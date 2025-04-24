24 Nisan SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.04.2025 - 10:16

Güncelleme: 24.04.2025 - 10:16

SAKARYA ilinde 24 Nisan Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, HUZUR SK., IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/1, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Nisan Perşembe 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMEDİYE, AKÇAY, CUMHURIYET, CUMHURİYET, HACIMERCAN, NEVIYE, UZUNKUM, YUKARIKIRAZCA, YUKARIKİRAZCA mahallelerinde 130 SK., 9001, ADA MERKEZ, ADA MERKEZ SK., ADA MERKEZ/2, ADA MERKEZ/4, ADA MERKEZ/6, ASENA, CAMI, CAMİ, DAGDIBI, DAĞDİBİ, DEMIRYOLU, DEMIRYOLU CD., DEMİRYOLU CD., ESKI ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU, ESKİ ADAPAZARI YOLU CD., GÜLERYÜZ, HABIL, HACIMERCAN KÖYÜ İÇ YOLU, HACIMERCAN KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ, HARMANLIK 1 SK., KADER SK., KAPI, KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYIÇI 1/1, KÖYIÇI 1/2, KÖYIÇI 1/3, KÖYİÇİ, KUDÜS CD., MEHMET EFENDİ SK., MERCAN KENT VİLLALARI İÇİ YOLU, MERCAN SK., ORMAN YOLU, ORTA SK., ORTA/1, ORTA/13, ORTA/2, ORTA/3, ORTA/4, ORTA/5, ORTA/6, SAKARYA CD.Sİ, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, YEŞİLTEPE, YEŞİLTEPE SİTESİ İÇİ YOLU, YUKARI 2, YUKARI 2/1, YUKARI 2/2, YUKARI KIRAZCA, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Nisan Perşembe 13:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYIÇI, ÇAYİÇİ, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde AHLAT, AYVA SK., BASRIBEY/1, ERIK, FİDE SK., INCIR, IPEKYOLU, İPEKYOLU CD., KAMELYA EVLERİ İÇİ YOLU, KARTAL SİTESİ İÇİ YOLU, KASTARCI, KASTARCI SK., KIRMA, KIRMA SK., LALEZAR, LALEZAR SK., MANOLYA SİTESİ İÇİ YOLU, MEŞELİK CD., PAŞAKÖY EVLERİ İÇİ YOLU, PELİN SİTESİ İÇİ YOLU, SEVİMLİ SK., SİTE İÇİ YOLU, SÖNMEZ, TOMURCUK, TOMURCUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, MAŞUKİYE, YANIK mahallelerinde BÖRÜLCE, BÖRÜLCE SK., KAVLANLIK, KAVLANLIK/2, SAPANCA YOLU, SAPANCA YOLU CD., YUKARI 1, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR SOGUKSU, KIRKPINAR SOĞUKSU, KIRKPINAR TEPEBASI, KIRKPINAR TEPEBAŞI mahallelerinde 2. SK., 3. SK., MIMAR SINAN 2, ORTAKÖY SİTESİ İÇİ YOLU, SEHIT CEVDET KOÇ, SERAP SK., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRAZLI, KİRAZLI mahallelerinde ALAPLI SK., ALAPLI/2, ÇIÇEKYUSUF, ÇIÇEKYUSUF/1, ÇIÇEKYUSUF/2, ÇİÇEKYUSUF SK., KIRAN, MERKEZ/1_7 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAALİ ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, GÜMÜSOLUK, HIZAR, SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde 505., 561., ALANDERE MAHALLESİ MERHUM ALİ, ANBARLIK, BEKTAŞI SK., CAN, ÇOBANSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU, DENIZDAGI, DENIZDAGI CD., DENIZDAGI/2, DENIZDAGI_5, DENİZDAĞI, DENİZDAĞI CD., DENİZDAĞI(SELAHİYE), DENİZDAĞI/3, DENİZDAĞI_5, ESENTEPE/2., EVLİYA EVREN, EVLİYA EVREN SK., FINDIKLIK EVLERİ(3), FINDIKLIKLIK EVLERI(1), FINDIKLIKLIK EVLERİ(1), GÖKÇELIK, GÜMÜŞOLUK KOCAALİ CAD., HIZIR REİS, HUNLUBEY SK., İsimsiz143, KARSI, KARSI/6, KARŞI SK., KOCAALİ LAHNA YOLU, MERKEZ(SELAHİYE), MERKEZ/1_9, MERKEZ/4_3, MERKEZ/7, MERKEZ_25, MERKEZ_90, MİMAR SİNAN, PINARDERE-, SARIGÖL, SEHIT TUFAN KANSUVA, SEHIT TUFAN