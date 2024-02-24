24 Şubat İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 24.02.2024 - 00:10

Güncelleme: 24.02.2024 - 00:10

İZMİR ilinde 24 Şubat Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:03.782-2024-02-24 16:00:11.532 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:03.782-2024-02-24 16:00:11.532 saatleri arasında Haykıran; İc Yol, İc Sokak, Yol, Dsi Kanal Yolu, Ara Sokak, 812. Sk., 808. Sk., 803. Sk., 802. Sk., 801. Sk., 800/2. Sk., 800/1. Sk., 800. Cd., 800, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:03.782-2024-02-24 16:00:11.532 saatleri arasında Belen; Ahmet Kahraman elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Kır; İsimsiz104 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:38.478-2024-02-24 14:00:48.113 saatleri arasında Kır; İsimsiz104 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 11:30:52.549-2024-02-24 12:30:03.662 saatleri arasında Zeytinlik; 9006. Sk., Turgut Özal Blv., 9020/1. Sk., 9010. Sk., 9009. Sk., İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd., , İsimsiz35, 9008. Sk., 9007. Sk., 9006/2. Sk., 9006/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 11:30:52.549-2024-02-24 12:30:03.662 saatleri arasında İncirli Pınar; 101/2, Turgut Özal Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 11:30:52.549-2024-02-24 12:30:03.662 saatleri arasında Irmak; İzmir-Çanakkale Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 11:30:52.549-2024-02-24 12:30:03.662 saatleri arasında Kazımpaşa; , İsimsiz17, İsimsiz18, 1212. Sk., 1212/1. Sk., İzmir-Çanakkale Asfaltı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 11:30:52.549-2024-02-24 12:30:03.662 saatleri arasında Ulus; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 11:30:52.549-2024-02-24 12:30:03.662 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 11:30:52.549-2024-02-24 12:30:03.662 saatleri arasında Esatpaşa; , İsimsiz31, İsimsiz33, 1212. Sk., İzmir-Çanakkale Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:10.199-2024-02-24 18:00:23.813 saatleri arasında Halilbeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:12.114-2024-02-24 13:00:25.513 saatleri arasında Alaçatı; 15041. Sk., 15025. Sk., , 11500. Sk., 15001. Sk., 15002. Sk., 15003. Sk., 15016. Sk., 15020. Sk., 15021. Sk., 15022. Sk., 15023. Sk., 15024. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:12.114-2024-02-24 13:00:25.513 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:16.444-2024-02-24 12:00:28.831 saatleri arasında Çatalkaya; ALİ ÖZÜTEMİZ, Doğu, Doğu Sk., Günaydın Sk., Namık Kemal Sk., Nesimi Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:16.444-2024-02-24 12:00:28.831 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:17.428-2024-02-24 16:00:26.744 saatleri arasında Egemenlik; 6016/4. Sk., 6016/10. Sk., AYDINLAR, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:17.428-2024-02-24 16:00:26.744 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Çamiçi; çam sokak, İsimsiz35, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz12, İsimsiz10, , Çimen Sk., Çilek Sk., Çağla Sk., Çamiçi Cd., Çam Sk., Sedir Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Beşyol; Çelik Sk., Çelik, Yamaç Sk., Yamaç, Sarnıç Cd., Sardunya, Burçak Sk., Beşyol Cd., Beşyol, Badem, YAMAÇ, 8001, BEŞYOL, İsimsiz30, İsimsiz25, , İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Karaçam; Gelincik, İsimsiz25, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz8, İsimsiz7, , Doğan, Doğan