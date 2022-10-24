24 yaşındaki şahıs, yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 24 yaşındaki Şaban Soydan isimli genç hayatını kaybetti.
Hakkari Yüksekova'da 20 kilometre uzaklıktaki Adaklı köyünde çobanlara yardım etmek için Darıca köyünün yaylasına giden ve dönüş sırasında etkili olan yağışla birlikte Şaban Soydan isimli gence yıldırım çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Soydan, haber verilmesi üzerine bölgeye giden ekipler tarafından cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan otopsisi işlemlerinin ardından Soydan’ın cenazesi bugün Adaklı köyünde toprağa verildi.
Video Haberler
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
- Elma büyüklüğündeki cevizler şaşırtıyor
- 58 yıldır altından ayrılmadığı çınar ağacına adı verildi
- Tropikal Meyve Festivali yarışmalarla devam etti
- Ölüme davetiye çıkardı
- Diyarbakır’da uçuşlara sis engeli
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
En Çok Okunan Haberler
-
- Selahattin Demirtaş'tan sert yanıt
- Urfa'ya Nebati operasyonu
- Adana Demirspor yara aldı!
- İşte AKP'nin İstanbul'daki oy oranı
- Seçim öncesi referandum tuzağı
- Eşi yaşamını yitiren kadınlara konut yardımı
- Barış Pehlivan'dan sert yanıt
- İstanbul Barosu'na ilk kadın başkan
- 'Yüksek dozda ilaç kullanıyor'
- İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu