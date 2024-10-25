25 Ekim İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:32

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:32

İZMİR ilinde 25 Ekim Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00-2024-10-25 17:03:00.412 saatleri arasında Çenikler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.39-2024-10-25 17:02:00.414 saatleri arasında Çenikler; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.449-2024-10-25 15:00:00.104 saatleri arasında Mektep; İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.449-2024-10-25 15:00:00.104 saatleri arasında İbrahimçavuş; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.449-2024-10-25 15:00:00.104 saatleri arasında Havuzbaşı; , İsimsiz11, İsimsiz35, İsimsiz47, İsimsiz39, İsimsiz27, İsimsiz6, İsimsiz52 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.449-2024-10-25 15:00:00.104 saatleri arasında Çırpı Cami; İsimsiz7, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.459-2024-10-25 17:00:00.192 saatleri arasında Kızılcaova; İsimsiz3, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.459-2024-10-25 17:00:00.192 saatleri arasında Çırpı Cami; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.459-2024-10-25 17:00:00.192 saatleri arasında Hasköy; , İsimsiz20 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.459-2024-10-25 17:00:00.192 saatleri arasında Yakapınar; , İsimsiz9, Yakapınar Çayır Küme Evler, İsimsiz58 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.459-2024-10-25 17:00:00.192 saatleri arasında Yeşilova; , İsimsiz40, İsimsiz41, İsimsiz56, İsimsiz57, İsimsiz4, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.781-2024-10-25 10:00:00.246 saatleri arasında Lütuflar; İsimsiz8, , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz19, Lutuflar Köyü, Lutuflar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.781-2024-10-25 10:00:00.246 saatleri arasında Alanköy; İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz5, Alanköy Köyü İç Yolu, Koy İc Yolu, Koy İci Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.781-2024-10-25 10:00:00.246 saatleri arasında Buruncuk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.781-2024-10-25 10:00:00.246 saatleri arasında Çenikler; , İsimsiz3, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, Çenikler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.781-2024-10-25 10:00:00.246 saatleri arasında Gaziler; , İsimsiz7, Gaziler Köyü İç Yolu, Gaziler Yolu, Koy Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.781-2024-10-25 10:00:00.246 saatleri arasında Kabaağaç; , Kabaağaç Köyü Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.781-2024-10-25 10:00:00.246 saatleri arasında Karahayıt; , İsimsiz2, Karahayit Köyü İç Yolu, Karahayit Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.781-2024-10-25 10:00:00.246 saatleri arasında Karapınar; İsimsiz1, İsimsiz2, Karapınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.781-2024-10-25 10:00:00.246 saatleri arasında Kızılkeçili; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.781-2024-10-25 10:00:00.246 saatleri arasında Zeytinova; , İsimsiz37, İsimsiz42, İsimsiz51 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:00:00.039-2024-10-25 