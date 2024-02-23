23 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:05

Güncelleme: 23.02.2024 - 00:05

KOCAELİ ilinde 23 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKBAL mahallelerinde ASAGI PINAR, AŞAĞI PINAR SK., BAKACAK SK., BÜYÜK BALCI CD., HARMAN PINAR SK., ISMAIL AKIN, İSMAİL AKIN SK., KARA KIZILCIK SK., KAYALIK SK., KOVU YERİ SK., MUSTAFA EREN SK., SARIGÖL, SARIGÖL SK., SEHIT SEYIT AHMET, SIHHİYE İBRAHİM SK., SÖĞÜT PINAR SK., ŞEHİT İDRİS SK., ŞEHİT SEYİT AHMET SK., ŞEHİT YAHYA PINAR SK., YUKARI PINAR, YUKARI PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEFKEN mahallelerinde 19018, AŞAĞINEVRİN, AŞIR SK., EKŞİ SK., GÖLOVA, GÖLOVA SK., GÜNAY SK., KARAKULLUKÇU SK., KEFKEN ATATÜRK, MODA SK., ÖMÜR SK., SEHIT OGUZ KIR CD., ŞEKER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYDINLIK, ÇALYER mahallelerinde ÇALYER HATIPLAR MEVKII, ÇALYER HATIPLAR MEVKII KÜME EVLER, ÇALYER HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KANLAR MEVKII, KANLAR MEVKII KÜME EVLER, KANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIZAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÖNGELLI, DÖNGELLİ, FERIZLI, FERİZLİ, INCECIK, İNCECİK, MANCARLAR, PELITPINARI, PELİTPINARI, SEYITALILER, SEYİTALİLER, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ mahallelerinde BADETLER MEVKII, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERIZLI MERKEZ MEVKII, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKII, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKII, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, INCECIK HATIPLAR MEVKII, INCECIK MERKEZ MEVKII, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEÇIOGLU MEVKII, KEÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELI MEVKII, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ASAGI MEVKII, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKII, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII, SEYITALILER ARIKLAR MEVKII KÜME EVLER, SEYITALILER DAVUTLAR MEVKII, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜKÜRLER MEVKII, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ YUKARI MEVKII, SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇIOGLU MEVKII, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKII, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ÇARŞI, HACIMAZLI, MERKEZ ERIKLI, MERKEZ ERİKLİ, ORHAN, SAFALI, TERZİLER mahallelerinde 708 SK., AGVA ISTANBUL, AGVA ISTANBUL CD., AĞVA İSTANBUL, AĞVA İSTANBUL CD., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALKAN SK., ATEŞ SK., BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI ÇINAR, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI KARTAL, BAGIRGANLI SENOL, BAGIRGANLI TAFLAN, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BEGONYA SK., BERIL, BERİL SK., BESTE SK., BEYCEGIZ MEVKII, BEYCEĞİZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOSTAN SK., ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY DERE, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORKIDE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇEŞME SK., ÇİMEN SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DEVRAN SK., DIK, DINÇ, DİK SK., DİNÇ SK., DOĞAN SK., DORUK SK., EKİN SK., ELZEM CD., ERSOY SK., ESKİ ÇEŞME, GALINCAK