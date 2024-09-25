25 Eylül İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 25.09.2024 - 09:31

Güncelleme: 25.09.2024 - 09:31

İZMİR ilinde 25 Eylül Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-25 2024-09-25 09:00:00.728-2024-09-25 15:00:00.085 saatleri arasında Karaca Ali; halil bahçeli , İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:00.728-2024-09-25 15:00:00.085 saatleri arasında Duatepe; Çelik Sk., Kestaneli Cami Çk., Kestaneli Cami Sk., Eşmeli Mustafa Sk., İsimsiz3, , 1. Cami Önü Sk., 1. Cami Arkası Sk., EKİNHİSARI, Demir Sk., Cevizli Sk., ŞAKİROĞLU, İSİMSİZ14, 1. Ara Sk., İsimsiz22 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:00.728-2024-09-25 15:00:00.085 saatleri arasında Dallık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:00.728-2024-09-25 15:00:00.085 saatleri arasında Cambazlı; halil bahçeli , OVA YOLU, İsimsiz14, İsimsiz9, İsimsiz7, İsimsiz6, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:00.728-2024-09-25 15:00:00.085 saatleri arasında Paşa; ŞAKİROĞLU, Hisar Sk., EKİNHİSARI elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 10:00:00.458-2024-09-25 16:00:00.621 saatleri arasında Çiniyeri; İsimsiz30, İsimsiz29, Ağaçlı kümeevler , İsimsiz11, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz31, İsimsiz15, İsimsiz10 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-25 2024-09-25 09:00:00.892-2024-09-25 15:00:00.218 saatleri arasında Özgür; 3947. Sk., 3943. Sk., 3921/1. Sk., 3972/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-25 2024-09-25 09:00:03.935-2024-09-25 10:00:15.839 saatleri arasında Ilıca; 5059. Sk., 5058. Sk., 5057. Sk., 5000, İsimsiz12, , 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5073. Sk., 5074. Sk., 5075. Sk., 5076. Sk., 5076/1. Sk., 5077. Sk., 5068. Sk., 5067. Sk., 5066. Sk., 5065, 5064. Sk., 5063. Sk., 5062. Sk., 5061. Sk., 5060. Sk., 5136. Sk., 5137. Sk., 5139. Sk., 5143. Sk., 5151. Sk., 5253. Sk., Marina, 5092, 5069. Sk., 5078. Sk., 5081. Sk., 5082. Sk., 5083. Sk., 5085, 5086, 5087. Sk., 5089. Sk., 5090. Sk., 5091. Sk., 5093. Sk., 5094. Sk., 5096. Sk., 5097. Sk., 5098. Sk., 5099. Sk., 5100. Sk., 5101. Sk., 5101/2. Sk., 5102. Sk., 5103. Sk., 5122. Sk., 5123. Sk., 5129. Sk., 5129/1. Sk., 5131. Sk., 5133. Sk., 5135 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:03.935-2024-09-25 10:00:15.839 saatleri arasında Celal Bayar; 5225. Sk., 5172. Sk., 5169. Sk., 5166. Sk., 5165. Sk., 5163. Sk., 5162. Sk., 5160. Sk., 5159. Sk., 5158. Sk., 5157. Sk., 5156. Sk., 5155. Sk., 5154. Sk., 5153. Sk., 5152, 5065, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:03.935-2024-09-25 10:00:15.839 saatleri arasında Çakabey; 2010/1. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:03.935-2024-09-25 10:00:15.839 saatleri arasında Altınyunus; Ege Çeşme Sitesi, 5000, 3471. Sk., 3470. Sk., 3469. Sk., 3468. Sk., 3467. Sk., 3466. Sk., 3465. Sk., 3464. Sk., 3463. Sk., 3462. Sk., 3461. Sk., 3458. Sk., 3457. Sk., 3456. Sk., 3455. Sk., 3453. Sk., 3452. Sk., 3450. Sk., 3449. Sk., 3448. Sk., 3447. Sk., 3446. Sk., 3445. Sk., 3444. Sk., 3443. Sk., 3442. Sk., 3441. Sk., 3440. Sk., 3439. Sk., 3438. Sk., 3437. Sk., 3436/1. Sk., 3436. Sk., 3435. Sk., 3434. Sk., 3433. Sk., 3432. Sk., 3430. Sk., 3428. Sk., 3427. Sk., 3215. Sk., İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:03.935-2024-09-25 10:00:15.839 saatleri arasında Alaçatı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:03.935-2024-09-25 10:00:15.839 saatleri arasında Ovacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 10:00:09.292-2024-09-25 13:00:15.303 saatleri arasında Celal Bayar; 5065, 5225. Sk., 5172. Sk., 5169. Sk., 5166. Sk., 5165. Sk., 5163. Sk., 5162. Sk., 5160. Sk., 5159. Sk., 5158. Sk., 5157. Sk., 5156. Sk., 5155. Sk., 5154. Sk., 5153. Sk., 5152, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 10:00:09.292-2024-09-25 13:00:15.303 saatleri arasında Altınyunus; 3215. Sk., İsimsiz2, , 3427. Sk., Ege Çeşme Sitesi, 5000, 3471. Sk., 3470. Sk., 3469. Sk., 3468. Sk., 3467. Sk., 3466. Sk., 3465. Sk., 3464. Sk., 3463. Sk., 3462. Sk., 3461. Sk., 3458. Sk., 3457. Sk., 3456. Sk., 3455. Sk., 3453. Sk., 3452. Sk., 3450. Sk., 3449. Sk., 3448. Sk., 3447. Sk., 3446. Sk., 3445. Sk., 3444. Sk., 3443. Sk., 3442. Sk., 3441. Sk., 3440. Sk., 3439. Sk., 3438. Sk., 3437. Sk., 3436/1. Sk., 3436. Sk., 3435. Sk., 3434. Sk., 3433. Sk., 3432. Sk., 3430. Sk., 3428. