24 Kasım SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.11.2024 - 10:02

Güncelleme: 24.11.2024 - 10:02

SAKARYA ilinde 24 Kasım Pazar günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKYANIK, CEBEK, DUDUKÖY, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, İŞARET, KARAMANLAR, KAYACIK, KIRKTEPE, KONAK, KULAKLI, KÜÇÜKKAYNARCA, OSMANLI, SARIBEYLI, TASLIGEÇIT, TOPÇU, TURNALI, UZAKKISLA, UZAKKIŞLA, UZUNALAN, YESILOVA, YEŞİLOVA, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde 15 TEMMUZ, 2801, 4007 SK., 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5012, 5018, 5020, 5021, 5024, 5026, 5027, 5029, 5030, 5031, 5032, 5036, 5038, 5039, ACIBADEM, ARABACILAR/9, AZIZ DURAN, AZİZ DURAN CD., BASAK, BAŞAK SK., BELENDAG, BELENDAĞ, BELENDAĞ SK., BEYAZ, BEZIRCILER, BEZİRCİLER, BİÇER SK., BÜYÜKYANIK KÖYÜ İÇ YOLU, BÜYÜKYANIK YENI, CEBEK 1, CEBEK 26, CEBEK SK., CEBEK/17, CİMŞİTLER, CİMŞİTLER SK., ÇELIK, ÇELİK, ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., ÇOROĞLU SK., EDİPPAŞA CD., GIRGIRLAR SK., GIRGIRLAR/1, GIRGIRLAR/3, GÜZİDE, HACI OĞLU 1, HACIMUSTAFALAR, HACIMUSTAFALAR SK., HACIMUSTAFALAR/3, HACIOGLU/1, HAYALLER, HAYALLER SK., HAYALLER/1, HAYALLER/3, IMAMLAR, IMAMLAR/15, ISARET MERKEZ, ISARET/11, ISARET/13, ISARET/15, ISARET/18, İNEKÇİKIŞLASI 2, İNEKÇİKIŞLASI SK., İsimsiz124, İsimsiz129, İŞARET 18, İŞARET KÖYÜ İÇ YOLU, İŞARET MERKEZ, KABAKLAR, KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, KARAMANLAR, KARAMANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, KARAMANLAR KÖYÜ YOLU, KARAMANLAR SK., KARAMANLAR/10, KARAMANLAR/5, KARASU KAYNARCA YOLU, KAYACIK 21, KAYACIK 30, KAYACIK/30, KAYACIK/31, KAYACIK/33, KAYACIK/34, KAYNARCA YOLU, KIRKTEPE, KIRKTEPE 4, KIRKTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, KIRKTEPE SK., KIRKTEPE/1, KIRKTEPE/2, KIRKTEPE/4, KULAKLI, KULAKLI 10, KULAKLI SK., KULAKLI/10, KULAKLI/2, KULAKLI/8, KULOGLU, KULOGLU/2, KULOĞLU SK., KÜÇÜKKAYNARCA, KÜÇÜKKAYNARCA KÖYÜ YOLU, KÜÇÜKKAYNARCA SK., KÜÇÜKKAYNARCA/3, KÜÇÜKKAYNARCA/5, KÜÇÜKKAYNARCA/7, MANAVLAR, MANAVLAR SK., MERKEZ/12, ORDULULAR, ORDULULAR SK., ORDULULAR/4, ÖZBAY, POTLAR, POTLAR SK., SARIBEYLI/1, SARIKÖY, SARIKÖY SK., SARIKÖY/2, SAZLIDERE, SAZLIDERE SK., SAZLIDERE/1, SHT. ÖMER AKKUS, SÖĞÜTLÜ, SÜLÜKGÖLÜ, SÜLÜKGÖLÜ SK., SÜLÜKGÖLÜ/1, SÜLÜKGÖLÜ/3, ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., TEKNELER, TELLİGÖL DERESİ, TOPÇU, TOPÇU/3, TURNALI KÖYÜ İÇ YOLU, TURNALI MERKEZ, TURNALI MERKEZ/12, TURNALI MERKEZ/13, TURNALI MERKEZ/14, TURNALI MERKEZ/15, TURNALI MERKEZ/5, TURNALI MERKEZ/7, UZAKKISLA, UZAKKISLA SK., UZAKKISLA/1, UZAKKIŞLA, UZAKKIŞLA 1, UZAKKIŞLA KÖYÜ İÇ YOLU, UZAKKIŞLA SK., UZUNALAN, UZUNALAN/15, UZUNALAN/25, YAKUT, YENI KAYACIK 2, YENI KISLA, YENI KISLA/1, YENI KISLA/2, YENIKÖY, YENIYOL KAYNARCA, YENİ, YENİ KIŞLA, YENİ PINAR SK., YESILOVA MERKEZ, YESILOVA MERKEZ/10, YESILOVA MERKEZ/15, YESILOVA MERKEZ/7, YESILOVA MERKEZ/9, YEŞİLOVA MERKEZ, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4006, ZIAHMET 4007, ZINGILKISLA, ZINGILKIŞLA, ZINGILKIŞLA SK., ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜVEN, OSMANLI, SARIBEYLI, SARIBEYLİ mahallelerinde ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ARABACILAR, BALCILAR SK., BALCILAR/12, BALCILAR/7, GÜVEN/1, KADIKÖY, KADIKÖY SK., MEHTER, MEHTER SK., MEHTER/2, REISLER, REISLER/4, REİSLER, REİSLER SK., SARIBEYLI, SARIBEYLI/4, SARIBEYLI/5, SARIBEYLI/6, SARIBEYLI/8, SARIBEYLI/9, SARIBEYLİ, SARIBEYLİ 