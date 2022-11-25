25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nasıl ortaya çıktı?
Şiddete, sömürüye, cinayetlere karşı bu yıl kadınlar yine meydanlarda olacak. Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedir? Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nasıl ortaya çıktı?
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür.
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
BM Genel Kurulu 1999 yılında 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan etti. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkeyi diktatörlükle yöneten Rafael Trujillo'ya karşıtlığıyla bilinen Mirabal Kardeşler adlı üç kız kardeş, Trujillo'nun: "Ülkede iki tehlike var: Kilise ve Mirabal Kardeşler" şeklinde yaptığı açıklamadan günler sonra vahşice öldürüldüler.
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