17:00:00.254 saatleri arasında Karapınar; İsimsiz2, İsimsiz1, Karapınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:00:00.039-2024-10-25 17:00:00.254 saatleri arasında Alanköy; İsimsiz10, İsimsiz4, İsimsiz5, Alanköy Köyü İç Yolu, Koy İc Yolu, Koy İci Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:00:00.039-2024-10-25 17:00:00.254 saatleri arasında Buruncuk; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:00:00.039-2024-10-25 17:00:00.254 saatleri arasında Çenikler; , İsimsiz3, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, Çenikler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:00:00.039-2024-10-25 17:00:00.254 saatleri arasında Gaziler; , İsimsiz7, Koy Yolu, Gaziler Yolu, Gaziler Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:00:00.039-2024-10-25 17:00:00.254 saatleri arasında Karahayıt; Karahayit Köyü İç Yolu, Karahayit Yolu, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:00:00.039-2024-10-25 17:00:00.254 saatleri arasında Kızılkeçili; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:00:00.039-2024-10-25 17:00:00.254 saatleri arasında Lütuflar; , İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz19, Lutuflar Köyü, Lutuflar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:00:00.039-2024-10-25 17:00:00.254 saatleri arasında Zeytinova; , İsimsiz37, İsimsiz42, İsimsiz51 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:00:00.039-2024-10-25 17:00:00.254 saatleri arasında Kabaağaç; Kabaağaç Köyü Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.078-2024-10-25 15:00:00.409 saatleri arasında Demirtaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.115-2024-10-25 15:00:00.736 saatleri arasında Yakakent; 8087/1. Sk., 8087/10. Sk., 8087/11. Sk., 8087/7. Sk., , 8179. Sk., 8087/4. Sk., 8087/11, 8087/9. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.53-2024-10-25 15:00:00.085 saatleri arasında Yakakent; 8424/8. Sk., , 8087/1. Sk., 8087/11. Sk., 8087/13. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.585-2024-10-25 15:00:00.136 saatleri arasında Küçük Çiğli; 8864 sk., 8832. Sk., 8860. Sk., 8861. Sk., 8862. Sk., İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.585-2024-10-25 15:00:00.136 saatleri arasında Çağdaş; 8861. Sk., Cumhuriyet Sitesi, 8826. Sk., 8819. Sk., 8818, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.585-2024-10-25 15:00:00.136 saatleri arasında Esentepe; , 8809/40. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.683-2024-10-25 15:00:00.904 saatleri arasında İzkent; 8831. Sk., 8837. Sk., 8838. Sk., 8839. Sk., , 8840. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.449-2024-10-25 15:00:00.104 saatleri arasında Arslanlar; İsimsiz197, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.449-2024-10-25 15:00:00.104 saatleri arasında Kırbaş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.459-2024-10-25 17:00:00.192 saatleri arasında Işıklar; İsimsiz4, Rahmanlar küme evleri, TİRE YOLU, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, , İsimsiz17, İsimsiz1, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.459-2024-10-25 17:00:00.192 saatleri arasında Yeniçiftlik; İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.49-2024-10-25 16:00:00.791 saatleri arasında