SAHILI MEVKII, GARAJ CD., GENÇALI MEVKII, GENÇALİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜN SK., GÜNBATIMI SK., GÜNDÜZ SK., GÜNEBAKAN, GÜNEŞLİ SK., GÜRGEN, GÜRGEN SK., GÜRGENDÜZÜ, GÜRGENDÜZÜ CD., HACIMAZLI MERKEZ MEVKII, HACIMAZLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ, HACIMAZLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIMAZLI-SAFALI YOLU SK, HAKIM, HAKİM SK., HAYRUNİSA SK., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., İPSİZ RECEP CD., İSMET YELKENCİOĞLU CD., İZMİT CD., KABAAGAÇ, KABAAĞAÇ CD., KAKTÜS, KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARTAL SK., KUM, KUM SK., KUŞÇULAR MAH, MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MERT SK., MESIRE, MESİRE SK., MEŞELİK SK., MURAT, NAZ SK., ORKIDE, ORMAN. SK., OZAN SK., PAPATYA SK., PİROĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SAFALI MERKEZ MEVKII, SAFALI MERKEZ MEVKİİ, SAFALI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAHIN, SAHİL CD., SAZLIK, SAZLIK SK., SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., ŞENOL SK., ŞİMAL SK., TUNÇ, TUNÇ SK., UMURCALI MEVKII, UMURCALI MEVKİİ, UMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, VATAN, VATAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BABALI, BALLAR, ÇAMKONAK, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN, PINARDÜZÜ, PINARLI mahallelerinde 571., 587, ACILIK, ACILIK SK., ADNAN CANLI, ADNAN CANLI SK., AĞAR SK., AHMET TÜRKMEN, AHMET TÜRKMEN CD., AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, AKÇABEYLİ SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKIN SK., AKÜZÜM SK., ARZU SK., ASKERIYE MEVKII, ASKERİYE MEVKİİ KÜME EVLER, ATATÜRK CD, ATATÜRK CD., AYÇA SK., AYDOGDU, AYDOĞDU SK., AYHAN SK., AYKUT SK., BABALI ATATÜRK, BABALI BEREN, BABALI CUMHURIYET, BABALI DENIZ, BABALI DOGA, BABALI GÖKÇE, BABALI KARANFIL, BABALI ZAMBAK, BAHADIR, BAHADIR SK, BAHADIR SK., BALKAN, BALKAN SK., BALLAR CD., BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVL, BALLAR KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BARIŞ SK., BERBEROĞLU SK., BEREN SK., BESTE, BİRGÜL SK., BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, BURMAGEÇİT MEVKİİ KÜME EVLER, CAMİ SK., CANAN SK., CEMAL ÇAMUR CD., CESUR SK., CEVHER SK., CUMHURİYET CD., ÇAMLICA SK., ÇELİK SK., ÇIÇEKLI, ÇIGDEM, ÇIGDEM SK., ÇİÇEKLİ SK., ÇİĞDEM SK., ÇÖRTÜK, DAGDIBI, DAMLAR YANI SK., DEMİR SK., DENİZ SK., DERVISOGLU, DERVİŞOĞLU SK., DIKILI, DINÇER, DİKİLİ, DİKİLİ CD., DİNÇER SK., DOĞA SK., DOKUZ EVLER SK., EMANET SK., EMEL SK., EMRE, EMRE SK., EMSAL SK., EYÜP, EYÜP SK., FATİH SK., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK SK., GARDENYA SK., GENÇ SK., GÖKÇE SK, GÖKÇE SK., GÖL SK., GÜL SK., GÜLDALI SK., GÜLŞEN SK., HACI ŞÜKRÜ SK., HALIS, HALİS SK., HAMZA, HAMZA SK., HENKİ OĞLU SK., HICRET, HİCRET SK., HİLAL SK., HİSAR SK., HÜRRİYET SK., HÜSEYIN PEHLIVAN, HÜSEYİN PEHLİVAN CD., IHLAMUR ÇIÇEGI, KADI KONAGI, KADI KONAGI SK., KADI KONAĞI SK., KANPARA SK., KARAAGAÇ CUMHURIYET, KARAAGAÇ CUMHURIYET CD., KARAAGAÇ GÜL SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KARAAGAÇ KILIÇ, KARAAGAÇ KILIÇ SK., KARAAGAÇ KURTULUS, KARADENIZ, KARADENİZ CD, KARADENİZ CD., KARADENİZ.. CD., KARATAŞ SK., KARSI, KATIP, KATİP SK., KEFKEN, KEFKEN CD., KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., KUM ZAMBAGI, KURTULUŞ SK., KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, LALELİ SK., LEVENT SK., MANOLYA SK., MENEKŞE SK., MERVE SK., MUSTAFA ÖZMEN, MUSTAFA ÖZMEN CD., MÜZEYYEN, OBRUK SK., OBRUK. SK., ONUR SK., ORMAN SK., OSMAN DENİZ SK., ÖZCAN. SK., ÖZDEMİR SK., ÖZGE, ÖZGE SK., ÖZGÜR SK., ÖZKAN SK., PAPATYA SK, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PINARLI ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, REYHAN SK., RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SAKALLIOGLU, SAKALLIOĞLU SK., SAKLI SK., SEFER, SEFER SK., SELVILI, SELVİLİ SK., SENOL, SEVGI, SEVGİ SK., SOFULAR SK., SÖGÜTLÜ PINAR, SÖĞÜTLÜ PINAR SK., SÜLEYMAN PEHLİVAN SK., SÜMBÜL, SÜMBÜL SK., SÜMBÜLCÜK, ŞİRİN SK., TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER, TAYFUN SK., TEPE, TEPE CD., TEPE. CD., TEPEKÖY, TEPEKÖY SK., TÜRBE TEPE, TÜRBE TEPE SK., UZUNKUM, UZUNKUM SK., ÜÇ AGAÇ, ÜÇ AĞAÇ SK., ÜLKER SK., VOLKAN SK., YAGCI, YAĞCI SK., YAMAÇ SK., YAPRAK SK., YILMAZ SK., YİLDİZ, YÖRÜK SK., ZAFER SK, ZAFER SK., ZAMBAK SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAGAÇ, DÜZAĞAÇ, KAVAKLI mahallelerinde 695. SK., 696. SK., 697., 698. SK., 72. SK., RAUF DENKTAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZAĞAÇ, YENI, YENİ, YUNUS EMRE mahallelerinde 17 AĞUSTOS BULVAR, 346. SK., 347., 348. SK., 349. SK., 702. SK., 705. SK., 823. SK., 824. SK., 825. SK., 826. SK., 827. SK., 829. SK., 830. SK., 834., 834. SK., ALI IHSAN PASA, ALİ İHSAN PAŞA CD., DAVUT PASA, DAVUT PAŞA CD., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKİFERHADİYE, HAMIDIYE, HAMİDİYE, HASANEYN, IRSADIYE, İCADİYE, İHSANİYE MERKEZ, İRŞADİYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SIYRETIYE, SİYRETİYE, ÜMMIYE, ÜMMİYE mahallelerinde ALAKAYA SK., ALİ RIZA SK., ERENLER, ERENLER SK., ESERTEPE, ESKIFERHADIYE MERKEZ MEVKII, ESKİFERHADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HALİL KANPARA SK., HAMİDİYE CD., HAMİDİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HARUN REMZİ SK., ICADIYE ASAGI MEVKII, ILYAS KANPARA, IRSADIYE MERKEZ MEVKII, İBRAHİM UZUNER SK., İCADİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, İDRİS UZUNER SK., İLYAS KANPARA SK., İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ, İRŞADİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KANPARALAR, KANPARALAR CD., KARAKAS, KARAKAŞ CD., KURTLAR VADİSİ MEVKİİ KÜME EVLER, MAHMUT KANPARA SK., MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MEHMET NİYAZİ UZUNER SK., MOLLA ÖMER SK., NURİ UZUNER SK., OSMAN AĞA SK., SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, STAD CD., YUKARI IRSADIYE MEVKII, YUKARI İRŞADİYE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1055. SK., 1084. SK., KISIK KAYA CD., SAHİL YOLU SK, ULASLI ATATÜRK, ULAŞLI ATATÜRK BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde ARSLAN, BALABAN BAYRAK SK., ÇAYKARA SK., KARALI SK., TAŞLI TARLA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN mahallelerinde ARSLAN CD., MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AKÇAKOCA CD., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ATABAY SK., AYVALAR SK, BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., CEYDA SK, ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPİLLER SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, EMİNBEY SK., ERİŞİM SK, FAZİLET SK., FILIZLER, FİKİR SK, GÜLER