6, SARIBEYLİ KÖYÜ İÇ YOLU, TEKNELER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIZILCAALI, KIZILCAALİ, OKÇULAR, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, SARIBEYLİ, SIRAKÖY, TASOLUK, TAŞOLUK mahallelerinde 20001, 20014, 29001, 29008, 29009, 29011, 29012, AHMETLER, AHMETLER 2, AHMETLER SK., AHMETLER/1, ALEFLI, ALEFLI/15, ALEFLI/3, ALEFLİ, ALEFLİ SK., HACI MUHARREMLER, HACI MUHARREMLER SK., HATIPLER, HATİPLER, HATİPLER SK., KIZILCAALI MERKEZ, KIZILCAALI MERKEZ/4, KIZILCAALİ KÖYÜ CAMİ İÇİ YOLU, LAZLAR, LAZLAR SK., OKÇULAR, OKÇULAR 36, OKÇULAR SK., OKÇULAR/24, OKÇULAR/34, OKÇULAR/36, OKÇULAR/49, ÖMERAGA, ÖMERAĞA, ÖMERAĞA SK., SARIBEYLİ SK., SUCAFLI, SUCAFLI SK., SUCAFLI/4, SUCAFLI/5, SUCAFLI/6, TASOLUK, TASOLUK KADIKÖY, TASOLUK KADIKÖY/7, TASOLUK KADIKÖY/8, TASOLUK/11, TASOLUK/5, TASOLUK/9, TAŞOLUK, TAŞOLUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16007, 16008, 16009, 16010, 19018, 34005, 34006, 34008, 34010, 34011, 34014, 34018, 34019, 34020, 34021, 34023, 34025, ASAGINEVRIN, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAĞI, DAG AGZI, DAĞ YENİKÖY, GÜVEN, HUNLAR, KARAÇALI MERKEZ, KOCADAG, KOCADAĞ SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAŞKINLAR, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., Uavtede Yok, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16006, 16016, 16018, 16019, 16020, 34002, 34003, 34009, 34016, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞINEVRİN, BÜYÜK KAYNARCA, ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, HAYELLER SK., KOCADAĞ, KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR SK., YAMAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19010, 19012, 19019, 36001, 36003, 36005, 36006, 36007, 36009, ALABASLAR, ASARLI, ASARLI SK., ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HACIKÖY SK., HASANBEY SK., HATİPLER 1, HAYELLER, IHLAMUR, KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KISTAFAN, KISTAFAN SK., MURATLAR, MURATLAR SK., NEVRIN, NEVRİN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEMENLER, ŞEMENLER SK., UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, İMAMLAR, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, CEBEK, CEBEK/13, DOKUZOLUK, DOKUZOLUK SK., GIRGIRLAR, GÜRPINAR/1, IMAMLAR/1, ISTIKLAL, İMAMLAR SK., KABAKÖY, KABAKÖY SK., UZUNALAN 14, UZUNALAN 17, UZUNALAN SK., UZUNALAN/1, UZUNALAN/13, UZUNALAN/19, ZIAHMET 4005, ZIAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAÇALI mahallelerinde 16001 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 24 Kasım Pazar 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FINDIKLI, KANTAR, LEVENT, TOKMAKLIDERE mahallelerinde ACIÇEŞME SK., ADA, BELEN CD., BELEN/1, BELEN/3, FINDIKLI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLI/1, FINDIKLI/4, GÜLLÜ, GÜLLÜ SK., HALIT MOLLA CD., HALIT MOLLA/9, INCIRLIK, KUSBURNU, MEHMET AKİF ERSOY CD., OFLAK SK., SELANIK, SELANIK/1, SELANIK/2, SELANİK CD., TOKMAKLIDERE/7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, CAMİ CEDİT, GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, KÜÇÜK SÖGÜTLÜ, KÜÇÜK SÖĞÜTLÜ, ORTA mahallelerinde 1009, 1015, 2007, 50. YIL GENÇLİK PARKI İÇİ YOLU, 50.YIL, 50.YIL CD., ACILIK, ACILIK CD., ACILIK/1, ACILIK/2, AHMET IR, AHMET İR CD., AHMETBEY CD., ATATÜRK, ATATÜRK/8, BAHAR, BALCILAR, BARIŞ, BARIŞ CD., BEYAZ SK., CAMI CEDIT/18, CAMİ, CAMİ SK., CESUR, CESUR SK., ÇEVRE