Taşlıyatak; İsimsiz161, İsimsiz13, İsimsiz153, İsimsiz12 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.49-2024-10-25 16:00:00.791 saatleri arasında İğdeli; KOCAİBRAHİMLER, Kırmustafalar, İsimsiz154, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz128, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:15:00.149-2024-10-25 16:00:00.465 saatleri arasında Suludere; İsimsiz3, , İsimsiz5, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz13, YUKARI AKKAVAKLAR, İsimsiz10, YUKARI AKKAVAKLAR, MUSLUK, İsimsiz232, YUKARI AKKAVAKLAR, YUKARIAKKAVAKLAR, İsimsiz226 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 10:00:00.849-2024-10-25 17:00:00.546 saatleri arasında Taşlıyatak; İsimsiz78, İsimsiz80, İsimsiz82, İsimsiz83, İsimsiz84, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz89, DEMİRAYAKLAR, , İsimsiz4, DEMİRAYAKLAR, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz161, DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR, DEMİRAYAKLAR elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 10:00:00.849-2024-10-25 17:00:00.546 saatleri arasında İğdeli; İsimsiz124, İsimsiz125, İsimsiz126, İsimsiz127, İsimsiz159 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 10:00:00.849-2024-10-25 17:00:00.546 saatleri arasında Olgunlar; İsimsiz4, AVGAN, İsimsiz43, İsimsiz67, Avgan Sk., AVGAN elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.655-2024-10-25 17:00:00.779 saatleri arasında Ahmetbeyli; 4135, 4115. Sk., 4116. Sk., 4117. Sk., 4118. Sk., 4119. Sk., 4123. Sk., 4125. Sk., 4127. Sk., 4131, 4133. Sk., 4113. Sk., 4112. Sk., 4111. Sk., 4106. Sk., 4104. Sk., 4101. Sk., 4099. Sk., 4098. Sk., 4097. Sk., 4095/1. Sk., 4089. Sk., 4086. Sk., 4084. Sk., 4082. Sk., 4078/1. Sk., 4076. Sk., 4074. Sk., 4072. Sk., 4068. Sk., 4066. Sk., İsimsiz195, İsimsiz193, , 4137. Sk., 4139. Sk., 4143. Sk., 4145. Sk., 4147. Sk., 4149. Sk., 4151. Sk., 4153. Sk., 4155. Sk., 4157. Sk., 4159. Sk., 4165. Sk., 4167. Sk., 4169. Sk., 4173. Sk., 4177. Sk., 4179, 4181, 4183. Sk., Nation Cd., 4110, 4109, 4141, 4103, 4161, 4080, 4121, 4100, 4163, 4102, 4070, 4171, 4093, 4095, 4087, 4091, 4175, 4107, 4129, 4151 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.655-2024-10-25 17:00:00.779 saatleri arasında Gölova; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 10:00:00.141-2024-10-25 14:00:00.527 saatleri arasında Özdere Cumhuriyet; İsimsiz218, 3030, İsimsiz253, 3030. Sk., İsimsiz220, , 3028, 3028. Sk., 3026. Sk., ÖZDERE İZMİR, İZMİR CD, 3030 sk, 3030 SK elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 10:00:00.141-2024-10-25 14:00:00.527 saatleri arasında Ahmetbeyli; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.655-2024-10-25 17:00:00.779 saatleri arasında Zeytinköy; İsimsiz40, İsimsiz37, Kazangöl Cd., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:00.755-2024-10-25 15:00:00.388 saatleri arasında Göktepe; , 935/4. Sk., 936. Sk., 937, 938. Sk., 941. Sk., 942. Sk., 944. Sk., 945. Sk., 946. Sk., 947. Sk., 952, 935. Sk., 930/1. Sk., 930. Sk., 954, İsimsiz337, İsimsiz1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 12:00:00.444-2024-10-25 17:00:00.278 saatleri arasında Mermerli; Şehit Selçuk Gökmen Cd., Pazar Sk., Bahçe Sk., 1415. Sk., 1413. Sk., İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:27.284-2024-10-25 