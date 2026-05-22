Resmi tatil ve arefe takvimine göre şekillenen Borsa İstanbul seans saatleri ile bayram öncesi nakit/hisse transferini etkileyecek takas tarihlerindeki son değişiklikler netleşti. Peki, 25-26 Mayıs borsa açık mı? 26 Mayıs 2026 borsa kapalı mı, işlem yapılacak mı?

25 MAYIS 2026 BORSA AÇIK MI?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Borsa İstanbul’da işlemler normal düzeninde devam edecek. Resmi tatil kapsamında yer almayan tarihte piyasalar tam gün hizmet verecek. Yatırımcılar, alım ve satım işlemlerini standart seans saatleri içerisinde gerçekleştirebilecek.

26 MAYIS BORSA YARIM GÜN MÜ?

Kurban Bayramı arefesi nedeniyle 26 Mayıs 2026 Salı günü Borsa İstanbul’da yarım gün işlem yapılacak. Seanslar saat 13.00 itibarıyla sona erecek ve piyasalar günün ikinci yarısında kapalı olacak.