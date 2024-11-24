24 Kasım KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:02

Güncelleme: 24.11.2024 - 10:02

KOCAELİ ilinde 24 Kasım Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAOĞLU mahallelerinde VİŞNELİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Kasım Pazar 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI, SEKBANLI mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK, 100.İSİMSİZ SK, 102.İSİMSİZ SK, 15.İSİMSİZ SK, 2.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 3.İSİMSİZ SK, 4.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, 45.İSİMSİZ SK, 48.İSİMSİZ SK, 5.İSİMSİZ SK, 57.İSİMSİZ SK, 58.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, 64.İSİMSİZ SK, 8.İSİMSİZ SK, 9.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKASYA AĞACI, AKASYA ÇİÇEĞİ, AKTOP, AKTOP SK., ALI ÖRDEM, ALİ ÖRDEM CD., ATMACA SK., AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ, BAĞ SK., BÜYÜKOĞLU SK, CELEP SK, CELEP SK., CEVİZ AĞACI, ÇADIR, DEFNE AĞACI, DEREBEY, DEREBEY SK., DİLRUBA, DOĞAN. SK, ERASKAN, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., FİLDİŞİ, GÖNENLİ SK., GÜLAY, GÜNDÖNDÜ, HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARADUT AĞACI, KARAMUS SK., KARAOĞLAN, KARAOĞLAN SK., KAYAPINAR SK., KAYIN AĞACI, KEMER SK., KIRLANGIÇ SK., KIVILCIM, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR CD., KOCAPINAR SK, KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LATİN, LEVENT SK., MANDALINA AGACI, MANDALİNA AĞACI, MASHAR SK., MAVIS, MAVİŞ, MAZHAR, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., MÜLAYİM, OSMAN, OYLUM, ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK, PALA SK, PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKIZ AĞACI, SARICALAR, SARICALAR CD., SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SELVİ AĞACI, SİYAH ÜZÜM, SÜTÇÜ, SÜTÇÜ SK., SÜVARİ, TOKİ KONUTLARI 10., TONBUL SK., TURNALI, TURUNÇ AĞACI, UZUN SK, ÜÇGAZILER MEVKII, YASAR, YAŞAR, YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KISALAR mahallelerinde KISALAR MERKEZ MEVKII, KISALAR MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, KISALAR MERKEZ MEVKİİ, KISALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE KARŞI mahallelerinde ARMUT BOĞAZI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETIYE KARSI mahallelerinde ARMUT BOGAZI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde KIRAZPINAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEGIRMEN DÜZÜ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SERVETİYE CAMİ mahallelerinde DEĞİRMEN DÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KİRAZPINAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAMLAR mahallelerinde AZAK SK., ERTEN, ERTEN SK., HACI HAKKI SK, HACI HALİL SERİM SK., HACI RASIT, HACI RAŞİT CD., İLKYAZ SK., KAVAK, KAVAK SK., KOCAYEMIS, KOCAYEMİŞ SK., MAHMUT ÇAVUS, MAHMUT ÇAVUŞ CD., MELIKSAH, MELİKŞAH SK., PALAMUT, PALAMUT SK., PELİNSU SK., SENYURT, SEYH EDEBALI, SUDENAZ, ŞEYH EDEBALİ CD., ŞİİR SK., YAZMALI SK., YENI, YENİ SK., ZAHİDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA, PAŞADAĞ, YAYLACIK, YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde 17 AĞUSTOS FAY HATTI, AKAR, AKAR SK., ARDA, ARDA SK., BELEDİYE