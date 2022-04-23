25 kişilik Suriyeli grup 3 kişiye saldırdı!

23 Nisan 2022 Cumartesi, 10:07

Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nde bir ormanlık alanda kavga çıktı. Kavga sonucunda 20-25 kişilik bir Suriyeli grup, 3 gence saldırıda bulundu.

KRT'den Mutluhan Yıldız'ın haberine göre, saldırı sonucunda Kadir Zilhor (25) isimli yurttaş belinden bıçaklandı. Suriyeli grup, saldırının ardından olay yerinden uzaklaştı.

Kavga sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıya uğrayan diğer iki kişiyi ifadesini almak üzere karakola götürdü. İfade veren vatandaşların Suriyelilerin evini tarif ettiği öğrenildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bursa Şevket Yıldırım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Zilhor'un ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.