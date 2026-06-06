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24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

6.06.2026 09:59:00
Güncellenme:
DHA
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24 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu

Türkiye genelinde 24 ilde jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonlarda 48 organizatör yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında jandarma ekipleri tarafından ülke genelinde 24 farklı ilde yasa dışı göç faaliyetlerine ve bu faaliyetleri yöneten şahıslara yönelik geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde, göçmen kaçakçılığını organize ettiği tespit edilen toplam 48 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen organizatörlerden 36'sı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin ise devam ettiği bildirildi.

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