Sk., Fesleğen Sk., Fide Sk., Karaçam, Karaçam Cd., Karaçam Yolu, Kültür Sk., Palmiye, Palmiye Sk., Çağlayan Sk., Çiftlik Sk., İstanbul Otoyolu Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Eğridere; İsimsiz9, , İsimsiz12, İsimsiz7, Sarmaşık, Çınar, Zeytinli, Sümbül, Söğütlü Sk., Söğütlü, Servi, Sarmaşık Sk., Salkım Sk., Palamut, Meşe Sk., Meşe, Kooparatif, Gürgen Sk., Gürgen, Eğridere Cd., Eğridere, Elmalı Sk., Elmalı, Defne Sk., Defne, Armutlu Sk., Armutlu, Armut Sk., Ardıç, 1020. Sk., HARDAL, GONCA, 8750 Sk., ZERDALİ, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz24, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Kayadibi; , 9751, Funda Sk., Gelincik, Gelincik Sk., Gündoğdu Sk., Kayadibi Cd., Zakkum Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Kurudere; , Doğa, Kartal, Kurudere Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Erzene; , 130. Sk., 130/5. Sk., 130/6. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Sarnıçköy; , Akyar, Filiz, Kordelya, Sarnıç Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Yakaköy; , Özbek, Özbek Cd., Özbek Sk., İsimsiz169 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:38.478-2024-02-24 14:00:48.113 saatleri arasında Eğridere; Zeytinli, Söğütlü Sk., Söğütlü, Servi, Sarmaşık Sk., Sarmaşık, Salkım Sk., Palamut, Meşe Sk., Meşe, Kooparatif, Gürgen Sk., Gürgen, Eğridere Cd., Eğridere, Elmalı Sk., Elmalı, Defne Sk., Defne, Armutlu Sk., Armutlu, Armut Sk., Ardıç, 1020. Sk., HARDAL, GONCA, 8750 Sk., ZERDALİ, İsimsiz30, İsimsiz27, İsimsiz9, İsimsiz7, , İsimsiz14, İsimsiz18, İsimsiz20, İsimsiz24, İsimsiz12, Çınar, Sümbül elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:38.478-2024-02-24 14:00:48.113 saatleri arasında Çamiçi; Çimen Sk., Çilek Sk., Çağla Sk., Çamiçi Cd., Çam Sk., Sedir Sk., çam sokak, İsimsiz35, İsimsiz26, İsimsiz24, İsimsiz12, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:38.478-2024-02-24 14:00:48.113 saatleri arasında Erzene; 130/6. Sk., 130/5. Sk., 130. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:38.478-2024-02-24 14:00:48.113 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:39.818-2024-02-24 16:00:48.288 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:39.818-2024-02-24 16:00:48.288 saatleri arasında Egemenlik; 6106/1. Sk., 6106/10. Sk., 6106/9. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:20.193-2024-02-24 16:00:36.897 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:20.193-2024-02-24 16:00:36.897 saatleri arasında Hasköy; Şehit İbrahim Erince Cd., Şehit Kemal Hatipoğlu Sk., VALİ KAZIM DİRİK, Mehmet Akif Ersoy Sk., Kazım Karabekir Sk., Hasköy Cami Sk., Hasan Tahsin Sk., 6. Çk. Sk., 5. Çk. Sk., 4. Çk. Sk., 2. Çukaz Sk., İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:03.546-2024-02-24 16:30:14.057 saatleri arasında Söğütören; , İsimsiz2, İsimsiz5, İsimsiz6, Söğütören Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:03.546-2024-02-24 16:30:14.057 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:20.664-2024-02-24 16:30:33.885 saatleri arasında Söğütören; İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz1, İsimsiz8, , İsimsiz13, İsimsiz3, İsimsiz12, Söğütören Köyü, Söğütören Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:20.664-2024-02-24 16:30:33.885 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:46.79-2024-02-24 16:30:58.471 saatleri arasında Söğütören; Söğütören Köyü İç Yolu, Söğütören