23 Şubat SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 23.02.2024 - 00:05

Güncelleme: 23.02.2024 - 00:05

SAKARYA ilinde 23 Şubat Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 23 Şubat Cuma 10:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELTIKLER mahallelerinde SOGANLIK, SOĞANLIK, SOĞANLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1554., 1558., 1703., 2153., 2353., 2356., 2359., 2401., 2451., 2452., 2453., 2454., 3501., 3506., 4202., 4204., 4208., 4356., 4652., 4708., 4711., 4714., 4715., 4716., 4722., 4727., 4752., AKDOGAN, AKDOGAN SK., AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR KÖYÜ YOLU, ALIPLAR SK., ANKARA CD., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KADILAR SK., KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, BAGCAZ, BAĞCAZ, BELPINAR, BURHANIYE, BURHANİYE, DEREKÖY, DOGANTEPE, DOĞANTEPE, ESME, EŞME, GÜNEY, HIRKA, KAMISLI, KAMIŞLI, KARAÇAM, KIZILKAYA, KORU, KULFALLAR, SARAÇLI, SETÇE, SÜTALAN, YÖRÜKLER mahallelerinde 1507., 2101., 2104., 2653., 2658., 2659., 2663., 2664., 2665., 2667., 2671., 2873.-, 2953., 3656., 3803., 4255., 934., 957., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKİ SK., ANKARA, ASAGI, AŞAĞI SK., BAĞCAZ KÖYÜ İÇ YOLU, BELPINAR, BELPINAR SK., BURHANIYE, BURHANIYE SK., BURHANİYE SK., CELALLER, DEDEYERI, DEREKÖY SK., DISLILER, DİŞLİLER SK., DOĞANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, DURAKLAR-, DURMUSLAR, ELMADERE SK., ESME- SK., EŞME, EŞME SK., GEYVE TARAKLI, GÜNEY KÖY İÇİ YOLU, GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU, HASANLAR, HASANLAR SK., HIRKA, İsimsiz100, İsimsiz101, İsimsiz76, KAMIŞLI KÖYÜ İÇ YOLU, KARAVANLAR, KARAVANLAR SK., KARŞI SK., KAVAKLAR-, KAZAKLAR, KEMERLER, KEMERLER SK., KIRAN, KIRAN SK., KIZILKAYA, KIZILKAYA KÖYÜ İÇ YOLU, KORU KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR, KULFALLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KULFALLAR SK., KÜP, MERKEZ-, ORTA SK., ORTAKÖY, ORTAKÖY SK., SAÇLIK, SARAÇLI, SARAÇLI KÖYÜ İÇ YOLU, SARAÇLI SK., SETÇE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞEHİT RECEP DEMİR SK., UZUNTARLA, YAYALAR, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde 1522, 1522 SK., 1530., 1530. SK., 1532, 1544, ADLİYE, BAYIR, BAYIR/1, CAMI, CAMİ, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE, FEVZIYE/10, FEVZIYE/3, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, FEVZİYE SK., MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MKS, MKS SK., ORMAN YOLU, ORTA, ORTA/1, ORTA/12, ORTA/2, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE, AHMEDIYE, AHMEDİYE, KIRAZCA, KİRAZCA, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 1001 SK., 1002, 1002 SK., 1003, 1004, 1004 SK., 1004/1, 1005 SK., 1006. SK., 1029, 1030, 1032, 1401 NOLU SK., 1402 NOLU SK., 1403 NOLU, 1403 NOLU SK., 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1406. SK., 1407. SK., 1408 NOLU, 1409. SOK, 1504. SK., 1505. SK., 1506. SK., 1507. SK., 1508. SK., 1509., 1509. SK., 1511. SK., 1513., 1513. SK., 1520. SK., 1525, 1525 SK., 1525. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 206 SK., 207, 207 SK., 208 SK., 212, 212 SK., 215, 215 SK., 216 SK., 216. SK., 219, 222 SK., 222. SK., 239, ADAPAZARI BİLECİK YOLU, ADLIYE-, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDIYE MERKEZ/1, AHMEDİYE KÖYÜ İÇ YOLU, AHMEDİYE MERKEZ SK., ÇİÇEKÇİ SK., DAĞDİBİ SK., DEMİRYOLU CD., ESKISEHIR, ESKISEHIR CD., ESKISEHIR/8, ILIM, İLİM SK., İsimsiz145, KİRAZCA MEZARLIĞI İÇİ YOLU, ŞHT. BARIŞ KAPLAN CD., ŞHT.BARIŞ KAPLAN CD., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., YUKARI KIRAZCA KÖPRÜSÜ RÜ, YUKARI KİRAZCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, KARAÇAM mahallelerinde ESKİŞEHİR YOLU