25 Ekim SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
SAKARYA ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. SAKARYA'da 25 Ekim Cuma günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte SAKARYA mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA ilinde 25 Ekim Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
SAPANCA ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALKAYA, FEVZİYE, IKRAMIYE, ILMIYE, İKRAMİYE, İLMİYE, MEMNUNIYE, MEMNUNİYE, NAILIYE, NAİLİYE, SÜKRIYE, ŞÜKRİYE mahallelerinde AKASYA VİLLALARI İÇİ YOLU, AVCIOGULLARI, BALKAYA, BALKAYA 1, BALKAYA SK., BAYIR, BAYIR SK., BIRINCI SK., BIRINCI SK./2, BIRINCI SK./3, BİRİNCİ SK., BİRİNCİ SK. SOKAK, ÇİLEKLİ EVLER VİLLALARI İÇİ YO, EMERALD HİLL SAPANCA İÇİ YOLU, EMERALD PREMİUM SAPANCA İÇİ YO, FADHL AL - RABAİE İÇİ YOLU, FEVZİYE, GÖHAN, GÖHAN SK., GÖHAN VİLLALARI İÇİ YOLU, GÖL EVLERİ İÇİ YOLU, IKINCISK./1, IKRAMIYE, ILK, ILMIYE, ILMIYE CD., ILMIYE/1, ILMIYE/2, İKİNCİ SK. SOKAK, İKRAMİYE, İKRAMİYE KÖYÜ YOLU, İKRAMİYE SK., İLMİYE CD., İLMİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KARTAL YUVALARI SİTESİ İÇİ YOL, KAYADİBİ CD., KEMALETTİN SAMİ PAŞA CD., KİRAZLI EVLERİ İÇİ YOLU, MEMNUNIYE, MEMNUNIYE/2, MEMNUNIYE/3, MEMNUNİYE, MEMNUNİYE KÖYÜ İÇ YOLU, MEMNUNİYE KÖYÜ YOLU, MEMNUNİYE SK., NAILIYE, NAILIYE CD., NAILIYE/1, NAILIYE/2, NAILIYE/3, NAILIYE/4, NAILIYE/7, NAİLİYE, NAİLİYE CD., NAİLİYE SK., ORMAN YOLU, POLAT, POLAT (MERKEZ) CD., POLAT 1, POLAT 1/1, POLAT 1/2, POLAT 1/3, POLAT CD., POLAT MERKEZ, POLAT MERKEZ/1, POLAT MERKEZ/2, POLAT MERKEZ/5, POLAT MERKEZ/6, SÜKRÜ EFENDI/2, SÜKRÜ EFENDI/3, ŞÜKRİYE KÖYÜ İÇ YOLU, ŞÜKRİYE KÖYÜ YOLU, YILMAZER, ZEYNEL, ZEYNEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ERENLER ilçesinde 25 Ekim Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDILTAHIRBEY, BEDİLTAHİRBEY, BUDAKLAR, BÜYÜKESENCE, GEBES, HASANBEY, KÜÇÜKESENCE, NAKISLAR, PIRAHMETLER mahallelerinde 101 NOLU SK., 102 NOLU, 102 NOLU SK., 103 NOLU, 106 NOLU SK., 107 NOLU SK., 108 NOLU SK., 109 NOLU SK., 110 NOLU, 111 NOLU CD., 16002, 16005 SK., 16006, 16006 SK., 22 NOLU, 22 NOLU CD., 23 NOLU, 23 NOLU CD., 24 NOLU, 24 NOLU CD., 24. CD., 25 NOLU, 25 NOLU CD., 25. CD., 26 NOLU, 26 NOLU CD., 27 NOLU, 27 NOLU CD., 28 NOLU CD., 29 NOLU, 30 NOLU, 30 NOLU CD., 30., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, BEDILTAHIRBEY, BÜYÜKESENCE CD., D-100 YAN YOL, D-100 YAN YOL CD., HASANBEY, HASANBEY CD., KANAL DERESİ KÖPRÜSÜ, KÜÇÜKESENCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ERENLER ilçesinde 25 Ekim Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HANLI SAKARYA, KOZLUK mahallelerinde 49 NOLU SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, D-100 YANYOL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ERENLER ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜYÜKESENCE, KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 109 NOLU, 110 NOLU SK., 29 NOLU CD., BÜYÜKESENCE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ERENLER ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKESENCE mahallelerinde KÜÇÜKESENCE KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ERENLER ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜÇÜKESENCE mahallelerinde 104 NOLU SK., 105 NOLU SK., 108 NOLU, 28 NOLU, KÜÇÜKESENCE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARASU ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, PARALI mahallelerinde BATAKLI, DAG, HACI, HARMAN, HARMANCIK, KURUDERE, ORTA-, SEN, SHT.ERSIN SENEK, ŞEHİR ERSİN ŞENEK CD., ŞHT.ERSİN ŞENEK, ŞHT.ERSİN ŞENEK CD., UZUN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI mahallelerinde GÖK SK., HACI SK., KURUDERE (TAŞLIK) CD., KURUDERE CD., TASLIK_2 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADATEPE, AKKUM, BAKIRLI, BÜYÜKYANIK, CAMITEPE, DENIZKÖY, DENİZKÖY, GÖLKÖPRÜ, HAMITABAT, HÜRRIYET, HÜRRİYET, IHSANIYE, İHSANİYE, KANCALAR, KARAMÜEZZINLER, KARAMÜEZZİNLER, KONACIK, MANAVPINARI, RESULLER, TASLIGEÇIT, TAŞLIGEÇİT, ÜÇOLUK, YENI mahallelerinde 168 SK., 30. SK., 5020, 5024, ABANOZ, ABANOZ SK., ACARLAR, AKKUM KÖYÜ İÇ YOLU, AKTAN, AKTAN SK., ALICILAR, ALICILAR SK., ALT, ALT SK., ASAGI_20, AŞAĞI, AŞAĞI SK., AYDINLILAR, AYDINLILAR SK., BARBAROS1, BOYUNDURUKÇU, BOYUNDURUKÇU SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAKIR AAHMET SK., ÇILEKLI, ÇİLEKLİ, ÇİLEKLİ SK., DENIZ YOLU, DENİZ YOLU, DENİZ YOLU SK., DENİZKÖY İÇ YOLU, DENİZKÖYÜ KÖY YOLU, GÖLKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU, İHSANİYE KÖYÜ İÇ YOLU, KAHYALAR, KARASU KAYNARCA YOLU, KASALTI, KAŞALTI SK., KISLA, KONACIK KÖYÜ İÇ YOLU, KULAK, KULAK SK., KUM, MAÇKALILAR, MEHMET AGA SK., MERKEZ, MERKEZ SK., MERKEZ/10, MERKEZ/12, MERKEZ/2, MERKEZ/4, MERKEZ/4 SK., MERKEZ/5, MERKEZ/6, MERKEZ/7, MERKEZ17, ÖRNEK, ÖRNEK SK., POYRAZLAR, POYRAZLAR SK., PTT SK., RECEP KAPTAN SK., RESUL PASA, SAİTİN ŞÜKRÜ SK., SAKARBOYU, SISMAN, ŞİŞMAN SK., TÖMEK, TÖMEK SK., TÜRKMEN, TÜRKMEN SK., UZUNDÜZ, UZUNDÜZ SK., ÜST, ÜST SK., YENI_9, YENİ, YENİ SK., YESILTEPE, YESILYURT, YEŞİLTEPE SK., YEŞİLYURT, YEŞİLYURT SK., YUKARI, YUKARI 10, YUKARI SK., YUKARI_6, ZINGILKIŞLA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KARASU ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARANLIKDERE, KUZULUK mahallelerinde 1022, 1023, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1027, 1027 KÜME EVLER, ESKI ADAPAZARI, KARANLIKDERE MERKEZ SK., MERKEZ/8, NAMAZGAH, NAMAZGAH CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEYVE ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKDOGAN, AKDOĞAN, ALIPLAR, CECELER, ÇINE, ÇİNE, ÇUKURKÖY, DEMIRLER, DEMİRLER, GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR, HALİDİYE, HISARLIK, HİSARLIK, KARACAÖREN, SAFIBEY, SAFİBEY, SEKIHARMAN, SEKİHARMAN, TASOLUK, TAŞOLUK, UMURBEY, YAYLAK mahallelerinde 1552., 1558., 2153., 2356., 2451., 2452., 2454., 3002., 3501., 3504., 3506., 3517., 4202., 4204., 4208., 4214., 4215., 4356., 4652., 4708., 4711., 4712, 4715., 4716., 4722., 4727., 4727. SK., 4751., AKDOGAN, AKDOĞAN, AKDOĞAN SK., ALIPLAR, ALIPLAR SK., ANKARA CD., ARPASLAR, ARPAŞLAR, CECELER, CECELER SK., ÇINE, ÇINE SK., ÇİNE, ÇİNE SK., ÇUKURKÖY, ÇUKURKÖY SK., DEMIRLER, DEMİRLER SK., DURAKLAR, DURAKLAR SK., DURMUŞLAR, GEYVE OSMANELİ YOLU, GÜNDÜZLER, GÜNDÜZLER SK., GÜNHOSLAR, GÜNHOŞLAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÜNHOŞLAR SK., HACIÖMERLER SK., HALIDIYE, HALİDİYE SK., HISARLIK, HİSARLIK SK., İsimsiz102, İsimsiz137, KARACAÖREN, MUZAFFERİYE, SAFIBEY, SAFİBEY, SAFİBEY KÖPRÜSÜ, SAFİBEY KÖYÜ İÇ YOLU, SAFİBEY SK., SEKIHARMAN, SEKIHARMAN SK., SEKİHARMAN SK., TAŞOLUK SK., UMURBEY, UMURBEY SK., UMURBEY/1, UMURBEY/15, UMURBEY_1, YAYLAK, YAYLAK SK., YENI MAHALLE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEYVE ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKSU, ÇAMLIK, ÇAYKÖY, DOGANCIL, DOĞANCIL, HACIOSMANLAR, HARKKÖY, ILICA, POYDULAR, SABIRLAR, SEHREN, SÜTALAN mahallelerinde 2201., 2206, 2206., 2207., 2210., 2251., 2252., 2253., 2551., 2556., 2557., 3104., 3105., 3304., 3305, 4101., 4106., 4155., 4161., 4501., 4502., 4504., 4505., 4507., 4551., ASLANLAR, CUMALI, ÇAMLIK, ÇAMLIK KÖYÜ İÇ YOLU, ÇAMLIK SK., ÇAY-, ÇAYKÖY İÇ YOLU, DAVUTLAR, DOGANCIL, DOĞANCIL KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANCIL SK., ELMADERE, ELMADERE SK., EMIRLER, EMİRLER SK., ERCEK, ERCEK SK., HACIOSMANLAR, HACIOSMANLAR SK., HARKKÖY İÇ YOLU, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz121, İsimsiz77, KADIRLER-, KADIRLER- SK., KADIRLER_1, KADİRLER SK., KARABEYLER, KAYADIBI, KAYADİBİ SK., KAYIPLAR, KILLER, KİLLER SK., KURTLAR, KURTLAR SK., MERKEZ-, MERKEZ_2, OKUL CAD. 2.ÇIKAR SK., POYDULAR, POYDULAR SK., SABIRLAR, SABIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, SABIRLAR SK., SEFERLER, SEHREN, SEHREN SK., SÜKÜRLER, SÜTALAN, SÜTALAN KÖYÜ İÇ YOLU, SÜTALAN SK., ŞEHREN SK., TASLI, VELILER, VELİLER, VELİLER SK., VEYSELLER, VEYSELLER SK., YARASLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GEYVE ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE mahallelerinde 3354., 3355., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, HIRKA, IHSANIYE, İHSANİYE SK., SUÇATI KÖYÜ İÇ YOLU, ÜÇERENLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
HENDEK ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, MAHMUTBEY, NURIYE, NURİYE, SARIDEDE, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1073. SK., 1075. SK., 1076 SK., 1076. SK., 1077. SK., 1082 SK., 1082. SK., 1084. SK., 1085. SK., 1086 SK., 1086. SK., 1087. SK., 1088. SK., 1089. SK., 1090. SK., 1091. SK., 1092, 1092. SK., 16700, 3000. SK., 3005 SK., 3201. SK., 3202 SK., 3203 SK., 3501 SK., 3504, 3504 SK., 3505 SK., 3506, 3506 SK., 3507 SK., 3510 SK., 3511 SK., 3516 SK., 3520 SK., 3521 SK., 3523, 3523 SK., 3524 SK., 3526, 3526 SK., 3527 SK., 3528, 3528 SK., 3529 SK., 3530, 3530 SK., 3530. SK., 3536, 3536-, 3536 SK., 3537, 3537 SK., 3539, 3542, 3543, 3543 SK., 3545 SK., 3561, 3604 SK., 3605 SK., 3607 SK., 3608 SK., 3612, 3616 SK., 3617 SK., 3618 SK., 3621, 3621 SK., 3625, 3625 SK., 3627, 3627 SK., 3628. SK., 3632, 3632 SK., 3633, 3634 SK., 3635. SK., 3640, 3643, 3643 SK., 3644 SK., 3645 SK., 3647 SK., 3656 SK., 3657 SK., 3658 SK., 3659, 3659 SK., 3666, 3675 SK., 402-211 SK., 406 SK., 411 SK., 412. SK., ACILIK SK., ANKARA ASFALTI, ÇEVRE YOLU-ÖMER BAYRAKLI PAŞA CD., EKREM GÜNAY CD., ESKI DÜZCE, ESKI DÜZCE CD., ESKİ DÜZCE CD., İsimsiz92, MERKEZ_16, MERKEZ_54, NAIM SÜLEYMANOGLU, NECIP FAZIL KISAKÜREK, NECİP FAZIL KISAKÜREK CD., OSMAN YILMAZ CD., ZİYA GÖKALP CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
HENDEK ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, KALAYIK, YEŞİLVADİ mahallelerinde 16826, 16828, 16829, 16836, 16843, BAT/1, GÜRCÜ, GÜRCÜ SK., GÜRCÜ_2, İsimsiz83, MERKEZ_37, TÜTÜNDERE, TÜTÜNDERE/1, TÜTÜNDERE/5, TÜTÜNDERE/8, TÜTÜNDERE/9 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
