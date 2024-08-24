24 Ağustos KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.08.2024 - 10:52

Güncelleme: 24.08.2024 - 10:52

KOCAELİ ilinde 24 Ağustos Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKARMUT, SARIAHMETLER, SARICAALI, SARICAALİ, SINANLIBILALLI, SİNANLIBİLALLI, TOPLUCA mahallelerinde BESKES MEVKII, BEŞKEŞ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYAZITLAR MEVKII, BEYAZITLAR MEVKİİ, BEYAZITLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BILALLI MEVKII, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKII, CABBARLAR MEVKII KÜME EVLER, CABBARLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇILLER MEVKII KÜME EVLER, ÇİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇOBANALILER MEVKII, ÇOBANALİLER MEVKİİ KÜME EVLER, ÇUKUR MEVKII, ÇUKUR MEVKİİ KÜME EVLER, İZMİT KANDIRA YOLU, İZMİT KANDIRA YOLU SK, KARAKIRAZ MEVKII, KARAKİRAZ MEVKİİ KÜME EVLER, KASIMLAR MEVKII, KASIMLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KEREMLER MEVKII, KEREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKII, KIRKARMUT HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KIRKARMUT MERKEZ MEVKII, KORUKLAR MEVKII, KORUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MUHARREMLER MEVKII, MUHARREMLER MEVKİİ KÜME EVLER, RAMAZANPASALAR MEVKII, RAMAZANPAŞALAR MEVKİİ KÜME EVLER, RUŞENLER MEVKİİ KÜME EVLER, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKII, SARIAHMETLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARICAALI MERKEZ MEVKII, SARICAALI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, SARICAALİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ KÖYÜ YOLU SK, TAHTACILAR MEVKII, TAHTACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, TATARLAR MEVKII, TOPLUCA SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÜTÜK MEVKII, ÜTÜK MEVKİİ KÜME EVLER, YAGCILAR MEVKII, YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAHYALAR MEVKII, YAHYALAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, KARADİVAN, KUBUZCU mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAGAÇ, PINARDÜZÜ mahallelerinde KUYUCUK MEVKII, KUYUCUK MEVKİİ KÜME EVLER, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR, PAZARKÖY mahallelerinde KARAPINAR ASAGI MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, TEKKE BABA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde SEYRAN, SEYRAN SK., YALAK DERE, YESIL VADI, YEŞİL VADİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALAKDERE mahallelerinde GÜLERSOY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAPINAR, KAYACIK, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 101., 101. CD., 1046., 105. CD., 1056. SK., 109. CD., 1134., 1134. SK., 1135. SK., 1136. SK., 1137. SK., 1138., 1147. SK, 1148., 1148. SK., 1149. SK., 202 CD., 202. CD, 202. CD., 208. CD., 2105. SK., 2808., 2818., 2825., 2875., 3089, ADALET SK., AGAH EFENDİ SK., AKIN, AMIRAL, AMİRAL, AMİRAL CD, ATİLLA SK., ATLAS, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CENNET, CENNET SK., CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇİFTLİK CD., DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HAFIZ ISMAIL, HAFIZ İSMAİL CD., I.BAYRAKTAR, İ.BAYRAKTAR CD., İZZET AÇIKBAŞ SK., KARAPINAR, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, KOCAÇINAR SK., KOCAGÖL, KOCAGÖL SK., NAİL AYDIN SK., NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, SARIKUM CD., SELVİ SK., SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİ BABA SK., SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, TOPRAK SK, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DONANMA, SEHITLER, ŞEHİTLER, ŞİRİNKÖY, YENI, YENİ mahallelerinde 1 MART, 1 MART CD., 291. SK., 312. SK., 313. SK., 314., 314. SK., 315., 315. SK., 316., 317., 318. SK., 318/1. SK., 320. SK., 322., 322. SK., 323., 324., 324. SK., 325. SK., 326. SK., 327., 328. SK., 329. SK., 331., 331. SK., 332., 332. SK., 333., 333. SK., 334. SK., 336., 336. SK., 337., 338., 338. SK., 340. SK., 341. SK., 478. SK., 478/2., 485. SK., 486. SK., 489. SK., 532/2. SK., 533. SK., 534/1. SK., 534/2. SK., 536., 536. SK., ALI IHSAN PASA, ALİ İHSAN PAŞA CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KIZILIRMAK CD., YUNUS EMRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMİDİYE, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ, SELİMİYE mahallelerinde 4336. SK., 4426. SK., 4429. SK., FILIZ, FİLİZ SK., HAMIDIYE, HAMIDIYE MERKEZ MEVKII, HAMİDİYE CD., İHSANİYE KONAK EVLERİ SİTESİ Y, SELIMIYE YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYVAZPINARI mahallelerinde AYVAZPINAR MERKEZ MEVKII, AYVAZPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, 4.07.2021, ATATÜRK, CUMHURİYET, HALIDERE YALI, KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde 107. CD., 108., 2001. SK., 2002., 2002. SK., 2003. SK., 2004., 2004. SK., 2005. SK., 2006. SK., 2007., 2007. SK., 2008., 2008. SK., 2009. SK., 2010., 2010. SK., 2011. SK., 2012. SK., 2013., 2013. SK., 2015. SK., 2017. SK., 2023. SK., 2025. SK., 2041. SK., 2042. SK., 2043. SK., 2044. SK., 2045. SK., 2047. SK., 2048. SK., 2049. SK., 2050., 2050. SK., 2051. SK., 2053., 2053. SK., 2056. SK., 2058., 2061. SK., 2062. SK., 2065. SK., 2067. SK., 2068. SK., 2069., 2069. SK., 2071. SK., 2072. SK., 2073. SK., 2074. SK., 2075. SK., 2077., 2078. SK., 2083. SK., 2084. SK., 2086. SK., 2089. SK., 2093. SK., 2094. SK, 2095. SK., 2099., 2099. SK., 2103. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113., 2113. SK., 2115. SK., 2122., 2122. SK., 2124., 2124. SK., 2125. SK., 2129. SK., 2131., 2131. SK., 2133., 2135. SK., 2136. SK., 2138. SK., 2144., 2144. SK., 2145. SK., 3029. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., AHMET YESEVİ CD., BAĞ YOLU SK., CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, ÇEŞMEALTI CD., DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DUYGU, EROL ÖZÜDOGRU, ERTUĞRULGAZİ SK., ESKI KÖY, ESKİ KÖY, ESKİ KÖY CD., FUNDA, GÖKTÜRK SK., HALIDERE ATATÜRK, HALIDERE ATATÜRK BULVAR, HALIDERE SAHIL, HALIDERE SAHİL CD., IPEK, İPEK SK., KABAK KIRAN, KABAK KIRAN CD., KARAKESTANE CD., KONCA, KONCA CD., KUBİLAY SK., MANDIRA CD., MARTI SK., MİMAR SEBAHATTİN KAZANÇ CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., OKUL YOLU CD., OSMAN ÖZGÜN SK., SABAHATTİN ZAİM CD., SADETTİN BÜYÜK ÖZSOY SK., SAMI ERDEBIL, SAMİ ERDEBİL CD., SOKULLU, SOKULLU CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., TAŞÇI BURUN CD., UYURSU, UYURSU CD., YALI YOLU CD., YURT SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARSIYAKA, KARŞIYAKA, SEPETLİPINAR mahallelerinde BUCAK SK., BÜYÜK CAMİ SK., DENİZ DİBİ SK., ENİSE SK., İLKER SK., KONUT SK., LATIFE HANIM, LATİFE HANIM CD., MAKET SK., MESLEK SK., MUNİS SK., OKUL CD., SABAH SK., TANTAOĞLU CD., YAVUZ ÖZER CD., YOL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 12:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAYLACIK mahallelerinde AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KIVILCIM, KIVILCIM SK., MERT INAN, METIN, METIN SK., MEVLEVİ SK., SEDİR SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH mahallelerinde BALÖZÜ, BALÖZÜ SK., CANSU SK., CEVIZ, CEVİZ SK., DİKMEN SK., DÖRTYOL SK., DÜZENLI, ELMA, ELMA SK., FİRDEVS SK., GÜRSEL, HACI MAHMUT, HACI MAHMUT CD., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., KALKAN SK., KARAYEMİŞ SK., KARLIDERE SK., KASIMOĞLU SK., KINALI, KULOGLU, KULOĞLU SK., LAL SK., NAR, NAR SK., OFİS SK., ORTANCA SK., SEYİR SK., TINAZTEPE, TINAZTEPE CD., ZÜHRE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE mahallelerinde ACIBADEM SK., AHULAR, AHULAR SK., ANDIZ SK., ARALYA SK., ASLANAGZI, ASLANAĞZI SK., ATAŞ SK., ATES, AYGÜN SK., BADEMLİ SK., ÇADIRKUŞAĞI SK., ÇAĞLIN SİTESİ YOLU SK, ÇARKIFELEK SK., ÇAY SK., ÇİTLENBİK SK., DEMETEVLER SİTESİ YOLU SK, DOĞA EVLERİ SİTESİ YOLU SK, ERENGÜL SK., ERGUVAN SK., FATİH CD., GAZEL, GAZEL SK., GEYLANİ SK., GÜLBAHAR SK., GÜLLÜK SK., GÜNBATIMI SK., HASAN TAHSIN, HASAN TAHSİN CD., ITIR SK., İĞDE SK., İPEKLİ SK., KABATAŞ SK., KAKTÜS SK., KARAMAN SK., KILIÇLAR SK., KÜPELI, KÜPELİ SK., LADİN SK., MANAVGAT CD., MANDALİNA SK., MEŞE SK., MORSALKIM SK., MUSTAFA KEMAL, MUSTAFA KEMAL CD., OZANLAR SK., ÖREN SK., PALMIYE, PALMİYE SK., PIR SULTAN ABDAL, PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., SERVET, SERVET SK., SOGUKSU, SOĞUKSU CD., SUDE SK., SÜVARİ SK., TURGUT ÖZAL, TURUNÇ SK., VAKİT SK., YILDIZ SİTESİ YOLU SK, ZERDALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 103. SK., 104. SK., 106. SK., 107. SK., 108. SK., 109., 109. SK., 111. SK., 112. SK., 113. SK., 114. SK., 115. SK., 116., 116. SK., 117. SK., 119. SK., 120. SK., 121., 121. SK., 122. SK., 39. SK., 40. SK., HACI ARİF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, UZUNBEY mahallelerinde 1. SK., 13. SK., 15., 15. SK., 16. SK., 17. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 20. SK., 21. SK., 24. SK., 3. SK., 7. SK., 9. SK., D-100 KARAYOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEPNI, MASUKIYE mahallelerinde KARTEPE, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220/1. SK., 222/1., 247/2. SK., 251. SK., 253/1. SK., 253/2. SK., 253/3. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURİYET, SIRINTEPE mahallelerinde GÜLSEREN, MUAMMER DERELİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANİYE mahallelerinde KULOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇUBUKLUBALA mahallelerinde ÇUBUKLUBALA, ÇUBUKLUBALA CD., GAZİ HACI SÜLEYMAN, KARAASLAN SK., KAŞIKCI ŞEYHLAR YAYLASI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 08:30-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZPINAR, KİRAZPINAR, TAVŞANLI mahallelerinde 2708. SK., 2715. SK., 2715/1. SK., 2716., 2716. SK., 2716/1. SK., 2717. SK., 2726. SK., 2727. SK., 2728. SK., 2729. SK., 2730. SK., 2733. SK., 2734. SK., 2735. SK., 2736. SK., 2737. SK., 2738. SK., 2738/1. SK., 2738/2. SK., 2739. SK., 2740. SK., 2742. SK., 2744., 2744. SK., 2744/2. SK., 2745., 2745. SK., 2746., 2746. SK, 2748. SK., 2749. SK., 2752., 2761. SK., 2775. SK., 2776. SK., 2776/1. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., 2794. SK., 3050, 4505. SK, 4570., D-100 KARAYOLU CD, EMLAKKONUT1 CD, FINDIK SK., GİRESUNLULAR SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KIRAZPINAR EVLERI 5797 ADA, KİRAZPINAR EVLERİ 5784 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5785 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5797 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5800 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR EVLERİ 5819 ADA KÜME EVLER, KİRAZPINAR TAŞOCAKLARI, KÖMÜRCÜOĞLU CD., SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEHIT ALI GAFFAR OKKAN, ŞEHİT ALİ GAFFAR OKKAN CD., TASOCAKLARI, TAŞOCAKLARI, YAN YOL SK, YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3225., 3231., 3233. SK., 3235., 3236., 3237. SK., 3238, 3241. SK., 3242., 3242. SK., 3246., 3247., 3247. SK., 3248, 3248., AKASYA SK., AYBEK SK., CEREN SK., GÜL SK., KARANFİL SK., KÖMÜRCÜLER SK., LALE SK., MERVE SK., ÖZPINAR SK., ZAKKUM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, 4429., GÖLCÜK SK., MADEN, MADEN CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, GEBZE OSB mahallelerinde 3216., 3253, 3253., 3256., 3261, 3262., AYDIN SK., DEĞİRMEN YOLU SK, EROĞLU SK., ORGANIZE, ORGANİZE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4407., 4461, 4462, 4462., 4471., 4475., 4476, 4476., 4478., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU CD., ERDAĞI SK., EŞREF SK., GÖNEN SK., GÜVERCİN SK., IŞIK SK., PINAR SK., SOYLU SK., TAŞ SK., YENI MEZARLIK YOLU, YENI MEZARLIK YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAZIMKARABEKİR mahallelerinde TUNA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR mahallelerinde AKÇE SK., AKINCILAR, AKMINARE, AKMİNARE SK., ALSANCAK SK., ALTUN SK., ARMUTLU SK., ATLAS SK., AYFER, AYFER SK., BADEMLI, BALKAN, BALKAN SK., BARISSEVER, BİRKAN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CENK SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., ÇINAR, ÇINAR CD., ÇİÇEKDAĞI SK., ÇUKUR SK., DEGERLI, DERGAH SK., DERMAN SK., DEVRİM SK., DIVAN, DİVAN SK., DOĞAN SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DOST SK., DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., DURAN SK., DÜZLÜK SK., EFELİ SK., ELEK SK., ELMALI, ELMALI SK., EMSAL SK., ENGİN SK., ERDEM SK., ETHEM SK., EYVALLAH SK., EZEL SK., FERİDUN SK., FİGAN SK., GEDİK SK., GÜLDESTE SK., GÜLVEREN SK., GÜZEL, GÜZEL SK., HABİB SK., HAZINE, HAZİNE SK., HİLAL BAŞAK SK., HİLAL SK., HUZUR, HUZUR SK., İLÇE SK., İLGİ SK., İMAN SK., KALP GÖZÜ SK., KARLI SK., KEKLİK SK., KELAM, KELAM SK., KELIME, KELİME SK., KIRAY SK., KIRLANGIÇ SK., KIZILAY SK., KOZALAK SK., KUYU SK., LEYLAK, MEHMET AKIF, MEVLANA CD., MİNİ SK., MOLLA HÜSREV, MÜLK, NURAY SK., ÖNDER, ÖNDER SK., PETEK SK., PIYALE, RAHMI DIBEK, REHBER SK., RÜYA SK., SAMDAN, SANCAKTAR, SANCAKTAR SK., SARMAŞIK SK., SEBNEM, SEÇKİN SK., SERÇE SK., SİPAHİ SK., SONGÜL, SONGÜL SK., ŞEFKAT SK, ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD., ŞEVVAL SK., TAHİR SK., TURNALI SK., ULUSU, ULUSU SK., ÜSTTEPE SK., YALÇIN SK., YAYIK, YESILYURT, YEŞİLYURT SK., YIGIT, YILDIRIM SK., YILDIZ SK., YİĞİT SK., YUNUS EMRE CD., ZEKAT SK., ZEMBİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAĞLARBAŞI, CAMİ, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde AKARCA SK., AKVILLA, AKVİLLA SK., AY, AYAZMA SK., AZIZ, AZİZ SK., BEYAZ SK., BİRİCİK SK., DALKILIÇ, DALKILIÇ SK., ELEM SK., HASTANE KARŞISI SK., HATİP SK., İHTİŞAM SK., KARAGÖZ SK., KERİM SK., KİBAR SK., MELEK SK., METE, METE SK., SADE SK., SAİT SK., SALIME, SEHIT HASAN HÜSEYIN GÜNAY, ŞEHİT HASAN HÜSEYİN GÜNAY SK., TALAT, TALAT SK., ÜNAL SK., ÜSTTEPE, YAPRAK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI mahallelerinde BİRCAN SK., ÇAVDAR SK., KÖRFEZ, SAFINUR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, BARIS, CAMI, CAMİ, ESKIHISAR, ESKİHİSAR, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, YALI, YENI, YENİ, YENİKENT, ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU mahallelerinde 1842., ABİD SK., ACI ÇEŞME SK., AHENK, AHENK SK., AHUDUDU, AHUDUDU SK., AKÇALI SK., AKPINAR, AKPINAR SK., AKTAÇ SK., AKTAŞ SK., AKTOP SK., AKTUĞ SK., ALI ARICAN, ALI SAKIR, ALİ ARICAN CD., ALİ ŞAKİR SK., ALİBABA SK., ALİYE SK., ALTUN, ALTÜRK, ALTÜRK SK., ANKA SK., ARALIK SK., ARSLAN, ARSLAN SK., ARZU SK., ASALET SK., ASIL, ASIR SK., ASİL SK., ASKERİ LOJMANLAR KÜME EVLER, ASMALI, AŞIK VEYSEL CD., ATA SK., ATABAY, ATAKAN SK., ATALAY, ATALAY SK., ATASOY SK., ATATÜRK, ATATÜRK CD., ATEŞ SK., ATILLA, AVCI SK., AYAN SK., AYAZ SK., AYAZMA, AYBERK SK., AYDOĞAN SK., AYNUR SK., AYSEL, AYSEL SK., AYSUN SK., AYŞENUR SK., AYVAZ, AYVAZ SK., AZIM, AZİM SK., BAHÇE, BAHÇELIEVLER, BAHÇELİ SK., BAHÇELİEVLER SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BAHTINUR SK., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BARIŞSEVER SK., BARTU SK., BASRİ SK., BAYCAN SK., BAYDUR, BAYDUR SK., BAYIR, BAYIR SK., BAYRAKLI, BAYRAKLI SK., BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE SK., BAYSU SK., BEDIR, BEDİR SK., BEKTAŞ SK., BENGÜ, BERFU SK., BERK SK., BERRIN, BERRİN SK., BEYIT, BEYİT SK., BEYPINARI SK., BIÇER, BIRCAN, BİÇER SK., BİLEN SK., BİLGİN SK., BİLİM SK., BİLLUR SK., BİNNAZ SK., BÖLÜK, BÖLÜK SK., BUDAK, BUDAK SK., BUĞRA SK., BURHAN, BURHAN SK., BÜLENT SK., BÜYÜK, BÜYÜK SK., BÜYÜKERCAN SK., CAMI, CAMI KARSISI, CAMİ KARŞISI SK., CEDIT, CEDIT SK., CEDİT SK., CENGIZ, CENGİZ ÖZDEMİR SK., CENGİZ SK., CEYHAN SK., CEYLAN SK., CEZBE SK., CEZMI, CEZMİ SK., COSKUN, CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., ÇAMDIBI, ÇAMDIBI SK., ÇAMDİBİ SK., ÇETIN, ÇETIN EMEÇ, ÇETİN EMEÇ CD., ÇETİN SK., ÇIFTE SELVILER, ÇİFTE SELVİLER SK., ÇUBUK SK., DALGIÇ, DALGIÇ SK., DEMIRCI, DEMİRCİ SK., DENIZ, DENİZ SK., DEVRAN, DEVRAN SK., DORUK SK., DÖNMEZ SK., DR.ZEKI ACAR, DUMANBEY SK., ECEHAN, ECEHAN SK., EDİP SK., EFELI, EFENDİOĞLU SK., EFLATUN SK., EGE SK., EĞİTİM CD., ELDEM, ELDEM SK., ELEM, ELIF, ELVAN SK., EMIN, EMİN SK., EMRAH, EMRAH SK., EMRE SK., ER, ER SK., ERGÜL, ERIS, ERİŞ SK., ERKIN, ERKİN SK., ERTEN, ESEN SK., ESENGÜL SK., ESENTEPE SK., ESER SK., ESKI HÜKÜMET, ESKIHISAR, ESKİ HÜKÜMET CD., ESKİHİSAR CD., ESRA SK., ESREF, EVLIYA, EVLİYA ÇELEBİ SK., EVLİYA SK., EVRIM, EVRİM SK., EYLEM, EYLEM SK., EYLÜL SK., EZGİ SK., FANI, FANİ SK., FERİT SK., FERRUH SK., FETİH SK., FINDIKLI SK., FIRIN SK., FÜSUN, FÜSUN SK., GAZANFER SK., GEÇER SK., GEÇİT SK., GELİNCİK SK., GENCER, GENCER SK., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN CD., GENÇLİK SK., GENIS, GÖKÇAY SK., GÖKÇE SK., GÖKTEPE SK., GÖNÜL SK., GÖREN, GÖREN SK., GÖRGÜLÜ SK., GÜLBANU, GÜLBANU SK., GÜLENDAM SK., GÜLNAZ, GÜLNAZ SK., GÜLZADE, GÜMÜS SK., GÜMÜŞ SK., GÜN SK., GÜNER, GÜNER SK., GÜNGÖR SK., GÜRAY SK., GÜRBÜZ, GÜRBÜZ SK., GÜRCAN, GÜRCAN SK., GÜRDAN, GÜRDAN SK., GÜREL SK., GÜRKAN SK., GÜVENLI, GÜVENLİ SK., HAMAM KUYU CD., HANEDAN SK., HARMANLAR SK., HAS SK., HASTANE KARSISI, HAZINE SK., HERDEM SK., HİSAR SK., HUKUK, HUKUK SK., HÜLYA SK., HÜNER SK., HÜSAM SK., ILGAZ SK., ILKBAHAR, ISSIKGÖL CD., ISTASYON, ISTASYON CD., IŞIL SK., ITINA, İLKBAHAR SK., İLKİN SK., İNANÇ SK., İNCE SK., İNCİ SK., İNCİRLİK SK., İREM SK., İSRA SK., İSTANBUL SK., İSTASYON CD., İTİNA SK., KADİFE SK., KAFKAS, KAFKAS SK., KAHVECILER, KAHVECİLER SK., KALE SK., KANDİL SK., KAPLAN, KAPLAN CD., KARAASLAN, KARAASLAN CD., KARAHISAR, KARAHİSAR SK., KARTAL SK., KARTOPU SK., KATİP SK., KAVALA, KAVALA CD., KAYISI SK., KAYMAZ SK., KAYRA SK., KEMER, KEMER SK., KENAN SK., KENAR, KENAR SK., KESKİN SK., KEŞİF SK., KIRÇİÇEĞİ SK., KISA, KISA SK., KISMET SK., KIVANÇ SK., KIYAM SK., KİRAZLI SK., KOÇ, KOÇYİĞİT SK., KORU, KORU SK., KOSOVA SK., KÖRFEZ CD., KÖŞK SK., KUDRETLI, KURTULUŞ SK., KUTUP, KUTUP SK., KÜÇÜK, KÜÇÜK SK., KÜLTÜR SK., LALEM SK., LAVANTA SK., LAZIM SK., LEYLAK SK., MAHİR SK., MECIT, MEDİNE SK., MEHMET AKİF CD., MEKTEP SK., MELİS