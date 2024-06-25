25 Haziran KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
KOCAELİ ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. KOCAELİ'da 25 Haziran Salı günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte KOCAELİ mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ ilinde 25 Haziran Salı günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
İZMİT ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇEÖREN, KABAOGLU, KABAOĞLU, KASIKÇI, SEKBANLI mahallelerinde 100.İSİMSİZ SK, 104.İSİMSİZ SK, 25.İSİMSİZ, 27.İSİMSİZ SK, 40.İSİMSİZ SK, 42.İSİMSİZ SK, 60.İSİMSİZ SK, AĞA SK., AKASYA AĞACI, AKTOP, AKTOP SK., ARI, AYÇEKIRDEGI, AYÇEKİRDEĞİ, BAĞ SK., BEGONYA ÇIÇEGI, BERKAY, BÜYÜKOĞLU SK, CAMİ SK., CEVİZ AĞACI, ERASKAN, ERASKAN SK., ERSOYLU, ERSOYLU. CD., GARDENYA, GÜNDÖNDÜ, GÜNES, GÜNEŞ SK., HARMANLAR SK, HARMANLAR SK., KABAOGLU, KABAOĞLU CD., KAMPÜS SK., KANDİL ÇİÇEĞİ, KARADUT AĞACI, KARAOĞLAN, KAYAPINAR SK., KAYIN AĞACI, KİRAZ AĞACI, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ HASTANE Y, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS YO, KOCAPINAR, KOCAPINAR SK, KÖYSUYU SK., KURTULUŞ BULVAR, KUZEY MARMARA OTOYOLU, LEVENT SK., MAVIS, MÜDÜR SK, MÜDÜR SK., MÜLAYİM, NERGİS SK., OSMAN, ÖMER SK., ÖMÜR SK., ÖZGÜR SK, ÖZGÜR SK., PINAR SK., PROF BAKI KOMSUOGLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU, PROF BAKİ KOMSUOĞLU BULVAR, SAKIZ AGACI, SAKIZ AĞACI, SARICALAR, SARICALAR SK, SEKBANLI CD., SEKBANLI MERKEZ MEVKII, SEKBANLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SİYAH ÜZÜM, SUDE, SÜTÇÜ, SÜVARİ, TONBUL SK., TURNALI, ÜÇGAZILER MEVKII, YASEMİN SK., YILDIRIM SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
ÇAYIROVA ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ŞEKERPINAR mahallelerinde ECE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GÖLCÜK ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUMLUPINAR, ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1001. SK., 1003. SK., 1004. SK., 1006., 1006. SK., 1007. SK., 1008. SK., 1009., 1009. SK., 1010., 1010. SK., 1012., 1012. SK., 1013. SK., 1014. SK., 1016., 1017. SK., 1018. SK., 1019. SK., 1020. SK., 1022. SK., 1023., 1023. SK., 1034. SK., 1037., 1037. SK., 1038. SK., 1039., 1039. SK., 1040. SK., 1042. SK., 1043. SK., 1044. SK., 1047. SK., 1048. SK., 1050. SK., 1052. SK., 1053., 1053. SK., 1054., 1054. SK., 1061. SK., 1084., 1084. SK., 1098., 1098. SK., 1100. SK., 1101. SK., 1102. SK., 1103. SK., 1104., 1104. SK., 1105., 1105. SK., 1106., 1106. SK., 1108. SK., 1109., 1111. SK., 1113., 1113. SK., 1114., 1115. SK., 1118., 1119., 1137., 1137. SK., 1142., 1142. SK., 1144. SK., 1147. SK., 1148., 1148. SK., ABDÜLHAMIT HAN, ABDÜLHAMİT HAN CD., ADEMOGLU, ADEMOĞLU SK., AVCI, AYHAN BERMEK CD, AYHAN BERMEK CD., CIHAN, CİHAN CD., EGLENCEDERE, EĞLENCEDERE CD., HAZERFEN, HILAL, KALKAN SK., KARA KESTANELIK, KARA KESTANELİK CD., KISIK KAYA CD., KONCA YOLU CD., RAUF ORBAY CD., SAHİL YOLU SK, TOPÇULAR, TOPÇULAR CD., ULASLI ATATÜRK, ULASLI KAZIM KARABEKIR, ULASLI SAHIL CD., ULAŞLI ATATÜRK BULVAR, ULAŞLI KAZIM KARABEKİR CD., ULAŞLI SAHİL CD., YILDIRIM, YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