SK, HACI RECEP SK., HARMANLIK SK., HASTANE SK., HOCA ALİ EFENDİ SK., KANAAT SK., KARABALIK SK., KERMANLAR SK., SAKARYA SK., SİPAHİ SK., TUROĞLU SK, YILMAZLAR SK., ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, SEVKATIYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT, AKTAŞ SK., ANAYURT CD., ANDAÇ SK., BAKIRLIK, BAKIRLIK CD., BELEDİYE CD., BLD.BSK.MUSA ÖGÜNÇ, BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., CENGAVER SK., ÇAVUS, ÇAVUŞ SK., DAĞYOLU SK., DOĞALAR SK, EFES SK., EMIRGAZI, EMİRGAZİ CD., ENVER PAŞA CD., ESKİ SK., GÖKDERE SK., GÜLENLER SK., GÜLOVA SK., GÜMÜŞ ÇEŞME CD., GÜZELHİSAR CD., İNCİ TANESİ SK., KARABEYLİ SK., KIŞLA CD., KIZILDERE SK., KÖPRÜLÜ SK., KUMLU, KUMLU SK., KURS SK., MAKBER SK., MESUDİYE CD., OKUMUŞLAR SK., ÖĞRETMEN NECATİ ÇIKMAZI SK., RUŞEN SK., SARIKAYA SK, TARHAN SK., TEMEL SK., TOROS SK., ÜZÜLMEZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADNAN MENDERES, ARSLANBEY, ŞEVKATİYE mahallelerinde AHLAT CD., ARDINÇ SK., ARSLANBEY KARTEPE CD., BAYRAK SK., ÇİMENLER SK, EVREN, EVREN CD., GÖKKUSAGI, GÖKKUŞAĞI CD., GÜVENÇ, GÜVENÇ SK., KARATEPE CD., KIRIK SK., KUZU SK., MERVE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ATASEHIR, ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, KÖSEKÖY, OVACIK, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKİF SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ALİM SK., ARPAÇAY SK., AŞIK SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BAĞDAT CD., BALKAYA SK., BALLICA, BALLICA SK., BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEŞİK SK., BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., BİHTER SK., BİRLİK SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, BURÇ SK., CEM SULTAN, CEM SULTAN SK., CEREN SK., CEVİZ SK., ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇAMLI, ÇAMLI SK., ÇELTİKDÜZÜ SK., ÇIRACI SK., ÇUHANE. CD., DEMİRCİ SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DUT SK., DÜZLER, DÜZLER SK., ELDIVAN, ELDİVAN SK., ELİT SK., ELMALIK SK., EMRAH, EMRAH SK., ENERJİ SK., ENGINAR, ENGİNAR SK., ERASLAN SK., EREN, EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI CD., GENÇLİK SK., GÖKSU SK., GÖRKEM SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLDESTE SK., GÜLLÜ SK., GÜLPINAR SK., GÜLVEREN SK., GÜNAYDIN, GÜNAYDIN SK., GÜRBÜZ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI, HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAREM SK., HARMAN SK., HAVAİ SK., HEYBELİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., IZMIT., İDEAL SK., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT.. CD., KAHRAMANLAR CD., KAMAN SK., KANARYA, KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTALKAYA, KARTALKAYA CD., KARTEPE KENT SK, KAVAKLI SK., KESER CD., KETEN SK., KILAVUZ SK., KIRLANGIÇ, KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORAY SK., KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., KUMLUCA SK., KURTBEY, KURTBEY SK., LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MARTI SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., MINE, MİNE SK., MUALLİM SK., MUHABBET SK., MÜDERRİS SK., NAZIM DEMİRCİ CD., NESİL SK., NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., ÖZVEREN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKIN, SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SAMATYA, SAMATYA