 569. SK., ÇELEBİ SK., ELA BAHRIYE ORAL, ELA BAHRİYE ORAL BULVAR, EMNIYET, KUZEY, KUZEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI mahallelerinde AYNALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde YENI, YENİVAKIF KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 14:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCİLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1536., 1536. SK., 1538. SK., 1554. SK., 2441., 2454. SK., 2498. SK., 2500. SK., 2506. SK., 4960. SK., AKÇAKOCA KARAYOLU CD., HALİL AĞA ÇK., KOÇLAR, KOÇLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, SANCAKLAR mahallelerinde 1494. CD., 1498. SK., 1510., 2426., 2426. SK., 2427., 2428. SK., 2527. SK., 2528. SK., 2529. SK., 2532. SK., 2533. SK., 2534., ESKİ AKÇAKOCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 10:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ mahallelerinde 1412., 2980. SK., 2986. SK., 2990., 2990. SK., 3000. SK., 3007. SK., 3008., 3008. SK., 3009. SK., 3010. SK., 3011. SK., 3012., 3012. SK., 3013. SK., 3014., 3014. SK., 3015. SK., 3016. SK., 3017., 3017. SK., 3018. SK., 3019. SK., 3020., 3020. SK., 3022. SK., 3027. SK., 3029. SK., 3039., 3040. SK., 3042. SK., 3043. SK., 3044., 3044. SK., 3066. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 11:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINLAR, ARAPÇIFTLIGI, ARAPÇİFTLİĞİ, SARAYYERI, SARAYYERİ mahallelerinde 2675. CD., 2690. SK., 2703. SK., 2730., 2730. CD., 2734. SK., 2741., 2826., 2895., 2900. SK., 2901., 2901. SK., 2902., 2902. SK., 2904. SK., 2907. SK., 2910. SK., 2948., ÇINAR YAPI KOOPERATİFİ İÇİ YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANCAKLAR mahallelerinde 2427. SK., 2429. SK., 2431. SK., 2434., 2514. SK., 2515. SK., 2516. SK., 2519. SK., 2520. SK., 2527., ATASEVEN, ATASEVEN SK., ESKI AKÇAKOCA, KALMAK, KALMAK SK., KARAKUŞ SK., NİSAN 17. SK., TORLAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, NUHLAR, SARIKASIM mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, NUHLAR KÖYÜ YOLU, SARIKASIM, SARIKASIM MAHALLESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 23 Şubat Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, DAĞ, MAREŞAL, MERKEZ mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAÖREN, ESENÇAM, ESENTEPE, HECINLER, ISMAILÇAYIRI, MERKEZ, N KENDISI, NUHLAR, TURNACILAR mahallelerinde AKÇAÖREN KÖYÜ YOLU, ÇAMLISU, ESENÇAM KÖYÜ YOLU, ESENTEPE, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, HECINLER, ISMAILÇAYIRI, MERKEZ, NUHLAR, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÖLYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLYAKA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDÜZÜ mahallelerinde KURTDÜZÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 23 Şubat Cuma 16:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: N KENDISI, SARIDERE mahallelerinde SARIDERE, SARIDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 23 Şubat Cuma 15:15-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELİ MEHMET, N KENDISI mahallelerinde GÜZELDERE, GÜZELDERE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 23 Şubat Cuma 15:15-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DELI MEHMET mahallelerinde DELI MEHMET sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 23 Şubat Cuma 14:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IMAMLAR, İMAMLAR mahallelerinde 607., FABRIKA, FABRİKA SK., MİLLET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLYAKA ilçesinde 23 Şubat Cuma 16:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEVIZLIK, CEVİZLİK, DEPO, DERE, ORTA mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, CEVIZLIK, DEPO, DERE, HAMAMÜSTÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Şubat Cuma 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATİH, KÜLTÜR mahallelerinde 118. SK., 301 SK., FATİH PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR, MERKEZ mahallelerinde 19. SOK., 201. SK., 222, 304. SK., MENDERES CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.