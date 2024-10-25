25 Ekim KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.10.2024 - 10:31

Güncelleme: 25.10.2024 - 10:31

KOCAELİ ilinde 25 Ekim Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKÖPRÜ, SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde BALABAN SK., DENIZ, ISMAIL HAKKI ZEYTINOGLU, KARTOPU SK., KÜRE, TAŞIL SK., TENA, YESILYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:30-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLIPINAR SB, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENIKÖY MERKEZ, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 3712. sok, AÇANGÜL SK., AKSOY CD., ANKA, ANSA, ARPALIK, ARPALIK CD., AY SK., BASARAN, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN, BEREN SK., BOZA ÇİÇEĞİ SK., BÜLBÜL, CAMİLİ SK., D-130 KARAYOLU, DADAS, DADAŞ SK., DEMIRCILER, DOST, DOST SK., EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., EMİNOĞLU SK., ESTERGON CD., FEZA SK., GÖZDEM, GÖZDEM SK., GÜRGEN SK., HAYAT CD., İBİŞOĞLU SK., KABACA, KABACA SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE, KARINCA DERE SK., KENT SK., KIRYOLU SK., KOCAELİ SERBEST BÖLGE YOLU SK, KUZYELİ SK., LİVANELİLER SK., LOZAN, LOZAN CD., MASAL SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATI CUMALI, NECATİ CUMALI CD., ODABAŞLAR CD., ORHAN VELI, ORHAN VELİ CD., OSMAN ŞENOL CD., ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PETEK SK., PINAR CD., PİRİREİS CD., POSTACI, SANAYI, SEBAHATTIN YAKUT, SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SOYSAL SK., SUR SK., ŞEN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAS SK., TATAR, TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., YETİM SK., YILDIZLAR SK., ZAFER, ZAFER CD., ZİYARET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:50-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR mahallelerinde ADAÇAYI SK., ANSA SK., D-130 KARAYOLU CD., DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., NUSRET, OSMAN SENOL, SÜLÜN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA mahallelerinde 458., 460., 460. SK., 462. SK., 581., 581. SK., 583. SK., 588., 607., 607. SK., 609. SK., 610., 610. SK., 612., 613., 613. SK., 614., 614. SK., 616. SK., 617. SK., 620. SK., 621. SK., FIKRI ÖZBAY, FİKRİ ÖZBAY CD., HALİDE EDİP ADIVAR CD., İPEK YOLU BULVAR, PIYALEPASA, SÜLEYMAN ATEŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIYALEPASA, PİYALEPAŞA, SEHITLER, ŞEHİTLER mahallelerinde 186. SK., 383. SK., 444. SK., 445. SK., 447. SK., 448., 449. SK., 450. SK., 452. SK., 453. SK., 453/1. SK., 454. SK., 455. SK., 457. SK., 466., 466. SK., 468., 468. SK., 471., 548. SK., 558., 561. SK., 563. SK., 565., 577. SK., 577/1., 577/1. SK., 578. SK., 584., 584. SK., 585. SK., 586. SK., 587., 589. SK., 594. SK., BARBAROS HAYRETTIN, BARBAROS HAYRETTİN CD., HALIDE EDIP ADIVAR, KARA FATMA, KARAFATMA CD., MALAZGİRT CD., MERIÇ, MERİÇ CD., PİYALEPAŞA CD., SÜLEYMAN ATES, SÜLEYMAN ATES CD., YASAR DOGU, YAŞAR DOĞU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, PIYALEPASA, PİYALEPAŞA mahallelerinde 4141., 456. SK., 624. SK., 626. SK., 628. SK., 