Köyü, İsimsiz14, İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:46.79-2024-02-24 16:30:58.471 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:48.887-2024-02-24 10:30:01.675 saatleri arasında Çamlıbel; İsimsiz24, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz11, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz20, İsimsiz28, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz8, Köy Yolu, Ortaca, Çamlıbel Köyü, Çamlıbel Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:48.887-2024-02-24 10:30:01.675 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:48.887-2024-02-24 10:30:01.675 saatleri arasında Fırınlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:48.887-2024-02-24 10:30:01.675 saatleri arasında Karahalilli; , İsimsiz1, İsimsiz2, Karahalilli Köyü İç Yolu, Karahalilli Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:48.887-2024-02-24 10:30:01.675 saatleri arasında Kızılcaağaç; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz10, İsimsiz21, Kızılcaağaç Köyü İç Yolu, Kızılcaağaç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:48.887-2024-02-24 10:30:01.675 saatleri arasında Yenice; ALANKIYI KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:30:48.887-2024-02-24 10:30:01.675 saatleri arasında Söğütören; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, Söğütören Köyü, Söğütören Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 15:30:31.087-2024-02-24 16:30:42.901 saatleri arasında Kızılcaağaç; İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz10, İsimsiz21, Kızılcaağaç Köyü İç Yolu, Kızılcaağaç Yolu, , İsimsiz1, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 15:30:31.087-2024-02-24 16:30:42.901 saatleri arasında Karahalilli; İsimsiz1, , İsimsiz2, Karahalilli Yolu, Karahalilli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 15:30:31.087-2024-02-24 16:30:42.901 saatleri arasında Fırınlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 15:30:31.087-2024-02-24 16:30:42.901 saatleri arasında Çamlıbel; Çamlıbel Köyü İç Yolu, Çamlıbel Köyü, Köy Yolu, İsimsiz8, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz28, İsimsiz20, İsimsiz17, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, , Ortaca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 15:30:31.087-2024-02-24 16:30:42.901 saatleri arasında Yenice; ALANKIYI KÖY YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 15:30:31.087-2024-02-24 16:30:42.901 saatleri arasında Söğütören; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz1, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, Söğütören Köyü, Söğütören Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 15:30:31.087-2024-02-24 16:30:42.901 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TIRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:20.193-2024-02-24 16:00:36.897 saatleri arasında Yeniçiftlik; İsimsiz32, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:50.108-2024-02-24 13:00:05.241 saatleri arasında Kahrat; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:50.108-2024-02-24 13:00:05.241 saatleri arasında Gökçen; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:50.108-2024-02-24 13:00:05.241 saatleri arasında Kırtepe; , Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:50.108-2024-02-24 13:00:05.241 saatleri arasında Kızılcahavlu; , İsimsiz1, İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz15, İsimsiz17, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz4, İsimsiz35, İsimsiz18, İsimsiz13, İsimsiz14, Kızılcahavlu Köyü İç Yolu, KIZILCAHAVLU