SERDİVAN ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 602., ASKILI SK., BENLİ SK., BONCUK SK., CİVAN SK., EMEKLİLER PARKI İÇİ YOLU, ENGIN SK., KAKTÜS SK., KÜPELI, NERGIS SK., ŞEHİT MEHMET ÖZTÜRK SK., TASLIK SK., TAŞLIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 506., 611., 612. SK., 615., 615. SK., 617., AKAR SK., AYVAZ SK., BAKIRCI SK., CENGIZ SK., CENGİZ SK., ÇARK KENT SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK KENT YAŞAM EVLERİ İÇİ YOL, ÇUKUR SK., DİVAN SK., DOGRAMACI, DOĞAN SK., DOĞRAMACI SK., ESKI KAZIMPASA, FARUK BENLI, FARUK BENLI SK., FARUK BENLİ SK., GELINCIK, GELİNCİK SK., GÜLSEREN SK., KARAGÖZ SK., KESER SK., KÜPELİ SK., MEZBAA SK., MUSTAFA OCAK, MUSTAFA OCAK SK., SANLI, SELVİ SK., ŞANLI SK., ŞEHİT B.SOYBİLGİÇ SK., ŞEHİTLER CD., ŞİMŞİR SK., ULU SK., ÜNAL SK., YÜNCÜ, YÜNCÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 25 Ekim Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KEMALPAŞA, MALTEPE, OTUZIKI EVLER, OTUZİKİ EVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 106. SK., 2. CD., 362. SK., 364. SK., 397. SK., 401., 425 SK., 531 NOLU, 549 NOLU, 549 NOLU SK., 554 NOLU, 557 NOLU SK., 560 NOLU, 561 NOLU, 571 NOLU SK., 572 NOLU SK., 574 NOLU SK., 575 NOLU SK., 709. SK., 713., 713. SK., 749. SK., 801. SK., 807. SK., 809., 809. SK., 813. SK., 820., 826. SK., 828. SK., 830. SK., 836., 841. SK., 842. SK., 847., 851. SK., 853., 855., 861. SK., 922, 922 NOLU SK., AKARSU SK., AKÇAY, AKÇAY SK., ALTINOLUK SK., ARMUTLU SK., ATAK SK., AYDIN SK., BAĞLAR, BESKÖPRÜ, BILGIN, BUGDAY, BUĞDAY SK., CAN, CAN SK., CENGIZ TOPEL, ÇINAR ÇOCUK PARKI İÇİ YOLU, DARBOĞAZ SK., DEMİRSPOR TESİSLERİ, DUMAN SK., FIDELI SK., FINDIK SK., GENÇ SK., GÜR SK., GÜVEN SK., IHLAMUR SK., İBRAHİM KANGAL CD., KANMAZ SK., KAYAR SK., KEREM SK., KIR, KIRISHANE CD., KORUTÜRK, KUBİLAY SK., LALE, MEHMET ZAHIT KOTKU, MEHMET ZAHİT KOTKU SK., MERAM SK., MIMAR SINAN, MUHSİN YAZICIOĞLU BULVAR, MÜRSEL SK., OGUZ., OGUZHAN, OKUL SK., OLGUN SK., ÖDÜL SK., ÖNDEREVLERİ SK., ÖZGE SK., ÖZGÜ SK., SAFRANCIK, SAHIL, SAHİL SK., SARIKIŞLA SK., SEÇIL SK., SEHIT SINAN GÜMÜSTAS, SELIM, SELİM SK., SELVİNAZ SK., SEMA SK., SERDİVAN CD., SERİN SK., SIRMA SK., SU ARITMA TESİSİ, SUAT SK., ŞEHİT MUZAFFER ÇETİN CD., ŞHT.AHMET AKYOL SK., TOYGAR SK., UZAY SK., VAGON SK., YAHYA KEMAL SK., YAMAÇ SK., YAYLA SK., YOKUŞDİBİ SK., ZEMBIL, ZİYA PAŞA SK., ZİYAPAŞA SK., ZORLU SK., ZÜBEYDE HANIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 25 Ekim Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, ARALIK, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, ESENTEPE, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURUÇESME, KURUÇEŞME, MESELI, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 17. CD., 18 Nisan cd, 18 NİSAN CD., 18., 18. CD., 19., 20., 2102. SK., 2103., 2128., 2142., 2218., 2227. SK., 2305., 2316. SK., 2320., 2321. SK., 2322. SK., 2401., 2401. SK., 2402. SK., 2403. SK., 2405. SK., 2422., 2423., 2424., 2431., 2431. SK., 302. SK., 304. SK., 306. SK., 310., 310. SK., 314. SK., 317., 318. SK., 321., 321. SK., 322. SK., 323. SK., 332., 335. SK., 336. SK., 339., 339. SK., 342. SK., 347., 349. SK., 353., 357. SK., 365. SK., 369. SK., 388., 389. SK., 4026 SK., 4028., 4029. SK., 4031. SK., 4055. SK., 4056. SK., 4057. SK., 4058., 4058. SK., 4059., 4059. SK., 4060., 4060. SK., 4061., 4061. SK., 4063., 4063. SK., 4065. SK., 4066. SK., 4067., 4067. SK., 4069., 4073. SK., 4074., 4078., 4080., 4081., 4081. SK., 4082., 4083., 409., 411., 4238. SK., 4240. SK., 427. SK., 431., 4601., 4602., 4605., 533. SK., 537. SK., 539. SK., 546 SK., 547. SK., 549. SK., 557. SK., 561., 564. SK., 570., 572. SK., 578., 582., 592. SK., 598., 598. SK., 600. SK., 924., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALKAN TRİO İÇİ YOLU, ALTIN EVLER İÇİ YOLU, ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ALTINKENT VİLLALARI İÇİ YOLU, ARALIK, ARALIK. CD., ASIK, ASIK SK., AŞIK SK., ATLAS, ATLAS SK., AYDINLAR SİTESİ İÇİ YOLU, BAL, BAL SK., BAS, BEGONYA, BEGONYA SK., BH HUZUR LİVA 7 İÇİ YOLU, BOĞAZİÇİ CD., BOR, BOR SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇEŞME, ÇINAR SK., ÇUBUKLU KÖYÜ İÇ YOLU, DAĞYONCALI KÖYÜ İÇ YOLU, DEMET, DIK, DİLAN, DİLAN SK., DOĞA SK., EKOLOJİ LABORATUARI, ENSAR, ENVER TOÇOĞLU CD., ERMİŞ SK., ESKI KAZIMPASA CD., EVREN SK., FERIK CD., FEVZİBEY CAD, FİLİZ SK., GAZİ YİĞİT UÇAR, GÖKÇEÖREN, GÖKKUŞAĞI SK., GÜLLÜ SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., HAKKIBEY KONAKLARI İÇİ YOLU, HALDIZOĞLU SK., HANIMELI, ISMET OCAKLI, İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, İPEK YOLU CD., İsimsiz149, İSTİKLAL CD., KAYA SK., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA CD., KOZA EVLERİ İÇİ YOLU, KUŞBURNU SK., MANOLYA SK, MERT, MERT SK., MESELI, MESUT SK., NAZAR SK., NEŞE SK., NİSAN 17. SK., OZAN SK., P.T.T. SK., PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., SAFIR, SAFİR 1 SİTESİ İÇİ YOLU, SAKARYA SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYO, SEÇER SK., SEHIT MEHMET KARABASOGLU, SELAHİYE KÖYÜ İÇ YOLU, SELÇUKLU SK., SERDİVAN PARKI İÇ YOLU, SORGUT, SÖGÜT, STADYUM, STADYUM CD., SULTAN SARAYI, SULU SK., SUSAM, SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞAHİN SK., ŞAHLAN, ŞULE SK., ŞÜKÜR KONAKLARI İÇİ YOLU, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU, TÜRBE, TÜRBE SK., ULUDAG, ULUDAĞ SK., VATAN, YASEMIN SK., YILDIRIM, YILDIRIM SK., ZARİF SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SELAHIYE, SELAHİYE mahallelerinde EVREN, SAFİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SERDİVAN ilçesinde 25 