SK., SARAYBAHÇE, SARAYBAHÇE SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERAP SK., SERÇE SK., SIMGE, SIMGE SK., SİMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SOLMAZ SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAÇ SK., TARAKLI SK., TAŞ SK., TAŞKIN SK., TOPBAS SK., TOPBAŞ SK., TUNALI SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, UYGAR SK., ÜNİVERSİTE YOLU SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAGCILAR, YAĞCILAR SK., YAKACIK SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YEŞİLKENT SK., YEŞİLYURT SK., YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, FATİH, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, 7 HAZİRAN CD., AHENK SK., AKAĞAÇ SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALA SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM, ALTINKALEM SK., ANITLAR SK., ARALIK SK., ARKA SK., ASIL SK., ASIR SK., AŞİNA SK., ATAN, ATAN SK., ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., AYAZMA SK., AYBASTI SK., BADEMCİ SK., BAHÇE SK., BAHÇELER SK., BAHÇELİK SK., BAKIR SK., BALLI SK., BARUT SK., BASRA SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BERRAK SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., ÇAKIL SK., DAĞHAN SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATIH, DERBENT FATİH CD., DERNEK SK., DESTAN SK., DİCLE CD., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOĞUŞ CD., DOST SK., EBEGÜMECİ SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELİŞİM SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNEY SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HATIRA SK., HEYBE SK., HUŞ SK., ILGAZ SK., ILICA SK., İLKE SK., İRİS SK., KAFDAĞI SK., KAMELYA SK., KAMU, KAMU CD., KARDEŞLER SK., KARLI SK., KERVANSARAY CD., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KİVİ SK., KOOPERATIF, KOOPERATİF CD., KUYTU SK., KUYUCAK, KUYUCAK SK., MASHAR SK., MAZİ SK., MELEK SUYU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTEŞEM SK., NEVRUZ SK., ÖZGÜ SK., ROKA SK., SAHINTEPE, SAHRA SK., SARI SK., SARMAŞIKLI SK., SEDEFLİ SK., SEFERAĞA SK., SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., SÖĞÜTLÜ SK., SÜSEN SK., ŞANLI SK., ŞEBBOY SK., ŞELALE SK., ŞİFA SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., UFUK SK., ULUDAĞ SK., UMUTLU SK., ÜÇGEN, YAPRAK SK, YASEMİN SK., YEŞİL SK., YEŞİLALAN SK., YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT mahallelerinde GEVREK SK., KADIOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ABDÜLHAMIT, ABDÜLHAMİT SK., ARAKLI SK., ARPALIK, ARPALIK SK., ARUZ SK., AŞİKAR SK., AYAZ SK., BAGDAT CD., BAHTIYAR SK., BAHTİYAR SK., BATTAL, BATTAL SK., BESTELİ SK., BEYAZIT SK., BİNGAZİ SK., BOSNA SK., ÇAKIR SK., ÇESME SK., ÇİÇEK SK., DEPO SK., DONANMA SK., ELÇIBEY, ELÇİBEY SK., FEDAKAR SK., FULYA SK., HALE SK., HIZAL, HIZAL SK., HURMALI SK., IBRISIM, İBRİŞİM SK., İCADİYE SK., İNCİ SK., KALELİ SK., KASIMPATI SK., KASIRGA SK., KERİM SK., KERİME SK., KETEN, KÜTÜK SK., MALAZGİRT CD., MEMİŞOĞLU SK., MUKADDES SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., ORTANCA SK., ÖZENÇ SK., ÖZENTİ SK., PETEKLİ SK., SALKIM SK., SEYMEN SK., SUNARLAR SK., YEŞİLCE SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER mahallelerinde AYKANAT SK., CAHİT KÜLEBİ SK., CAHİT SITKI TARANCI SK., FALİH RIFKI ATAY