YOLU, ÇEVRE YOLU CD., ÇEVRE YOLU/2, DEMET SK., EGEMENLİK, EZGİ SK., GÜNAY SK., HALİT MOLLA CD., HÜRRİYET, HÜRRİYET CD., IHLAMUR/4, INCE, ISMET INÖNÜ, ISMET INÖNÜ CD., IŞIK SK., KOCAALAN, KOCAALAN CD., KOCAALAN/1, KOCAALAN/2, KOCAALAN/3, KURUDİL KÖYÜ İÇ YOLU, KÜÇÜKSÖGÜTLÜ/5, LALE, LALE SK., NİSAN 17. SK., ÖĞÜT SK., RASIT GÖNÜL, RAŞİT GÖNÜL SK., SALKIM SK., SEHIT MEHMET KIRAN SK., SELVİ SK., SÖGÜTLÜBARIS/1, SÖĞÜTLÜ YOLU, ŞEKER SK., TEPE, TEPE SK., YAHYA GÖNÜL, YAHYA GÖNÜL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SÖĞÜTLÜ ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: LEVENT mahallelerinde MEHMET AKIF ERSOY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 24 Kasım Pazar 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, HACIMERCAN, İLMİYE, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE, ÜNLÜCE, YENI mahallelerinde 3301, 3302 SOK., 3305, 3306, 3309, 4001, 4003, 4005, 4006, 4008, 4009, AHMET YESEVİ CD., ALAGÖZ, BILAL, BİLAL, BİLAL SK., FATİH SK., HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, ILMIYE, ISIKLAR, IŞIKLAR CD., KAHRAMAN 1, KURTULUŞ CD., MEHTER CD., MEZARLIK İÇİ YOLU, NEVZAT, OKUL 1, ÖZKÖSEMEN SK., POLAT 1, PUSULA SK., SAFRAN, SAKARYA CD., SEYFİ POLAT CD., SEYIDOGLU, SEYİDOĞLU SK., SOFHAN EVLERİ İÇİ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, TANTAN, ÜNLÜCE, ÜNLÜCE CD., ÜNLÜCE SK., ÜNLÜCE YOLU CD., ÜNLÜCE/1, YENİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADIBI, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAY, FEVZIYE, FEVZİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde BAYIR, BAYIR/1, CAMI, ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, FEVZIYE/10, FEVZIYE/5, FEVZIYE/7, FEVZIYE/8, FEVZİYE, MEHMET ÇAVUS, MEHMET ÇAVUŞ, MEHMET ÇAVUŞ SK., MKS, MKS SK., ORMAN YOLU, ORTA/1, ORTA/11, ORTA/12, ORTA/2, YESILTEPE, YESILTEPE/1, YEŞİLTEPE, YILMAZER, YILMAZER 1, YILMAZER CD., YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 24 Kasım Pazar 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YÖRÜKLER mahallelerinde ADAPAZARI TARAKLI YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Kasım Pazar 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, ÖRENCIK mahallelerinde ESKİŞEHİR YOLU, HACILAR, ÖRENCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 1863., 1867., 1869., 1870., 3751., BAĞLARBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, ERZINCAN, ERZİNCAN SK., GERENBAGLAR, GERENBAĞLAR SK., KAYA-, YUKARI BAGLARBASI, YUKARI BAGLARBASI/4, YUKARI BAĞLARBAŞI, YUKARI BAĞLARBAŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKINCI, ÖRENCİK mahallelerinde 1603., 1605., 1606., 1607., ADAPAZARI BİLECİK YOLU, DERE-, DERE- SK., HACILAR SK., HOCALAR, HOCALAR SK., KADIRLER, KADİRLER SK., KASLAR, KAŞLAR SK., KUZYAKA, KUZYAKA SK., ÖRENCİK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 113., 114 SK., 116 SK., 117 SK., 118 SK., 118. SK., 119 SK., 120 SK., 121 SK., 121., 122 SK., 122., 123 SK., 124 SK., 125 SK., 125., 126 SK., 127 SK., 128 SK., 146 SK., 154, 160., 161. SK., 162. SK., 163., 164., 165., 165. SK., 166., 167., 167. SK., 168., 168. SK., 169., 170. SK., 173., 173. SK., 174., 176., 177., 178., 180., 181, 181 SK., 182, 183, 184, 185, 186, 187, 187 SK., 188 SK., 200, 204/1, 208, 208 SK., 210, 211, 212, 212 SK., 214 SK., 215 SK., 216, 216 SK., 217, 217 SK., 218, 218 SK., 219, 219 SK., 220, 221 SK., 222, 222 SK., 223 SK., 224, 224 SK., 225, 225 SK., 226, 229, 