KANSUVA/4, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTEPE, RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 6503. SK., 6504. SK., 6505, 6505. SK., 6506. SK., 6507. SK., 6586, 6591, 6594. SK., 6610, 6611. SK., 6670. SK., 7008 SK., 7009 SK., 7010, 7010 SK., 7011 SK., 7012, 7012 SK., 7013, 7023 SK., 7025, 7035, 7036, 7036 SK., 7039 SK., 7044 SK., 7045, 7049 SK., 7051 SK., 7052 SK., 7054 SK., RASİMPAŞA CD., SEHIT AHMET ERSOY, ŞEHİT AHMET ERSOY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTEPE, KAHRAMAN mahallelerinde 3508 SK., 7004 SK., 7005 SK., 7027, 7027 SK., 7028, 7028 SK., 7029 SK., 7030 SK., 7031, 7031 SK., 7032 SK., 7040, 7040 SK., 7041 SK., 7052, 7060 SK., 7061 SK., 7062 SK., 7063 SK., 7066, 7066 SK., 7076 SK., 7077, 7077 SK., 7078, 7078 SK., 7079, 7079 SK., 7096. SK., 7097. SK., 7104. SK., 7105, 7105 SK., 7105. SK., 7122, 7122. SK., 7128, ADAPAZARI DÜZCE YOLU, BAYRAKTEPE, BAYRAKTEPE BOTANİK PARK İÇİ YO, BAYRAKTEPE CD., DERE_7, DÜZ_2, HENDEK KOCAALİ YOLU, KAMIL KAMISOGLU, MUZAFFER SOFUOGLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOCATÖNGEL mahallelerinde MERKEZ_181, MERKEZ_270, MERKEZ_29 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 24 Nisan Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTEPE, RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 6500, 6500., 6505 SK., 6508, 6589, 6595., 6603. SK., 6662. SK., 7001 SK., 7002 SK., 7006, 7006 SK., 7007, 7007 SK., 7014 SK., 7015 SK., 7016 SK., 7017 SK., 7018 SK., 7020 SK., 7023, 7024 SK., 7033, 7033 SK., 7034, 7034 SK., 7035 SK., 7037 SK., 7038, 7038 SK., 7045 SK., 7046 SK., 7047 SK., 7048 SK., 7050 SK., 7057, 7058 SK., KAMİL KAMIŞOĞLU CD., KAMİL KAMİŞOĞLU, MUZAFFER SOFUOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HACIOSMANLAR, HACIYAKUP, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SÜTALAN mahallelerinde 2251., 2252., 2253., 2551., 2556., 2557., 3105., 3301., 3304., 3305, 4101., 4102., 4104., 4105., 4106., 4155., 4161., 4162., 4501., 4502., 4504., 4507., ASLANLAR, ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ELMADERE, ELMADERE SK., ESKICILER, GEYVE TARAKLI, GÜNDÜZLER, HABIBLER, HACIOSMANLAR, HACIOSMANLAR SK., HARKKÖY İÇ YOLU, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz121, İsimsiz77, KAYADIBI, KAYADİBİ SK., KILLER, KURTLAR, KURTLAR SK., MERKEZ_2, POYDULAR, POYDULAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, SEFERLER SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 10:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINE, ÇİNE mahallelerinde ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 15:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HALIDIYE, HALİDİYE, KARACAÖREN mahallelerinde 3153., 3157., GÖYNÜKSUYU, HALIDIYE, HALİDİYE SK., KARACAÖREN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALIFUATPASA, ALİFUATPAŞA mahallelerinde HALIT PASA, HALİT PAŞA CD., KAYI SK., NEHİR SK., POSTANE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZAN mahallelerinde 3704., 3705., 3710., KOZAN, KOZAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZAN mahallelerinde 3703., 3712., GEYVE OSMANELİ YOLU, İsimsiz142, KOZAN DERESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇATALKÖPRÜ, SUKENARI mahallelerinde 31001, 31013, ÇATALKÖPRÜ, ÇATALKÖPRÜ SK., ÇATALKÖPRÜ YOLU, SUKENARI, SUKENARI SK., ŞEHİT AHMET ÇONDUL, YENİORMAN YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 24 Nisan Perşembe 08:40-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 573 NOLU SK., BAYIR SK., ÇAMLI SK., FIDELI SK., FİDELİ SK., KAYAR, KAYAR SK., MALTEPE CD., MERAM SK., NİŞAN SK., ÖNER, ÖNER SK., ÖZGÜR SK., PETEK SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR, TOYGAR SK., YAŞLI SK., YOKUŞDİBİ SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 24 Nisan Perşembe 08:40-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAOSMAN, SAKARYA mahallelerinde 465 NOLU, 465 NOLU SK., 466 NOLU SK., 737 NOLU SK., 737., 741 NOLU SK., 744 NOLU SK., 745 NOLU SK., 748 NOLU SK., AYAN SK., BAYRAKLI SK., BESIK SK., CEYLAN, ÇATAL SK., ÇIKRIKÇI SK., HACI BAYRAMLAR SK., HAMAM SK., ISMET INÖNÜ, İSMET İNÖNÜ CD., KAVŞAK SK., KISA SK., SALİM SK., SOYLU SK., YAVRU SK., YILGIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 24 Nisan Perşembe 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER mahallelerinde 32 EVLER CD., 865., 865. SK., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., DOĞUŞ SK., DOST SK., FERAH 2 SK., NEZİH SK., TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 24 Nisan Perşembe 08:40-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 344. SK., 423 SK., 423., 533., 533. SK., 535., 535. SK., 546., 550. SK., ALANİÇİ SK., AVCI SK., ENVER TOÇOĞLU CD., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU, ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., ZAMBAK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ, KABAKOZ, KUZULUK, YALI mahallelerinde 1007/1, 1009 SK., 101 SK., 1011, 1012, 1013 SK., 1014 SK., 1015, 1015., 102 SK., 102/1 SK., 1027, 1028 KÜME EVLER, 1028- KÜME EVLER, 1035 SK., 105, 105/1 SK., 131 SK., 144 SK., 145, 145 SK., 145/1, 150 SK., 150/1, 150/1 SK., 151, 151 SK., 152 SK., 154, 155, 155 SK., 155/1 SK., 155/2, 156, 158, 160, 160 SK., 161 SK., 162 SK., 163 SK., 165 SK., 166, 167 SK., 167/1, 168 SK., 169, 171 SK., 174 SK., 176 SK., 183 SK., 186, 186 SK., 187 SK., 188, 188 SK., 189 SK., 190, 192, 192 SK., 193, 193 SK., 193/1 SK., 196/1 SK., 212, 212 SK., 219/3 SK., 219/4, 220, 220 SK., 221 SK., 224 SK., 225 SK., 227, 227 SK., 228 SK., 229 SK., 231, 231 SK., 233, 233 SK., 234, 235, 236, 236 SK., 238, 238/1 SK., 245, 263, 276 SK., 277, 278, 281, 281 SK., 282, 282 SK., 283 SK., 300 SK., 304 SK., 305 SK., 306/1, 309, 309 SK., 310 SK., 312 SK., 313 SK., 313/1 SK., 314, 314 SK., 315, 315 SK., 316, 316 SK., 317 SK., 318, 318 SK., 319 SK., 320 SK., 321 SK., 323 SK., 323/1, 324, 324 SK., 324/1, 325, 325 SK., 330, 330 SK., 330/1 SK., 331, 332, 335 SK., 358 SK., 369. SK., 370 SK., 372 SK., 376. SK., 377. SK., 378, 379, 382 SK., 382. SK., 392. SK., 396 SK., 408, 544, 548 SK., 555, 557, 557 SK., 558, 558 SK., 559, 600, 600 SK., 600/1 SK., 601, 601/1 SK., 602 SK., 603 SK., 603/2 SK., 604 SK., 604/1 SK., 605 SK., 607, 608 SK., 609 SK., 613 SK., 614 SK., 615 SK., 620, 623 SK., 623/1, 625 SK., 629 SK., 634 SK., 636, 636 SK., 637 SK., 638, 639 SK., 800 SK., 801, 801 SK., 802 SK., 803 SK., 804 SK., 807, 807 SK., 808/1, 809, 810 SK., 814 SK., 817 SK., 820 SK., 822, 822 SK., 823, 823 SK., 823. SK., 824. SK., 825 SK., 825. SK., 829/1, 829/1 SK., 831, 832 SK., 833 SK., 833. SK., 835, 835 SK., 836, 842, 842 SK., 847, 851, AKPINAR, AKPINAR CD., ANKARA, BARBAROS, BATI KARADENİZ CD., CEMALETTIN