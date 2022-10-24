24 yaşındaki şahıs, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

24 Ekim 2022 Pazartesi, 17:19

Hakkari Yüksekova'da 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyünde çobanlara yardım etmek için Darıca köyünün yaylasına giden ve dönüş sırasında etkili olan yağışla birlikte Şaban Soydan isimli gence yıldırım çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Soydan, haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler tarafından cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan otopsisi işlemlerinin ardından Soydan’ın cenazesi bugün Adaklı köyünde toprağa verildi.