Ekim Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, ARABACIALANI, ARALIK, ASAGIDEREKÖY, ÇUBUKLU, DAGYONCALI, DAĞYONCALI, HAMITABAT, HAMİTABAT, ISTIKLAL, İSTİKLAL, KAZIMPASA, KAZIMPAŞA, KEMALPASA, KEMALPAŞA, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, KURUÇESME, KURUÇEŞME, RESADIYE, REŞADİYE, SELAHIYE, SELAHİYE, UZUNKÖY, YUKARIDEREKÖY mahallelerinde 1. CD., 18 NISAN, 18 NISAN CD., 19. CD., 20. CD., 2109., 2134., 2134. SK., 2141., 2141. SK., 2142. SK., 2202., 2202. SK., 2212., 2227., 2228., 2228. SK., 2229. SK., 2307., 2314., 2323. SK., 2405., 2406., 2421. SK., 2422. SK., 2423. SK., 2424. SK., 301. SK., 303. SK., 305., 305. SK., 307. SK., 308., 308. SK., 309. SK., 312. SK., 317. SK., 322., 324., 326., 326. SK., 327. SK., 329. SK., 330. SK., 331. SK., 332 SK., 332. SK., 334. SK., 335., 337. SK., 338., 338. SK., 340 SK., 340. SK., 344. SK., 346. SK., 347. SK., 349., 367. SK., 379. SK., 381. SK., 383., 389., 4005. SK., 4028. SK., 4030., 4069. SK., 4070., 4070. SK., 4075, 4076., 4076. SK., 4077. SK., 4080. SK., 423 SK., 423., 4600., 4600. SK., 4603. SK., 4604. SK., 531. SK., 535., 541. SK., 545. SK., 546., 549., 550. SK., 551. SK., 554. SK., 556., 562., 562. SK., 566., 568. SK., 576., 576. SK., 580., 580. SK., 582. SK., 588. SK., 590. SK., 602. SK., 604., 63., 63. SK., 822. SK., ADAPARK KONUT YAPI KOOPERATİFİ, ALANDÜZÜ, ALANDÜZÜ CD., ALANIÇI SK., ALANİÇİ SK., ALÇAK AÇMA, ALÇAK AÇMA SK., ALEV SK., ARALIK CD., ARALIK SK., ATA EVLER İÇİ YOLU, ATATÜRK, AVCI SK., AYDIN VİLLALARI İÇİ YOLU, BAŞ SK., BEYLERBEYİ KONAKLARI İÇİ YOLU, BOGAZIÇI, BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, CAMI SK., CAMİ SK., CEYLAN, CEYLAN SK., ÇAKAR SK., ÇAMYOLU, ÇAMYOLU CD., ÇAMYOLU SK., ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, DEFNE, DEFNE EVLERİ İÇİ YOLU, DILBER, DİK, DİLBER SK., DOGA, DORUK SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EFE, EFES SK., ELİT EVLER İÇİ YOLU, ENSAR SK., ESENYAKA SK., ESKI BESEVLER, ESKİ DEPREM EVLERİ, ESKİ KAZIMPAŞA CD., FERIK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FİRUZE SK., FURKAN SİTELERİ İÇİ YOLU, GAZI YIGIT UÇAR, GÖKKUSAGI, GÖKKUSAGI SK., HANIMELI SK., HANIMELİ SK., IBRAHIM ÖGRETMEN, IPEKYOLU, ISTIKLAL, ISTIKLAL CD., IŞIK SK., İPEKYOLU CD., İsimsiz153, İSMET OCAKLI, İSMET OCAKLI CD., İŞLER SK., KARAKOL SK., KAZIM PAŞA CD., KAZIMPASA CD., KAZIMPAŞA, KERVAN SK., KETEN SK., KILINÇ SK., KONAK, KONAK SK., KUMRU SK., KURTULUS, KURTULUS CD., KURTULUŞ CD., KURUÇEŞME KÖYÜ İÇ YOLU, KUTLU EVLER, MEHMET AKIF ERSOY CD., MEHMET AKİF ERSOY CD., MEHMET ALTINISIK, MEHMET ALTINIŞIK CD., MELİK, MESUT, MEŞELİ SK., NUR KENT SİTESİ İÇİ YOLU, NURİ KESKİN SK., ORHANGAZI, ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., ÖZER SK., P.T.T., SAHIN, SAHLAN, SAKİN SK., SALTIKOĞLU VİLLALARI İÇ YOLU, SANAYİİ CD., SARMASIK, SARMAŞIK SK., SEHIT B.SOYBILGIÇ, SEHIT EREN BÜLBÜL, SELAM SK., SELÇUKLU, SERHAT, SERHAT SK., SORGUT SK., SÜLEYMAN BINEK, SÜZER SK., ŞEHİT EREN BÜLBÜL, ŞEHİT KEMAL DURAK SK., ŞEHİT M KARABAŞOĞLU CD., ŞEHİT MEHMET KARABAŞOĞLU CD., TÜRBE DERESİ, UZEL SK., ÜNLÜ SK., YASEMIN, YASEMİN SK., YAZLIK SK., YÜNÜAK, ZAMBAK SK., ZARIF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA SÖĞÜTLÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
SÖĞÜTLÜ ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİ CEDİT, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1018, 50.YIL CD., AHMETBEY CD., BAHAR SK., HÜRRIYET CD., HÜRRİYET CD., ORHAN GAZI, ORHAN GAZI CD., ORHAN GAZİ CD., SEREF, ŞEREF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SÖĞÜTLÜ ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNDOGAN, GÜNDOĞAN, ORTA mahallelerinde 1 NOLU GAZİ OKTAY KAAN PARKI İ, 2008, 50.YIL, HALİT MOLLA CD., HÜRRİYET, SEKER, ŞEREF CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KOCAALİ ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDERE, MAHMUDIYE mahallelerinde 512. SK., 515, 515 SK., 516., 516. SK., 517. SK., 518, 518 SK., 519., 520., 520. SK., 524 SK., 525., 526. SK., 529., 531., 532., 532. SK., 533., 534., 536., 540. SK., 542., 543., 544., 545., 547., 550., 551., 553. SK., 642., ALİ FUAT CEBESOY CD., ÇAYIRLAR SK., FATIH SULTAN MEHMET CD., FATİH SULTAN MEHMET, NİNE HATUN SK., SAHILYOLU, SAHİL YOLU CD., ŞAİR AYSEN AKDEMİR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
AKYAZI ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE CUMHURIYET, ALTINDERE OSMANAĞA mahallelerinde AKASYA SK., ALTINDERE SK., BIÇKIDERE (ALTINDERE), BIÇKIDERE(OSMANAGA), CUMHURİYET, ÇAMLIK (ALTINDERE), ÇINAR (ALTINDERE), DEĞİRMEN SK., ERKAN, GAZI (ALTINDERE), GENERAL ENGIN HOS, GENERAL ENGİN HOŞ SK., İMAM, İMAM SK., KAVLANDERE, KIRLANGIÇ SK., MENEKŞE(ALTINDERE), NUR, SEDA SK., SERÇE SK., ŞEHİT İSMAİL SARI SK., TAŞPINAR SK., ZADE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKYAZI ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALTINDERE CUMHURIYET, ALTINDERE OSMANAĞA mahallelerinde BAKIRCILAR, BAKIRCILAR SK., BIÇKIDERE SK., CUMHURIYET (GÜNDOGAN), CUMHURİYET CD., GAZİ SK., SEHIT ISMAIL SARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKYAZI ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYFELER, VAKIF mahallelerinde 1022. SK., 14001, 14003 SK., 14005, 14011, 14013, 14016, ADA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKYAZI ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPAĞAÇ mahallelerinde ORHAN GAZİ SK., OSMAN GAZİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKYAZI ilçesinde 25 Ekim Cuma 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEYFELER, TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ, VAKIF mahallelerinde 13009, 13009. SK., 14003, 14004, 14005 SK., 14006, 14006 SK., 14008 SK., 14009, 14010, 14017, 14022, 17003 SK., ADA, BEYAZIT SK., HÜDAİ SK., TOPAGAÇ, TOPAĞAÇ SK., YAVUZ SELİM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