DERE, CUMHURIYET, CUMHURİYET CD., DOĞU KARADENİZ, ERGUVAN CD., ESKI ADAPAZARI, ESKI ADAPAZARI CD., ESKİ ADAPAZARI, FATIH, FATIH CD., FATİH CD., FEVZİ PAŞA, HASTANE, HASTANE CD., İDRİS ŞAKAR PARKI İÇİ YOLU, KARACA, KARAKOL, KARASU İLÇE DEVLET HASTANESİ, KAZIM KARABEKIR, KÜLTÜR, KÜLTÜR CD., PARK MEYDAN, PETEK CD., TASPINAR, ULUBATLI, ÜNİVERSİTE, ÜNİVERSİTE CD., VATAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 361, 361 SK., 361/1, 361/2, 404, 409, ANKARA CD., DOLUNAY sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 24 Nisan Perşembe 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, INCILLI, İNCİLLİ, KABAKOZ, KUZULUK, YALI mahallelerinde 1001, 1001 SK., 1001/1, 1003, 1003 SK., 1004 SK., 1005 SK., 1006 SK., 1007, 1007 SK., 1008, 1008 SK., 1010 SK., 1011 SK., 1012 SK., 1014, 102, 1037 SK., 143 SK., 144, 145/1 SK., 146 SK., 147 SK., 148 SK., 148/1 SK., 148/2 SK., 149, 149 SK., 150, 152, 153 SK., 154 SK., 155/2 SK., 156 SK., 156/1 SK., 157 SK., 158 SK., 159, 159 SK., 162, 164 SK., 166 SK., 167, 168, 169 SK., 17 AGUSTOS CD., 17 AĞUSTOS CD., 172 SK., 172/2 SK., 173, 177 SK., 180 SK., 184/1 SK., 185 SK., 189, 190 SK., 191 SK., 193/1, 196 SK., 198 SK., 213 SK., 214, 214 SK., 215 SK., 216 SK., 217 SK., 218 SK., 219, 219 SK., 222, 223, 223 SK., 226, 226 SK., 232 SK., 234 SK., 238 SK., 238/1, 239 SK., 241 SK., 245 SK., 269, 270, 271, 272, 274, 274 SK., 275, 275 SK., 279, 301/1, 302, 303, 303 SK., 304, 305, 306, 306 SK., 307, 307 SK., 308, 308 SK., 310, 311 SK., 321, 322 SK., 322/1, 323, 324/1 SK., 331 SK., 34022, 366 SK., 372, 374, 376, 378. SK., 382, 390, 391. SK., 407, 545, 547., 550, 554 SK., 601 SK., 603, 603/1, 603/3 SK., 605, 606 SK., 607 SK., 607/1, 607/1 SK., 610 SK., 611 SK., 612 SK., 616, 616 SK., 617 SK., 618 SK., 619, 619 SK., 620 SK., 622 SK., 624 SK., 625, 626 SK., 627 SK., 627/1, 627/1 SK., 628, 628 SK., 632, 632 SK., 633 SK., 635 SK., 636/1 SK., 638 SK., 639, 805 SK., 808, 808 SK., 809 SK., 810/1 SK., 811 SK., 812, 812 SK., 813 SK., 815 SK., 816 SK., 818, 818 SK., 819 SK., 826, 826 SK., 827 SK., 828 SK., 829 SK., 830 SK., 831 SK., 837, 837 SK., 838 SK., 839, 841, 843, 843 SK., 847 SK., AKASYA, AKASYA CD., ANAFARTALAR, ANAFARTALAR CD., BAHAR, BAHAR CD., BARBAROS CD., CEMALETTİN DERE CD., DENIZ, DOĞU KARADENİZ CD., ESKİ ADAPAZARI CD., FEVZI PASA, GAZI, GAZİ CD., HALK PAZARI AİLE PARKI İÇİ YOL, HARMANLAR CD., ISTANBUL, ISTIKLAL CD., İSTANBUL CD., KARACA CD., KARAKOL CD., KARANLIKDERE MERKEZ SK., KAZIM KARABEKIR CD., KAZIM KARABEKİR CD., KENT PARK İÇİ YOLU, KIZILCIK CD., MEVLANA, MIMAR SINAN, PARK MEYDANI SK., PAZAR, PAZAR CD., PETEK, PLAJ, PLAJ CD., SAHIL, SAHİL CD., SEHIT ATIF ÖDÜL, ŞEHİT ATIF ÖDÜL CD., TAŞPINAR CD., TERMINAL, TERMİNAL CD., TURGUT REIS, TURGUT REİS CD., ULUBATLI CD., ÜNIVERSITE, ÜNIVERSITE CD., YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇILEKLI, ÇİLEKLİ mahallelerinde ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 24 Nisan Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜZLEK, NEVIYE, NEVİYE mahallelerinde AKIN, AKIN SK., ÇAKIR SK., DERE SK., EMIN, EMİN SK., GÜVEN CD., GÜZLEK, HAKAN, HAKAN CD., HUZUR, KISA, ORTA CD., SAYGIN SK., ŞEHİT ERDOĞAN YENİ CD., TASLIÇAY, TEKİN SK., TEPE SK., ULUS, ULUS CD., USLU SK., UZUN SK., YUDUM, YUDUM SK., YÜCEL, YÜCEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.