SK., BELGIN, BELGİN SK., CEM SK., CÖMERT SK., ÇAYIRLAR, ÇELİKİZ SK., ECEGÜL SK., ENGINAR, EROL, EROL SK., FAKÜLTE CD., FEVZİ PAŞA CD., GALIP ERENOGLU, GALİP ERENOĞLU CD., HACI SÜLEYMAN, HACI SÜLEYMAN SK., HICRI, HİCRAN SK., HİCRİ SK., HÜRLER, HÜRLER CD., İMSAK SK., KADİR SK., KARA, KARA SK., MAHMUTPASA, MAHMUTPAŞA CD., MANOLYA, MERTİNAN, MÜGE SK., NANE, NEVZAT SK., ORHAN, ORHAN SK., ÖMER SK., ÖYKÜ, ÖYKÜ SK., PERÇEM, PERÇEM SK., PERVIN, PERVİN SK., SAADET, ŞENYURT SK., TÜRKLER SK., YARIŞALANI CD., YAYLACIK CD., YILDIRAY, YURTSEVER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU, ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde 708 SK., AÇIKGÖZ SK., AHMET ALI, AHMET ALİ CD., ALIM, ALİM SK., ALKAN SK., ATEŞ SK., AYHAN SK., AZRA SK., BAGIRGANLI CUMHURIYET, BAGIRGANLI DEGIRMEN, BAGIRGANLI TAFLAN, BAGIRGANLI YENI, BAYIR SK., BAYRAK, BERİL SK., BESTE SK., BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLLU YOLU, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOSTAN SK., CEMRE SK., CEYLAN SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY BAYIR, ÇALKÖY BAYIR SK., ÇALKÖY BERIL, ÇALKÖY ÇIFTLIK, ÇALKÖY DOGA, ÇALKÖY GÖKÇE, ÇALKÖY ORMAN, ÇALKÖY SENOL, ÇALKÖY SENOL SK., ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., ÇAM, ÇİLEK SK., DAĞ SK., DAMLA SK., DAR SK., DEĞİRMEN SK., DINÇ, DİNÇ SK., DURAN, DURAN SK., ELZEM CD., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ESKİ ÇEŞME, FERMAN, FERMAN SK., GÖKÇE SK., GÜNDÜZ SK., GÜRGEN, GÜZ, GÜZ SK., HAKİM SK., HASRET, HAVADİS SK., HUDUT SK., IREM, İREM SK., KADIRGA, KADIRGA SK., KANBEL SK., KANDIRA, KANDIRA CD., KANTUR TATİL SİTESİ YOLU SK, KARADENİZ SK., KARANFİL SK., KAYALI, KAYALI SK., KETEN, KINA SK., KIR SK., KORKMAZ SK., KUM SK., KUŞÇULAR MAH, KUŞTEPE SK., LIMAN, LİMAN BAĞLANTI YOLU SK, LİMAN CD., MARTI SK., MELEN ÇAYI BORU HATTI PALYE YO, MELTEM SK., MEMİŞ SK., MERVE SK., MEŞE SK., MEŞELİK SK., MURAT, MURAT SK., NİLÜFER SK., ORKİDE SK., ORMAN. SK., ÖZOGLU, ÖZOĞLU SK., PINAR SK., SAHİL SK., SAZLIK, SEYREK, SEYREK CD., SUDE SK., ŞENOL SK., TAFLAN, TAFLAN SK., TAŞOCAĞI CD., TEKE, TEKE SK., VATAN SK., YENI BAHAR, YENİ BAHAR SK., YUKARI MAHALLE, ZİRVE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYCE, EGERCILI, EĞERCİLİ, GEBESLER, GEBEŞLER, HACISEYH, HACIŞEYH, HÜDAVERDILER, KARADIVAN, KARADİVAN, KUBUZCU, SEPETÇI, SEPETÇİ mahallelerinde AHCILI MEVKII, AHCILI MEVKİİ KÜME EVLER, BESTILLER MEVKII, BEYCE ÇAVUSLAR MEVKII, BEYCE ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BEYGIRLER MEVKII, BEYGİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, EGERCILI MERKEZ MEVKII, EĞERCİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, EMİRLER MEVKİİ KÜME EVLER, GEBESLER MERKEZ MEVKII, GEBESLER MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, GEBEŞLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜVENLER MEVKII, GÜVENLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACISEYH MERKEZ MEVKII, HACISEYH MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, HACIŞEYH MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAMURSUZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, HÜDAVERDILER MERKEZ MEVKII, HÜDAVERDİLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAAGAÇOGLU MEVKII, KARAAĞAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKII, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLAHASANLAR MEVKII, MOLLAHASANLAR MEVKİİ, MOLLAHASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÖREN MEVKII, ÖREN MEVKİİ KÜME EVLER, PASAOGLU MEVKII, PASAOGLU MEVKII KÜME EVLER, PAŞAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇI MERKEZ MEVKII, SEPETÇI SAKALLAR MEVKII, SEPETÇİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEPETÇİ SAKALLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGIRGANLI, BAĞIRGANLI, BOLU mahallelerinde 6026, BAGIRGANLI ATES, BAGIRGANLI ORUÇ, BAGIRGANLI SENOL, BAĞIRGANLI-ANTAPLI YOLU SK, BALIKÇI SK., ÇAM SK., ÇESME, ÇINAR SK., GALINCAK SAHILI MEVKII, GALINCAK SAHİLİ MEVKİİ KÜME EVLER, GÜL SK., KARTAL SK., MERT SK., NAZ, NAZ SK., ORUÇ SK., OZAN SK., ÖZOGLU SK., SAHİL CD., SİTE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZBEY mahallelerinde DURAKLI MERKEZ MEVKII, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ, DURAKLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÖZBEY MERKEZ MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE, KETENCİLER, SÜLEYMANIYE, UZUNBEY, UZUNTARLA mahallelerinde 103. SK., 107. SK., 108. SK., 109., 109. SK., 110., 110. SK., 113. SK., 115. SK., 116. SK., 117. SK., 120. SK., 121. SK., 122. SK., 123. SK., 124. SK., 125. SK., 127., 127. SK., 128., 128. SK., 13., 130., 130. SK., 131., 131. SK., 132. SK., 133. SK., 134., 134. SK., 136., 136. SK., 137. SK., 138. SK., 140., 140. SK., 141., 142. SK., 15., 16. SK., 18. SK., 19., 19. SK., 201. SK., 21. SK., 214., 214. SK., 22., 22. SK., 234. SK, 242. SK., 244., 244. SK., 245., 245. SK., 247., 248. SK., 32., 32. SK., 37., 38. SK., 41. SK., AHIEVRAN, AHİEVRAN CD., D-100 KARAYOLU CD., HACI ARIF, HACI ARİF CD., IMAR, YEŞİLTEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 2. SK., 27. SK., 28. SK., 36., 36. SK., IMAR CD., İMAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: İBRİKDERE mahallelerinde 108., 112. SK., 23., 23. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 24 Kasım Pazar 10:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, SARIMESE, SARIMEŞE mahallelerinde AKDEMIR, AKDEMİR SK., AKKONAK, AKKONAK SK., AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., AŞIK SK., BAGDAT, BAGDAT CD., BAĞDAT CD., BALLICA, BALLICA SK., BEYLERBEYI, BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BILDIRCIN SK., CEM SULTAN SK., CEREN, ÇALIKUSU, ÇALIKUŞU SK., ÇIRACI SK., DİNAMİK SK., ENGİNAR SK., EREN SK., FETIH, FETİH SK., GAZI CD., GENÇLIK, GÖKALP SK., GÖRKEM SK., GÜLDESTE SK., GÜLVEREN, GÜLVEREN SK., HAMAMLI SK., HANIMAĞA CD., HAVAI, HAVAİ SK., HIPODRUM, HIZIR SK., HİPODROM CD., HÜNER SK., ISTIKBAL SK., İSTİKBAL SK., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KARAKAŞ SK., KARANLAR, KARANLAR SK., KARATAY SK., KARTEPE KENT, KARTEPE KENT SK, KASIRGA SK., KAYALAR, KESER CD., KETEN SK., KILAVUZ SK., KORLU SK., KUMLUCA SK., LAÇIN, LAÇİN SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MELEK, MELEK SK., MELİHA, MUHABBET, MUHABBET SK., NAZIM DEMIRCI, NAZIM DEMİRCİ. CD., NESİL SK., NIDA, NİDA SK., ÖZBILEN, ÖZBİLEN SK., ÖZDEN, PİYADE SK., PUMA SK., SAMANYOLU SK., SEHERYELİ SK., SERÇE SK., SOLMAZ SK., SÜMBÜLE, TAÇ SK., TAŞ SK., TURNA, TURNA SK., UYGAR, YAKACIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 24 Kasım Pazar 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMAKÖY, KADILLI, OVACIK