629. SK., IPEK YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4151. SK., 4163., 4163. SK., 4165., 4165. SK., 4166. SK., 4167. SK., 4168. SK., 4169., 4169. SK., 4171. SK., 4173., 4173. SK., 4175. SK., 4177. SK., 4179. SK., 4180., 4180. SK., 4181. SK., 4182. SK., 4184. SK., 4185., 4185. SK., 4186. SK., 4187. SK., 4188. SK., 4191. SK., 4192. SK., 4195. SK., 4201. SK., 4202. SK., 4203. SK., 4205. SK., 4207. SK., 4208. SK., 4232. SK., 4234., 4234. SK., 4242., 4242. SK., 4244. SK., 4260. SK., 4261. SK., 4265. SK., 4266. SK., 4267. SK., 4268. SK., 4269. SK, 4270. SK., 4273. SK., 4274., 4274. SK., 4275. SK., 4279. SK., 4290. SK., 4291. SK., 4301. SK., 4303. SK., 4306. SK., 4307. SK., 4430. SK., ADIGÜZEL CD., ARIF NIHAT ASYA, ARİF NİHAT ASYA CD., BALABANLAR CD., BARIS, BARIŞ CD., ÇOBAN YILDIZI, DOBRA CD., EMİR SULTAN CD., ERGENEKON, ERGENEKON CD., HASTANE CD., IHSANIYE ADNAN MENDERES, İHSANİYE ADNAN MENDERES CD., KOCA YUSUF CD., MEHTAP, MEHTAP CD., NECATI ÇELIK, NECATİ ÇELİK CD., OLGUN CD., OSMAN GAZI CD., OSMAN GAZİ CD., POLATKAN CD., SAKA CD., SAMANYOLU CD., STAD, STAD CD., YAVUZ SULTAN, YAVUZ SULTAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇIFTLIK, ÇİFTLİK mahallelerinde 4150., 4150. SK., 4174., 4174. SK., 4176. SK., 4298. SK., 4299., 4299. SK., 4300. SK., IHSANIYE KAZIM KARABEKIR, İHSANİYE KAZIM KARABEKİR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEPETLIPINAR mahallelerinde YAVUZ ÖZER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELIMIYE, SELİMİYE mahallelerinde KÖY ÜSTÜ MEVKII, KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SELIMIYE ORTA MEVKII, SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, AKPINAR, ÇAMÇUKUR, EREGLI, EREĞLİ, KARAAHMETLİ, KARAPINAR, OSMANIYE, OSMANİYE, PAZARKÖY, SAFIYE, SAFİYE, SULUDERE, TEPEKÖY, ULASLI YALI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1046., 1056. SK., 202. CD, 2808., 2818., 2825., 2832., 2875., AGAH EFENDİ SK., ANAFARTALAR, BALABAN MEVKII, BALABAN MEVKİİ, BALABAN MEVKİİ KÜME EVLER, CEVHER, CEVHER SK., ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKII, ÇAMÇUKUR MERKEZ MEVKİİ, ÇAMÇUKUR-TEPEKÖY YOLU SK, ÇATALÇESME, ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, DOGA KENT MEVKII, DOĞA KENT MEVKİİ KÜME EVLER, DOLAYLAR MEVKII, DOLAYLAR MEVKİİ SK., GÜDELER, GÜDELER SK., HALIL HODZIÇ, İZZET AÇIKBAŞ SK., KARAPINAR ASAGI MEVKII, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ, KARAPINAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKII, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR-NUSRETİYE YOLU SK, KIBLEPINAR, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII, NUSRETIYE MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ, NUSRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK, ORMAN, ORMAN SK., PAZARKÖY MERKEZ MEVKII, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, PAZARKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SAFIYE MERKEZ MEVKII, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ, SAFİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SARAYBOSNA, SULUDERE MERKEZ MEVKII, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EV, SULUDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SUNNI