SK., FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL SK., GÜZELTEPE SK., HASAN ALİ YÜCEL SK., İSMETPAŞA CD., MELİH CEVDET ANDAY SK., PILOT, PİLOT SK, SIBEL, SİBEL SK., ULUBATLI HASAN CD., VADI, VADİ SK., YAĞMUR SK., ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATAEVLER, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde ALEMDAG, ALPASLAN, CEBESOY SK., DEDE KORKUT, DEDE KORKUT CD., DELİORMAN SK., EDALI SK., EFEDAĞ SK., ESRA SK., FARABI, FARABİ SK., HESAPÇILAR SK., LATIFE, LATİFE SK., MİRAÇ SK., NİZAM-I CEDİT CD., SEKBANLI SK., SEZENLER CD., TOK SK., VARAN SK., YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMIRHAN, EMİRHAN mahallelerinde SOFUOGLU MEVKII, SOFUOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNİ, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde BASKALE, BAŞKALE SK., BAYIR SK., BUSE SK., DELIORMAN, DEMİRKIRAN SK., EBRULİ SK., GÜNDEŞ SK., HİSARCIK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KELEŞ SK., KIRLALESİ SK., NIZAM-I CEDIT, ÖNER, ÖNER SK., SADE, SADE SK., SERÇECIK SK., SERÇECİK SK., SÖZLÜ SK., SUADIYE, SUADİYE CD, SUADİYE CD., SÜKUNET, SÜKUNET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BULDUK, TAHTALI mahallelerinde A.SOFULAR MEVKII, A.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, BULDUK MERKEZ MEVKII, HOCAKÖY MEVKII, HOCAKÖY MEVKİİ, HOCAKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, KEKLIK MEVKII, KEKLİK MEVKİİ KÜME EVLER, OMURLAR MEVKII, OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, TURAS MEVKII, TURGUTLU MEVKII, TURGUTLU MEVKİİ KÜME EVLER, Y.SOFULAR MEVKII, Y.SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKOCA, ORHAN, TURGUT, VELİAHMET mahallelerinde AKGÜVERCİN SK., AYDINLIK SK., CAMİ ARKASI SK., DEMİRAĞA SK., İSMAİL KOLAYLI CD., KALEMCİ SK., KALENDER SK., MEDRESE SK., METIN, METİN SK., PALMİYELER SK., SADETTİN YALIM, YALÇIN SK., YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 23 Şubat Cuma 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAKOCA, HACIHASAN, KOZLUK, ORHAN, TURGUT, YUNUS EMRE mahallelerinde 4010 SK., AHSEN SK., AKÇAKOCA SK., AYNALI KAVAK SK., BAĞÇEŞME SK., CAMİ ALTI SK., ÇUKURÇEŞME SK., DÜZ SK., HELVACI SK., KADIBAYIRI, KADIBAYIRI SK., MÜJDAT AFŞİN CD., NECAT YÜKSEL SK., ORHAN CD., ORHAN GAZİ SK., SADETTIN YALIM, SADETTİN YALIM CD., SİYAH ÜZÜM, TOPÇU ÇEŞME SK., TULKUK GEÇİDİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde ÇETIN, ÇETİN SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GEÇİT SK., INCE, NAMIK KEMAL CD., SIRA SELVİ SK., ŞEHİT ALİ ATİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Şubat Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, ŞEKERPINAR mahallelerinde 350. SK., 354., 354. SK., 354/1., 354/1. SK., 358., 358. SK., 375., 375. SK., 377. SK., 379., 379. SK., 381., 381. SK, 381. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 5112. SK., 5114., 5114. SK., 5114/1. SK., 5114/3. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR mahallelerinde 2727. SK., 2744. SK., 2746., 2748. SK., 2752. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Şubat Cuma 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIS, BARIŞ, GAZİLER, HACIHALİL, MUALLIMKÖY, MUALLİMKÖY, TATLIKUYU mahallelerinde 1302/3., 1302/3. SK., 1302/6. SK., 1303/1. SK., 1303/2. SK., 1303/3. SK., 1304. SK., 1305. SK., 1306., 1306. SK., 1306/1. SK., 1306/2., 1306/2. SK., 1306/3., 1306/3. SK., 1306/4., 1306/4. SK., 1308., 1308. SK., 1308/1. SK., 1308/2. SK., 1308/3., 1308/3. SK., 1309. SK., 1310. SK., 1311. SK., 1311/1. SK., 1312. SK., 1312/1., 1312/1. SK., 1312/10. SK., 1312/12. SK., 1312/2., 1312/2. SK., 1312/3., 1312/3. SK., 1312/4. SK., 1312/5. SK., 1312/6. SK., 1312/7. SK., 1312/8. SK., 1312/9., 1312/9. SK., 1313. SK., 1313/1. SK., 1313/2. SK., 1313/3. SK., 1313/4. SK., 1313/5. SK., 1313/6. SK., 1314. SK., 1314/1. SK., 1314/2., 1314/2. SK., 1315. SK., 1316. SK., 1316/1. SK., 1316/2., 1316/2. SK., 1317. SK., 1317/1. SK., 1317/2., 1317/2. SK., 1317/3. SK., 1318. SK., 1318/1. SK., 1318/2., 1318/3., 1318/3. SK., 1318/4. SK., 1319., 1319. SK., 1319/1., 1319/1. SK., 1319/2., 1319/2. SK., 1319/3. SK., 1319/4., 1319/4. SK., 1327/3. SK., 1327/4., 1327/4. SK., 1327/5. SK., 1331. SK., 1332., 1332. SK., 1333., 1333. SK., 1336. SK., 1340. SK., 1341., 1341. SK., 1342. SK., 1344. SK., 1802/1. SK., 1806., 1806. SK., 1807., 1807/1. SK., 1808. SK., 1808/3. SK., 1827. SK., 1827/1., 1827/1. SK., 1828. SK., 1829., 1829. SK., 1830. SK., 1831. SK., 1832., 1832. SK., 1833. SK., 1834. SK., 1835., 1835. SK., 1836. SK., 1837., 1837. SK., 1837/1. SK., 1838., 1838. SK., 1839. SK., 1840., 1840. SK., 1840/1. SK., 1841., 1841. SK., 1842., 1842. SK., 1843., 1843. SK., 1843/1. SK., 1844. SK., 1845., 1845. SK., 1846., 1846. SK., 1847., 1847. SK., 1847/1., 1847/1. SK., 1848/1. SK., 1849., 1849. SK., 1849/1. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK., 1853., 1853. SK., 1854., 1854. SK., 1854/1. SK., 1855., 1855. SK., 1855/2. SK., 1856., 1856. SK., 1857., 1857. SK., 1859. SK., 1860. SK., 4123., 4140., 4142., AHMET PEMBEGÜLLÜ, AHMET PEMBEGÜLLÜ BULVAR, ANIBAL, ANIBAL CD., ANİBAL CD., AŞAĞIBAĞLAR SK., BAĞLAR SK., BARIS, BARIŞ CD., D-100 KARAYOLU CD., DENIZ, DENİZ CD., DR.ZEKİ ACAR CD., EZGI, EZGİ CD., GÖZDE SK., GÜNEY YANYOL, GÜNEY YANYOL CD., GYTE MUALLİMKÖY YERLEŞKESİ YOL, HAYRI MACAR, HAYRİ MACAR CD., ISSIKGÖL CD., KOŞU YOLU CD., KÖRFEZ, KÖRFEZ CD., LALE SK., MUALLİM KÖY, SİTE SK., TATLIKUYU CD., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 23 Şubat Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1804/2. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHATLI, DURAKLI, ELBIZLI, ELBİZLİ, EMEK, HATIPLER, HATİPLER, İNÖNÜ, KARGALI, TEPECIK, TEPECİK, TEPEMANAYIR, YAGCILAR, YAĞCILAR, YENİKENT mahallelerinde 106. SK., 2424. SK., 3120., 3120. SK., 3121. SK, 3122., 3122. SK, 3123., 3123. SK, 3124., 3124. SK, 3125., 3125. SK, 3126., 3501, 3501. SK., 3511., 3525, 3525., 3540., 3541., 3541. SK, 3542., 3550., 3550. SK., 3555., 3556, 3556., 3556. SK., 3558., 3559 SK, 3601., 3610., 3620., 3620. SK., 3630., 3703., 3705, 3705., 3706., 3706. SK, 3707. SK, 3708., 3708. SK, 3720., 3720. SK., 3721., 3722., 3730., 3730. SK., 3740, 3740., 3901., 3901. SK., 3911. SK, 3912., 3912. SK., 3913, 3913., 3920., 3920. SK., 3924, 3924., 3924. SK., 3932., 3950., 3950. SK., 4602. SK, 4603. SK, 4610., 4620., 4621. SK, 4630., 4640. SK., 4701. SK, 4705., 4720., AKYOL SK., AYVA ÇAYIRI, AYVA ÇAYIRI SK., BAĞ İÇİ SK., BAĞ SK., BILGE ATATAS, BİLGE ATATAŞ CD., BOSNA CD., CAN SK., CEBELİ SK., ÇAMLIK SK., ÇEŞME ALTI SK., ÇORUH SK., DAR SK., DEDE SK., DEĞİRMENCİ SK., DERYA SK., DURAKLI, DURAKLI CD., ELBIZLI, ELBİZLİ SK, ELEŞLİ SK., ESENYOL SK., ESKİ İSTANBUL YOLU CD., FINDIKLAR SK., GELGÖR SK., GÖLCÜK, GÖLCÜK