GÖLCÜK ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 4 TEMMUZ, ATATÜRK, CUMHURİYET, KÖRFEZ, YUKARI mahallelerinde 101., 101. CD., 107. CD., 108., 2099., 2099. SK., 2105. SK., 2106., 2106. SK., 2107. SK., 2108. SK., 2113., 2113. SK., 2115. SK., 3029. SK., 3033. SK., 3035. SK., 3042., 3145., 3145. SK., AHMET YESEVİ CD., CİVAN SK., CUMHUR, CUMHUR SK., ÇAGDAS, DEVLET KARAYOLU (D130) CD., DUYGU, EROL ÖZÜDOGRU, ERTUĞRULGAZİ SK., ESENTEPE SK., FUNDA, FUNDA SK., GÖKTÜRK SK., IPEK, İPEK SK., KONCA CD., KUBİLAY SK., MANDIRA CD., MOLLA AHMET, MOLLA AHMET SK., NECİP FAZIL CD., SABAHATTİN ZAİM CD., SU DEPOSU, SU DEPOSU SK., YALI YOLU CD., YURT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KANDIRA ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAOVA, AKDURAK, AKINCI, ALEFLİ, ANTAPLI, AVDAN, BALABAN, BALCI, BEYLERBEYİ, BOZBURUN, ÇAKIRCAALİ, ÇALCA, ÇERÇİLİ, DÖNGELLİ, FERİZLİ, HACILAR, HEDİYELİ, HIDIRLAR, İNCECİK, KABAAĞAÇ, KARLI, KAYMAZ, KOCAKAYMAS, KUBUZCU, LOKMANLI, MANCARLAR, MERKEZ ERİKLİ, MÜLKÜŞEHSUVAR, ORHAN, ÖMERLİ, PELİTPINARI, SARIGAZİ, SELAMETLİ, SELİMKÖY, SEYİTALİLER, SİNANLIBİLALLİ, SÜLLÜ, TEKSEN, YAĞCILAR, YUSUFÇA mahallelerinde ABDİPAŞA MEVKİİ KÜME EVLER, AĞVA İSTANBUL CD., AHADLİ MEVKİİ, AHADLİ MEVKİİ KÜME EVLER, AHMETBEŞOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAMEMETLER MEVKİİ KÜME EVLER, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ, AKÇAOVA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AKINCI HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ANTAPLI-ERİKLİ YOLU SK, AVDAN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, AVLANLI MEVKİİ KÜME EVLER, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVL, AZAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, BADETLER MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BALCI SEFERLER MEVKİİ KÜME EVLER, BELEN MEVKİİ KÜME EVLER, BEŞİRLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BEYLERBEYİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BİLALLİ MEVKİİ KÜME EVLER, BOĞALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, BOZBURUN MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BUDAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALCA MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇAPRAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ÇERÇİLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇIRAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ÇORALLAR MEVKİİ KÜME EVLER, DÜZ MEVKİİ KÜME EVLER, ERİKLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, FERDENLİ MEVKİİ KÜME EVLER, FERİZLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, GEBELİ MEVKİİ KÜME EVLER, GONCALAR MEVKİİ, GONCALAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÜNEY MEVKİİ KÜME EVLER, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MERKEZ MEVKİİ, HACILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HACILAR MEVKİİ KÜME EVLER, HATIPKÖYÜ MEVKİİ KÜME EVLER, HEDİYELİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, IŞIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İĞNEHANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İLYASLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK HATIPLAR MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, İNCECİK SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVL, İSHAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KABAAĞAÇ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KABAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KARLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KEMALİYE MEVKİİ KÜME EVLER, KIŞLA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAÇALCA MEVKİİ KÜME EVLER, KOCAOĞLU MEVKİİ, KOCAOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, KÖSELİ MEVKİİ KÜME EVLER, KUBUZCU BÖCEKLER MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜKLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, MALAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, MANCARLAR YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, MOLLALAR MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PETROL MEVKİİ KÜME EVLER, RAMADANCAR MEVKİİ KÜME EVLER, SARIGAZİ DURAKLI MEVKİİ KÜME EVLER, SELİMKÖY ÇAVUŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER ARIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SEYİTALİLER DAVUTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SIDDIKLAR MEVKİİ, SIDDIKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SOLAKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜLLÜ CD., SÜLLÜ YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, SÜNNETÇİOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVL, ŞAHTİYANLAR MEVKİİ KÜME EVLER, ŞAVKLI MEVKİİ KÜME EVLER, ŞÜKÜRLER MEVKİİ KÜME EVLER, TAFRALAR MEVKİİ KÜME EVLER, TAŞANBAR MEVKİİ, TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, TEKERLER MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN ORTA MEVKİİ KÜME EVLER, TEKSEN YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER, TEPE KÖY MEVKİİ KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER, TOKAŞLAR MEVKİİ KÜME EVLER, UMUT SK., YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, YAĞCILAR SOFULAR MEVKİİ KÜME EVLER, YARAMAZLAR MEVKİİ KÜME EVLER, YENİKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, YORGALAR MEVKİİ KÜME EVLER, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KÖRFEZ ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAYAKUPLU mahallelerinde KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKII, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ, KARAYAKUPLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
KARTEPE ilçesinde 25 Haziran Salı 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, SUADIYE, SUADİYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 1.İSİMSİZ SK., 10.İSİMSİZ SK., 12.İSİMSİZ SK., 2.İSİMSİZ SK., 6.İSİMSİZ SK., 9.İSİMSİZ SK., ABBAS, ABBAS SK., ACARLAR ÇIKMAZI SK., ADALAR SK., AHATLI SK., AKÇAKOCA CD., AKÇASU SK., ALAYLI SK., ALBAY HÜSEYİN ÇIKMAZI SK., ALIOGULLARI, ALİOĞULLARI SK., ALPERLER ÇIKMAZI, ALPERLER ÇIKMAZI SK., ARAPOĞLU SK., ARSLAN, ARSLAN CD., ARTEZYEN SK., ARTVIN, ARTVİN SK., ASKERCİK SK., ATABAY SK., ATILAY, ATILAY SK., AYDINLIK, AYDINLIK SK., AYDINTEPE, AYVALAR SK, AYVAZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BALABAN BAYRAK SK., BALABAN CUMHURİYET CD., BALCILAR SK., BELLİSAN SK., BLD.BSK.HÜSEYIN TOP, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN, BLD.BSK.HÜSNÜ ILHAN CD., BLD.BSK.MEHMET SEZGIN, BLD.BŞK.HÜSEYİN TOP SK., BLD.BŞK.HÜSNÜ İLHAN CD., BLD.BŞK.MEHMET SEZGİN SK., BLD.BŞK.MUAMMER ERHAN CD., BLD.BŞK.MUSA ÖĞÜNÇ SK., BLD.BŞK.SADIK YILMAZ SK., BLD.BŞK.VEYSEL KANYILMAZ SK., CEVIZLIK, CEVIZLIK EVLERI, CEVİZLİK CD., CEVİZLİK EVLERİ SİTE YOLU SK, CEVİZLİK EVLERİ SK., CEVİZLİK SK., CEVİZLİK. SK., CEYDA SK, ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., ÇANAKÇI SUYU SK., ÇAYKARA