BABA, SUNNİ BABA, SUNNİ BABA SK, SUNNİBABA SK., SUNNU BABA MEVKII, SUNNU BABA MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHİN TEPESİ VİLLALARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEKKE BABA, TEPE MEVKII, TEPE MEVKİİ, TEPE MEVKİİ KÜME EVLER, UZUNDERE MEVKİİ KÜME EVLER, ÜÇKARDESLER, YUKARI MEVKİİ, YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde SAFİYE-OSMANİYE YOLU SK, YUKARI MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Ekim Cuma 10:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TEPEKÖY mahallelerinde BOYAOVA SK., DEFNE CD., ESEN YALI SK., HASAN ERGİN SK., MÜMIN YILDIZ, MÜMİN YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 25 Ekim Cuma 12:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035, 1035 SK., 1045., 1116. SK., 1117., 1121., 1121. SK., 1122. SK., 1123., 1124., 1127., 1129., 1130. SK., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1139. SK., 1140., 1141. SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAĞLAR CD., KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 25 Ekim Cuma 14:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, SEKBANLI mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK, 100.İSİMSİZ SK, 102.İSİMSİZ SK, 15.İSİMSİZ SK, 2.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 3.İSİMSİZ SK, 4.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, 45.İSİMSİZ SK, 48.İSİMSİZ SK, 5.İSİMSİZ SK, 57.İSİMSİZ SK, 58.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, 64.İSİMSİZ SK, 8.İSİMSİZ SK, 9.İSİMSİZ SK, AKASYA AĞACI, AKASYA ÇİÇEĞİ, AKIN SK., AKTOP, AKTOP SK., ALI ÖRDEM, ALİ ÖRDEM CD., AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ, BAĞ SK., BÜYÜKOĞLU SK, CELEP SK, CELEP SK., CEVİZ AĞACI, ÇADIR, DEFNE AĞACI, DEREBEY, DEREBEY SK., DİLRUBA, DOĞAN. SK, ERASKAN, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., FİLDİŞİ, GÖNENLİ SK., GÜLAY, GÜNDÖNDÜ, GÜNEŞ SK., HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARADENİZ SK., KARADUT AĞACI, KARAMUS SK., KARAOĞLAN, KARAOĞLAN SK., KARTAL SK., KAYAPINAR SK., KAYIN AĞACI, KEMER SK., KIVILCIM, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR CD., KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LATİN, LEVENT SK., LEYLEK, MANDALINA AGACI, MANDALİNA AĞACI, MASHAR SK., MAVIS, MAVİŞ, MAZHAR, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., MÜLAYİM, ORDULULAR SK., OSMAN, OYLUM, ÖMER SK., ÖZGÜR SK, PALA SK, PINAR SK., PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKIZ AĞACI, SARICALAR, SARICALAR CD., SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SELVİ AĞACI, SİYAH ÜZÜM, SÜTÇÜ, SÜTÇÜ SK., SÜVARİ, TOKİ KONUTLARI 10., TONBUL SK., TURNALI, TURUNÇ AĞACI, UZUN SK, ÜÇGAZILER MEVKII, VİŞNELİ, YASAR, YAŞAR, YAŞAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5102., 5102. SK., 5103. SK., 5104. SK., 5105. SK., 5106., 5106. SK., 5107. SK., 5108. SK., 5109. SK., 5110. SK., 5111. SK., 5112. SK., 5113. SK., 5114. SK., 5115. SK., 5116. SK., 5145., 5145. SK., KUSÇUBASI ESREF SENCER, MECİDİYE KÖYÜ YOLU SK, PİR AHMET YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKMESE ATATÜRK, AKMESE CUMHURIYET, AKMEŞE ATATÜRK, AKMEŞE CUMHURİYET mahallelerinde 5115., 5117., 5118. SK., 5121. SK., 5122. SK., 5123. SK., 5124. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127. SK., 5128. SK., 5130. SK., 5132. SK., 5134. SK., IBRAHIM KARAKURT, İBRAHİM KARAKURT CD., KUŞÇUBAŞI EŞREF SENCER CD., MENDERES, MENDERES CD., NİZAMOĞLU İSMAİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER mahallelerinde BARBAROS, BARBAROS CD., BERRAK SK., ÇAKIR, ÇAKIR SK., ÇİSE SK., EMPAY SK., ERKUT, FURUNCU, GÜNAY SK., IHSAN, ILIM, KESKIN, KESKİN, SAHINTÜRK, ŞAHİNTÜRK SK., TÜRKKAN, YILDIZ, YILDIZ SK., YÜCELEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE, SULTANİYE mahallelerinde ASAGA MEVKII, AŞAĞA MEVKİİ KÜME EVLER, ERYIGITLER MEVKII, HANLAR MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY, ÇEPNI, ÇEPNİ, PAZARÇAYIRI, SERINLIK, SERİNDERE, SERİNLİK, SEVKATIYE, SULTANIYE, SULTANİYE, ŞEVKATİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., ALI AGA, ALİ AĞA CD., ARSLANBEY KARTEPE, BAĞLIK SK., BAYRAM, ÇAMLIKDÜZÜ SK., DEGER, DEĞER SK, ERYİĞİTLER MEVKİİ KÜME EVLER, FINDIKSUYU SK., HAN SIRTI YOLU SK, HANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MEVKII, KİLİSE MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKOVA YOLU CD, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PINARSUYU, SARIÇÖKEK MEVKII, SERINLIK KARPUZDERE MEVKII, SERINLIK ORTA MEVKII, SERİNDERE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SULTANIYE MERKEZ MEVKII, SULTANİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, TABAY, TELESİYEJ YOLU SK, ÜST MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 424., 424. SK., SEKA KAMPI CD., SERA SK., YENI MAH. KAMP YOLU, YENİ MAH. KAMP YOLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTANIYE mahallelerinde KARAOLUK MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: UZUNBEY, UZUNÇIFTLIK, UZUNÇİFTLİK mahallelerinde AKMESE YOLU, AKMEŞE YOLU CD., BAHÇELI, BAHÇELİ SK., BAYRAKTAR YOLU, CİHANGİR SK., KANGAL SK., KİBAR SK., MIHRIBAN, MİHRİBAN SK., REFORM, REFORM CD., SADUN ATIG, SADUN ATIĞ CD., SEVEN SK., SEVGIYOLU, SEVGİYOLU SK., SEVİLEN SK., SEVİMLİ SK., TEM BAĞLANTI YOLU CD., VURALLAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY mahallelerinde BELDE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde ERIS, KAZIM KARABEKIR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde AKSU SK., ARIKAN SK., ARPACI, ARPACI SK., AZİZ SK., CEVİZ SK., ÇAKMAKLI, ÇAKMAKLI SK., ELMALI SK., EMEL, EMEL SK., ERIS SK., GÖKNAR SK., HACI MUHARREM SK., HÜRRIYET, HÜRRİYET BULVAR, IHLAMURLU, IHLAMURLU SK., KANAL SK., KENT CD., KİRAZ CD., MEYDAN SK., NENE HATUN, NENE HATUN CD., SOLMAZ SK., SUNA SK., TARLA SK., TAYFUN CD., TINAZTEPE SK., TUGRUL, TUĞRUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, HACI OSMAN, ILIMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 19 MAYIS, 2 HAZİRAN SK., 23 NISAN, 23 NİSAN SK., 30 AĞUSTOS SK., 9 EYLÜL SK., ADATEPE, ADATEPE SK., AFYONKARAHİSAR SK., AKABE SK., ALİ RIZA EFENDİ SK., ATA, ATA CD., AZİZİYE ZAFERİ SK., BAĞDATLI CD., BAHRIYE ÜÇOK, BANDIRMA SK., BEDRETTİN KARAFAKIOĞLU CD., CABİR TOKER SK., CEMAL GÜRSEL CD., CEVAT YURDAKUL, ÇAKABEY SK., ÇETİN EMEÇ CD., ÇİĞİLTEPE SK., D-100 KARAYOLU CD., DOĞAN