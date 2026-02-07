23 yaşındaki genç kadın cezaevine girmişti! Bakan Tunç'tan 'IBAN' uyarısı: 'Sakın kullandırmayın...'

Kartal AİHL Meclis Simülasyonu etkinliğinin açılış programına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, son zamanlarda gündemde olan IBAN dolandırıcılıklarına değindi, uyarılarda bulundu.

'ÖZELLİKLE İNTERNETTE DOLANDIRICILIĞA MUHATAP OLAN GENÇLERİMİZ VAR'

Bakan Tunç konuşmasında, "Özellikle internette dolandırıcılığa muhatap olan gençlerimiz var, işte bugün gündemde olan IBAN kullandırma. Kullandırılmaz, yani hesap numaranızı bir başkasına para karşılığı veremezsiniz. Niye veriyorsunuz? Verdiğiniz zaman o para nereden geldi, bunu sorgulamalısınız. Mutlaka o para size geliyorsa hiçbir sebepsiz yere o hesap numarasını verirken, o zaman bir dolandırıcılığa maruz kalacağınızı düşünmeniz gerekir. O nedenle liselerde ve ortaokullarda hukuk ve adalet dersini önemsiyoruz" diye konuştu.

23 YAŞINDAKİ GENÇ KADIN HAPSE GİRMİŞTİ

Adana'da arkadaşına IBAN'ını kullandırtan Özlem Develi hakkında 20 dava açılmıştı. 4 yıl 5 ay hapis cezası alan Develi, gözyaşları içinde polise teslim olmuştu.

Adana'da yaşayan 23 yaşındaki Özlem Develi, iddiaya göre 2023 yılında dershaneye giderken M.D. ile arkadaş oldu. M.D., önce Özlem Develi'nin güvenini kazandı.

Develi'ye ticaret yaptığını ve hesaplarının bloke olduğunu söyleyen M.D., genç kızdan IBAN hesabını istedi. Develi, özel bir bankadan hesap açıp arkadaşının kullanması için verdi. Genç kadın, 15 gün sonra karakoldan çağrılardı, hakkında dolandırıcılıktan işlem yapılıp dava açıldı.

4 YIL 5 AY HAPİS CEZASI ALDI

Genç kadın durumu polis ekiplerine anlatıp M.D. hakkında şikayetçi oldu ve ardından bankadaki hesabını kapattırdı. M.D.'nin hesap kapatılmadan önce sosyal medya platformlarından çekiliş düzenleyip kazanan kişilerden para talep ettiği ortaya çıktı.

Parayı ödeyen ancak çekilişten kazandığı ürünleri alamayan kişiler ise Özlem Develi hakkında şikayetçi oldu.

Develi, geçtiğimiz haziran ayında cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkan genç kız, geçtiğimiz hafta Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir dava sonucu 4 yıl 5 ay hapis cezası ve 149 bin 960 TL idari para cezası aldı.

Genç kadın hakkında açılan 20 davadan 11'i ise ülke genelindeki çeşitli mahkemelerde sürüyor.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan genç kadın, anne ve babasıyla vedalaşıp, polise teslim oldu. Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.