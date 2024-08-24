24 Ağustos SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.08.2024 - 10:52

Güncelleme: 24.08.2024 - 10:52

SAKARYA ilinde 24 Ağustos Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜLDIBI, ISTANBULDERE, İSTANBULDERE, MURADIYE, MURADİYE mahallelerinde ASLANOĞLU CD., ÇAVUSOGLU, ÇAVUŞOĞLU SK., DEGIRMEN 3, DEĞİRMEN SK., ISTANBUL DERE, ISTANBUL DERE 2, İSTANBULDERE CD., İSTANBULDERE MERKEZ SK., MURADIYE, MURADIYE/1, MURADİYE SK., MUSADERE, NERGİZ SK., ORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, OZANLAR mahallelerinde 452 NOLU, 452 NOLU SK., SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN, SEHIT ÜST TEGMEN CENGIZ ULUSINAN SK., ŞEHİT MUSTAFA ÖZEN SK., ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK., ŞEHİT ÜST. CENGİZ ULUSİNAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15 mahallelerinde 224. CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PAPUÇÇULAR, SEMERCILER, SEMERCİLER mahallelerinde 690 NOLU SK., 795 NOLU SK., ATATÜRK BULVAR, BOSTANCI SK., ÇIRACILAR, ÇIRACILAR CD., DEGIRMENHAN, DEĞİRMENHAN SK., SAİT FAİK SK., YARGIÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEMERCILER, YENIDOGAN, YENİDOĞAN mahallelerinde 1524 NOLU SK., 1525 NOLU SK., 1526 NOLU SK., 1527 NOLU SK., 796 NOLU SK., FABRİKA CD., FİDANLIK SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., PAPUÇÇULAR CD., SAIT FAIK SK., SARAY BOSNA CD., TOR SK., YAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BILECILER, KAVAKLIORMAN mahallelerinde 1802 NOLU, 1802 NOLU SK., 1802 NOLU/3, BILECILER/2, GİZEM CD., SARIKAMIS sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, YAZLIK mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEKER, ŞEKER CD., TÜRBE, TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE mahallelerinde 959. SK., 962., 963., 964., 967., 967. SK., 969. SK., KIRCAALİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2. CD., 358., 358. SK., 376., 386., 386. SK., 387. SK., 389., 407. SK., 5. CD., ATA EVLER İÇİ YOLU, BAGLAR, BAĞLAR CD., ÇARK, GÖZDE SK., KİRAZ SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SARP SK., SÜTÇÜ SK., VİŞNE SK., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARİFBEY, ASAGIDEREKÖY, AŞAĞIDEREKÖY, ESENTEPE, KEMALPASA, KEMALPAŞA, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 7. CD., 901. SK., 902., 902. SK., 903. SK., 904., 904. SK., 906. SK., 911 SK., 911., 913., 913. SK., 914., 915., 915. SK., 916. SK., 918. SK., 924. SK., 925. SK., 926. SK., 934., 936. SK., 938., 938. SK., 940. SK., 954., 957. SK., 958. SK., 959., 966. SK., 971., 985., 986. SK., 987. SK., 988. SK., 989. SK., 990. SK., 994., ADAPAZARI, ADAPAZARI CD., AKGÜN, AKGÜN SK., ANIT SK., ARA SK., AŞAĞIDEREKÖY İÇ YOLU, AZİM, AZİM KÜME EVLER, BADEM SK., BEŞEVLER SK., BEYAZIT, BEYAZIT SK., BOGAZIÇI, BOGAZIÇI CD., BOĞAZİÇİ CD., CÖMERT, CÖMERT SK., CUMA CD., ÇAYIR, ÇESME SK., DILAN, DILAN SK., DİLAN SK., EKIN, EKİN, EKİN SK., EKOLOJİ LABORATUARI, EMEK, FUNDA SK., GAZALİ SK., HALIT ÇELIKOGLU, HALIT ÇELIKOGLU CD., HALİT ÇELİKOĞLU CD., HIZIR SK., IBRAHIM ÖGRETMEN SK., İBRAHİM ÖĞRETMEN SK., İSTANBUL, KADI SK., KAMER, KAMER SK., KESİM SK., KIRCALI, KIRCALİ CD., KUTLU SK., MEDENIYET, MEDENIYET CD., MEDENİYET, MEDENİYET CD., MERVE, MERVE SİTESİ İÇİ YOLU, MİNA SK., NECİP FAZIL SK., PİKNİK ALANI, RAIF TUMBAZ SK., RAİF TUMBAZ SK., RANA SK., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SEBAT, SEBAT SK., SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT, SEHIT ABDÜRRAHIM KOMUT CD., SELIMIYE, SELİMİYE SK., ŞEHİT ABDÜRRAHİM KOMUT CD., TARIK SK., UHUVVET SK., UYAR SK., WİNDHİLL EVLERİ İÇİ YOLU, YASEMIN, YASEMİN SK., YEŞİM SK., YONCA SK., YUKARIDEREKÖY İÇ YOLU, YÜCE SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOKURCUN mahallelerinde ALAN, ÇAYLAR SK., HOCA ABDULLAH EFENDİ SK., MENDERES, SAZ SK., TÜRBE SK., YENIKÖY, YENİKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE, ALTINDERE GÜNDOGAN, HARUNUSTA mahallelerinde ALTINDERE SK., CUMHURIYET (GÜNDOGAN), CUMHURİYET (GÜNDOĞAN) CD., ESKIYOL SK., HARUNUSTA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde YAGCILAR_2, YAĞCILAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASANBEY mahallelerinde HASANBEY, HASANBEY BAĞLANTI YOLU, HASANBEY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZI, GAZİ, KONURALP, YAGCILAR mahallelerinde 2041, 2075, 2075 SK., 2088, 3009, 3009 SK., 3013, 3013 SK., 3016, 3017, 3017 SK., 3028 SK., 3032 SK., 3033 SK., 3035 SK., 3036, 3040, 3056 SK., TAMER SK., YAGCILAR_2 SK., YAĞCILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZI, GAZİ, KONURALP, YAĞCILAR mahallelerinde 2039, 2039 SK., 2062 SK., 2064, 2080, 2080 SK., 2086, 2090, 3021, 3021 SK., 3032, 3036 SK., 3044 SK., 3045 SK., 3054 SK., 3064 SK., 3070, 3070 SK., AKMINARE CD., AKMİNARE CD., GENÇ SK., KARAFİL EVLERİ İÇİ YOLU, PAZARKÖY CD., YAGCILAR CD., YAĞCILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ÇINE, ÇİNE, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR mahallelerinde 2353., 2356., 2361., AKDOGAN, AKDOGAN SK., AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ARPASLAR, ARPAŞLAR, ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 1 SK., 10 SK., 12 SK., 13, 13 SK., 14, 14 SK., 15 SK., 16 SK., 17, 17 SK., 18, 18 SK., 19, 2, 20, 20 SK., 24 SK., 25 SK., 26 SK., 27 SK., 28, 28 SK., 29, 29 SK., 3, 3 SK., 30, 30. SK., 30. SOK, 32, 33, 33 SK., 34 SK., 35, 35 SK., 36, 37, 38, 39, 4 SK., 44, 5, 5 SK., 5., 6 SK., 61 SK., 7, 7 SK., 7., 8 SK., 830 SK., 9 SK., BATI KARADENİZ CD., IPSIZ RECEP, IPSIZ RECEP CD., ISTANBUL CD., İPSİZ RECEP CD., İSTANBUL CD., KARASU KAYNARCA YOLU, NEHİR CD., RIHTIM, RIHTIM CD., SAHIL, SAHİL CD., VILLA, VİLLA CD., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAAPTILER, KARAAPTİLER mahallelerinde 304., 307., 307. SK., 307./1, 309. SK., 311. SK., 316. SK., 317. SK., 319., 319. SK., 323. SK., 327. SK., 335., 335. SK., 337. SK., 339. SK., ABDIBEY, ABDIBEY CD., ABDİBEY CD., KALELER, KALELER CD., KARAAPTİLER FUTBOL STADI, TOYOTA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLIKÖY mahallelerinde ALPEREN, KİBAR, OVALI, OVALI SK., SAN, SINIR, ŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA TARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

TARAKLI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRLER, PİRLER mahallelerinde PIRLER, PİRLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

TARAKLI ilçesinde 24 Ağustos Cumartesi 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIALILER, HACIALİLER mahallelerinde HACIALILER, HACIALİLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.