233 SK., 254. SK., FATİH SULTAN MEHMET, HİLAL CD., KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., SEHIT YILMAZ, ŞHT.YILMAZ CD., YALIKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOZÖREN, CIHADIYE, CİHADİYE, CUMHURIYET, CUMHURİYET, ÇARDAK, ELPEREK, FEVZIYE, FEVZİYE, KARAPINAR, KOZAN, ÖZBEK, YENICE, YENİCE mahallelerinde 1, 13. SK., 33. SK., ABDULLAH ATEŞ SK., ABDÜLHAMITHAN, ABDÜLHAMİTHAN CD., AÇELYA, AÇELYA SK., ADALI SK., AKASYA, AKHISAR, AKHİSAR SİTESİ İÇİ YOLU, AKINCILAR SK., ALADDİN SEZER CD., ALP, ALP SK., ALPARSLAN, ALPARSLAN SK., ALTAY, ALTAY SK., ANKARA, ANKARA CD., ATA SK., ATATÜRK BULVAR, ATEŞALİLER SK., AY, AY SK., AYDIN, AYDINLIK, AYTAÇ SK., BARBAROS, BAYRAK SK., BEREKET SK., BESTEKAR MEHMET NAZİR BALCI SK., BOTANİK SK., BOZÖREN, BOZÖREN SK., BÖKE DERE SK., BUHARA, BUHARA SK., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, CAMII ARASI SK., CAMİİ ARASI SK., CELALETTİN ÇELİK SK., CEMAL YIRMIBES, CENGİZHAN SK., CIHADIYE, CIHADIYE-, CIHADIYE/100, CIHADIYE/11, CİHADİYE, CİHADİYE KÖYÜ İÇ YOLU, CİHADİYE SK., CİVAN SK., CUMHURİYET BULVAR, ÇAGLAYAN, ÇARDAK, ÇARDAK SK., ÇARDAK/13, ÇARDAK/2, ÇARDAK/5, ÇARDAK/7, ÇARDAK_14, ÇARŞI CAMİ SK., ÇAVUŞALİ SK., ÇAYIROVA, ÇAYIROVA KÜME EVLER, ÇETİN SK., ÇINAR DIBI SK., ÇINAR DİBİ SK., DERE SK., DESTAN SK., DOĞA SK., DOLAMAÇBASI, DR. FAKIH SK., DR. FEVZIYE ÇEVIK-, DR. FEVZİYE ÇEVİK SK., DR. SERDAR SERDAROGLU, DR.ALI YENER SK., DR.ALİ YENER SK., DUA MEYDANI, DUA MEYDANI SK., DUMLUPINAR SK., EDALI SK., EGITIM, EGITIM SK., EGREK, EĞİTİM SK., EĞREK SK., EKİN SK., EMEK, EMIR SULTAN, EMİR SULTAN SK., ENDER SK., ERGENEKON CD., ERGUVAN SK., ERTUĞRUL GAZİ SK., ESENTEPE, ESENTEPE SK., ESER SK., ESTERGON SK., ETHEM EFENDİ SK., ETI, ETİ SK., EYÜP SULTAN, EYÜP SULTAN CD., FARABI, FARABİ SK., FATIH CD., FATMA HANIM, FATMA HANIM SK., FATMACIK SK., FEVZIYE, FEVZIYE-, FEVZIYE- SK., FEVZIYE/1, FEVZIYE/13, FEVZIYE/14, FEVZIYE/3, FEVZIYE/4, FEVZİYE SK., FIRUZE, FİRUZE SK., FOTO, FOTO SK., GAZİ OSMAN PAŞA CD., GEDİZ SK., GELİNCİK SK., GELİŞİM SK., GEYVE OSMANELİ YOLU, GÖNÜL SK., GÖREDENLER, GÖREDENLER KÜME EVLER, GÖREDENLER SK., GÖREDENLER/2, GÜLÜMSER, GÜNER SK., GÜNES, GÜRBÜZ SK., GÜZEL, HAFIZ FAHRI, HAFIZ FAHRİ SK., HALİDE EDİP ADIVAR SK., HAMAM SK., HAMİ SK., HASAN ÇAVUS SK., HASAN ÇAVUŞ SK., HAYAT SK., HUZUR SK., HUZUR/1, HÜR SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET SK., HÜSEYIN TÜRKER, HÜSEYIN TÜRKER SK., HÜSEYİN TÜRKER SK., IMREN, IRFAN EFENDI, IRMAK/1, ISTASYON, ISTASYON CD., İBNİ SİNA SK., İBRAHİM MÜTEFERRİKA SK., İMAR SK., İsimsiz139, İSTASYON CD., İSTİKLAL SK., KAAN SK., KANARYA SK., KANTAR SK., KARACA, KARACA SK., KARACAOĞLAN CD., KARANFIL, KARAPINAR, KARAPINAR/15, KARBEYAZ SK., KARDELEN SK., KARDEŞ SK., KAVAKDİBİ SK., KAYMAKAM YÜKSEL BORAZANOGLU, KAZAN DERE SK., KAZIM KARABEKİR SK., KAZIMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAZIMİYE SK., KEMER KÖPRÜ SK., KESER SK., KILIÇ ASLAN SK., KIREMITLIK, KOCATEPE SK., KONAK CAD.1.