13:00:38.017 saatleri arasında Fevzi Çakmak; Kardelen Sk., GÖNÜL, Doğan Çingil Sk., Değirmendere Cd., Cengiz Topel Cd., Ali Stair Cd., , Soğuksu Sk., Susam Sk., Sıcakdere Cd., Yüzon Bıçak Sk., Çağrı Sk., İsmet Paşa Sk., İsmet İnönü Blv., Pembe Sk., ORUÇ REİS, Hilal Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 13:10:52.364-2024-10-25 17:00:05.037 saatleri arasında Mustafa Kemal Atatürk; İsimsiz58, İsimsiz72, İsimsiz85, İsimsiz86, İsimsiz101, İsimsiz102, İsimsiz103, İsimsiz115, İsimsiz55, İsimsiz57, GÜNGÖR, Bayraktar Sk., Bodulgan Sk., Bülbül Sk., Ceren Sk., Civan Sk., Eser Sk., Fabrika Sk., Gazi Osman Paşa Cd., Gece Sk., Genç Osman Sk., Gezener Sk., Güçlü Sk., Hakan Sk., Hayal Sk., Hilmi Varol Sk., Kazdağlı Sk., Köşk Sk., Lozan Cd., Melikşah Cd., Park Sk., Paşa Sk., Stadyum Sk., Sönmez, Sönmez Sk., Tok, Topuz Sk., UMUT, Yosun Sk., Çakaz Sk., Çınar Sk., Öksüz, Öksüz Cd., İZMİR, İsimsiz56, Şafak Cd., İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, , İsimsiz69, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 09:00:29.289-2024-10-25 15:00:37.721 saatleri arasında Emrez; 209. Sk., 208. Sk., 199. Sk., 196. Sk., 210. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 10:00:00.958-2024-10-25 14:00:00.064 saatleri arasında Barbaros; 7023, 7009, 7039, 7019, 7030/2, 7032, 7031/1 Sk., 7029. Sk., 7029 Sk., 7028/1 Sk., 7028, 7026, 7019. Sk., 7012, 7013 Sk., 7011. Sk., 7008. Sk., 7007. Sk., 7001. Sk., 7027, 7004, 7003, BARBAROS, 7024, 7037, 7018, 7015, 7020, 7005, 7042, 7021/1, 7010, 7000, 7035/1, 7021, 7022, İsimsiz69, İsimsiz24, İsimsiz22, İsimsiz15, 7030, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 10:00:00.958-2024-10-25 14:00:00.064 saatleri arasında Kadıovacık; Tepe Sk., Vatan Sk., Çakıroğlu Sk., LEYLAK, ŞEBBOY, 7032, 9507, HURMA, 9500, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz63, İsimsiz60, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz51, 9507/1, LEYLAK, İsimsiz58, İsimsiz25, ESKİ ÇINAR, VATAN, 9501, , KEMAL TUĞRUL elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 10:00:00.958-2024-10-25 14:00:00.064 saatleri arasında Nohutalan; , AŞAĞI NOHUTALAN, İzmir Çeşme Yolu, 7803, ENGİNAR, KAVUN, ÖĞRETMEN, EROĞLU, 7800, 7802, 7801 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 10:00:00.958-2024-10-25 14:00:00.064 saatleri arasında Birgi; 7514, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 10:00:00.958-2024-10-25 14:00:00.064 saatleri arasında Zeytinler; KIZILKAYA, 7613, 7609, KÖYALTI, 7612, 7610, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 10:00:00.958-2024-10-25 14:00:00.064 saatleri arasında Germiyan; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 10:00:23.838-2024-10-25 16:00:33.509 saatleri arasında Güneşli; Güneşli Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 10:00:25.227-2024-10-25 15:00:31.746 saatleri arasında Altıevler; Yıldırım Kemal Cd., Özgün Sk., Şimal Sk., Tandoğan Sk., Derya Sk., Beste Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 10:00:35.357-2024-10-25 12:00:41.353 saatleri arasında Sığacık; 138/2 Sk., 138/1. Sk., 1258/2 Sk., 127. Sk., 125/8, 138/3 Sk., 138/3 Sk., 138/5 Sk., 138/5. Sk., 138/7 Sk., 138/9 Sk., Akkum Cd., ESKİ SIĞACIK YOLU, Liman Cd., SIĞACIK, 138. Sk., 