AKYAZI ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INÖNÜ, ÖMERCIKLER, ÖMERCİKLER mahallelerinde 4034 SK., 7012 SK., 8002, 8002 SK., 8008, 8008 SK., 8019 SK., 8020 SK., 8021 SK., 8023 SK., 8025 SK., 8026 SK., 8027 SK., 8028, 8028 SK., 8029 SK., 8030 SK., 8031 SK., 8032 SK., 8034 SK., 8035, 8035 SK., 8037 SK., 8041 SK., 8043 SK., 8050, 8050 SK., 8126 SK., BATAKKÖY CD., NECATİ TEMEL CD., SEHIT FURKAN ÇELIK, YAHYALI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 1680 ADA İÇİ YOLU, 1681-, 1681 ADA İÇİ YOLU, 1682 KÜME EVLER, 1683 KÜME EVLER, 1688 KÜME EVLER, 1689 KÜME EVLER, 1690 KÜME EVLER, 1693 ADA İÇİ YOLU, 1693 KÜME EVLER, 1697, 1697 KÜME EVLER, 1698 ADA İÇİ YOLU, 1698 KÜME EVLER, 1701 ADA İÇİ YOLU, 1701 KÜME EVLER, 1713 ADA İÇİ YOLU, 1713 KÜME EVLER, 1714 KÜME EVLER, 1714 KÜMEEVLER, 1735 KÜME EVLER, 1737 KÜME EVLER, 4124 NOLU SK., 4124. SK., 4131. SK., 4134 NOLU SK., 4135 NOLU SK., 4141 NOLU SK., 4148 NOLU SK., 4166 NOLU, AHUDUDU SK., OĞUZATA CD., SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HA, VAKIF sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER YENİ mahallelerinde 5218 NOLU SK., 5219 NOLU SK., 5221 NOLU, 5222. SK., 5238 NOLU SK., 5241 NOLU SK., ÇİFTÇİ SK., LEYLEKLİ PARK İÇİ YOLU, YENİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, MITHATPASA, MİTHATPAŞA, SEKER, SEMERCILER, SEMERCİLER, ŞEKER mahallelerinde 588 NOLU, 608., 780 NOLU, 780 NOLU SK., 781 NOLU SK., 782 NOLU SK., 807 NOLU SK., 810 NOLU SK., 812 NOLU, 816 NOLU SK., 817 NOLU SK., 819 NOLU, 820 NOLU SK., 825 NOLU SK., A. NEJDET GÜVEN CD., A.NEJDET GÜVEN CD., ÇARK, ÇARK CD., ÇAY SK., ÇEVIK, ÇEVİK SK., DEGERLI, FARABI, GÖKÇE, KALE SK., KENTPARK İÇİ YOLU, KIYI SK., MELİK ŞAH SİTESİ İÇİ YOLU, MESİRE SK., MİLLİ EGEMENLİK CD., PAPATYA SK., PELİN SK., SASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SASKİ İÇ YOLU, SEDAT KİRTETEPE CD., SEHIT EKREM BAYRAMOGLU, STAD SK., SULTAN AHMET SİTESİ İÇİ YOLU, ŞEHİT SELÇUK ESATOĞLU SK., ŞEKER SK., TÜMEN, TÜMEN SK., YALIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, TEPEKUM, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1227 NOLU SK., 1246 NOLU, 1246 NOLU SK., 1247 NOLU SK., 1249 NOLU, 1257 NOLU SK., 1280 NOLU, 1280 NOLU SK., 1304 NOLU, 1345 NOLU, 1359 NOLU SK., 1362 NOLU SK., 1365 NOLU SK., 1366 NOLU SK., 1367 NOLU SK., 1368 NOLU SK., 1369 NOLU SK., 1370 NOLU SK., 1371 NOLU SK., 1372 NOLU SK., 1373 NOLU SK., 1374 NOLU, 1374 NOLU SK., 1375 NOLU, 1375 NOLU SK., 1376 NOLU SK., 1380 NOLU, 1380 NOLU SK., 1381 NOLU, 1382 NOLU, 1383 NOLU, 1384 NOLU SK., 1385 NOLU SK., 1386 NOLU SK., 1387 NOLU, 1387 NOLU SK., 1388 NOLU, 1388 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1394 NOLU SK., 1395 NOLU SK., 1396 NOLU SK., 1398 NOLU SK., 1399 NOLU SK., 1404 NOLU SK., 1405 NOLU, 1406 NOLU, 1406 NOLU SK., 1410 NOLU SK., 1411 NOLU, 1411 NOLU SK., 1414 NOLU SK., 1416 NOLU SK., 1427 NOLU SK., 5006 NOLU, 5038 NOLU SK., 5040 NOLU SK., 5051 NOLU, 5054 NOLU SK., 5057 NOLU SK., 5057. SK., 5060 NOLU SK., 5062 NOLU SK., 5073 NOLU SK., 5074 NOLU, 5074 NOLU SK., 5075 NOLU SK., 5077 NOLU SK., 5078 NOLU SK., 5201 NOLU SK., 5202 NOLU SK., 5207 NOLU, ADAŞLAR SK., ARAR SK., BURCU SK., ÇAĞDAŞ SK., DEVOGLU CD., DEVOĞLU CD., ENDAMLI SK., ERKAYA, GAZELLER, GÖL, GÖL SK., GÜZELLER, HAYAT, KADİR SK., KARTALLAR SK., KEBİR SK., KIBRIS, KIBRIS SK., KOŞAR SK., KÖYİÇİ CD., KUM SK., KUMKÖY SK., ÖZCAN, PUL SK., SAADET, SAADET SK., SANTIYE, SEÇKIN, SÖĞÜT SK., SÜLÜN, ŞANTİYE SK., ŞEHİT İSMAİL ŞEREMET SK., TUNA SK., UHUD SK., UYGUN SK., YILDIRIM-1 SK., YILDIRIM2, YILDIRIM-2 SK., YILDIRIM-3 SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 01:00-03:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, BAGLAR, BAĞLAR, DAGDIBI, DEMIRBEY, DEMİRBEY, GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, OZANLAR, POYRAZLAR, SAKARYA, SEKER, SÜLEYMANBEY, ŞEKER, TEKELER, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1003 NOLU, 1004 NOLU SK., 1006 NOLU SK., 1008 NOLU SK., 1011 NOLU SK., 1013 NOLU, 1013 NOLU SK., 1014 NOLU SK., 1015 NOLU SK., 1016 NOLU SK., 1027 NOLU SK., 1028 NOLU, 1052 NOLU, 1053 NOLU SK., 1057 NOLU, 1064 NOLU SK., 1065 NOLU SK., 1066 NOLU, 1066 NOLU SK., 1066 NOLU SK., 1067 NOLU SK., 1068 NOLU, 1068 NOLU SK., 1081 NOLU SK., 111 NOLU, 1113 NOLU, 1118 NOLU SK., 1259NOLU, 1259NOLU SK., 1260 NOLU, 1260 NOLU SK., 1267 NOLU SK., 1272 NOLU SK., 1273 NOLU SK., 1274 NOLU SK., 1353 NOLU, 1353 NOLU SK., 1358 NOLU, 1359 NOLU, 15 TEMMUZ, 5003 NOLU SK., 5008 NOLU SK., 5017 NOLU, 5024 NOLU SK., 5025 NOLU SK., 5064 NOLU, 5070 NOLU SK., 5211 NOLU SK., 5212 NOLU SK., 608. SK., 700 