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇIT, KONAK CAD.2.GEÇİT CD., KONAK CAD.4.GEÇİT CD., KONAK CD., KORTEPE, KORTEPE CD., KOSOVA SK., KOZAN SK., KUYULU SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., KÜLTÜR SK., LEYLAK SK., LOJMANLAR SK., MAHMUT HÜDAI, MAHMUT HÜDAİ SK., MALAZGİRT SK., MEHMET AKIF CD., MEHMET AKİF CD., MERIÇ, MESALE, MEŞALE SK., METEHAN, METEHAN CD., MEVLANA, MEVLANA CD., MEZARLIK İÇ YOLU, MIMAR SINAN CD., MINE, MITHATPASA, MITHATPASA 1, MİMAR SİNAN CD., MİNE SK., MİTHATPAŞA CD., MOLLA FENARİ SK., MORU, MUHARREM ÇOGAL, MUHARREM ÇOGAL/1, MUHARREM ÇOGAL/3, MUHARREM ÇOĞAL SK., MURADİYE CAMİ, MÜEZZİNZADE SK., MÜFTÜZADE, MÜFTÜZADE SK., NAMIK KEMAL CD., NAR AGACI-, NECATİBEY SK., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL SK., NEHİR SK., NENE HATUN, NENE HATUN SK., NEŞE SK., NILÜFER, NUSRET IPEKÇIOGLU SK., NUSRET İPEKÇİOĞLU SK., ORHAN KEMAL SK., ORHUN SK., ORMAN, ORMAN SK., ORUÇ REİS SK., ÖMER SEYFETTIN SK., ÖMER SEYFETTİN SK., ÖZBEK, ÖZBEK SK., ÖZBEK/4, ÖZBEK/8, ÖZLEM SK., PAMUKOVA BELEDİYE PARKI İÇİ YO, PARK SK., PİRİ REİS SK., PROF. DERYA DINÇER, PROF. DERYA DİNÇER CD., PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUGCU, PROFESÖR DOKTOR VOLKAN TUĞCU, REFET BELE, REFET BELE SK., SAFAK SK., SAĞLIK SK., SAHIN1-, SAİT FAİK SK., SAKIN, SALİH SK., SANAYİ SİTESİ İÇ YOLU, SANAYİİ SK., SARAY SK., SARMAŞIK SK., SEDAT ERYIGIT, SEDAT ERYİĞİT CD., SEHIT HÜSEYIN IPEKÇIOGLU, SELANIK SK., SELANİK SK., SELÇUK, SELÇUK SK., SEMA SK., SEMERCILER SK., SEMERCİLER SK., SEVGİ SK., SHT PIYADE UZMAN ÇAVUS HALIL DEMIR, SIFA SK., SILA, SIRADUTLAR SK., SIRIN, SOBACI BAHRİ SK., SOMUNCUBABA, SOMUNCUBABA SK., SOYLU SK., SÜMER SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT ERSİN YENER SK., ŞEHİT HÜSEYİN İPEKÇİOĞLU CD., ŞEHİT MUSTAFA ÇALIK CD., ŞEHİT ONB. ŞÜKRÜ ÇETİN SK., ŞEHİT TEMEL ŞİMŞİR SK., ŞEHİT YILMAZ AKKANOĞLU SK., ŞEN SK., ŞERAFETTİN ÇELİK SK., ŞERİF HOCA SK., ŞİFA SK., TAHIL PAZARI SK., TALATPAŞA CD., TATLI SK., TEVFİK FİKRET SK., TURGUT REİS SK., TÜRBE, TÜRKER SK., TÜRKOCAGI, TÜRKOCAĞI CD., UGURLU SK., UYGAR SK., UYSAL SK., UZUN, UZUN SK., VAKIF SK., VATAN, VATAN CD., VATAN/2, YAĞMUR SK., YAHYA KEMAL, YAHYA KEMAL CD., YASEMIN, YASEMIN SK., YASEMIN/2, YAVUZ, YAVUZ SK., YESIL SK., YESIM, YEŞİM SK., YILDIRIM SK., YUNUS EMRE, YUNUS EMRE SK., YÜKSEL SİTESİ İÇİ YOLU, ZAMBAK SK., ZEYTİN SK., ZIYA GÖKALP, ZIYA GÖKALP CD., ZIYA PASA, ZIYA PASA/1, ZIYARET, ZİYA GÖKALP CD., ZİYA PAŞA CD., ZİYARET CD., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ATATÜRK/10, AVCI SK., BADEM SK., BARIŞ SK., BAŞAR SK., BEGONYA SK., BELDE KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, FESLEĞEN SK., İĞDE SK., İKİZ EVLERİ İÇİ YOLU, MANOLYA SK., NEVİN SK., ORHANGAZI CD., SHT.MUSTAFA SEZER, SİTELER, SİTELER CD., ŞHT.MUSTAFA SEZER CD., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Kasım Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde CUMHURİYET, KARDELEN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Kasım Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK SK., FIRAT SK., GÖLBAŞI, MIDYAT, MİDYAT SK., SEHER SK., TAS, TAŞ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1510. SK., 1512., 1512. SK., 1513./1, 1514., 1514. SK., 1531, ADLİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ADLİYE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADLIYE, ADLİYE mahallelerinde 1513., 1513. SK., 1516., 1517. SK., 1518., 1518. SK., ADLİYE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKTEFEK, ARDIÇBELİ, DEREKÖY, KOCATÖNGEL, YASSIGEÇIT, YASSIGEÇİT mahallelerinde 11501, 11516, 11523, AKTEFEK, AKTEFEK KÖYÜ YOLU, DERE/2, DEREKÖY İÇ YOLU, DEREKÖY MERKEZ, DEREKÖY YENİ, İsimsiz85, İsimsiz88, KENDIRLIK, KENDIRLIK_3, KENDİRLİK SK., KOCATÖNGEL, MERKEZ_105, MERKEZ_122, MERKEZ_157, MERKEZ_181, MERKEZ_19, MERKEZ_215, MERKEZ_227, MERKEZ_247, MERKEZ_270, MERKEZ_29, MERKEZ_29 