CD., GÜNEŞ SK., GÜRSOY SK., HATIPLER, İSTANBUL CD., KABAKULAK SK., KANCILI, KANCILI SK., KARGA PINARI CD., KARGALI, KARGALI CD., KAYABAŞI SK., KIŞLA SK., KIZILCIK GEÇIDI, KIZILCIK GEÇİDİ, KIZILCIK GEÇİDİ SK., KIZILKAN SK., KÖY SOKAĞI SK, KÖY YERİ SK., KURUÇESME, KURUÇEŞME CD., KURUÇEŞME SK., KUZEY MARMARA OTOYOLU, MANİ SK., MELEMEZLI, MELEMEZLİ CD., MEVLANA SK., MEZARLIK SK., MUTLU SK., NALBANT SK., OKUL SK., OKUR SK., OLUKLU SK., OTLUK SK., PAKOVA, PAKOVA SK., PARK SK., PINAR SK., POYRAZ SK., SEDA SK., TEPE HARMAN SK., TEPEMANAYIR, TEPEMANAYIR SK, TINGIRLAR SK., TÜTÜN SK., ULUÇINAR SK., YAGCILAR CUMHURIYET, YAĞCILAR CUMHURİYET, YAKUPBEY SK., YENİYOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS, KÖRFEZ, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YESILKENT, YEŞİLKENT mahallelerinde 2266 SOK, ADA KARANFİLİ SK., ATAKAN SK., AYAZMA, AYAZMA CD., BATI TRAKYA, BATI TRAKYA CD., BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., DAYI, DAYI SK., EFLATUN SK., ELIF, GELİBOLU SK., GÜLBAHAR, HACI MAKSUT CD., ILTER, IZNIK, İLTER SK., İMAR SK., İMREN SK., İZNİK CD., KANARYALAR SK., KARPUZ, KARPUZ SK., KOCA ORMAN, KOCA ORMAN CD., KOCATÜRK SK., KOLAY SK., KOSOVA, KÖKNAR SK., KUBILAY, KUBILAY SK., KUBİLAY SK., KUYU SK., KÜÇÜK, KÜÇÜK SK., MAHMUT ÇAVUŞ CD., MEZRA SK., NAME SK., NARÇİÇEĞİ CD., NASİP SK., NURGÜL SK., PEKİN SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., REMZİ SK., RIHTIM SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAFA SK., SEÇIM, SEÇİM SK., SEHIT ENGIN ÖZKARADENIZ, SEYHAN SK., SOĞUKSU SK., SÜMERLER SK., ŞEHİT ENGİN ÖZKARADENİZ CD., ŞÖHRET SK., TEKİN SK., TRAKYA, TRAKYA SK., UZUNER SK., YETENEKLI SK., YETENEKLİ SK., YILDIZELİ CD., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde ASIL, ASİL SK., AYAZ, ESLEM SK., FEVZİOĞLU SK., HARMANLIK CD., PELIN, VATAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, HIMMETLI, HİMMETLİ mahallelerinde AKÇALAR MEVKII, AKÇALAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HIMMETLI MERKEZ MEVKII, HİMMETLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DIKENLI, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ mahallelerinde ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERE, HAKANİYE, KARAYAKUPLU, SIPAHILER, SİPAHİLER mahallelerinde DEMIRCILER MEVKII, DEMİRCİLER MEVKİİ, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DEREKÖY MERKEZ MEVKII, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ, DEREKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EĞNEDİKLİ MEVKİİ, EĞNEDİKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, HACIKÖY MEVKII, HACIKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, HAKANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KADIKÖYÜ MEVKII, KADIKÖYÜ MEVKİİ, KADIKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KORUCUKÖYÜ MEVKII, KORUCUKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇHOCALAR MEVKİİ, SIPAHILER MERKEZ MEVKII, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ, SİPAHİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMA, ÇIRAKLI, KARAYAKUPLU, OSMANLI mahallelerinde DURBEYLER MEVKİİ KÜME EVLER, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KASIMLAR MEVKII, KIDISILLI MEVKII, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, OSMANLI MERKEZ MEVKII, OSMANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.