NOLU SK., 704 NOLU SK., 706 NOLU SK., 710 NOLU, 710 NOLU SK., 712 NOLU SK., 713 NOLU SK., 729 NOLU SK., 731 NOLU SK., 747 NOLU SK., 966 NOLU SK., 970 NOLU SK., 973 NOLU, 974 NOLU, 979 NOLU, 979 NOLU SK., 980 NOLU SK., 988 NOLU SK., 988 NOLU, 989 NOLU SK., 992 NOLU SK., 995 NOLU SK., 997 NOLU, AKAR, ALKAN SK., ARK SK., ATALAR SK., BAGLAR CD., BAGLAR/2, BAĞLAR CD., BAĞLAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ YOLU, BAĞLI SK., BAHÇECI, BAHÇECI/1, BAHÇECIK, BARIŞ SK., BEYLIK, BEYLİK SK., ÇAM -1 SK., ÇAM -2 SK., ÇAM1, ÇAM2, ÇAYIRLI, ÇEVRE YOLU, DEMİRBEY KÖYÜ İÇ YOLU, DERMAN SK., DİP SK., DURAL SK., DURU SK., EGITIM SK., EĞİTİM SK., FERAH, FERAH SK., GEZİCİ SK., GÜLCE SK., GÜLER, HACI BAYRAMLAR, HOŞNUT SK., KARAKAMIS CD., KARAKAMIŞ CD., KARASU, KARASU YOLU, KARASU YOLU/1, KARDELEN, KARDELEN SK., KEKLİK SK., KIZILCIK SK., KİPA AVM-ADAPAZARI, KLAVUZ SK., KORULUK SK., KÖPRÜ, KÖPRÜ SK., KÖPRÜ/1, KÖPRÜBASI, KÖYIÇI, KÜLTÜR, KÜLTÜR SK., MANOLYA SK., MELTEM SK., MEZARLIK, MEZARLIK SK., NİNE SK., ONUR, ONUR SK., ORUÇ SK., OZANLAR SK., ÖGRETMENLER SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖZ SK., ÖZERK SK., PEHLİVANOĞLU SK., POYRAZLAR GÖLÜ TABİAT PARKI, POYRAZLAR KÖYÜ İÇ YOLU, POYRAZLI, SANAYI CD., SANCAK SK., SAYGIN SK., SEHA SK., SEHER, SEHER SK., SILA SK., SULTAN SK., SÜLEYMANBEY, SÜLEYMANBEY CD., ŞEHİT ADİL UMUTLU SK., ŞEHİT AST.ALİ KAYA SK., ŞEHİT AYHAN ERCAN SK., ŞEHİT FETHİ AKALIN SK., TUNCA SK., ÜNAL OZAN CD., YAREN, YAREN SK., YENI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKER, SEMERCILER, SEMERCİLER, ŞEKER, YAĞCILAR mahallelerinde 192 NOLU, 192 NOLU SK., 195 NOLU, 195 NOLU SK., 783 NOLU SK., 784 NOLU SK., 808 NOLU SK., 809 NOLU SK., 811 NOLU SK., 812 NOLU SK., 813 NOLU SK., 814 NOLU SK., 815 NOLU SK., 816 NOLU, 818 NOLU SK., 819 NOLU SK., 821 NOLU SK., ANKARA. CD., AYDIN BİLER SİTESİ İÇİ YOLU, BADEM SK., BARIŞ MANÇO ÇOCUK PARKI İÇİ YO, BOYLU SK., DALLI SK., DEĞERLİ SK., DİRİ SK., DOĞA SİTESİ İÇİ YOLU, FİKRET SK., FULYA SK., GÖKALP SK., GÖKÇE SK., KANCA SK., KAVAKLAR CD., KUDÜS, KUDÜS CD., MESIRE, MESİRE SİTESİ İÇİ YOLU, NADİR SK., ORHANGAZİ SİTESİ İÇİ YOLU, ÖMÜR SK., ÖNDER SK., POYRAZ SK., SEFA SK., SEHIT SELÇUK ESATOGLU SK., ŞEHİT ALİ KAYA SK., ŞEHİT EKREM BAYRAMOĞLU SK., TÜL SK., UYUM SİTESİ İÇİ YOLU, YALIM, YAZLIK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, ORHAN, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1. ARA SK., 1235 NOLU, 1237 NOLU SK., 1238 NOLU, 1238 NOLU SK., 1239 NOLU SK., 1240 NOLU SK., 1241 NOLU SK., 1243 NOLU SK., 1244 NOLU SK., 1245 NOLU SK., 1248 NOLU SK., 1250 NOLU, 1251 NOLU, 1253 NOLU SK., 1255 NOLU SK., 1277 NOLU, 1278 NOLU, 1279 NOLU, 1279 NOLU SK., 1303 NOLU SK., 1304 NOLU SK., 1305 NOLU, 1305 NOLU SK., 1306 NOLU SK., 1308 NOLU, 1311 NOLU SK., 1312 NOLU SK., 1313 NOLU SK., 1318 NOLU SK., 1324 NOLU SK., 1367 NOLU, 1379 NOLU, 1379 NOLU SK., 1389 NOLU, 1389 NOLU SK., 1390 NOLU SK., 1394 NOLU, 1397 NOLU SK., 1404 NOLU, 1405 NOLU SK., 1409 NOLU SK., 1415 NOLU SK., 1416 NOLU, 1419 NOLU SK., 1425 NOLU, 1425 NOLU SK., 1426 NOLU, 1426 NOLU SK., 5003 NOLU, 5005 NOLU SK., 5010 NOLU SK., 5019 NOLU, 5019 NOLU SK., 5020 NOLU SK., 5053 NOLU, 5053 NOLU SK., 5058 NOLU SK., 5059 NOLU SK., 5060 NOLU, 51 NOLU, 5203 NOLU SK., 5205 NOLU, 5205 NOLU SK., 5210 NOLU SK., 5213 NOLU, 5240 NOLU SK., 5242 NOLU SK., 5243 NOLU SK., 5244 NOLU, ADASLAR, ALPARSLAN TÜRKES, ATAR, ATAR SK., ATMACA, ATMACA SK., BANKALAR CD., BESLER, BESLER SK., BULAN SK., ÇOBAN, ÇOBAN SK., DEVOGLU, DÜZGÜN SK., GAYE, GAZELLER CD., GONCA_1, GÜZELLER SK., HAL, HAL CD., HAL IÇI, HAL İÇİ SK., HAL. CD., ILGAZ, ILGAZ SK., KINALI SK., KOVAN SK., KÜÇÜK HAFIZ SK., MESUDIYE, MESUDİYE SK., MIMOZA SK., MİMOZA SK., OTLAK SK., PEKTAS, PEKTAŞ SK., REİS SK., SET ARKASI, SET ARKASI SK., T.AHMET EFENDI, T.AHMET EFENDİ SK., TAŞLI SK., TEK SK., TOPAÇ, TOPAÇ SK., TUNA, ÜNSAL, ÜNSAL SK., YENİ ÇARŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, BAGLAR, DAĞDİBİ, GÜNESLER MERKEZ, GÜNESLER YENI, GÜNEŞLER MERKEZ, GÜNEŞLER YENİ, KÖMÜRLÜK, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI, OZANLAR, POYRAZLAR, SAKARYA, SÜLEYMANBEY, TEKELER, TUZLA, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1.GEÇİT SK., 1003 NOLU SK., 1005 NOLU SK., 1009 NOLU SK., 1010 NOLU SK., 1012 NOLU, 1023 NOLU, 1023 NOLU SK., 1024 NOLU, 1024 NOLU SK., 1025 NOLU SK., 1034 NOLU SK., 1048 NOLU SK., 1050 NOLU SK., 1052 NOLU SK., 1057 NOLU SK., 1062 NOLU SK., 1063 NOLU SK., 1065 NOLU, 1067 NOLU, 1071 NOLU SK., 1072 NOLU SK., 1076 NOLU SK., 1080 NOLU SK., 1083 NOLU SK., 1120 NOLU, 1258 NOLU SK., 1261 NOLU SK., 1263 NOLU SK., 1264 NOLU SK., 1266 NOLU SK., 1358 NOLU SK., 1362 NOLU, 1363 NOLU, 1370 NOLU, 1421 NOLU, 1421 NOLU SK., 1423 NOLU, 249 NOLU SK., 37. SK., 5004 NOLU SK., 5006 NOLU SK., 5007 NOLU SK., 5008 NOLU, 5009 NOLU SK., 5018 NOLU, 5018 NOLU SK., 5052 NOLU, 5063 NOLU SK., 5064 NOLU SK., 5066 NOLU SK., 5067 NOLU SK., 5215 NOLU SK., 5237 NOLU SK., 5243 NOLU, 605., 606. SK., 705 NOLU SK., 707 NOLU SK., 711 NOLU SK., 714 NOLU SK., 719 NOLU SK., 728 NOLU SK., 8 NOLU SK., 897 NOLU SK., 966 NOLU, 972 NOLU SK., 982 NOLU, 982 NOLU SK., 984 NOLU SK., 985 NOLU SK., 990 NOLU SK., 990 NOLU, 992 NOLU, 993 NOLU SK., 994 NOLU SK., 995 NOLU, 996 NOLU SK., 997 NOLU SK., AÇIK SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, AĞA SK., ATAK, BAGLAR, BAHÇECI SK., BAHÇECIK/1, BAHÇECIK/2, BAHÇECIK/3, BAHÇECİ SK., BAHÇECİK, BAHÇECİK CD., BAHÇECİK SK., BALKAN SK., BAYRAMLAR SK., BÜYÜKGAZİ SK., CAMİİ SK., CEM SK., CEVIZ, ÇELEBİ SK., ÇEVRE YOLU CD., ÇIFTÇI, DERE SK., DÖNER SK., EGITIM, ELMAS SK., ERKAYA CD., ESEN, ESEN SK., ESEN. SK., ESEN/1, FATİH SULTAN MEHMET CD., GEBESLER, GEBEŞLER SK., GÜNES, GÜRZ SK., HALAS SK., HANCI SK., HANDE SK., HASRET SK., HOS SK., HOSNUT, HOŞ SK., İsimsiz154, KARAKAMIS, KARASU CD., KARASU YOLU CD., KARASU YOLU/3, KERESTECILER, KORULUK, KÖPRÜBASI CD., KÖPRÜBAŞI SK., LEYLAK SK., OYLUM SK., ÖGRETMENLER, PARK İÇİ YOLU, PEHLIVANOGLU SK., SEHIT MEHMET DURMUS, SEHIT NACI ÇAKAR, SEHIT NEDIM ÖZPOLAT, SENA SK., SILA, SULTAN- SK., SÜLEYMANBEY KÖY MEZARLIĞI İÇİ, ŞEHİT CENGİZ KARACA SK., ŞEHİT HAMİT DENİZ SK., ŞEHİT NACİ ÇAKAR SK., ŞEHİT NEDİM ÖZPOLAT SK., ŞEHİT YÜZBŞ.YALÇIN AYDIN SK., TABAK, TABAK SK., TEKELER SK., ÜNAL OZAN, YENİCAMİ BULVAR, YİĞİT SK., YÜKSEL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAMAN mahallelerinde 1. SK., 1468 KÜME EVLER, 1469 KÜME EVLER, 1471 KÜME EVLER, 1472 KÜME EVLER, 1473 KÜME EVLER, 1474 KÜME EVLER, 1475 KÜME EVLER, 1476 KÜME EVLER, 1775 KÜME EVLER, 3. SK., 3002 NOLU SK., ADASU ARITMA TESİSİ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: IKIZCE OSMANIYE, KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, KARAMAN mahallelerinde 12. SK., 13. SK., 1401 KÜME EVLER, 1402 KÜME EVLER, 1403 KÜME EVLER, 1404 KÜME EVLER, 1405 KÜME EVLER, 1406 KÜME EVLER, 1407 KÜME EVLER, 1408 KÜME EVLER, 1409 KÜME EVLER, 1412 KÜME EVLER, 1414 KÜME EVLER, 1416 KÜME EVLER, 1417 KÜME EVLER, 1419 KÜME EVLER, 1420 KÜME EVLER, 1421 KÜME EVLER, 1422 KÜME EVLER, 1424 KÜME EVLER, 1425 KÜME EVLER, 1426 KÜME EVLER, 1430 KÜME EVLER, 1432 KÜME EVLER, 1433-, 1435 KÜME EVLER, 1436 KÜME EVLER, 1438-, 1438 KÜME EVLER, 1440 KÜME EVLER, 1441 KÜME EVLER, 1442 KÜME EVLER, 1445 KÜME EVLER, 1446 KÜME EVLER, 1447 KÜME EVLER, 1448 KÜME EVLER, 1450 KÜME EVLER, 1451 KÜME EVLER, 1452 KÜME EVLER, 1453 KÜME EVLER, 1455 KÜME EVLER, 1457 KÜME EVLER, 1458 KÜME EVLER, 1459 KÜME EVLER, 1461 KÜME EVLER, 1462 KÜME EVLER, 1463 KÜME EVLER, 1464 KÜME EVLER, 1465 KÜME EVLER, 1466 KÜME EVLER, 1477 KÜME EVLER, 1478 KÜME EVLER, 1479 KÜME EVLER, 1480 KÜME EVLER, 1481 KÜME EVLER, 1482 KÜME EVLER, 1483 KÜME EVLER, 1484 KÜME EVLER, 1485 KÜME EVLER, 1491 KÜME EVLER, 1492 KÜME EVLER, 1493 KÜME EVLER, 1494 KÜME EVLER, 1495 KÜME EVLER, 1496 KÜME EVLER, 17. SK., 1776 KÜME EVLER, 1777 KÜME EVLER, 2291 KÜME EVLER, 2292 KÜME EVLER, 2296 KÜME EVLER, 3010. SK., 3016 NOLU SK., 3027. SK., 3028. SK., 3037 NOLU SK., 3047 NOLU, 3047 NOLU SK., 3050 NOLU SK., 3051 NOLU SK., 3055 NOLU, 3056 NOLU, 3057 NOLU SK., 3058 NOLU, 3058 NOLU SK., 3059 NOLU SK., 3060 NOLU SK., 3061 NOLU, 3061 NOLU SK., 3062 NOLU SK., 3063 NOLU SK., 3067 NOLU SK., 3069 NOLU, 3069 NOLU SK., 3070 NOLU SK., 308 NOLU CD., 311 NOLU CD., 318 NOLU CD., 319 CD., 32. SK., 35. SK., 36. SK., 44. SK., 5. SK., 8. SK., ADAPAZARI KAYNARCA, ASIR, ASIR CD., IREM, IREM SK., İREM SK., KAHRAMAN CD., M.CAHIT KIRAÇ, M.CAHİT KIRAÇ CD., MEVLANA, SAHRA, SAHRA CD., SEHIT A.GAFFAR OKKAN, ŞEHİT A.GAFFAR OKKAN CD., ŞEHİT ÇETİN USLU CD., ŞEHİT SAFFET OKUMUŞ CD., UÇAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, KAYRANCIK mahallelerinde 13. CD., 1497 KÜME EVLER, 1501 KÜME EVLER, 1502 KÜME EVLER, 1509 KÜME EVLER, 1510 KÜME EVLER, 1511 KÜME EVLER, 1514 KÜME EVLER, 1515 KÜME EVLER, 1516 KÜME EVLER, 1518 KÜME EVLER, 1519 ADA KÜME EVLERİ, 1520 KÜME EVLER, 1521 KÜME EVLER, 1522 KÜME EVLER, 1523 KÜME EVLER, 1525 KÜME EVLER, 1526 KÜME EVLER, 1527 KÜME EVLER, 1534 KÜME EVLER, 1535 KÜME EVLER, 1537 KÜME EVLER, 1539 KÜME EVLER, 1541 KÜME EVLER, 1542-, 1543 KÜME EVLER, 1545, 1548 KÜME EVLER, 1550 KÜME EVLER, 1551, 1551 KÜME EVLER, 1552 KÜME EVLER, 1554 KÜME EVLER, 1555 KÜME EVLER, 1556 KÜME EVLER, 1557 KÜME EVLER, 1558 ADA KÜME EVLERİ, 1559 KÜME EVLER, 1565 KÜME EVLER, 1568 KÜME EVLER, 1569 KÜME EVLER, 1570 KÜME EVLER, 1571 KÜME EVLER, 1572 KÜME EVLER, 1573, 1573 KÜME EVLER, 1577, 1583 KÜME EVLER, 1591 KÜME EVLER, 1592 KÜME EVLER, 1593, 1595. KÜME EVLER, 1596 KÜME EVLER, 1596 KÜME EVLER, 1598 KÜME EVLER, 1600, 1600 KÜME EVLER, 1603 KÜME EVLER, 207. CD., 2070 NOLU, 2071. SK., 2078. SK., 2080. SK., 2081. SK., 2084 NOLU, 2085 NOLU SK., 2094 NOLU, 2096 NOLU, 210., 2101 NOLU, 2105 NOLU, 2111 NOLU SK., 2121 NOLU SK., 2123. SK., 2137 NOLU, 2141 NOLU, 215., 2150 NOLU, 2153 NOLU, 224. CD., KENT, NAZLI, ŞEHİT HİKMET CAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 15, ASIRLAR, AŞIRLAR, KARADAVUTLU, KARAMAN, KARAPINAR, KAYRANCIK, KORUCUK, NASUHLAR, YENICE mahallelerinde 1444 KÜME EVLER, 1546 KÜME EVLER, 1578 KÜME EVLER, 1586 KÜME EVLER, 1587 KÜME EVLER, 1588, 1590, 1602-, 1602 KÜME EVLER, 1603, 1607 KÜME EVLER, 1610 KÜME EVLER, 1611, 1611 KÜME EVLER, 1612 KÜME EVLER, 1613, 1617 KÜME EVLER, 1620 KÜME EVLER, 1627 KÜME EVLER, 1630 KÜME EVLER, 1632 KÜME EVLER, 1633 KÜME EVLER, 1637-, 1638 KÜME EVLER, 1639, 1639 KÜME EVLER, 1640 KÜME EVLER, 1641 KÜME EVLER, 1649 