CUMHURİYET elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:50.108-2024-02-24 13:00:05.241 saatleri arasında Yeğenli; , İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz38, TEMSİL , Cumhuriyet Yolu, Tire Ödemiş Yolu, Yeğenli Köyü İç Yolu, Yeğenli Yolu, Yeşenli Yolu, ova yolu, önder sk elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:20.193-2024-02-24 16:00:36.897 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:50.108-2024-02-24 13:00:05.241 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:25.579-2024-02-24 17:00:37.233 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:25.579-2024-02-24 17:00:37.233 saatleri arasında Altıntaş; , SAYDAM, 1. Başak Sk., 2.ŞEN, 6.GÖÇMEN, 7. Göçmen Sk., DUT, ZAFER, ŞEN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:25.579-2024-02-24 17:00:37.233 saatleri arasında Hacı İsa; , İsimsiz24, İsimsiz37, İsimsiz39, İsimsiz51, İsimsiz56, İsimsiz59, 75.YIL CUMHURİYET, Balkış Sk., Bülent Baratalı Blv., CAMİ, Cici Sk., Cırman Tepe Sk., DUYGU, Ece Sk., ERDOĞAN KER, Irmak Sk., Kanarya Sk., Kaya Sk., Mumcu Sk., NARİNCE, Necati Cumalı Cd., Turunç Sk., Yavuz Sk., ZEYTİN, ÇELEN, Özlem Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:25.579-2024-02-24 17:00:37.233 saatleri arasında İskele; MİTHATPAŞA, 2018/13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:25.579-2024-02-24 17:00:37.233 saatleri arasında Rüstem; , İsimsiz11, ERDOĞAN KER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:25.579-2024-02-24 17:00:37.233 saatleri arasında Sıra; İsimsiz28, 2. Üç Evler Sk., ATAY, Dörtyol Sk., Soğanlı Sk., UZUN, ÜÇ ÇEŞMELER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:25.579-2024-02-24 17:00:37.233 saatleri arasında Yaka; , İsimsiz34, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz39, İsimsiz41, İsimsiz46, İsimsiz47, İsimsiz51, 2.ÇAY, 6.GÖÇMEN, ADALET, Allı Turna Sk., AVCILAR, AYDINLAR, BADEMCİ, Bülbül Sk., DEMİRCİLER, Dikmen Sk., ELVAN, ERDOĞAN KER, ESENTEPE, Ezgi, GENERAL FAHRETTİN, GÖKÇEN, GÜL, Gündoğdu Sk., GÜR, Hendek Sk., Hükümet Sk., Hürriyet Sk., Ilgaz Sk., ILICA, IŞIK, KARAALAN, Kumru Sk., KIR, Martı Sk., Meltem Sk., Mercan Sk., Mine Sk., Musavvat Sk., Pina Sk., Salkım Söğüt Sk., Sarmaşık Sk., Sarı Turna Sk., Selen Sk., SERÇE, Suna Sk., Sungur Sk., SÜMER, SIRA DEĞİRMENLER, Tan Sk., TELLİ TURNA, Ufuk Sk., Yakamoz Sk., Yeşilmişik Sk., YEŞİLTEPE, YILDIZ, ZAFER, ÇAY, Şehit Kemal Sk., ŞEN, Şirinnar Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:25.579-2024-02-24 17:00:37.233 saatleri arasında Yenikent; UYGAR, Uygar Sk., Sarı Zeybek Sk., Nur Dikmen Cd., HÜSEYİN ZEREN, 75.YIL CUMHURİYET, MUSTAFA ERTEKİN, KARDELEN, ORKİDE, KOLYOZ, DALYA, İsimsiz103, , İsimsiz53 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:25.579-2024-02-24 17:00:37.233 saatleri arasında Yelaltı; , İsimsiz24, İsimsiz32, YAKUT, ELMAS, BULUT, ÜÇ DEĞİRMENLER, 75.YIL CUMHURİYET, Atlas Sk., Avni Erdoğan Cd., Bulut Sk., Kültür Sk., KISMET, Nur Dikmen Cd., Pırlanta Sk., Tümer Sk., ZÜMRÜT elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:25.579-2024-02-24 17:00:37.233 saatleri arasında Yeni; , ADALET, ATAY, DEMİRCİLER, GENERAL FAHRETTİN, GÜR, KIR, Necati Cumalı Cd., UZUN, ZAFER, ÇAY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında Özbek; İsimsiz215, 6060, 6076, 6004, 6055/3, 6109, 6003, 6106, 6201, 2. Sk., 6205, 6000. Sk., 6001. Sk., 6002. Sk., 6005, 6006. Sk., 6007. Sk., 6008. Sk., 6010 Sk., 6013. Sk., 6014. Sk., 6015. Sk., 6017. Sk., 6018. Sk., 6019. Sk., 6020, 6024. Sk., 6027. Sk., 6028. Sk., 6031. Sk., 6032. Sk., 6033. Sk., 6037. Sk., 6040. Sk., 6041. Sk., 6043. Sk., 6044. Sk., 6046. Sk., 6048. Sk., 6050. Sk., 6052. Sk., 6055, 6055/1, 6057/1, 6057/2, 6064, 6066 Sk., 6068. Sk., 6078/1, 6071 Sk., 6074. Sk., 6077 Sk., 6078/3 Sk., 6083 Sk., 6084 Sk., 6087/1 Sk., 6087/2 Sk., 6092 Sk., 6094. Sk., 6096 Sk., 6098 Sk., 6100, 6101 Sk., 6102 Sk., 6104 Sk., 6105. Sk., 6110. Sk., 6203. Sk., 6204. Sk., 6206. Sk., 6209 Sk., 6029, 6210 Sk., 6210. Sk., 6213 Sk., 6214 Sk., 6215 Sk., 6216 Sk., 7. Sk., ADALI, AKKUM, Cakmak, Eğri Liman Cd., Gulkesen, Ilıksu Cd., Koca Dere Yolu Sk., Lale, Melısa, Palmiye Sk., Tukan Sitesi, 6201/1, Yasemın, 6202, 6208, Özbek Cd., ÖZBEK, 6086, 6009, 6011, EĞRİLİMAN, 6079, 6082, 6038/1, 6039. Sk., , 6113, 6087, 6085, 6081/1, 6081, 6057, 6063, İsimsiz115, İsimsiz117, İsimsiz118, İsimsiz121, İsimsiz141, 6078, İsimsiz144, İsimsiz145, İsimsiz146, İsimsiz148, İsimsiz149, İsimsiz150, İsimsiz151, İsimsiz153, İsimsiz201, İsimsiz204, İsimsiz205, İsimsiz209 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında Altıntaş; Güneş Sk., GÜLGÜN, Ege Sk., Doğan Sk., Doruk Sk., CEVİZLİ, Caylak Sk, BÜKE, Bozkurt Sk., BİÇEK, Beyko Sk., BARIŞ, AYDINLAR, AVCAR, ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, İc Yol, ÇAĞLAR, 2.ZİRAAT, ZAFER, Yamaç Sk., Ufuk Sk., Sevgi Sk., SAFİR, Ozan Sk., Mavi Gök Sk., Kırlangıç Sk., ALTINTAŞ, Akış Sk., AHMET BESİM UYAL, 2.ÜYÜKALAN, 1.ÜYÜKALAN, CEMRE, MERVE, ERDEK, ALTINKUĞU, Eski Urla İzmir Yolu Cd., AVUÇALAN, BABACAN, İsimsiz50, İsimsiz41, DÜNDARLI KÜME EVLERİ, 1168, İsimsiz38, İsimsiz32, İsimsiz12, İsimsiz7, İsimsiz6, MAVİCE, DAMLI, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında Rüstem; Kapkınkar Kooperatifi, BADEMCİ, DEMİREL, KIZILHAMAM, YILDIZTEPE, , Özbek Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında İskele; ÇEŞME URLA İZMİR ASFALTI, MİTHATPAŞA, 2222/6. Sk., 2222/5. Sk., 2019/8. Sk., 2018/2. Sk., 2018/11, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında İçmeler; İTOKENT, İtokent İç Yol, İtokent Cd., Eski Urla İzmir Yolu Cd., 1164, 1165/1, 8004, TEKKE, İsimsiz72, İsimsiz50, İsimsiz71, İsimsiz68, 1168, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz34, İsimsiz31, 1165, 1171, 1169, UMUT 9, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında Sıra; , İsimsiz3, TERE, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, 8001/1, İsimsiz31, İsimsiz32, İsimsiz33, RADİKA, İsimsiz42, İsimsiz43, İsimsiz47, İsimsiz48, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz54, İsimsiz55, BİBERİYE, KONUK, ÇİĞDEM, PAPATYA, POYRAZ, 2.ONDEĞİRMENLER, 3.ONDEĞİRMENLER, 4. Öndeğirmenler Sk., MESTAN DAYI, 8001. Sk., AHMET BESİM UYAL, Aşağı Çeşme Sk., BAHAR, Emniyet Sk., 1.ONDEĞİRMENLER, SIRA KUŞÇULAR, MANOLYA, Nergis Sk., HERCAİ, ZAFER, 2.ZİRAAT, SIKLAMEN, SARDUNYA, 1173 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında Camiatik; Kehribar Sk., Dörtyol Sk., Akik Sk., MESTAN DAYI, İsimsiz1254, YABANGÜLÜ, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında Torasan; , Özbek Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında Yaka; , İsimsiz44, İsimsiz33, 1.ÜYÜKALAN, BABACAN, 2.