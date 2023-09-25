25 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 25.09.2023 - 08:15

Güncelleme: 25.09.2023 - 08:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 19°C, 31°C

Parçalı az bulutlu

İSTANBUL 11°C, 27°C

Parçalı az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 28°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA 16°C, 29°C

Parçalı az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 10°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 9°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 20°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

AMASYA 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 18°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 12°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 20°C

Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 32°C

Az bulutlu

VAN 9°C, 24°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 16°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 36°C

Az bulutlu ve açık