mahallelerinde 3340., 3341, 3341., 3343., 3344, 3344., 4334, 4334., 4336, 4336., 4341, CUMAKÖY FATIH, CUMHURİYET CD., EVREN SK., FATİH, FATİH CD., KARSIYAKA, KOVALI SK., KOZPINAR SK., SULTAN SK., YASEMİN SK., YAYLADERE, YENİ ÇEŞME SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESKIHISAR, ESKİHİSAR mahallelerinde 3027. SK., MARSHALL, MARSHALL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ABDI IPEKÇI, ABDİ İPEKÇİ, KAZIMKARABEKIR, KAZIMKARABEKİR, NENEHATUN, SIRASÖGÜTLER, SIRASÖĞÜTLER mahallelerinde 1520., 1520. SK., 1521. SK., 1522. SK., 1523/1. SK., 1525. SK., 1526. SK., 1526/2. SK., 1526/3. SK., 1527., 1527. SK., 1528. SK., 1529., 1529. SK., 1529/1., 1529/1. SK., 1530., 1530. SK., 1530/1. SK., 1531. SK., 1532. SK., 1603. SK., 1604., 1604. SK., 1605/1. SK., 1605/2. SK., 1606. SK., 1607. SK., 1608., 1608. SK., 1609. SK., 1610. SK., 1611., 1611. SK., 1612. SK., 1612/1. SK., 1612/2. SK., 1613. SK., 1613/1., 1613/1. SK., 1613/2., 1613/2. SK., 1614., 1614. SK., 1614/1. SK., 1615. SK., 1616. SK., 1617. SK., 1618., 1618. SK., 1618/1. SK., 1618/2. SK., 1619. SK., 1619/1. SK., 1620. SK., 1621. SK., 1622. SK., 1622/1. SK., 1623. SK., 1624. SK., 1626/3. SK., 1628., 1628. SK., 1629. SK., 1630. SK., 1663/2. SK., BATTALGAZI, BATTALGAZİ CD., BURCU, BURCU SK., DARI SK, DARI SK., KARAKUŞ SK., NANELİ SK., OKUL CD., SEHIT GAFFAR OKKAN, SIRA SÖGÜTLER, SIRA SÖĞÜTLER CD., ŞEHİT GAFFAR OKKAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde KUĞU SK., MEHTAP, SÜLÜN, SÜLÜN SK., TÜRKAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde BÜLBÜL, BÜLBÜL SK., PELİKAN SK., TEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOĞLU mahallelerinde MEHTAP CD., PLAJ CD., YUNUS, YUNUS SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARBAROS mahallelerinde ÇEŞMECİ SK., DİCLE SK., HÜNKAR SK., YALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde MARTILAR MEVKII, MARTILAR MEVKİİ, MARTILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 24 Kasım Pazar 10:15-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MURATLAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAYRİYE, YALAKDERE mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRIYE MERKEZ MEVKII, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ, HAYRİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HÜRRİYET-HAYRİYE YOLU SK, KARTAL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMÇUKUR mahallelerinde 2633, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AVCIKÖY, FULACIK mahallelerinde AVCIKÖY MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKII, FULACIK MERKEZ MEVKİİ, FULACIK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, MERDIGÖZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAYACIK mahallelerinde 218. CD., 219. CD., 220. CD., 221. CD., 2231., 2231. SK., 2342., 2343., 2346., 242. CD., GONCA SK., HALIL IBRAHIM ERDEM, HALİL İBRAHİM ERDEM SK., IZNIK YOLU, İZNIK YOLU, İZNIK YOLU CD., İZNİK YOLU CD., KEMAL AYDINOGLU, KEMAL AYDINOĞLU, KEMAL AYDINOĞLU SK., KENAN SOYTEKİN SK., KUZUOĞLU SK., MEHMET ÖNCAL, MEHMET ÖNCAL SK., MUSTAFA SELVİ SK., MÜJGAN GÖKÇORA SK., NAIL AKBABA, NAİL AKBABA SK., NERGİS SK., NURETTIN GÖKÇORA, NURETTİN GÖKÇORA CD., OLUKLU-KAYACIK YOLU SK, SADIRVAN, SAMİ AKAY SK., ŞİRİNEVLER SK., VEZİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAVUZ SULTAN mahallelerinde ADA SK., RIHTIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DERİNCE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAHTALI mahallelerinde OMURLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ORMAN ÜSTÜ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 24 Kasım Pazar 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 521., 521. SK., 522., 522. SK., 523/1., 526., 526. SK., 527. SK., 528., 528. SK., 534. SK., BAHRIYE ÜÇOK, BAHRİYE ÜÇOK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 24 Kasım Pazar 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE mahallelerinde 2407., 2407. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 24 Kasım Pazar 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, YENI, YENİ mahallelerinde 320. SK., 322., 322. SK., 324. SK., 326. SK., 328., 328. SK., 341. SK., 345. SK., 5114/2., 5117. SK., 5118. SK., 5118/1. SK., 5118/2., 5118/2. SK., 5118/3. SK., 5119. SK., 5120. SK., 5120/1. SK., 5120/2., 5120/2. SK., 5123. SK., 5124. SK., ABDURRAHMAN KORHAN CD., ÇİFTLİK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 24 Kasım Pazar 08:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSE, ATATÜRK, ÖZGÜRLÜK, ŞEKERPINAR, YENI, YENİ mahallelerinde 229. SK., 229/1., 229/1. SK., 253. SK., 260., 260. SK., 261. SK., 261/1., 261/1. SK., 261/2., 261/2. SK., 261/3. SK., 265., 265. SK., 265/1. SK., 265/2., 265/2. SK., 265/3., 265/3. SK., 265/4. SK., 301. SK., 302. SK., 307., 307. SK., 312., 312. SK, 312/1., 312/1. SK., 312/2., 312/2. SK., 313., 313. SK., 313/1. SK., 315., 315. SK, 316. SK., 316/1. SK., 317. SK., 318., 318. SK., 319. SK., 319/1., 319/1. SK., 319/2., 321. SK., 323., 323. SK., 325., 327., 327. SK., 329., 329. SK., 329/1. SK., 330. SK., 331., 331. SK., 331/1. SK., 332. SK., 333., 333. SK., 334. SK., 335., 335. SK., 336. SK., 337., 337/1. SK., 337/2., 339. SK., 340., 340. SK., 340/1., 340/1. SK., 340/2., 340/2. SK., 342. SK., 344. SK., 344/1. SK., 344/2., 344/2. SK., 344/3. SK., 346. SK., 346/1. SK., 347., 347. SK., 348. SK., 348/1. SK., 349., 349. SK., 350., 350. SK., 351. SK., 352., 352. SK., 353. SK., 354. SK., 354/1. SK., 355. SK., 356. SK., 358., 358. SK., 359., 359. SK., 359/1., 359/1. SK., 360. SK., 361. SK., 363. SK., 364/1., 364/2., 364/2. SK., 364/3., 364/3. SK., 364/4., 365., 365. SK., 365/1., 367., 367. SK., 368., 368. SK., 369., 369. SK., 369/1. SK., 369/2., 369/2. SK., 369/3., 369/3. SK., 370. SK., 370/1. SK., 370/2. SK., 371., 371. SK., 371/1., 371/1. SK., 373., 373. SK., 374. SK., 374/1. SK., 374/2., 374/2. SK., 374/3., 375. SK., 376. SK., 376/2. SK., 377. SK., 378., 378. SK., 379., 381. SK, 381/1. SK., 383. SK., 383/1. SK., 383/2. SK., 383/3. SK., 385., 385. SK., 387., 387. SK., 388., 388. SK., 389. SK., 391., 395., 395. SK., 5108. SK., 5108/1. SK., 5108/3. SK., 5108/4. SK., 5108/5. SK., 5108/6. SK., 5108/7. SK., 5114. SK., 5114/10., 5114/10. SK, 5114/10. SK., 5114/11. SK., 5114/2. SK., 5114/4., 5114/4. SK., 5114/5. SK., 5114/6. SK., 5114/8., 5114/8. SK., 5114/9., 5114/9. SK., 5118/3., 5118/4., 5118/4. SK., 5118/5. SK., 5118/6. SK., ADNAN KAHVECI, BAĞLAR CD., CUMHURIYET CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., ÖRNEK SK., RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 24 Kasım Pazar 08:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM mahallelerinde 1., 