23 yıl 5 ay hapis cezası bulunuyordu: Firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, hakkında "silahla birden fazla kişiyle birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan B.Z. isimli hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Yapılan açıklamada, kamu düzeni ve huzurun sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi.