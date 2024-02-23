23 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:05

Güncelleme: 23.02.2024 - 00:05

İZMİR ilinde 23 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 09:00:00-2024-02-23 17:00:39.413 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:04.389-2024-02-23 15:00:14.762 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:13.639-2024-02-23 15:00:21.472 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:39.164-2024-02-23 17:00:48.152 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:07.365-2024-02-23 12:00:12.994 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:32.271-2024-02-23 16:00:41.372 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 09:00:00-2024-02-23 17:00:39.413 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:39.164-2024-02-23 17:00:48.152 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERIHISAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 09:00:00-2024-02-23 17:00:39.413 saatleri arasında Hıdırlık; , İsimsiz56, 2102 Sk., 2102. Sk., 2102/1. Sk., 2102/2. Sk., 2102/3. Sk., 2102/4. Sk., 2102/5 Sk., 2104. Sk., 2104/1. Sk., 2104/2. Sk., 2106. Sk., 2106/10. Sk., 2106/12. Sk., 2106/14. Sk., 2106/16. Sk., 2106/18 Sk., 2106/19 Sk., 2106/20, 2106/3. Sk., 2106/5. Sk., 2106/6. Sk., 2106/8. Sk., 2108. Sk., AKARCA, Pembe Evler Sitesi, Site Yolu, Tuzla Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:00-2024-02-23 17:00:39.413 saatleri arasında Sığacık; , İsimsiz30, İsimsiz64, 125/6, 125 Sk., 125/1 Sk., 125/10, 125/2 Sk., 125/3 Sk., 125/8, 1258/2 Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 138/1. Sk., 138/2 Sk., 138/3 Sk., 138/3 Sk., 138/5 Sk., 138/5. Sk., 138/7 Sk., 138/9 Sk., Akkum Cd., ESKİ SIĞACIK YOLU, Liman Cd., SIĞACIK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:00-2024-02-23 17:00:39.413 saatleri arasında Tepecik; , 36, İsimsiz3, İsimsiz32, İsimsiz49, İsimsiz66, 1080, akarca caddesi, 1054, 1546, 1001. Sk., 1002. Sk., 1003, 1004. Sk., 1005. Sk., 1006 Sk., 1006. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1009. Sk., 1010. Sk., 1011. Sk., 1012. Sk., 1013. Sk., 1014. Sk., 1022. Sk., 1025. Sk., 1031. Sk., 1033. Sk., 1043. Sk., 1044/1. Sk., 1044/2. Sk., 1045. Sk., 1047, 1049. Sk., 1050, 1051 Sk., 1051. Sk., 1052, 1052. Sk., 1053. Sk., 1053/1. Sk., 1054. Sk., 1055. Sk., 1056. Sk., 1058. Sk., 1059 Sk., 1059. Sk., 1060. Sk., 1062, 1064. Sk., 1066. Sk., 1068. Sk., 1070. Sk., 1072. Sk., 1074. Sk., 1076. Sk., 1078 Sk., 1078. Sk., 1080 Sk., 1080, 1512. Sk., 1528 Sk., 1538/1 Sk., 1538/2, 1539, 1539 Sk., 1548 Sk., 1548/1, 1553, 1553 Sk., AKARCA, KUŞADASI, Ladin Sk., Metekent Sitesi, Palmiye Sk., Zümrüt Evler, Çınar Sk., İncirli Sk., İzmirliler Cd., 1053/1, 1059, 1546 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:39.164-2024-02-23 17:00:48.152 saatleri arasında Sığacık; 161. Sk., , İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz59, İsimsiz60, İsimsiz61, İsimsiz122, 138/4, 162, 145, 3222, 166/1, 126. Sk., 127 Sk., 127. Sk., 128. Sk., 129. Sk., 130 Sk., 130. Sk., 131 Sk., 131. Sk., 132. Sk., 133. Sk., 134. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 137. Sk., 138/11. Sk., 138/4. Sk., 139. Sk., 139/1 Sk., 139/2. Sk., 139/3, 139/3. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., 143. Sk., 144. Sk., 145. Sk., 147 Sk., 148. Sk., 148/1. Sk., 148/3. Sk., 150 Sk., 150/1. Sk., 152 Sk., 152. Sk., 154 Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158 Sk., 160 Sk., 162. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 166. Sk., 166/1. Sk., 167. Sk., 168. Sk., 169. Sk., 3202. Sk., 3204, 3204 Sk., 3206 Sk., 3206. Sk., 3208. Sk., 3210. Sk., 3211. Sk., 3214 Sk., 3214. Sk., 3216. Sk., 3217. Sk., 3218. Sk., 3219. Sk., 3220. Sk., 3243, Akkum Cd., ESKİ SIĞACIK YOLU, Hisar Evleri İç Yolu, Liman Cd., Mekan Sitesi, Park İçi Yolu, Site Yolu, Sığacık Cd. 1. Çk., Teos Cd., Şadırvan, 3212, 148/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 09:00:04.389-2024-02-23 15:00:14.762 saatleri arasında Gülbahçe; 12096/3 Sk., 12097, 12098. Sk., 12099. Sk., 12100, 12102. Sk., 12103. Sk., 12104. Sk., 12105. Sk., 12107. Sk., 12108. Sk., 12109. Sk., 12110, 12110/1, 12111. Sk., 12113 Sk., 12114. Sk., 12115. Sk., 12116, 12127 Sk., Gül Bahçe Cd., KARAPINAR, Site İç Yolu, Yeni Karaburun Yolu, 12076/6, 12076/4, 12076/3, 12076/2, 12076/5, 12075/1, 12088/2, 12021/1, 12048/1, 12125, 12123, 12126, 12014, 12117, 12091, 12111/1, 12042/1, 12067, 12100/1, 12032, 12087/1, 12087/3, 12076/1, 12044, 12069/1, 12089. Sk., 12088. Sk., 12087/4 Sk., 12087, 12086. Sk., 12085. Sk., 12084. Sk., 12083/1, 12083, 12082. Sk., 12048, 12091 Sk., 12091. Sk., 12092, 12094, 12095. Sk., 12096. Sk., 12096/1. Sk., 12081. Sk., 12080/1. Sk., 12080. Sk., 12079. Sk., 12078. Sk., 12077. Sk., 12076, 12075. Sk., 12073/1 Sk., 12073, 12072. Sk., 12071. Sk., 12070. Sk., 12069, 12069 Sk., 12068. Sk., 12066/2, 12066/1. Sk., 12066. Sk., 12065. Sk., 12064. Sk., 12063. Sk., 12062. Sk., 12061. Sk., 12060. Sk., 12059. Sk., 12058, 12057. Sk., 12056/1 Sk., 12056. Sk., 12055. Sk., 12054. Sk., 12053. Sk., 12052. Sk., 12051. Sk., 12050. Sk., 12049. Sk., 12046. Sk., 12043. Sk., 12042. Sk., 12041. Sk., 12040. Sk., 12039. Sk., 12038. Sk., 12037. Sk., 12036. Sk., 12034. Sk., 12033. Sk., 12030. Sk., 12028. Sk., 12026/1. Sk., 12026. Sk., 12025. Sk., 12024, 12023/3. Sk., 12023/2. Sk., 12023/1. Sk., 12023. Sk., 12022. Sk., 12021/3. Sk., 12021/2. Sk., 12021. Sk., 12020, 12018/1. Sk., 12018. Sk., 12017, 12016. Sk., 12015, 12014. Sk., 12013, 12012. Sk., 12011, 12010/1. Sk., 12010. Sk., 12009, 12008. Sk., 12007, 12006/2. Sk., 12006/1. Sk., 12005. Sk., 12003. Sk., 12001, 12035, 12087/10, 12106, 12032, 12101, 12094/1, 12006, 12047, 12019, 12031, 12111, 12124, İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz110, İsimsiz100, İsimsiz99, 12042/2, İsimsiz97, İsimsiz94, İsimsiz82, İsimsiz80, İsimsiz77, 12026, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, 12088/1, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, 12054, 12121, 12053/1, 12042/3, 12074, , 12090. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:04.389-2024-02-23 15:00:14.762 saatleri arasında Balıklıova; BALIKLIOVA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:04.389-2024-02-23 15:00:14.762 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 09:00:06.455-2024-02-23 15:00:13.323 saatleri arasında Rafet Paşa; 5381/1. Sk., 5381. Sk., 5499/1. Sk., 5375. Sk., 5380. Sk., 5377. Sk., 5376. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:06.455-2024-02-23 15:00:13.323 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:13.639-2024-02-23 15:00:21.472 saatleri arasında Rafet Paşa; Abdi İpekçi, 5381. Sk., 5380. Sk., 5375. Sk., 5374. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:13.639-2024-02-23 15:00:21.472 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 09:00:19.948-2024-02-23 16:00:31.851 saatleri arasında Fatih; Egercil Yolu, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz31, İsimsiz44, İsimsiz50, İsimsiz94, Yanık Kavak elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:19.948-2024-02-23 16:00:31.851 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 09:00:41.593-2024-02-23 13:00:55.007 saatleri arasında Maliyeciler; 9638. Sk., 9201. Sk., 9202. Sk., 9203. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:41.593-2024-02-23 13:00:55.007 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:05.988-2024-02-23 16:00:12.508 saatleri arasında Vatan; 9096. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:36.829-2024-02-23 16:00:47.227 saatleri arasında Arap Hasan; 228. Sk., 259. Sk., Şehit Ceysu Ceylan, Gazeteci Hasan Tahsin Cd., 260. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:36.829-2024-02-23 16:00:47.227 saatleri arasında Vatan; 9144. Sk., 9109. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:36.829-2024-02-23 16:00:47.227 saatleri arasında Basın Sitesi; Şehit Ceysu Ceylan elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:36.829-2024-02-23 16:00:47.227 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 09:00:43.353-2024-02-23 12:00:53.309 saatleri arasında Org. Nafiz Gürman; 7115/1, 7115. Sk., 7098/1. Sk., 7098. Sk., 7151. Sk., Kubilay Cd., 7119. Sk., 7118. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:43.353-2024-02-23 12:00:53.309 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:54.996-2024-02-23 12:00:08.065 saatleri arasında Org. Nafiz Gürman; 7061. Sk., 7059/1. Sk., 7086. Sk., 7088. Sk., 7111/2. Sk., Kubilay Cd., S. Abdullah Eymur Sk., Şehit Orhan Bozkurt Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:54.996-2024-02-23 12:00:08.065 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:58.908-2024-02-23 12:00:11.026 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 09:00:58.908-2024-02-23 12:00:11.026 saatleri arasında Org. Nafiz Gürman; 7096. Sk., 7097. Sk., Kubilay Cd., 7105. Sk., Şehit Abdullah Eymur elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 09:00:45.432-2024-02-23 16:00:56.253 saatleri arasında Haykıran; 818, 826, 804. Sk., 806. Sk., 809. Sk., 811. Sk., Sarıkaya Mevki Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 10:00:07.365-2024-02-23 12:00:12.994 saatleri arasında Reisdere; 6034/1 sk, 6099/4, 6161/2, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz5, İsimsiz4, , 6010. Sk., 6011. Sk., 6012. Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6019. Sk., 6020. Sk., 6021. Sk., 6024. Sk., 6025. Sk., 6025/1. Sk., 6029. Sk., 6030. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033. Sk., 6034. Sk., 6051. Sk., 6060. Sk., 6064. Sk., 6070. Sk., 6074. Sk., 6078. Sk., 6079. Sk., 6080/1, 6081. Sk., 6082. Sk., 6083. Sk., 6083/1. Sk., 6084, 6085. Sk., 6086. Sk., 6087. Sk., 6088. Sk., 6089. Sk., 6090. Sk., 6092. Sk., 6093. Sk., 6096. Sk., 6097. Sk., 6098. Sk., 6099. Sk., 6099/2. Sk., 6101. Sk., 6103. Sk., 6104. Sk., 6105. Sk., 6108. Sk., 6108/1. Sk., 6113. Sk., 6114. Sk., 6116. Sk., 6118. Sk., 6119. Sk., 6119/5. Sk., 6120. Sk., 6121. Sk., 6123. Sk., 6124. Sk., 6125. Sk., 6126. Sk., 6127. Sk., 6128. Sk., 6133. Sk., 6138. Sk., 6139. Sk., 6140. Sk., 6141. Sk., 6143. Sk., 6144. Sk., 6146. Sk., 6147/2. Sk., 6152. Sk., 6153. Sk., 6154. Sk., 6155. Sk., 6156. Sk., 6159. Sk., 6159/2. Sk., 6160. Sk., 6161. Sk., 6163. Sk., 6007, 6019, 6161/3, 6009. Sk., 6007. Sk., 6006. Sk., 6004/3. Sk., 6004/2. Sk., 6004/1. Sk., 6004. Sk., 6003. Sk., 6002. Sk., 6001. Sk., 6139/1 Sk., 6001. Sk, 6033/2, 6016 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:07.365-2024-02-23 12:00:12.994 saatleri arasında Alaçatı; İsimsiz42, İsimsiz45, İsimsiz3, İsimsiz46, İsimsiz16, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:07.365-2024-02-23 12:00:12.994 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:07.365-2024-02-23 12:00:12.994 saatleri arasında Şifne; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇIĞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 10:00:21.916-2024-02-23 12:00:32.938 saatleri arasında Sasallı Merkez; 9. Sk., 9/1. Sk., 10. Sk., 1. Sk., 10/3. Sk., 8. Sk., 10/4. Sk., 11. Sk., 10/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 10:00:21.916-2024-02-23 12:00:32.938 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 10:00:32.271-2024-02-23 16:00:41.372 saatleri arasında Dedebaşı; Anadolu, İsimsiz1, Anadolu Cd., Ali Alp Böke Cd., 6111/2. Sk., 6111/1. Sk., 6111. Sk., 6110/1. Sk., 6051. Sk., 6011. Sk., , 6110. Sk., 6109/1. Sk., 6109. Sk., 6108. Sk., 6105. Sk., 6103. Sk., 6102. Sk., 6101. Sk., 6100. Sk., 6095. Sk., 6052. Sk., 6051/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:32.271-2024-02-23 16:00:41.372 saatleri arasında Fikri Altay; 6197. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:32.271-2024-02-23 16:00:41.372 saatleri arasında Cumhuriyet; İsimsiz6, Anadolu Cd., Alim Dağhan Cd., 6718/1. Sk., 6718. Sk., 6717. Sk., 6716. Sk., 6715. Sk., 6713/1. Sk., 6713. Sk., 6701/1. Sk., 6701. Sk., 6680. Sk., 6679. Sk., 6678. Sk., 6677. Sk., 6674. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:32.271-2024-02-23 16:00:41.372 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:32.271-2024-02-23 16:00:41.372 saatleri arasında İnönü; 6718. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-23 2024-02-23 10:00:41.175-2024-02-23 16:00:52.461 saatleri arasında 2. Kadriye; 628/4. Sk., 628/3. Sk., 628/2. Sk., 628. Sk., 600/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:41.175-2024-02-23 16:00:52.461 saatleri arasında 1. Kadriye; 694/1. Sk., 628. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:41.175-2024-02-23 16:00:52.461 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:42.283-2024-02-23 16:00:51.933 saatleri arasında 1. Kadriye; 697. Sk., 694. Sk., 628. Sk., 698/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-23 2024-02-23 10:00:42.283-2024-02-23 16:00:51.933 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.