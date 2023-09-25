25 Eylül 2023 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin yayımladığı 25 Eylül 2023 Pazartesi hava durumunda bazı iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte yurt genelinde il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis ve Van çevreleri ile Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı az bulutlu, Kırklareli’nin kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor. geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 31°C
Parçalı az bulutlu
İSTANBUL 11°C, 27°C
Parçalı az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren kıyı ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 16°C, 29°C
Parçalı az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 24°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 9°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 20°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 15°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
AMASYA 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 18°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Bitlis ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 20°C
Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 14°C, 32°C
Az bulutlu
VAN 9°C, 24°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
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