SK., MEMNUN SK., MERCAN, MERCAN SK., MERDİVEN SK., MESUT SK., MEVLANA, MEZARLIK, MİHRAP SK., MİSAFİR SK., MOLLA HÜSREV CD., MUALLIM, MUALLİM SK., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., MUHLISE, MUHLİS SK., MUHLİSE SK., MUHSİN SK., MUHTEREM, MUSAB SK., MÜBAREK SK., MÜCADELE SK., MÜCAHİDE SK., MÜCAHİT SK., MÜJGAN SK., NACAR SK., NAMZET SK., NARGÜL SK., NARIN, NARİN SK., NAZAR SK., NECLA, NECLA SK., NEDİM SK., NERMİN SK., NESİL SK., NEZAKET, NEZAKET SK., NILÜFER, NIVAL SK., NIZAMI, NİDA SK., NİHAN SK., NİLAY SK., NİLGÜN SK., NİMET SK., NİVAL SK., NİYAZ SK., NİZAMİ SK., NUH SK., NURBAY SK., NURCAN, NURCAN SK., NURGÖK SK., NURHAN SK., NURKAN, NURKAN SK., NUROL, NURŞEN SK., OBEN SK., OGÜN SK., OKYAR SK., ONAR SK., ONAY SK., ONURSAL SK., ORÇUN, ORÇUN SK., ORKİDE SK., ORKUT SK., ORUÇ REIS, ORUÇ REİS CD., ÖGRETMEN ZATIYE ÇELEMEN, ÖĞRETMEN HASAN DURANÖZ SK., ÖĞRETMEN ZATİYE ÇELEMEN SK., ÖNAL, ÖNAL SK., ÖRENBABA, ÖRENBABA SK., ÖRNEK SK., ÖZBAY, ÖZBAY SK., ÖZBEK SK., ÖZCAN SK., ÖZDEL, ÖZDEL SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., ÖZGE SK., ÖZGÜN, ÖZGÜN SK., ÖZTÜRK, ÖZTÜRK SK., PAMUK SK., PERTEV SK., PINARBASI, PINARBAŞI SK., PİYALE SK., RAMAZAN SK., RAUF ORBAY CD., REHBER, REIS, REİS SK., REŞİT SK., RIZA SK., SABIR SK., SACİT SK., SAFIGÜL, SAFİGÜL SK., SAGLAM, SAĞLAM SK., SAHRA SK., SAKA SK., SAKARYA, SAKARYA CD., SAKIZ AĞACI SK, SALİME SK., SALKIM SK., SARMASIK, SATIGÜL SK., SAYGÜL SK., SEÇIL, SEÇİL SK., SEFER SK., SEHIT BAHATTIN ALASLAN, SEHIT TAHSIN SARITOSUN, SELAM SK., SELANİK SK., SEMAZEN SK., SERÇE, SEREF, SERİN SK., SERPİL SK., SERTTAŞ SK., SEVDA, SEVDA SK., SEVKET, SEYIT, SEZER SK., SIIR, SILA, SILA SK., SİNAN SK., SİNEM SK., SÖGÜT, SÖGÜTLÜ, SÖĞÜT SK., SÖĞÜTLÜ SK., SUDEM SK., SUNGURCA, SUNGURCA KÜME EVLER, SUZAN SK., SÜMBÜL SK., ŞAFAK SK., ŞEBNEM SK., ŞEHİT BAHATTİN ALASLAN SK., ŞEHİT MEHMET SELİM KİRAZ, ŞEHİT SAMİ İLHAN SK., ŞENNUR SK., ŞEREF SK., ŞERİFE SK., ŞEVKET SK., ŞİİR SK., ŞURA SK., TAHA, TAHA SK., TAKDİR SK., TALEBE SK., TARHAN SK., TAŞLİMAN, TAŞLİMAN SK., TAYLAN SK., TELSIZ, TELSİZ SK., TEPECIK, TEPECİK SK., TOPÇU, TOPÇU SK., TUGBA, TUĞBA SK., TUZLA, TUZLA CD., TÜRK, TÜRK SK., UFAK, ULAS, ULAŞ SK., UMUT SK., ÜLKÜM SK., ÜST, ÜST SK., VARAN SK., VAROL SK., VATAN SK., VEZİR SK., YAGHANECILER, YAGIZ, YAĞHANECİLER SK., YAĞIZ SK., YAKUT, YAKUT SK., YALÇIN, YARDIM, YARDIM SK., YARENLER, YARENLER SK., YAŞA SK., YAYIK SK., YAYLA SK., YAZICI, YAZICI SK., YEDİVEREN SK., YELİZ SK., YENİ BAHAR SK., YENİCE SK., YENİDOĞAN SK, YENİLİK SK., YERLİ SK, YESIL, YEŞİL SK., YEŞİLVADİ SK., YILMAZ SK., YÖRÜK SK., YUSUF SK., YÜKSEL SK., ZAMBAK SK., ZAMBAKLI YOL SK., ZARIF, ZARİF SK., ZEYBEK SK., ZIRVE, ZIRVE SK., ZİRVE SK., ZÜLBİYE SK., ZÜMER, ZÜMER SK., ZÜMRÜT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ mahallelerinde KAMELYA SK., KUDRETLİ SK., NAZAR, SEHIT MEHMET SELIM KIRAZ, ZAMBAKLI YOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSELER mahallelerinde 41. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.