ÜYÜKALAN, AHMET BESİM UYAL, AYDINLAR, BARIŞ, ERDOĞAN KER, Meltem Sk., Rüya Sk., RANA, Tan Sk., Ufuk Sk., ZAFER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında Yeni; , KONUK, ZAFER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında Yenikent; , 75.YIL CUMHURİYET, Bizim Sk., Samanyolu, Samanyolu Sk., Temel Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında Kuşçular; 8045. Sk., 8013. Sk., 8004, 8003, 8001. Sk., İsimsiz11, , MESTAN DAYI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 13:00:57.706-2024-02-24 15:00:05.732 saatleri arasında Yenice; , YEŞİLALAN, SEFAKÖY elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 13:00:57.706-2024-02-24 15:00:05.732 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:25.579-2024-02-24 17:00:37.233 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:26.691-2024-02-24 17:00:35.763 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 11:30:52.549-2024-02-24 12:30:03.662 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Sancaklı; , İsimsiz56, İsimsiz23 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:33.968-2024-02-24 09:15:52.022 saatleri arasında Yamanlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:38.478-2024-02-24 14:00:48.113 saatleri arasında Yamanlar; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:38.478-2024-02-24 14:00:48.113 saatleri arasında Sancaklı; İsimsiz23, İsimsiz56, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:38.478-2024-02-24 14:00:48.113 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:37.292-2024-02-24 10:30:51.886 saatleri arasında Kazım Dirik; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 09:00:47.617-2024-02-24 15:00:48.215 saatleri arasında Çukuraltı; 2032. Sk., 2072. Sk., 2074. Sk., 2076. Sk., 2078. Sk., 2080. Sk., 2082. Sk., 2084. Sk., 2086. Sk., 2060. Sk., 2058. Sk., 2056. Sk., 2055. Sk., 2054. Sk., 2053. Sk., 2052. Sk., 2051. Sk., 2050. Sk., 2049. Sk., 2048. Sk., 2047. Sk., 2046. Sk., 2045. Sk., 2044. Sk., 2043. Sk., 2042. Sk., 2041. Sk., 2040. Sk., 2039. Sk., 2037. Sk., 2036. Sk., 2035. Sk., 2034/1. Sk., 2034. Sk., 2033/1. Sk., 2033. Sk., 2070. Sk., 2030. Sk., 2029. Sk., 2028. Sk., 2027. Sk., 2025. Sk., 2023. Sk., Sevgi Yolu Sk., Mecidgökyokuşlu Cd., MUSTAFA KEMAL PAŞA, 2029, 2268, 2203, İsimsiz82, İsimsiz79, İsimsiz70, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz63, İsimsiz62, , 2197/1. Sk., 2205. Sk., 2207. Sk., 2266. Sk., 2270. Sk., 2272. Sk., 2280. Sk., 2061. Sk., 2066. Sk., 2067. Sk., 2068. Sk., 2069. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 09:00:47.617-2024-02-24 15:00:48.215 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DIKILI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 10:00:00-2024-02-24 16:00:53.612 saatleri arasında Kocaoba; İsimsiz8, Kobaoba Vatan, Kocaoba 1, Kocaoba 2, Kocaoba 4, Kocaoba 5, Kocaoba 6, Kocaoba 7, Kocaoba Cumhuriyet, Kocaoba Köyü İç Yolu, Kocaoba Vatan, Kocaoba İstiklal, Kocaoba6, , İsimsiz1, İsimsiz7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:00-2024-02-24 16:00:53.612 saatleri arasında Mazılı; , KIROBA 1, Kıroba Köyü İç Yolu, Mazılı 1, Mazılı 2, Mazılı 3, Mazılı 5, Mazılı Cumhuriyet, Mazılı3 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:00-2024-02-24 16:00:53.612 saatleri arasında Kıroba; KIROBA DEMİRCİLER 1, , İsimsiz29, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz4, Kıroba Atatürk, Kıroba Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 10:00:00-2024-02-24 16:00:53.612 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:00-2024-02-24 16:00:53.612 saatleri arasında Sağancı; , İsimsiz19 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 10:00:00-2024-02-24 16:00:53.612 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMIŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 10:00:50.108-2024-02-24 13:00:05.241 saatleri arasında