137. Sk., , İsimsiz30, İsimsiz64, 125/6, 125 Sk., 125/1 Sk., 125/10, 125/2 Sk., 125/3 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 12:00:00.492-2024-10-25 15:00:00.314 saatleri arasında Cumhuriyet; 5242 Sk., 5216, 5360, 5423, 5425, 5301, 5421, 5228/1, 5417, 5418, 5420, 5287, 5400, Kuşadası Seferihisar Yolu Cd., KARAKOÇ, 5406. Sk., 5405. Sk., 5403. Sk., 5402. Sk., 5402, 5401. Sk., 5399, 5398. Sk., 5397. Sk., 5393, 5389 Sk., 5388, 5384. Sk., 5382. Sk., 5381. Sk., 5380. Sk., 5378. Sk., 5377. Sk., 5375 Sk., 5373. Sk., 5371. Sk., 5369 SOKAK, 5370, 5369. Sk., 5368. Sk., 5366. Sk., 5364/1. Sk., 5364. Sk., 5356, 5312. Sk., 5305. Sk., 5303. Sk., 5301. Sk., 5262. Sk., 5297. Sk., 5295. Sk., 5294, 5293. Sk., 5291. Sk., 5290. Sk., 5289. Sk., 5288. Sk., 5283. Sk., 5279. Sk., 5277. Sk., 5276. Sk., 5272. Sk., 5272, 5270 Sk., 5268. Sk., 5266. Sk., 5264. Sk., 5260 Sk., 5258. Sk., 5256. Sk., 5254. Sk., 5252. Sk., 5250. Sk., 5249. Sk., 5248. Sk., 5247. Sk., 5246, 5245. Sk., 5244. Sk., 5243. Sk., 5241. Sk., 5239. Sk., 5238. Sk., 5237. Sk., 5236. Sk., 5235. Sk., 5234. Sk., 5233, 5232. Sk., 5231. Sk., 5230. Sk., 5229. Sk., 5228. Sk., 5227. Sk., 5225. Sk., 5224. Sk., 5223. Sk., 5220. Sk., 5219. Sk., 5218. Sk., 5217. Sk., 5214. Sk., 5212. Sk., 5211/6. Sk., 5211/5. Sk., 5211/4. Sk., 5211/3. Sk., 5211/2. Sk., 5211, 5210, 5209. Sk., 5208. Sk., 5207. Sk., 5206. Sk., 5206, 5205. Sk., 5204. Sk., 5203. Sk., 5202. Sk., 5201. Sk., 5200. Sk., 5198. Sk., 5182. Sk., 5180. Sk., 5179. Sk., 5178. Sk., 5177. Sk., 5175. Sk., 5174. Sk., 5173. Sk., 5172. Sk., 5171. Sk., 5170. Sk., 5169. Sk., 5169, 5168. Sk., 5167. Sk., 5166. Sk., 5164. Sk., 5163. Sk., 5162. Sk., 5161. Sk., 5160. Sk., 5159. Sk., 5157. Sk., 5156. Sk., 5155. Sk., 5154. Sk., 5153. Sk., 5152. Sk., 5385, 5286, 5391, İsimsiz36, 5165, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz26, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, 5221, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 12:00:00.492-2024-10-25 15:00:00.314 saatleri arasında Payamlı; Şehit Hava Pilot Üsteğmen Yıldıray Erdoğdu, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Nurettin Doğan, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Erdal Özmen, Şehit Hava Pilot Teğmen Yavuz Eracar, Şehit Hava Pilot Teğmen Ayfer Gök, Şehit F.İbrahim Öztürk Cad., S. Hasan Demirel Cd., Muhtar Süleyman Kara, Mimar Sinan Cd., Menderes Cd., Kuşadası Seferihisar Yolu Cad., Koca Yusuf Cd., Karacaoğlan Cd., Ege Caddesi, DENİZ, Barış Cd., 5105. Sk., 5103. Sk., 5101. Sk., 5099. Sk., 5091. Sk., 5083. Sk., 5081. Sk., 5079. Sk., 5075, 5073. Sk., 5071. Sk., 5069. Sk., 5068. Sk., 5067. Sk., 5065. Sk., 5064. Sk., 5063. Sk., 5062. Sk., 5061. Sk., 5060. Sk., 5059. Sk., 5058, 5056. Sk., 5054. Sk., 5052. Sk., 5051. Sk., 5050. Sk., 5048. Sk., 5047. Sk., 5045. Sk., 5043. Sk., 5042. Sk., 5041. Sk., 5040. Sk., 5039. Sk., 5038. Sk., 5037. Sk., 5036. Sk., 5035. Sk., 5033. Sk., 5032. Sk., 5031. Sk., 5030, 5029. Sk., 5028. Sk., 5027. Sk., 5026. Sk., 5025. Sk., 5024. Sk., 5023. Sk., 5021. Sk., 5019. Sk., 5018. Sk., 5017. Sk., 5016. Sk., 5015. Sk., 5014. Sk., 5012. Sk., 5011, 5010. Sk., 5008. Sk., 5006. Sk., 5005. Sk., 5004. Sk., 5003. Sk., 5002. Sk., 5001. Sk., İsimsiz8, 5093, 5066, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 12:00:00.492-2024-10-25 15:00:00.314 saatleri arasında Bengiler; Ürkmez Cd., Vatan Cd., 6244. Sk., 6240. Sk., 6238. Sk., 6236. Sk., 6234. Sk., 6232. Sk., 6230. Sk., 6228. Sk., 6226. Sk., 6224/1. Sk., 6224. Sk., 6222. Sk., 6215. Sk., 6215 Sk., 6213. Sk., , 6242. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 12:00:00.492-2024-10-25 15:00:00.314 saatleri arasında Atatürk; KARAKOÇ elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 11:00:07.104-2024-10-25 14:00:16.937 saatleri arasında Birlik; 4263. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4209. Sk., 4222. Sk., 4223. Sk., 4224/1. Sk., 4226. Sk., 4228. Sk., 4233/2. Sk., 4233. Sk., 4236/1. Sk., 4237. Sk., 4239. Sk., 4243. Sk., 4245. Sk., 4255. Sk., 4255/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 11:00:07.104-2024-10-25 14:00:16.937 saatleri arasında Koşukavak; 4206. Sk., 4210. Sk., 4221. Sk., 4222. Sk., 4223. Sk., 4225. Sk., 4225/1. Sk., 4226. Sk., 4227. Sk., 4229. Sk., 4233. Sk., 4235. Sk., 4236/1. Sk., 4237. Sk., Kamil Tunca Blv. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-10-25 2024-10-25 16:00:59.216-2024-10-25 16:15:04.099 saatleri arasında Çelebi; 572. Sk., 568/1. Sk., 548. Sk., 544. Sk., 542. Sk., 538. Sk., 534. Sk., 530. Sk., 528. Sk., 526. Sk., 488. Sk., 417. Sk., 415. Sk., 413. Sk., 407. Sk., 405. Sk., 387. Sk., 383. Sk., 365. Sk., 345. Sk., 343. Sk., 333. Sk., 329. Sk., 279/1. Sk., , Şehit Kemal Cd., Şehit Kemal, Park İçi Yolu, Müzeyyen Senar Cd., Eski Seferihisar Cd., Erler Cd., Erler, Ali İhsan Gedik Cd., 655. Sk., 588. Sk., 586. Sk., 582/1. Sk., 582. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:00:59.216-2024-10-25 16:15:04.099 saatleri arasında Kahramandere; Şehit Kemal Cd., Mithat Ünal, Eski Seferihisar Cd., Ata Cd., 898. Sk., 854. Sk., 820. Sk., 816. Sk., 810. Sk., 786. Sk., 782. Sk., 776. Sk., 764. Sk., 760. Sk., 758. Sk., 757/1. Sk., 757. Sk., 756. Sk., 752. Sk., 709. Sk., 707. Sk., 701. Sk., 679. Sk., 524. Sk., 522. Sk., 514. Sk., 389. Sk., 381. Sk., 379. Sk., 375. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:00:59.216-2024-10-25 16:15:04.099 saatleri arasında Atatürk; Şehit Kemal Cd., Namık Kemal Cd., Erler Cd., 752. Sk., 736. Sk., 734. Sk., 708. Sk., 663. Sk., 661. Sk., 659. Sk., 655. Sk., 643. Sk., 641. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:15:47.655-2024-10-25 16:30:54.214 saatleri arasında Kahramandere; 836. Sk., 840. Sk., 852. Sk., 854. Sk., 856. Sk., 858. Sk., 862. Sk., 864. Sk., 872. Sk., 878. Sk., 882. Sk., 884. Sk., 886. Sk., 888. Sk., 904. Sk., Ata sk, Ata Cd., Eski Seferihisar, Eski Seferihisar Cd., Mithat Ünal, 514. Sk., 357. Sk., 341. Sk., 321. Sk., 303. Sk., 301. Sk., 297. Sk., 295. Sk., , 737. Sk., 743. Sk., 745. Sk., 747. Sk., 779. Sk., 783. Sk., 793. Sk., 801. Sk., 803. Sk., 804. Sk., 806. Sk., 807. Sk., 809. Sk., 811. Sk., 814. Sk., 817. Sk., 819. Sk., 824. Sk., 824/1. Sk., 828. Sk., 733. Sk., 731. Sk., 685. Sk., 524. Sk., 522/1. Sk., 518. Sk., 516. Sk., 361. Sk., Mithat Ünal Cd., Şehit Kemal, Şehit Kemal Cd., İsimsiz9, 723, ATA elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:15:47.655-2024-10-25 16:30:54.214 saatleri arasında Yalı; 362. Sk., Abdullah Baydar Cd., İzmir-Seferihisar Yolu, 352. Sk., , 179. Sk., 179/1. Sk., 181. Sk., 183. Sk., 185. Sk., 187. Sk., 320. Sk., 322. Sk., 338. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 346. Sk., 348. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:15:47.655-2024-10-25 16:30:54.214 saatleri arasında Çelebi; 546 sk., Şehit Kemal Cd., Şehit Kemal, İstikbal, Müzeyyen Senar Cd., Müzeyyen Senar, Kazım Dirik Cd., Eski Seferihisar Cd., 586. Sk., 582. Sk., 580. Sk., 578. Sk., 576. Sk., 570. Sk., 568. Sk., 566. Sk., 552. Sk., 550. Sk., 548. Sk., 544. Sk., 540. Sk., 538. Sk., 530. Sk., 512. Sk., 510. Sk., 508. Sk., 494. Sk., 492. Sk., 490. Sk., 488. Sk., 486. Sk., 425. Sk., 421. Sk., 413. Sk., 411. Sk., 335. Sk., 325. Sk., 319. Sk., 315. Sk., 305. Sk., 293. Sk., 291. Sk., 289. Sk., 287. Sk., 285. Sk., 281. Sk., 279/1. Sk., 279. Sk., 277. Sk., 271. Sk., 269. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:15:47.655-2024-10-25 16:30:54.214 saatleri arasında Siteler; 221. Sk., 225. Sk., 227. Sk., 227/1. Sk., 231. Sk., 233. Sk., 235. Sk., 237. Sk., 239. Sk., 241. Sk., 243. Sk., 245. Sk., 247. Sk., 249. Sk., 368. Sk., 370. Sk., 372. Sk., 374. Sk., 376. Sk., 378. Sk., 380. Sk., 384. Sk., 386. Sk., 388. Sk., 392. Sk., 394. Sk., 398. Sk., 400. Sk., 408. Sk., 410. Sk., 414. Sk., 416. Sk., 418. Sk., 420. Sk., 426. Sk., 430. Sk., 432. Sk., 436. Sk., 438. Sk., 440. Sk., 442. Sk., 444. Sk., 452. Sk., 460. Sk., 462. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet, Abdullah Baydar Cd., Mithatpaşa, Mithatpaşa Cd., İzmir-Seferihisar Yolu, İsimsiz7, , 193. Sk., 195. Sk., 199. Sk., 203. Sk., 205. Sk., 207. Sk., 209. Sk., 211. Sk., 213. Sk., 215. Sk., 217. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:15:47.655-2024-10-25 16:30:54.214 saatleri arasında Mustafa Kemal Paşa; 2103. Sk., 2104. Sk., 2106. Sk., Mithat Ünal elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:30:36.817-2024-10-25 16:45:44.569 saatleri arasında Atatürk; 525. Sk., , 515. Sk., 523. Sk., Şehit Kemal Cd., İstikbal, Poyraz Cd., Poyraz, Namık Kemal Cd., Meserret Cd., Meserret, Kızılırmak Cd., Kazım Dirik Cd., Kazım Dirik, Erler Cd., 726. Sk., 718. Sk., 714. Sk., 682. Sk., 676. Sk., 672. Sk., 670. Sk., 668. Sk., 666. Sk., 639. Sk., 637. Sk., 629. Sk., 608. Sk., 601. Sk., 597. Sk., 596. Sk., 565. Sk., 561. Sk., 559. Sk., 557. Sk., 555. Sk., 553. Sk., 547. Sk., 545. Sk., 537. Sk., 531. Sk., 529. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:30:36.817-2024-10-25 16:45:44.569 saatleri arasında Kahramandere; , Mithat Ünal, HÜRRİYET, 798. Sk., 794. Sk., 790. Sk., 784. Sk., 780. Sk., 701. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:30:36.817-2024-10-25 16:45:44.569 saatleri arasında Çelebi; İsimsiz5, İstikbal Cd., Ali İhsan Gedik Cd., 441. Sk., 431. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:30:36.817-2024-10-25 16:45:44.569 saatleri arasında Yalı; İstikbal Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:30:36.817-2024-10-25 16:45:44.569 saatleri arasında Yaka; İstikbal, Ali İhsan Gedik Cd., 654. Sk., 646. Sk., 608/2. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-10-25 2024-10-25 16:30:36.817-2024-10-25 16:45:44.569 saatleri arasında Mustafa Kemal Paşa; 2164. Sk., 2131. Sk., 2127. Sk., 2120. Sk., 2118. Sk., 2116. Sk., 2115. Sk., 2107. Sk., 2101. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.