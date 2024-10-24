24 Ekim MANİSA elektrik kesintisi: MANİSA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.10.2024 - 11:40

Güncelleme: 24.10.2024 - 11:40

MANİSA ilinde 24 Ekim Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte MANİSA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

MANİSA SOMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-24 2024-10-24 09:00:18.077-2024-10-24 15:00:30.106 saatleri arasında Kayrakaltı; İsimsiz41, , Kayrakaltı İç Yolu, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz29, İsimsiz33, İsimsiz35, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz40 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 09:00:18.077-2024-10-24 15:00:30.106 saatleri arasında Türkpiyala; Kayrakaltı Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 11:00:44.966-2024-10-24 17:00:52.091 saatleri arasında Adil; Adil Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA AKHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-24 2024-10-24 09:00:32.459-2024-10-24 15:00:41.789 saatleri arasında Mecidiye; 27. Sk., , 23 sk, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz7, 22. Sk., 24. Sk., 25. Sk., 26. Sk., Atatürk Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA YUNUSEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-24 2024-10-24 09:00:55.147-2024-10-24 15:00:02.734 saatleri arasında Mareşal Fevzi Çakmak; , İsimsiz42 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA ŞEHZADELER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-24 2024-10-24 09:00:55.147-2024-10-24 15:00:02.734 saatleri arasında Veziroğlu; , İsimsiz5, 1, Sakallı Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 09:00:55.147-2024-10-24 15:00:02.734 saatleri arasında Güzelköy; İsimsiz29, güzelköy, İsimsiz91, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz82, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, güzelköy, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA GÖRDES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-24 2024-10-24 10:00:15.639-2024-10-24 15:00:27.121 saatleri arasında Efendili; Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, İsimsiz26, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, MERKEZ, köy iç yolu, Patika, Efendili Köyü İç Yol, Efendili Köyü Yolu, , Efendili, ESENYURT SK, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, EFENDİLİ, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, ESENYURT, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili Köyü Yolu, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili, Efendili elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 10:00:15.639-2024-10-24 15:00:27.121 saatleri arasında Beğel; Beğel, Beğel elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 10:00:15.639-2024-10-24 15:00:27.121 saatleri arasında Kıran; Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, KIRAN, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, ALANYAKA, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, İsimsiz93, Kıran, Kıran, Kıran, SOFTALAR ÖRENCİK, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, KIRAN, Kıran, MERKEZ, ALANYAKA, Kıran, , Kıran, İsimsiz184, KIRAN KABAKOZ, KIRAN KABAKOZ, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, KIRAN KABAKOZ, Kıran, MAKBULE PINARI, Kıran, Kıran elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 10:00:15.639-2024-10-24 15:00:27.121 saatleri arasında Salur; Salur, OĞULDURUK SALUR, SALUR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 10:00:15.639-2024-10-24 15:00:27.121 saatleri arasında Oğulduruk; tarla yolu, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, EFENDİLİ, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, OĞULDURUK, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, İsimsiz27, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK SALUR, Oğulduruk, Oğulduruk, Oğulduruk, HAS KÖY, Oğulduruk, Oğulduruk, OĞULDURUK HASKÖY, merkez, Oğulduruk Köyü İç Yolu, Oğulduruk Köyü İç Yol, Oğulduruk Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 10:00:15.639-2024-10-24 15:00:27.121 saatleri arasında Uzunçam; Uzunçam, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 10:00:15.639-2024-10-24 15:00:27.121 saatleri arasında Kuşluk; Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, Kuşluk, OVACIK KUŞLUK, Kuşluk, Kuşluk Köyü İç Yolu, Kuşluk, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

MANİSA DEMİRCİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-24 2024-10-24 11:00:38.471-2024-10-24 14:00:52.187 saatleri arasında Marmaracık; Marmaracık Köyü Yolu, , İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz11, İsimsiz4, İsimsiz3, Çağıllar Köyü İç Yolu, Patika, Marmaracık Köyü İç Yolu, Mamarcık Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 11:00:38.471-2024-10-24 14:00:52.187 saatleri arasında İsmailler; İsmailler Köyü İç Yolu, İsmailler Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 11:00:38.471-2024-10-24 14:00:52.187 saatleri arasında Durhasan; İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 11:00:38.471-2024-10-24 14:00:52.187 saatleri arasında Çağıllar; İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, Çağıllar Köyü İç Yolu, Çağıllar Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 11:00:38.471-2024-10-24 14:00:52.187 saatleri arasında Ayvaalan; Ayvaalanı Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 11:00:38.471-2024-10-24 14:00:52.187 saatleri arasında Alaağaç; ALAAĞAÇ, İsimsiz26, Alaağaç Köyü İç Yolu, İsimsiz2, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz23, İsimsiz10, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, , İsimsiz25, İsimsiz24, Alaağaç Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 11:00:38.471-2024-10-24 14:00:52.187 saatleri arasında Mezitler; İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, Mezitler Köyü İç Yolu, , MEZİTLER, İsimsiz20, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-24 2024-10-24 11:00:38.471-2024-10-24 14:00:52.187 saatleri arasında Gömeçler; İsimsiz32, İsimsiz29, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz21, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz33, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.