SK., KESTANELİK, KESTANELİK SK., ORTA - sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA, KIRAZCA mahallelerinde 135., 137. SK., 139., 141. SK., 143. SK., 145. SK., 147., 147. SK., ESKİŞEHİR CD., KISLA, SAKARYA MISIR ARAŞTIRMA İSTASY, SELİMİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA, HANLIKÖY, KIRAZCA, KİRAZCA mahallelerinde 109. SK., 119., 119. SK., 1523. SK., 201 SK., ANADOLU OTOYOLU, EGE KİMYA SANAYİ, EGEMENLIK, ESKISEHIR/6, ESKİ CD, HANLIKÖY/1, OKUL, OKUL CD., ORHANGAZİ CD., SAĞLIK CD., SAKİNLER SK., TOYOTASA HASTANESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 23 Şubat Cuma 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA, AŞAĞI KİRAZCA mahallelerinde 101., 114. SK., EGEMENLİK, SAGLIK, SAGLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BIÇKIDERE, TASBURUN, TAŞBURUN mahallelerinde AYDINLAR SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE (SK.), BIÇKIDERE SK., TASBURUN, TASBURUN SK., TAŞBURUN, YONGALIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERİ mahallelerinde ÇAKILLIK, ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, ÇAKIROĞLU SK., DUTLAR, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., HOROZLAR SK., ILIMIYE, İLİMİYE SK., İsimsiz80, MERKEZ_4, TAŞAĞIL SK., TAŞBURUN SK., TUZLA, TUZLA SK., YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜPÇÜLER, TABAKHANE, TEPEKUM, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1130 NOLU SK., 1131 NOLU SK., 1132 NOLU, 1132 NOLU SK., 1133 NOLU SK., 1134 NOLU SK., 1136 NOLU, 1136 NOLU SK., 1137 NOLU SK., 1139 NOLU SK., 1144 NOLU SK., 1541 NOLU SK., 3002 SK., 3003 SK., 3005 SK., 3006 SK., 3016 SK., 3018 SK., ARI, ARI SK., AYRIK, AYRIK SK., BAĞIŞLAR SK., BELGIN, BELGİN SK., BEYHEKIM, BEYHEKİM SK., CENGIZ SK., CENGİZ SK., ÇAKMAK SK., EMIR SK., EMİR SK., HATİPLER CD., HAZER SK., IRFAN SK., İRFAN SK., KIR SK., MEÇ SK., MİMAR SİNAN SK., PAZAR SK., POSTAHANE SK., SAKARYA CD., SAZ SK., SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK, SEHIT MEHMET NURI KOCABIYIK SK., SIRA SK., ŞEHİT MEHMET NURİ KOCABIYIK SK., ŞEHİT SADULLAH BENDER SK., TIKIZ SK., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TIGCILAR, TIĞCILAR, YENIGÜN, YENİGÜN mahallelerinde 1218 NOLU SK., 15 TEMMUZ, 1557 NOLU SK., 1558 NOLU, 1558 NOLU SK., 1560 NOLU SK., DİKEN SK., HASIRCILAR CD., KIRIMLI SK., KOL SK., KURBANLAR, KURBANLAR SK., MEHTAPLI SK., TERZİOĞLU SK., YENICAMI, YENİCAMİ BULVAR, YENİCAMİ SK., YENİCAMİİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN mahallelerinde 470 NOLU SK., 471 NOLU SK., ÇÖVENCİ SK., SAVAS CD., SAVAŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 23 Şubat Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEKELER mahallelerinde 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., ÇEVRE YOLU CD., INCE SK., İNCE SK., KARASU, KARASU CD., TEKELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde MEHTER, MEHTER SK., SARIBEYLI, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE, SARIBEYLI mahallelerinde ARABACILAR/9, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/6, KULOGLU, SARIBEYLI/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 23 Şubat Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKTEPE mahallelerinde KIRKTEPE, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/4, KULOGLU/2, KULOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 23 Şubat Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKKISLA, KÜÇÜKKIŞLA mahallelerinde KÜÇÜKKISLA MERKEZ, KÜÇÜKKISLA/25, KÜÇÜKKISLA/36, KÜÇÜKKISLA/38, KÜÇÜKKISLA/40, MERKEZ SK., YAZLIKPINAR, YAZLIKPINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, HATIPLER, HATİPLER, KONAK, MERKEZ, ORTA mahallelerinde ACAR SK., ADLIYE SK., ADLİYE SK., AKARSU SK., AKASYA, AKIN, AKINCI, AKSOY, AKSOY SK., ALI