CD., ERZURUM, ERZURUM SK., ESER, EŞREF BİTLİS CD., GAZİ MUSTAFA KEMAL CD., GAZİANTEP SK., HASAN TAHSİN SK., HAYDAR ZAFER SK., HAYRI KULUMBUR, HAYRİ KULUMBUR CD., ISMET ATLI, IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, İNAN SK., KALBURCU KÖY YOLU, KALBURCU KÖY YOLU SK., KALBURCU YOLU SK., KAPTAN MUSTAFA SK., KARDEŞLER SK., KEMAL NEHROZOĞLU CD., KIŞLA SK., KIZILDAG, KIZILDAĞ SK., KUVAYİ MİLLİYE SK., LEYLA ATAKAN, LEYLA ATAKAN CD., LİDER SK., M.DAĞISTANLI SK., MEHMET YÜKSEL CD., MİNE ATALAY SK., MUSTAFA OKTAY SK., NAZIM HIKMET, NAZMİ OĞUZ SK., NURİ EFENDİ SK., NURİ MADAZLI SK., OSMAN ENGIN, RAŞİT BEY SK., SAMSUN SK., SEHIT KUBILAY, SELİMAĞA SK., SERHATLI SK., SERIF ÇANGA, SÜLEYMAN DEMIREL, SÜLEYMAN DEMİREL CD., ŞAHABETTİN HATİPOĞLU CD., ŞEHİT ERHAN ATAŞ SK., ŞERİF ÇANGA CD., ŞİNASİ KUŞ SK., YAŞAR KEMAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 25 Ekim Cuma 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ATALAR, İLİMTEPE, KIRAZLIYALI, KİRAZLIYALI, SIRINYALI, ŞİRİNYALI mahallelerinde 19 MAYIS SK., 29 EKİM SK., ALİ NAİLİ MORAN SK., ANITTEPE SK., BAHRİYE ÜÇOK CD., BATTAL SK., BAYRAM ŞİT SK., BEYAZ SK., CAHİT KAYRA SK., CEVAT YURDAKUL CD., ÇANAKKALE SK., ÇETIN EMEÇ, DEDE KORKUT SK., DEDEOGLU, DEDEOĞLU SK., DOĞANAY SK., EGEMEN SK., EMİROĞLU SK., ESER SK., ESKİŞEHİR SK., FEVZİ ÇAKMAK SK., GAZI MUSTAFA KEMAL, GÖKSU SK., GÜLDESTE SK., GÜNDÜZ, GÜNDÜZ CD., HAMİT ÇAVUŞ SK., HARUN ÇETİNTEMEL SK., HASAN ALİ YÜCEL CD., HIZIRREİS CD., IŞILAY SK, İNÖNÜ CD., İSMET ATLI SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALBURCU YOLU, KAMURAN ERBUĞA SK., KANYON SK., KARA HÜSEYİN SK., KARDESLER, KİRAZCI SK., M.DAGISTANLI, MARMARA SK., METİN SK., NAME SK., NASIFLAR SK., NECATİ ÖKSE CD., PİR SULTAN SK., SAHABETTIN HATIPOGLU, SIVAS, ŞEHİT KUBİLAY CD., ŞENEL SK., ŞİRİNYER SK., UĞURLU SK., ÜNÜSAN SK., VATAN SK., ZEYTINDALI, ZEYTİNDALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Ekim Cuma 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 1., AKDENIZ, ALTINAY, ALTINAY SK., ARDINÇ SK., BAĞLARBAŞI CD., ÇALIŞKAN SK., ÇAYIR SK., DAMLA SK., DILARA, DINÇ, DİLARA SK., DİNÇ SK., DOLUNAY SK., ECE, ELİF SK., ESENKAYA, ESENKAYA SK., FATIH SULTAN MEHMET, FETİYE CD., FEVZI ÇAKMAK, GÜL SK., GÜLİZAR SK., GÜNBATI SK., GÜVERCİN SK., HAZAN SK., HILAL, IRMAK SK., İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD, KAMER SK., KANARYA SK., KOYUNCU, KUMSAL SK., LALE SK., LEYLA, MELODİ, MEVLANA CD., NEHİR SK., NERGIS, NERGİS SK., NESLİHAN SK., NİLÜFER SK., ÖYKÜ, ÖZCAN SK., ÖZGÜRLÜK CD., ÖZLEM SK., RÜZGAR SK., SELMA SK., SUDENAZ, SUDENAZ SK., SUSAM SK., TANRIKULU SK., TEVFİK FİKRET CD., TURGUT SK., TURKUAZ SK., ULUÇ SK., ULUS SK., ÜLKER SK., ÜSTÜN, YAGMUR, YAĞMUR SK., YAPRAK, YAPRAK SK., YEŞİL SK., YILDIZ ÇIÇEGI, ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Ekim Cuma 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 1. CD, AÇELYA SK., ADALI, ADALI SK., ANADOLU CD., ARNIÇ SK., ATAKAN, BOTANIK, BURÇAK SK., CEYDA SK., CİHAN SK., ÇAĞLA SK., ÇAKIL, ÇAKIL SK., DEREN, DEREN SK., DERİN SK., DILA, DİLA SK., DOĞUŞ SK., DURAK, DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EFE SK., EGE SK., EKİN SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN SK., EZGİ SK., FILIZ, GAZİ OSMAN PAŞA CD., GEÇIT, GEÇİT SK., GÜLER SK., GÜZEL SK., HARMAN SK., HASRET, HAYAT SK., HİSAR SK., HUZUR SK., HÜSEYIN DEMIR, HÜSEYİN DEMİR CD., ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İHLAS SK., İSMET İNÖNÜ CD., KADİFE SK., KAHRAMAN SK., KARACA, KARAYEL SK., KENDİR SK., KETEN, KIVILCIM SK., LODOS SK., MELEK SK., MELİS SK., MOR SALKIM SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUTLU, MUTLU SK., NAMIK KEMAL CD., NERMİN SK., NILGÜN, NİLGÜN SK., ORTANCA SK., ÖZGÜR SK., PAPATYA, PLEVNE, PLEVNE CD., RAMAZAN, RAMAZAN SK., SAMYELİ SK., SARAY SK., SEDİR SK., SEVİNDİK SK., SIRA SELVİ SK., ŞEHZADE SK., TURGUT ÖZAL, TURGUT ÖZAL CD., YABANGÜLÜ, YAHYA KAPTAN CD., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAVUZ, YAVUZ SK., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YELKEN, YELKEN SK., YEŞİM SK., YILMAZ SK., ZAKKUM SK., ZEHRA SK., ZÜMRÜT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Ekim Cuma 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde ADA SK., AHU, ÇAĞATAY SK., ÇİLEK SK., ECE SK., ELIF, ELVAN SK., EYLÜL SK., KARANFIL, KARANFİL SK., KASIMPATI, KASIMPATI SK., SADIK SK., SEDEF SK., ŞİRİN SK., TANYELİ SK., YILDIZ ÇİÇEĞİ SK., ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Ekim Cuma 01:00-04:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, AKSE, EMEK, INÖNÜ, İNÖNÜ, MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN, ÖZGÜRLÜK, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 101., 102. SK., 104. SK., 105. SK., 105/1. SK., 105/2 SK., 106., 107/1. SK., 107/2. SK., 109. SK., 109/1. SK., 110., 110. SK., 112., 114., 117/1., 117/1. SK., 119., 121. SK., 121/1., 121/1. SK., 121/2., 121/2. SK., 121/3. SK., 121/4. SK., 121/5., 121/6., 121/7., 121/8., 121/8. SK., 123., 123. SK., 123/1., 123/1. SK., 123/2., 123/2. SK., 123/3. SK., 123/4. SK., 123/5., 123/5. SK., 124., 124. SK., 125., 125/1. SK., 127., 127. SK., 134. SK., 135. SK., 137., 139., 139. SK., 141., 142. SK., 143. SK., 149., 149. SK., 151., 151. SK., 153., 153. SK., 153/1., 155. SK., 157., 157. SK., 159. SK., 170., 172., 172. SK., 173. SK., 199. SK., 230. SK., 230/2. SK., 232., 232. SK., 2356. SK., 2357., 2357. SK., 242., 242. SK., 242/2., 242/2. SK., 242/3., 242/3. SK., 248/2. SK., 410. SK., 410/2. SK., 411. SK., 412., 414., 414. SK., 414/1., 414/1. SK., 414/2. SK., 415/1. SK., 415/3., 415/3. SK., 416/2. SK., 419. SK., 422., 422. SK., 422/1. SK., 422/3. SK., 422/4., 422/5., 422/5. SK., 423. SK., 425., 425. SK., 428. SK., 429. SK., 431. SK., 432. SK., 433. SK., 434., 434. SK., 435. SK., 436., 436. SK., 438. SK., 441., 441. SK., 442., 443., 443. SK., 448. SK., 45. SK., 45/3. SK., 458. SK., 471. SK., 471/1. SK., 471/4., 472., 472. SK., 472/1. SK., 473., 473. SK., 474., 474. SK., 475., 475. SK., 475/1. SK., 476., 476. SK., 476/1. SK., 477., 477. SK., 477/1. SK., 478., 478. SK., 478/1. SK., 479., 479. SK., 49. SK., 49/1., 497. SK., 497/1. SK., 498., 498. SK., 499., 499. SK., 50. SK., 504., 504. SK., 51., 51. SK., 521., 521. SK., 522., 522. SK., 523/1., 526., 527., 527. SK., 528., 53. SK., 534. SK., 536. SK., 538., 538. SK., 539., 54. SK., 56. SK., 56/1. SK., 57. SK., 