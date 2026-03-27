246 isimden ortak çağrı: 'Türkmen, Arı ve Uludağ serbest bırakılsın'

Gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ ile BİRTEK-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutuklanmasına yönelik tepkiler büyüyor. Son olarak aralarında Nur Sürer, Emin Alper, Jülide Kural, Ayfer Tunç, Murat Uyurkulak, Vedat Yıldırım ve Bahadır Özgür’ün de bulunduğu 246 sanatçı, yazar ve gazeteci ortak bir açıklama yayımladı.

“BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile gazeteci İsmail Arı ve Alican Uludağ serbest bırakılsın” başlıklı bildiride, tutuklamaların ifade özgürlüğü ve sendikal mücadeleye yönelik bir baskı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Türkmen ve Arı’nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma”, Uludağ’ın ise “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçlamalarıyla tutuklanmasına tepki gösterilerek, “Tutuklamalar hak arayanlara, söz söyleyenlere, yazanlara ve sanatçılara, sendikal mücadeleye yönelik bir gözdağıdır” denildi.

“Suç icat edilmiş, sansür hızlanmıştır” Bildiride, Gaziantep’te faaliyet gösteren Sırma Halı işçilerinin ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle 9 Mart 2026’da başlattığı iş bırakma eylemi hatırlatıldı. Eylem sırasında konuşma yapan Mehmet Türkmen’in bu sözleri nedeniyle gözaltına alınıp tutuklandığı ifade edildi.

Türkmen’in konuşmasının suç unsuru içermediği savunulan açıklamada, “Bu bir yanıltıcı bilgi değildir. Ancak ‘yanıltıcı bilgiyi yaymak’ gibi bir suç icat edilmiş ve sansür mekanizması hızlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

“Bu tutuklamaları kınıyoruz” Metinde, akademisyenlerin daha önce yaptığı çağrıya da atıf yapılarak şu ifadeler kullanıldı: “Akademisyenlerin yükselttiği sese kendi sesimizi katıyor; BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in, gazeteci İsmail Arı ve Alican Uludağ’ın yanında olduğumuzu bildiriyoruz.”

Açıklamanın devamında, Bertolt Brecht’in sözlerine yer verilerek, “Karanlık zamanlarda da yazmaya, söz söylemeye ve sendikal haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz” denildi.

246 imzacı, Mehmet Türkmen ile gazeteciler İsmail Arı ve Alican Uludağ’ın bir an önce serbest bırakılmasını talep etti.