10. SK., 109/2 SK., 11., 11. SK., 111. SK., 113/1. SK., 117/1., 117/1. SK., 119., 119. SK., 12., 12. SK., 12/1. SK., 12/3. SK., 12/4. SK., 13/3. SK., 13/4. SK., 14. SK., 15. SK., 15/1. SK., 15/2., 15/2. SK., 15/3. SK., 16/1. SK., 16/2. SK., 17., 17. SK., 17/1. SK., 17/2. SK., 17/3. SK., 17/4. SK., 17/5. SK., 17/6., 17/6. SK., 19/1. SK, 19/1. SK., 21/1. SK., 24., 24. SK., 25., 25. SK., 26., 27., 28., 29., 29. SK., 30., 30. SK., 30/1., 30/1. SK., 30/2., 30/2. SK., 31. SK., 31/1. SK., 31/2. SK., 34., 34. SK., 35. SK., 37. SK., 38., 38/1., 38/1. SK., 39., 39. SK., 4., 40. SK., 41., 42., 42. SK., 43., 43/1., 43/1. SK., 43/2. SK., 44., 44. SK., 44/1. SK., 44/2. SK., 45., 45. SK., 45/1. SK., 45/2., 45/2. SK., 453. SK., 455/2. SK., 459/1. SK., 46. SK., 46/1., 46/1. SK., 460/2. SK., 460/3. SK., 47. SK., 49., 49. SK., 5., 5. SK., 50. SK., 50/1. SK., 51., 51. SK., 52., 52. SK., 52/1., 52/1. SK., 53/1. SK., 54. SK., 54/1. SK., 54/2. SK., 55., 55. SK., 55/1. SK., 55/2. SK., 56., 56. SK., 56/1., 56/1. SK., 56/2., 56/2. SK., 57., 57. SK., 58. SK., 58/3., 6., 6. SK., 61. SK., 61/2. SK., 7., 7. SK., 78., 8., 8. SK., 9. SK., 91., ANADOLU, BOSNA, BOSNA CD., FIKRI ALTIOKKA, FİKRİ ALTIOKKA CD., ISSIKGÖL CD., RAGIP DEMİRKOL BULVAR, ŞEHİT İLHAN KÜÇÜKSOLAK SK., YILDIRIM BEYAZIT sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, CUMHURİYET, YUKARI mahallelerinde 3138. SK., AK SK., BAYER SK., CONKBAYIRI, KÖROĞLU CD., MERCAN SK., MOHAÇ, MOHAÇ CD., NECİP FAZIL CD., ÖRCÜN YOLU, SEKİ SK., SU DEPOSU, YALI YOLU, YALI YOLU CD., YUKARI DEĞİRMENDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATATÜRK, TOPÇULAR mahallelerinde 3143. SK., 3150. SK., BEDESTENLİ SK., BİLSEN SK., CONKBAYIRI CD., DOGAN, GAZİ CD., KARINCA SK., MUZAFFER SK., RIFAT ILGAZ, RIFAT ILGAZ CD., SABİHA GÖKÇEN CD., SARI, SARI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Kasım Pazar 10:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇİFTLİK, IHSANIYE MERKEZ, İHSANİYE MERKEZ mahallelerinde 4211. SK., 4215., 4430. SK., 4431. SK., ERDEM, ERDEM CD., STAD CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HISAREYN MERKEZ, HİSAREYN MERKEZ, KARAKÖPRÜ mahallelerinde AHU SK., AKIN, AKIN SK., AKSEMSETTIN, AKŞEMSETTİN CD., ALEV, ALEV SK., ALI KUSÇU, ALİ KUŞÇU CD., ARAS, ARAS SK., ARZUM, ARZUM SK., ASMA SK., AŞİYAN SK., ATLAS, ATLAS SK., AVCILAR SK., AVSAR, AVŞAR SK., AYAZ, BAHAR SK., BAHTIYAR, BAHTİYAR SK., BEDIR, BERAT SK., BERRİN SK., BEYAZIT SK., BEYZA SK., BILGE, BİZİM SK., CAN, CANSU, CANSU SK., CENNET SK., ÇAGRI, ÇAĞLAYAN SK., ÇAĞRI SK., ÇIÇEK, ÇILEK, DEFNE SK., DERMAN SK., DIDEM, DİDEM SK., DİLEK SK., DURU, DURU SK., ELA, ELA SK., ELİF SK., EYLÜL, EYLÜL SK., EYÜP SIMSEK, EYÜP ŞİMŞEK CD., FULYA SK., GENÇLİK SK., GÖNÜL, GÜLBAHAR, GÜLBAHAR SK., GÜNDÜZALP, GÜNDÜZALP CD, GÜNDÜZALP CD., GÜNEŞ SK., GÜVEN SK., GÜZELCE SK., HISARTEPE, HİCRET SK., HİSARTEPE SK., INCI, ISMET PASA, İSMET PAŞA CD., KALYON SK., KARACAOGLAN, KERİM SK., KINALI, KINALI SK., KONAK SK., KOSOVA, KOSOVA CD., KUMRU SK., MASAL, MELEN, MELEN SK., MELTEM, MIMAR SINAN, ORTANCA, ORTANCA SK., PALMIYE, SAADET SK., SARAY, SEDİR SK., SERDAR, SERDAR SK., SEVİNÇ SK., SEYHAN SK., SEYRANTEPE, SEYRANTEPE SK., ŞANLI SK., TABYA, TABYA SK., TAYFUN, TAYFUN SK., TULUMBA, TULUMBA SK., TUNA SK., TUNCA SK., VEZIR, YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.