KÜME EVLER, 1650-, 1651 KÜME EVLER, 1652 KÜME EVLER, 1653-, 1653 KÜME EVLER, 1655, 1665 KÜME EVLER, 1665 KÜMEEVLER, 1671 KÜME EVLER, 1672 KÜME EVLER, 1673 KÜME EVLER, 1673 KÜME EVLER, 1676, 2015 NOLU, 2016 NOLU SK., 2017 NOLU, 2027 NOLU, 2034 NOLU, 2037 NOLU, 204., 2126 NOLU SK., 2127 NOLU, 2127 NOLU SK., 2128 NOLU, 2128 NOLU SK., 2129 NOLU SK., 2130 NOLU, 2130 NOLU SK., 2131 NOLU, 2131 NOLU SK., 2132 NOLU, 2132 NOLU SK., 2133 NOLU SK., 2134 NOLU SK., 2135 NOLU SK., 2135. SK., 216. CD., 2160 NOLU, 2161 NOLU, 2163 NOLU, 2169 NOLU, 217 NOLU CD., 2171 NOLU, 2174 NOLU, 2175 NOLU, 220 NOLU CD., 221., 226, 226., 227, 491 NOLU, 491 NOLU SK., 492 NOLU SK., 493 NOLU, 493 NOLU SK., 494 NOLU, 494 NOLU SK., 495 NOLU, 495 NOLU SK., 496 NOLU, 496 NOLU SK., 497 NOLU SK., 498 NOLI, 499 NOLU, 500 NOLU, ABAY, ABAY SK., ABAY/1, ABBAS, ABBAS SK., ADAPARK PARK İÇİ YOLU, AHUDUDU, AL, AL SK., ALANDÜZÜ YOLU, ALANDÜZÜ YOLU CD., ALİM SK., AMBAR SK., ASIRLAR, ASIRLAR/4, AŞIRLAR CD., AŞIRLAR KÖYÜ İÇ YOLU, AŞIRLAR SK., ATALAY CD., BEYAZIT CD., CAMILI YOLU, CUMHURIYET, CUMHURİYET. SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇAVUŞOĞLU SK., KALDIRIM, KARADAVUTLU KÖYÜ İÇ YOLU, KARAHASAN, KARAPINAR, KARAPINAR CD., KAVAKLI, KAVAKLI SK., KAVAKLI/1, KIRMIZI, KIRMIZI SK., KONURALP, KONURALP BLV., KONURALP BULVAR, KÖSEOGLU, KÖSEOGLU CD., KÖSEOGLU/1, KÖSEOGLU/2, KÖSEOĞLU SK., NASUHLAR/1, NAZAR, PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM BLV., PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, REHBER SK., RESIT, RESIT/1, REŞİT SK., REYHAN SK., SEHIT HIKMET CAN, SITELER, SİTELER, TUGBA SK., TUĞBA SK., ÜNIVERSITE, YAS, YAŞ SK., YENICE MERKEZ MEVKII, YENİCE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKENT PARKI İÇİ YOLU, ZEYBEK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KORUCUK mahallelerinde 148. SK., 1680 KÜME EVLER, 1691 ADA İÇİ YOLU, 1691 KÜME EVLER, 1695 KÜME EVLER, 1696 KÜME EVLER, 1697 ADA İÇİ YOLU, 1700 KÜME EVLER, 1700 KÜMEEVLER, 1702 KÜME EVLER, 1711 ADA İÇİ YOLU, 1725 KÜME EVLER, 1726, 1726 KÜME EVLER, 1728 KÜME EVLER, 1739 KÜME EVLER, 1740, 2922 KÜME EVLER, 2923, 2923 KÜME EVLER, 2968-, 2968 KÜME EVLER, 3103 KÜME EVLER, 3106 KÜME EVLER, 3349, 3349 KÜME EVLER, 3351-, 4040 NOLU, 405 NOLU, 4051 NOLU, 4078 NOLU SK., 4079 NOLU SK., 408 NOLU, 4087 NOLU, 4088 SK., 4091 NOLU, 4091 NOLU SK., 4092 NOLU, 4092 NOLU SK., 4111 NOLU, 4124 NOLU, 413., 4130 NOLU, 4132 NOLU SK., 4133 NOLU, 4135 NOLU, 4140 NOLU SK., 4144 NOLU SK., 4148 NOLU, 4158 NOLU, 4159 NOLU, 4168 NOLU SK., 4181 NOLU, 4181 NOLU SK., 4182 NOLU SK., 4185 NOLU SK., 4191 NOLU SK., 4192 NOLU, 4192 NOLU SK., 4199 NOLU, 4199 NOLU SK., CEVAT UNCUOGLU, CEVAT UNCUOGLU CD., CEVAT UNCUOĞLU CD., FETİH CD., HASTANE, KEREM COSKUN, KEREM COŞKUN CD., KORUCUK, KORUCUK CD., KORUCUK MEZARLIĞI İÇİ YOLU, KORUCUK PARKI İÇ YOLU, OGUZATA CD., PREMİUM SİTESİ İÇİ YOLU, TOKİ İÇİ YOLU, VAKIF CD., YASAM, YASAM CD., YAŞAM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAMYOLU, DAGDIBI, DAĞDİBİ, KARAKAMIS, TEKELER mahallelerinde 1002 NOLU SK., 201 NOLU, 201 NOLU SK., 202 NOLU, 202 NOLU SK., 203 NOLU, 203 NOLU SK., 204 NOLU SK., 205 NOLU, 205 NOLU SK., 206 NOLU, 206 NOLU SK., 207 NOLU, 207 NOLU SK., 208 NOLU SK., 209 NOLU SK., 210 NOLU, 211 NOLU SK., 2140. SK., 313 NOLU SK., 314 NOLU SK., 315 NOLU, 315 NOLU SK., 316 NOLU SK., 45 NOLU, 45 NOLU CD., 45. CD., ÇİFTLİK CD., EMİRDAĞ MEZARLIĞI, ENKA YOLU, ENKA YOLU CD., GİZEM CD., GÜÇLÜ, GÜÇLÜ SK., HIZAR, HIZAR SK., KALEM, KALEM SK., KAVACIK, KAYNARCA CD., KERESTECİLER CD., MARANGOZCULAR, MARANGOZCULAR CD., NESELI, NEŞELİ SK., SEFEROGLU, SEFEROGLU SK., SEFEROĞLU SK., SEHIT IBRAHIM GÜNES, SEHIT IBRAHIM GÜNES/1, ŞEHİT İBRAHİM GÜNEŞ CD., TOMRUK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OZANLAR mahallelerinde ŞEHİT ÜST TEĞMEN CENGİZ ULUSİNAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
ADAPAZARI ilçesinde 25 Ekim Cuma 02:00-08:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ACIELMALIK, IKIZCE MÜSLIM, IKIZCE OSMANIYE, İKİZCE MÜSLİM, İKİZCE OSMANİYE, KAYRANCIK, SALMANLI, TASKISIGI, TEKELER mahallelerinde 406 NOLU SK., 407 NOLU, 408 NOLU SK., 408 NOLU_1, 409 NOLU SK., 410 NOLU, 410 NOLU SK., 411 NOLU SK., 412 NOLU, 412 NOLU SK., 413 NOLU SK., 414 NOLU, 414 NOLU SK., 415 NOLU SK., ACIELMALIK, ACIELMALIK CD., ACIELMALIK/1, ADAPAZARI KAYNARCA CD., ADAPAZARI KAYNARCA YOLU, ADAPAZARI KAYNARCA/9, AKLI SK., ATIK, ATIK SK., BESEVLER, BEŞ EVLER CD., CAMİLİ YOLU SK., ÇİFTLİK, ÇİFTLİK SK., DERELI, DERELİ SK., DR. TACETTİN CD., EKREM ALICAN/1, EZGI, FASIL SK., FERMAN, FERMAN SK., IHLAMURLAR, IHLAMURLAR SK., KAYRANCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KAYRANCIK YOLU, KAYRANCIK YOLU CD., KAYRANCIK/1, KIVRIM, KIVRIM SK., KIZILCIKLAR SK., KÜME SK., MARTI, MARTI SK., MÜEZZIN IBRAHIM/2, MÜEZZIN IBRAHIM/7, MÜEZZİN İBRAHİM SK., NAZLI SK., OBA SK., PARK CD., PERVANE, PERVANE SK., SEHIT YASAR, SEYIR, SEYIR SK., SEYIR/1, SEYİR SK., SIRAEVLER SK., SÜLEYMAN DİŞLİ SK., ŞEHİT YAŞAR CD., TASKISIGI, TASKISIGI CD., TEZ SK., TOPRAK, UFAK SK., UYAR SK., YAKUT SK., ZENCEFIL, ZENCEFİL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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