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 10:00:09.292-2024-09-25 13:00:15.303 saatleri arasında Ilıca; 5092, Marina, 5253. Sk., 5151. Sk., 5143. Sk., 5139. Sk., 5137. Sk., 5136. Sk., 5135, 5133. Sk., 5131. Sk., 5129/1. Sk., 5129. Sk., 5123. Sk., 5122. Sk., 5103. Sk., 5102. Sk., 5101/2. Sk., 5101. Sk., 5100. Sk., 5099. Sk., 5098. Sk., 5097. Sk., 5096. Sk., 5094. Sk., 5093. Sk., 5091. Sk., 5090. Sk., 5089. Sk., 5087. Sk., 5086, 5085, 5083. Sk., 5082. Sk., 5081. Sk., 5078. Sk., 5077. Sk., 5076/1. Sk., 5076. Sk., 5075. Sk., 5074. Sk., 5073. Sk., 5072. Sk., 5071. Sk., 5070. Sk., 5069. Sk., 5068. Sk., 5067. Sk., 5066. Sk., 5065, 5064. Sk., 5063. Sk., 5062. Sk., 5061. Sk., 5060. Sk., 5059. Sk., 5058. Sk., 5057. Sk., 5000, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 10:00:56.127-2024-09-25 13:00:01.826 saatleri arasında Ilıca; 5076/1. Sk., 5151. Sk., 5000, 5075. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 10:00:56.127-2024-09-25 13:00:01.826 saatleri arasında Altınyunus; 3434. Sk., 3441. Sk., 3448. Sk., 3450. Sk., 3451. Sk., 3465. Sk., 3466. Sk., , 3469. Sk., 3468. Sk., 3470. Sk., 5000, Çeşme-Ilıca Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-25 2024-09-25 09:00:05.673-2024-09-25 13:00:12.458 saatleri arasında Osmangazi; 583. Sk., 588. Sk., 594. Sk., 596. Sk., İbrahim Galip Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:06.135-2024-09-25 13:00:13.142 saatleri arasında Osmangazi; Dumlupınar Cd., 597/2. Sk., İbrahim Galip Cd., İbrahim Etem Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:37-2024-09-25 13:00:45.723 saatleri arasında Osmangazi; İbrahim Etem Cd., 597. Sk., Yavuz Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:40.078-2024-09-25 13:00:47.598 saatleri arasında Osmangazi; İbrahim Etem Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:48.677-2024-09-25 13:00:00.891 saatleri arasında Osmangazi; 596. Sk., İbrahim Etem Cd., 597. Sk., 587. Sk., 595. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 09:00:51.214-2024-09-25 13:00:00.941 saatleri arasında Osmangazi; 579. Sk., 580. Sk., 581. Sk., İbrahim Etem Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-25 2024-09-25 09:30:26.217-2024-09-25 15:30:38.336 saatleri arasında Orhanlı; ORHANLI, Engeçdere, BÜYÜKBAHÇE, İsimsiz6, , İsimsiz19, büyükbahçe mevkii, orhanlı, 7217, İsimsiz3, İsimsiz4, Ortamahalle, Karabalçık elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-25 2024-09-25 10:00:00.592-2024-09-25 16:00:00.958 saatleri arasında Katrancı; Katrancı Köyü İç Yolu, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz9, , , İsimsiz6, İsimsiz6, İsimsiz8, Katrancı Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-25 2024-09-25 10:00:52.947-2024-09-25 12:00:00.911 saatleri arasında Siteler; , ŞEHİT BİNBAŞI YAVUZ BAŞAYAR, EMEK, İsimsiz60, İsimsiz39 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-09-25 2024-09-25 18:00:09.204-2024-09-25 19:00:16.103 saatleri arasında Yunus Emre; 7404/13. Sk., 7402. Sk., , 7404/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 18:00:09.204-2024-09-25 19:00:16.103 saatleri arasında Ümit; Kemalpaşa Cd., 7408/2. Sk., 7408. Sk., , 7406/1. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-09-25 2024-09-25 18:00:09.204-2024-09-25 19:00:16.103 saatleri arasında Kemalpaşa; Kemalpaşa Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.