57/2. SK., 58., 58. SK., 58/1., 58/1. SK., 58/2., 58/2. SK., 58/3. SK., 59., 59. SK., 60. SK., 60/2. SK., 60/3. SK., 60/4. SK., 60/5. SK., 62/1. SK., 62/2. SK., 64., 64. SK., 64/1., 64/1. SK., 65. SK., 66/1. SK., 67., 67. SK., 67/1. SK., 67/4., 67/4. SK., 68., 68. SK., 68/2. SK., 68/3. SK., 68/4., 68/4. SK., 69., 69. SK., 83., 83. SK., 83/1., 83/1. SK., 83/2., 83/2. SK., 83/3., 83/3. SK., 83/4., 83/5., 83/5. SK., 86., 91., 91. SK., 93., 94. SK., 97., 97. SK., 98. SK., 99. SK., 99/1., 99/1. SK., AYÇA, AYÇA SK., AYÇIÇEK, AYÇİÇEK SK., BAŞAK SK., BESTE, BESTE SK., BİLLUR SK., BOSNA, BOSNA CD., ÇAĞRI SK., ÇİĞDEM SK., DEFNE SK., FİKRİ ALTIOKKA CD., GÖKTÜRK SK., MARMARA CD., MUAMMER AKSOY, MUAMMER AKSOY CD., NAZIM HİKMET CD., PIR SULTAN, PİR SULTAN CD., PİRSULTAN CD., RAGIP DEMIRKOL, RAGIP DEMİRKOL BULVAR, RAHMI DIBEK, RAHMI DIBEK CD., RAHMİ DİBEK CD., TURGUT, VEYSEL KARANİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, TOSB mahallelerinde 2., AKPINAR SK., ANADOLU, ATAKAN SK., BARAN SK., BOTANİK SK., CANSU SK., DEMET SK., DENİZ SK., ERMIS, ESKİ SK., EYMEN, EYMEN SK., INCE, İNCE SK., KALE, KARACA SK., KINACI SK., LEMAN SK., MUHSIN YAZICIOGLU, MUHSİN YAZICIOĞLU CD., MUSTAFA KEMAL, NARLI SK., OMSAN YOLU, OMSAN YOLU SK., OZAN, ÖZLEM, ŞEHİT ALİ ATİK CD., TUNA CD., UĞUR SK., YEŞİLVADİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR mahallelerinde AKPINAR, ZÜLÜF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde ADALILAR SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., AYDINLIK SK., BAĞLAR SK., BAHRI, BATI PINAR, BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., BERKE, BERKE SK., BORAN SK., BOSTANCI, CEREN SK., CEZVECİ SK., ÇALI SK., DALGA SK., EKBER SK., ELZEM SK., ENVER, ENVER SK., ERDAL, ERDAL SK., ERTÜRK SK., FEYYAZ SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GEDİZ SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖLDERE SK., GÜLÇIN, GÜLHAN SK., GÜLSE SK., HURMA, HURMA SK., KARAASLAN CD., KARANİ SK., KEVSER SK., LODOS, MARAL, MARAL SK., NAFİLE SK., NUR SK., ÖZAY, ÖZGÜR, PINARLI, PINARLI SK., PİRİ REİS SK., SAKIZ SK., SALİM SK., SELALE, SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGI, SEZGİ SK., SİMGE SK., SÜKRAN, ŞELALE SK., ŞENOL SK., ŞÜKRAN SK., TUTKU SK., TUZLA CD., ULUCAN, ULUCAN SK., USTA SK., UZUN, UZUN SK., ÜZMEZ SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YOSUN, YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİN SK., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEYLIKBAGI, BEYLİKBAĞI, CUMHURİYET, KÖSKLÜ ÇESME, KÖŞKLÜ ÇEŞME mahallelerinde 324. SK., 325. SK., 326/2. SK., 327/7. SK., 336., 336. SK, 343., 555. SK., 555/2. SK., 556. SK., 556/1. SK., 556/2. SK., 556/3. SK., 558. SK, 558. SK., 558/2. SK., 559. SK., 560. SK., 560/2. SK., 560/3. SK., 565. SK., 566. SK., 569., 571. SK., 573., 573. SK., GÜNEY YANYOL CD., İSTANBUL CD., TOPÇULAR CD., YAVUZ SELİM CD., YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:30-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SULTAN ORHAN mahallelerinde 1176. SK., 1176/1. SK., 1176/2. SK., 1179. SK., 1180., ASKERİ YOL SK, HÜKÜMET CD., TERMINAL, TERMİNAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.