Kazanlı; İsimsiz63, , İsimsiz1, İsimsiz5, İsimsiz7, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz28, İsimsiz32, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz37, İsimsiz38, İsimsiz40, İsimsiz43, İsimsiz46, İsimsiz49, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz52, İsimsiz54, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz59, İsimsiz61, İsimsiz64, İsimsiz65, İsimsiz66, İsimsiz67, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz73, İsimsiz76, İsimsiz77, İsimsiz81, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz88, İsimsiz89, İsimsiz91, Kazanlı Köyü İç Yolu, Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:50.108-2024-02-24 13:00:05.241 saatleri arasında Balabanlı; , İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz27, İsimsiz29, İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz36, İsimsiz39, İsimsiz42, İsimsiz50, İsimsiz51, İsimsiz68, İsimsiz69, İsimsiz70, İsimsiz71, İsimsiz72, İsimsiz73, İsimsiz74, İsimsiz75, İsimsiz77, İsimsiz78, İsimsiz82, İsimsiz84, İsimsiz85, İsimsiz93, İsimsiz95, İsimsiz97, İsimsiz109, İsimsiz110, İsimsiz41, İsimsiz111, Balabanlı Köyü İç Yolu, Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:50.108-2024-02-24 13:00:05.241 saatleri arasında Bozcayaka; Tire Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 10:00:50.108-2024-02-24 13:00:05.241 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-02-24 2024-02-24 10:00:52.035-2024-02-24 16:00:00.082 saatleri arasında Emek; 7290/1. Sk., 7263. Sk., 7258/1. Sk., 7258. Sk., 7257/1. Sk., 7257. Sk., 7256. Sk., 7249. Sk., 7248. Sk., 7240. Sk., 7239/2. Sk., 7239/1. Sk., 7239. Sk., 7238/1. Sk., 7236/3. Sk., 7236. Sk., 7228. Sk., 7227/1. Sk., 7065. Sk., 7061. Sk., 7236/1, 1660. Sk., , 7290/2. Sk., Barış Cd., Kubilay elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:52.035-2024-02-24 16:00:00.082 saatleri arasında ; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:52.035-2024-02-24 16:00:00.082 saatleri arasında Yamanlar; 7347/1. Sk., 7349/1. Sk., 7349/3. Sk., 7349/4. Sk., 7351. Sk., 7351/1. Sk., 7351/8. Sk., 7352. Sk., 7353. Sk., 7353/1. Sk., 7353/2. Sk., 7353/3. Sk., 7353/4. Sk., 73533. Sk., 7354. Sk., 7354/3. Sk., 7354/4. Sk., 7355. Sk., 7355/3. Sk., 7355/4. Sk., 7355/5. Sk., 7355/6. Sk., Barış, Kubilay Cd., 7345/1. Sk., 7345. Sk., 7344/1. Sk., 7344. Sk., 7343. Sk., 7342. Sk., 7341/1. Sk., 7340/1. Sk., 7340. Sk., 7309. Sk., 7308. Sk., 7307. Sk., 7306. Sk., 7302. Sk., 7161. Sk., 7099. Sk., 7097. Sk., 7094. Sk., 7305, İsimsiz19, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-02-24 2024-02-24 10:00:52.035-2024-02-24 16:00:00.082 saatleri arasında Org. Nafiz Gürman; , İsimsiz15, 1660. Sk., 7020/1. Sk., 7020/2. Sk., 7059/1. Sk., 7059/2. Sk., 7061. Sk., 7086. Sk., 7088. Sk., 7089. Sk., 7090. Sk., 7091. Sk., 7092. Sk., 7093. Sk., 7094. Sk., 7095. Sk., 7096. Sk., 7096/1. Sk., 7097. Sk., 7098. Sk., 7099. Sk., 7099/1. Sk., 7100. Sk., 7102. Sk., 7103. Sk., Şehit Orhan Bozkurt Sk., Şehit Kenan Ergün Parkı İçi Yolu, Şehit Abdullah Eymur, S. Abdullah Eymur Sk., Kubilay Cd., 7355. Sk., 7173. Sk., 7172. Sk., 7171/4. Sk., 7171/3. Sk., 7171/2. Sk., 7171/1. Sk., 7171. Sk., 7170. Sk., 7169. Sk., 7168. Sk., 7167. Sk., 7166/2. Sk., 7166/1. Sk., 7166. Sk., 7165/3. Sk., 7165/2. Sk., 7165/1. Sk., 7165. Sk., 7164. Sk., 7163. Sk., 7162. Sk., 7161. Sk., 7159. Sk., 7158. Sk., 7156. Sk., 7155/2. Sk., 7154. Sk., 7153. Sk., 7151/1. Sk., 7151. Sk., 7119. Sk., 7115/1, 7115. Sk., 7113. Sk., 7111/2. Sk., 7105. Sk., 7104. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.