NUR GEBES, ALİ NUR GEBEŞ, ALİ NUR GEBEŞ CD., ARDIÇ, AYAN, AYAN SK., AYDIN, AZIZ DURAN CD., AZİZ DURAN CD., BALTAOĞLU SK., BASAK, BAŞAK SK., BIÇER SK., CAMİİ SK., ÇAKALLAR SK., ÇARŞIİÇİ MEYDAN, ÇELİK, ÇEVİK SK., ÇINAR SK., ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, ÇUKURKUYU SK., DAR, DERE SK., DOGAN SK., DR. HASAN AKGÜN, DR. HASAN AKGÜN BULVAR, DR.ALAATTİN DURAN CD., DR.HASAN AKGÜN BULVAR, EDIPPASA, EDİPPAŞA CD., ERCAN, ESİNTİ, FILIZ, GONCA, GONCAGÜL, GÖKTAŞ SK., GÜLER SK., GÜMÜŞ, HACI OGLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HAFIZ NURETTIN, HAFIZ NURETTİN SK., HALIT MOLLA, HALİT MOLLA, HALİT MOLLA CD., HALİT MOLLA PARKI İÇİ YOLU, HAMAMCILAR SK., HOCAOGLU, HOCAOGLU SK., HOCAOĞLU SK., HÜRRİYET CD., HÜSNÜ AYDIN, HÜSNÜ AYDIN CD., IKLIM, ISIL, ITIR, İKLİM, İSMAİL EFENDİ SK., KADIR KOÇ, KADİR KOÇ, KADİR KOÇ CD., KADİROĞLU SK., KAHVECİOĞLU SK., KANARYA SK., KANDEMİR SK., KANDIRA CD., KANDIRA KAYNARCA YOLU, KARABOĞAZ CD., KARAKAŞ SK., KARAYEL SK., KAYNARCA İLÇE DEVLET HASTANESİ, KAYNARCA YOLU, KIZMAZ SK., KONAK 10, KONAK 4, KÖSE, KURTOĞLU SK., KÜLTÜR SK., MEŞE BAYIRI SK., MOLLA MUSTAFA SK., MURAT SK., MÜRTEZA YÜKSEL CD., NALBANTLAR SK., NECATİBEY CD., NUR, ÖZÇELİK SK., ÖZER SK., PAHADIR, SAKA SK., SANER SK., SARIÖZ, SARIÖZ SK., SAVAŞ SK., SEDEF, SERÇE, SEYFETTIN SELIM, SEYFETTIN SELIM CD., SEYFETTİN SELİM, SEYFETTİN SELİM CD., SHT.ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK 1, SHT.YILMAZ VURAL CD., SOYSAL SK., SÖĞÜT SK., ŞAFAK SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ CD., ŞEHİT GÜRKAN TÜRK CD., ŞENTÜRK SK., ŞHT.ERCAN KARADAĞ CD., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., ŞHT.YILMAZ VURAL CD., TEZCAN SK., TEZER SK., Uavtede Yok, VEDAT YAZGAN, VEDAT YAZGAN CD., YEL SK., YENI MAHALLE 4, YENI MAHALLE 5, YENI MAHALLE SK., YENİ MAHALLE 1 SK., YENİ MAHALLE 2 SK., YENİ MAHALLE 3 SK., YENİ MAHALLE SK., YERLİKAYA SK., YILDIZ, YILDIZ 1 SK., YILDIZ 2, YILDIZ 2 SK., YILDIZ SK., YONCA 1., YONCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTIL, ORTA, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16009, 16010, 16016, 16018, 16020, 34002, 34003, 34005, 34009, 34010, 34014, 34016, 34018, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN, GÜVEN SK., HAYALLER SK., HAYELLER, HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, KUZULUK SK., MANAV, MANAV SK., MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 23 Şubat Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR, DILMEN, DİLMEN, ERENLER mahallelerinde 1049 SK., 51. SK., 6054 SK., 6056 SK., 6058, 6058 SK., 6060, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6065 SK., 6067 SK., 6073 SK., 6075 SK., 7024 SK., 7026 SK., 7040 SK., 7044 SK., 7045 SK., 7047 SK., 7051 SK., 7053 SK., 7066 SK., 7068, 7070, 7070 SK., 7120 SK., 7124 SK., BAGLAR, BAGLAR CD., BAĞLAR CD., MEZARLIK, MİMAR SİNAN CD., PINAR KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, SAKARBABA, SAKARBABA CD., SEHIT ILHAN ARAS CD., ŞEHİT İLHAN ARAS CD., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 23 Şubat Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HOROZLAR mahallelerinde 395 NOLU SK., 396 NOLU SK., 398 NOLU, 398 NOLU SK., 399 NOLU SK., HOROZLAR CD., KADIKÖY CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 23 Şubat Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBASIYENIKÖY, ÇAYBAŞIYENİKÖY mahallelerinde 19, 35 NOLU SK., 9 NOLU, ATMACA SK., BULVAR SK., CEMRE SK., ESREF BITLIS, ESREF BITLIS BULVAR, EŞREF BİTLİS BULVAR, FATİH SULTAN MEHMET CD., GAZI, GAZİ ALİCAN YILMAZ SK., GAZİ CD., GENÇLER, GENÇLER SK., KAYALARREŞİTBEY KÖYÜ İÇ YOLU, LALEZAR SK., SEHIT GAFFAR OKAN, ŞEHİT GAFFAR OKAN CD., ŞEHİT SALİH AKTÜRK SK., YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.