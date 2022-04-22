CHP'li Türkel'den 'kararname' açıklaması: Yalvarıyorum, evinizi dükkanınızı Suriyelilere satmayın

22 Nisan 2022 Cuma, 11:49

Türkiye’deki gayrimenkulleri yurt dışında pazarlayıp satması için emlakçıların hizmet ihracatçısı kapsamına alınarak desteklenmesi kararına CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel’den sert tepki geldi.

Türkel, “Samsun’daki ev sahiplerine çağrıda bulunuyorum. Hatta yalvarıyorum. Ne olursunuz evinizi, arsanızı, dükkanınızı, tarlanızı Suriyelilere satmayın. Biliyorum herkes ekonomik olarak çok zor durumda. Siz evinizi Suriyeliye, Afgan’a Pakistanlıya şimdi satarsanız belki bir süre rahat edeceksiniz. Fakat bunun acısını çocuklarınız ve torunlarınız ömür boyu çekecek” dedi.

Hükümetin akıl tutulması yaşadığını, uygulanan politikaların Türkiye’de derin yaralar açmaya devam ettiğini ifade eden Türkel, Samsun’daki tüm sivil toplum kuruluşlarına siyasi parti temsilcilerine de yaparak, “Kıymetli emlakçı esnafımız, vatan bugün kazanacağın paradan daha önemli. Bu ülkenin her karış toprağında şehitlerimizin kanı var. Size de yalvarıyorum. Gelin bu işe destek olmayın. Kıymetli Samsunlular, kıymetli parti temsilcileri gelin siyaseti bu konuda bir kenara bırakın ve Samsunumuza birlikte sahip çıkalım” açıklamasını yaptı.

"HATAY VE KİLİS BİZE DERS OLSUN"

Göçmen politikası oluşturmadan günübirlik kararlarla Türkiye’nin demografik yapısının hızla değiştiğini vurgulayan CHP Samsun İl Başkanı Türkel yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“Atatürk’ün hasta yatağında savaşmadan aldığı Hatay ve Kilis bize ders olsun. Göç İdaresi Başkanlığı’nın verilerine göre, Hatay’da yaşayan Suriyelilerin sayısı 433 bine ulaştı. Bu, kentin toplam nüfusunun 25.97’si Suriyelilerin oluşturduğunu bize gösteriyor. Kilis’te durum daha kötü. 107 bin 458 Suriyeli, kent nüfusunun yüzde 73.69’nu oluşturuyor. Bu oranın Şanlıurfa’da yüzde 20.06, Gaziantep’te yüzde 21.76, ve Mersin’de yüzde 12.84 olduğunu görüyoruz. Samsun’da ise 10.526 Suriyeli nüfusumuzun yüzde 0.77’sini oluşturuyor. Henüz vaktimiz varken, Adana, Mersin, Kilis gibi olmamak için elimizden geleni tüm Samsunlular olarak yapmalıyız. Bu bizim vatanımıza ve Samsunumuza borcumuzdur.”

"BİR YIL DAHA SABREDİN"

Bir zamanlar Samsun’un gözbebeği olan ve kentin merkezi kabul edilen çiftlik caddesi ve çevresinin Suriyelilerin merkezi durumuna geldiğini söyleyen Türkel sözlerini şöyle sürdürdü:

“100. Yıl bulvarından Irmak caddesine kadar olan bölümde kendinizi Suriye’de sanıyorsunuz. Bu bölge, bir zamanlar konutların ve dükkanların en pahalı olduğu semtti. Şimdi Samsun halkı bu bölgeden ayrılmak için uğraşıyor. Evlerinizi boşaltmayın. Bölgenin tamamını sığınmacılara bırakmayın. Bir yıl daha sabredin Çiftlik eski güzel günlerine kavuşacak.”