SK., MERKEZ_292, MERKEZ_307, MERKEZ_309, MERKEZ_321, MERKEZ_49, MERKEZ_55, MERKEZ_6, MERKEZ_83, TEPE_1, TEPE_11, TEPE_17, TEPE_18, TEPE_22, TEPE_26, TEPE_9, YASSIGEÇİT KÖYÜ İÇ YOLU, YENI_1, YENI_5, YENI_6 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAKALLIK, DEDELER, DIKMEN, DİKMEN, GÖKSU, GÜNDOGAN, GÜNEY, KARADERE, KIRKTEPE, KIZANLIK, KURTULUS, KURTULUŞ, MADENLER, SÜLEYMANİYE, SÜMBÜLLÜ, YARICA, YENIYAYLA, YENİYAYLA mahallelerinde 11601, 11603, 11606, 11607, 11612, 11613, 11614, 11616, 11637, 11647, 11654, 11661, 11670, 11672, 13503, 14300, 14305, 14313, 16600, ACI SU, ACI SU SK., ACI SU/2, AKINCILAR, AKINCILAR/2, AKINCILAR/3, AKINCILAR/4, AKINCILAR/7, ALT YURTLUK, ALT YURTLUK SK., ARKA SK., ARKA ÜST, ARKA/3, ARMAGANLAR, ARMAGANLAR/1, ARMAGANLAR/3, ARMAGANLAR/4, ARMAĞANLAR SK., BAKACAK, BAKACAK 2, BAKACAK/1, BALIKLIİHSANİYE SK., BES OLUK YAYLASI, BEŞ OLUK YAYLASI, BILALI, BILALI/2, BILALI/3, BİLALİ, BİLALİ SK., BÜYÜK DÜZ, BÜYÜK DÜZ SK., BÜYÜK YAYLA, CAMI_2, CAMI_4, ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAMLIK/2, ÇAMLIK_1, ÇAMLIK_2, ÇATMA, ÇATMA SK., ÇATMA YOL, ÇATMA YOL SK., ÇATMA YOL/2, ÇATMA/2, ÇATMA/3, ÇATMA/4, ÇATMA/6, ÇIGDEM, ÇIGDEM YAYLASI, ÇIGDEM/1, ÇIGDEM/4, ÇİĞDEM, ÇİĞDEM SK., ÇİĞDEM YAYLASI, DEDELER, DEGIRMENTASI, DEĞİRMENTAŞI, DEĞİRMENTAŞI SK., DIKMEN YAYLASI, DIKMEN YAYLASI/10, DIKMEN YAYLASI/3, DIKMEN YAYLASI/8, DIKMEN YAYLASI/9, DİKMEN KIRAN, DİKMEN MERKEZ, DİKMEN YAYLASI, DİKMEN YAYLASI SK., DÜZ, DÜZ SK., ELMACIK, ELMACIK SK., ELMACIK/3, ESKI YATAK, ESKİ YATAK, HACI HASAN, HENDEK KARADERE YOLU, İsimsiz86, KAYA BASI, KIRAN, KIRAN-, KIRAN 11, KIRAN SK., KIRAN_5, KIRAZLIK, KIRAZLIK/1, KIRAZLIK/2., KIZ KALESI, KIZ KALESI/1, KIZ KALESİ, KIZ KALESİ SK., KIZKALE, KİRAZLIK SK., KURTULUŞ KÖYÜ İÇ YOLU, MADENLER SK., MERKEZ 30, MERKEZ 30 SK., MERKEZ ALT, MERKEZ ALT SK., MERKEZ ALT/2, MERKEZ ALT/4, MERKEZ SK., MERKEZ_1, MERKEZ_103, MERKEZ_114, MERKEZ_166, MERKEZ_178, MERKEZ_180, MERKEZ_196, MERKEZ_209, MERKEZ_212, MERKEZ_242, MERKEZ_26, MERKEZ_264, MERKEZ_27, MERKEZ_280, MERKEZ_284, MERKEZ_299, MERKEZ_304, MERKEZ_315, MERKEZ_332, MERKEZ_46, MERKEZ_58, MERKEZ_7, MERKEZ_89, ORTA YATAK, ORTA YATAK SK., ORTA YAYLA, ORTA YURTLUK, ORTA YURTLUK SK., ORTA YURTLUK_2, ORTA YURTLUK_3, ORTA YURTLUK_4, ÖMERLER, ÖMERLER SK., SEREFLI, SITELER, SİTELER SK., ŞEREFLİ, TÜTÜNLÜK, TÜTÜNLÜK/2, UFAK DÜZ, UFAK DÜZ SK., UFAK DÜZ/1, UFAK DÜZ/3, UFAK YAYLA, UFAK YAYLA SK., ÜST, ÜST SK., ÜST YURTLUK, ÜST YURTLUK SK., ÜST YURTLUK/1, ÜST_4, YAMAÇLAR ALT, YAMAÇLAR ALT SK., YAMAÇLAR ALT_2, YAMAÇLAR ORTA, YAMAÇLAR ORTA SK., YAMAÇLAR ÜST, YAMAÇLAR ÜST SK., YAMAÇLAR ÜST_3, YAMAÇLAR ÜST_4, YENI_2, YENİYAYLA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILLER, YESILLER_3, YESILLER_5, YESILLER_6, YEŞİLLER, YEŞİLLER SK., YURTLUK, YURTLUK SK., YURTLUK_1, YURTLUK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLICE, BEYLİCE mahallelerinde 10919, BASRİ SK., BEYLİCE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMALTI, HALİLBEY KÖYÜ İÇ YOLU, ORTA_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 24 Kasım Pazar 15:00-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, HARMANTEPE, KALAYIK, YARICA, YEŞİLVADİ mahallelerinde 16800, 16814, 16817, 16826, 16828, 16829, 16836, 16843, ANADOLU OTOYOLU, APSALAR, APŞALAR SK., ASAHI, ASAHI/1, AŞAHI SK., AVRUZ, AVRUZ SK., AVRUZ/1, BAT/1, BIRAGALAR, BİRAĞALAR SK., DEGIRMENDERE/3, DEĞİRMENDERE, GÜRCÜ, GÜRCÜ SK., GÜRCÜ_2, HARMANTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, HURSITEFENDI, HURŞİTEFENDİ, IHLAMIRLAR, İsimsiz83, MERKEZ_161, MERKEZ_279, MERKEZ_300, MERKEZ_316, MERKEZ_37, MERKEZ_45, MERKEZ_94, ORTA, ORTA_6, TÜTÜNDERE, TÜTÜNDERE/1, TÜTÜNDERE/3, TÜTÜNDERE/5, TÜTÜNDERE/8, TÜTÜNDERE/9, YARICA KÖYÜ İÇ YOLU, YESILVADI, YEŞİLVADİ KÖYÜ İÇ YOLU, YEŞİLVADİ MERKEZ, YUKARI SK., YUKARI/15999, YUKARI_14, YUKARI_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde HARMAN, KURUDERE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde BATAKLI, HARMANCIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ mahallelerinde 447 NOLU, 447 NOLU SK., 448 NOLU SK., 449 NOLU, 449 NOLU SK., 450 NOLU SK., 451 NOLU SK., SAHA YOLU SK., ŞEHİT BİROL ELMAS CD., ŞEHİT MUZAFFER EKMEN SK., TÜRBE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 196 NOLU SK., BAHÇIVAN SK., KANARA SK., KAYIN SK., SERPİL SK., TOPLU SK., TÜL SK., YALI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Kasım Pazar 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIŞ mahallelerinde KARAKAMIŞ CD., KAYNARCA, KAYNARCA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Kasım Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MİTHATPAŞA, PAPUÇÇULAR mahallelerinde 609 NOLU SK., 617 NOLU SK., 699 NOLU, 699 NOLU SK., GÜLLÜK, GÜLLÜK SK., ŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Kasım Pazar 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., FİKRET SK., SEDAT KİRTETEPE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, MALTEPE, MİTHATPAŞA, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 531 NOLU SK., 552 NOLU SK., 554 NOLU, 554 NOLU SK., 556 NOLU SK., 561 NOLU, 562 NOLU SK., 570 NOLU, 570 NOLU SK., 572 NOLU SK., ADNAN MENDERES, ARMUTLU, AYAZ SK., BAGLIK CD., BAĞLIK CD., CENAP SK., EFE SK., GÜR SK., KAYAR, MALTEPE, MALTEPE CD., MİLLİ EGEMENLİK CD., MİTHAT PAŞA ANADOLU LİSESİ, MÜRSEL SK., NISAN SK., OKUL, ÖNER, ÖNER SK., ÖZGÜR SK., SARIKISLA SK., SEHIT METIN AKKUS, SU ARITMA TESİSİ, TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR, TOYGAR SK., YAMAÇ, YAMAÇ SK., YAŞLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 24 Kasım Pazar 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1006, 1006. SK., 1008, 1008. SK., 1010. SK., 1028 SK., 1030 SK., 1032 SK., 1034 SK., 1036, 1036 SK., 1038 SK., 1040 SK., 1042 SK., 1047 SK., 1051 SK., 1053 SK., 5004 SK., ERENLER CD., HANIMELI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA FERİZLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

FERİZLİ ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SINANOGLU, SİNANOĞLU mahallelerinde ADNAN KAHVECİ, ADNAN KAHVECİ CD., ATATÜRK YENICAMII, ATILIŞLAR SK., ZİYA GÖKALP SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 308., 308. SK., 309. SK., 310. SK., 314. SK., 317., 543. SK., 545. SK., 547. SK., 556., 556. SK., 558., 561., 564. SK., 568. SK., ARALIK SK., DEFNE, DİLBER SK., ELİT EVLER İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA, ESKİ KAZIMPAŞA CD., KAYA SK., KAZIMPASA, KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA CD., ORHANGAZİ SK., SAHIN, SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELÇUKLU SK., SULTAN SARAYI, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Kasım Pazar 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 379. SK., 381. SK., 383., 389., 409., 411., 431., ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAS, BAŞ SK., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, KERVAN SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SULU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Kasım Pazar 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, CUMHURİYET, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 1. ARA SK., 362., 362. SK., 364. SK., 399. SK., 532 NOLU SK., 549 NOLU, 553 NOLU SK., 557 NOLU SK., 559 NOLU SK., 560 NOLU, 561 NOLU SK., 562 NOLU, 563 NOLU SK., 564 NOLU SK., 565 NOLU SK., 573 NOLU SK., 575 NOLU SK., 708. SK., 710. SK., 713. SK., 749. SK., 804. SK., 807. SK., 815. SK., 818. SK., 820., 825. SK., 826. SK., 828. SK., 830. SK., 838., 842. SK., 847., 851. SK., 857. SK., 863. SK., 9. CD., 922 NOLU, 922 NOLU SK., AHMET YESEVİ SK., AKARSU SK., AKÇAY SK., ALTINOLUK SK., ARMUTLU SK., AŞIK VEYSEL SK., ATAK SK., BAGLAR, BAGLIK, BARBAROS SK., BESKÖPRÜ, BİLGE SK., BUGDAY, BULUT SK., CAN SK., CENGIZ TOPEL, CİVELEK SK., ÇAĞLAR SK., ÇINAR ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DARBOĞAZ SK., DERELİ SK., DİK SK., EFE, FENER SK., FIDELI SK., FINDIK SK., FİDELİ SK., HAŞİM SK., İBRAHİM KANGAL CD., KALENDER SK., KANMAZ SK., KENAN SOFUOGLU, KEREM SK., KIRISHANE, KIRISHANE CD., KOLEJ CD., KUBİLAY SK., KUDRET SK., MALİ MÜŞAVİRLER SK., MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., MERAM SK., MİMAR SİNAN SK., MUHSIN YAZICIOGLU, NİŞAN SK., OGUZ., OGUZHAN, OĞUZ. SK., ÖDÜL SK., ÖZGE SK., ÖZGÜ SK., PETEK SK., SAFRANCIK, SAFRANCIK SK., SAHIL, SEÇIL, SEÇIL SK., SEÇİL SK., SEHIT SINAN GÜMÜSTAS, SELIM, SELIN, SELİM SK., SELİN SK., SELVİNAZ SK., SERDİVAN CD., SERKENT SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., UZAY, UZAY SK., VAGON SK., YAŞAR YEDEKÇİ SK., YAYLA SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Kasım Pazar 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELİEVLER, HIZIRTEPE, ISTIKLAL, İSTİKLAL, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, SEMERCİLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 104. SK., 106. SK., 2. CD., 366., 366. SK., 391. SK., 393. SK., 397. SK., 401., 425 SK., 531 NOLU, 532 NOLU, 545 NOLU SK., 549 NOLU SK., 555 NOLU, 555 NOLU SK., 559 NOLU, 560 NOLU SK., 571 NOLU SK., 574 NOLU SK., 709. SK., 713., 752. SK., 753. SK., 801. SK., 805. SK., 809., 809. SK., 810. SK., 812. SK., 813. SK., 814. SK., 822. SK., 824. SK., 826., 828., 833. SK., 836., 840., 841. SK., 842., 846. SK., 848. SK., 851., 855., 859 SK., 864. SK., 868. SK., 921 NOLU SK., 922, 922 SK., AHMET YESEVI, AKÇAY, ATAY, ATAY SK., AYDIN SK., AYKUT SK., BAĞLAR, BILGIN, BUĞDAY SK., BULUT, ÇAGLAR, ÇAMLI SK., DEMİRSPOR TESİSLERİ, DUMAN SK., GENÇ SK., GIZEM, GİRDAP SK., GÜNEY SK., GÜRPINAR SK., IHLAMUR SK., İLKYUVA SİTESİ İÇİ YOLU, KANAL SK., KAYAR SK., KIR, KİRİŞHANE CD., KORUTÜRK, KORUTÜRK SK., KUDRET, KULELİ EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, OĞUZHAN SK., OLGUN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ CD., ÖNDEREVLERİ SK., PARK İÇİ YOLU, POSTAHANE SK., SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SERİN SK., SIRMA SK., SUAT SK., ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD., ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., ŞEHİT SİNAN GÜMÜŞTAŞ SK., ŞHT.AHMET AKYOL SK., TURGUTLU SK., YAHYA KEMAL SK., YOKUŞDİBİ SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZERAFET SK., ZIYAPASA, ZİYA PAŞA SK., ZİYAPAŞA SK., ZORLU SK., ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.