SK., ÇELEBI ÇIKMAZI, ÇELEBİ ÇIKMAZI SK., ÇELEBİLER SK., ÇEPILLER, ÇEPİLLER SK., ÇEPNI, ÇEPNİ CD., ÇİLİNGİR SK., ÇÖRTLENCE SK., DEGIRMEN, DEGIRMENKAPI, DEĞİRMEN SK., DEĞİRMENCİ SK., DEĞİRMENKAPI CD., DEMİRCİLER SK., DERELİ SK., DIZDAROGLU, DIZGE, DİZDAROĞLU CD., DİZGE SK., DOGAL, DOĞANER SK., DOKTOR AVNİ SK., DR. MEHMET KIVANÇ, DR. MEHMET KIVANÇ SK., DR.SEBAHATTİN KERİMOĞLU SK., DURSUN, DURSUN SK., DUTLUK, DUTLUK SK., EĞİTİM SK, ELÇİ SK., EMENGEN ÇIKMAZI SK., EMİNBEY SK., ERDOĞAN SK., ERENLER CD., ERGÜL ÇIKMAZI SK., ERİŞİM SK, EROĞLU SK., ERTUG, ERTUĞ SK., ESKI IZMIT YOLU, ESKİ İZMİT YOLU CD., FAZİLET SK., FERHAT AĞA SK., FIKIR, FILIZLER, FİKİR SK, FİLİZLER SK, GALYANÇLAR SK., GEDE SK., GÜLBAHÇE, GÜLBAHÇE CD., GÜLER SK, GÜLLİCE SK., GÜLLÜCE, GÜLYALI SK., GÜMÜSÇÜ, GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEYBAĞ SK., HACI RECEP SK., HAFIZ YUSUF SK., HAKİM MUSTAFA ÇIKMAZI SK., HALİLOĞLU ÇIKMAZI SK., HALK SK., HAN YERİ EVLERİ SİTE YOLU SK, HANYERI, HANYERİ SK., HARMANLIK SK., HASDEMİR VİLLALARI SİTE YOLU S, HASTANE SK., HİZMET SK, HOCA ALI EFENDI, HOCA ALİ EFENDİ SK., HOCALAR SK., İFTİHAR SK, İMAMOĞLU SK., İPEKYOLU CD., İPEKYOLU EVLERİ SİTE YOLU SK, İRFAN, İZMİT CD., KABAKOZ SK., KADEM, KADEM SK., KADIMEZARI CD., KADIR ASLAN, KADİR ASLAN SK, KANAAT, KANAAT SK., KARABALIK SK., KARADERE, KARADERE CD., KARAKADILAR CD., KARALAR SK., KARALI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KAYI SK., KAZDALLAR ÇIKMAZI SK., KELESLI, KELEŞLİ SK., KEMERLİ SK., KERMANLAR SK., KESTANELIK, KESTANELİK SK., KIVANÇ ÇIKMAZI, KIVANÇ ÇIKMAZI SK., KİRAZLIK EVLERİ SİTE YOLU SK, KORCAN, KORCAN CD., KORUCU SK., KOZLU SK., KUPLAY SK., MEKTEPLI, MEKTEPLİ SK., MEMISLER, MEMİŞLER SK., MESRUTIYET, MESUDIYE, MESUDIYE CD., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., MEŞRUTİYET SK., MEYVELIK, MOLLAGARIP, MOLLAGARİP SK., MÜEZZINOGLU, MÜEZZİN MEHMET SK., MÜEZZİNOĞLU SK., NAZIM DEMİRCİ. CD., NAZİF OKUMUŞ CD., NUSRETIYE IZMIT CD., NUSRETİYE İZMİT CD., OKÇAPINAR, OKÇAPINAR SK., OKUMUŞLAR SK., ORTAKLAR SK., ÖMERAĞA SK., ÖMERLİ SK., ÖNCÜ SK., ÖZKANLI SK., ÖZKOÇ SK., ÖZMEN SK., ÖZÜER ÇIKMAZI SK., PERVANE SK., PESTİLLER ÇIKMAZI SK., RAUF EFENDİ SK., RUMELİ SK., SAKARYA SK., SALMANKURT ÇIKMAZI SK., SARMAŞIKLAR SK., SERT SK., SEVIL, SEVİL SK, SEVİL SK., SEYMENBAŞI SK., SIRINTEPE, SIRINYOL, SİPAHİ SK., SOBACI, SOBACI SK., SÖGÜTLÜK, SÖNMEZLER SK., SUADİYE BAĞDAT CD., SUADİYE KARTEPE VİLLALARI SK, SUBAŞILAR SK., ŞAHİNTEPE SK., ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK, ŞEHİT İSHAK ÖZTÜRK SK., ŞİRİNAĞA CD., ŞİRİNTEPE SK., ŞİRİNYOL SK., TABAY, TALIP, TALİP SK., TAŞLI TARLA SK., TEPELI, TEPELİ SK, TEPELİ SK., TOPÇULAR SK., TOPKAPI, TOPKAPI CD., TUROĞLU SK, TUZLA SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜÇYOL SK., VAROL, VAROL SK., YAKIN, YAKIN SK., YERLİTÜRK ÇIKMAZI SK., YILMAZLAR SK., YONCALI, YONCALI SK., YUDUM, YUDUM SK., YUSUF DEDE SK, ZINCIRLIKUYU, ZİNCİRLİKUYU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
En Çok Okunan Haberler
-
- En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- 'Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar'
- Görüntülerdeki kadın tutuklandı
- ‘Mansur Yavaş için çalışacaklar’
- İstifa ettiğini duyurdu
- Seçimin ardından ilk dikkat çeken görevden almalar!
- AFAD duyurdu: Manisa'da korkutan deprem!
- 'Dünya bu senaryoyu ciddiye almalı'
- İmamoğlu'ndan Adalar açıklaması