25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu tren katliamının üzerinden 6 yıl geçti: 'Çığlığımız duyulmadı'

Yayınlanma: 08.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 04:00

İstanbul Halkalı’dan Edirne Uzunköprü’ye giden yolcu treni, altı yıl önce bugün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar’da raydan çıkarak devrildi. “Çorlu tren katliamı” olarak adlandırılan kazada 7’si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı.

Ailelerin yıllarca süren adalet arayışlarının ardından 25 Nisan’da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 20. duruşmada karar çıktı.

4 sanığa “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan, 5 sanığa “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan hapis cezası verildi. Öte yandan 4 sanık ise beraat etti. Dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt 16 yıl 3 ay, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat 13 yıl 9 ay ve TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan 15 yıl hapis cezasına çarptırılıp haklarında tutuklama kararı verildi.

‘CESARET EDEMEDİLER’

Kazada yaşamını yitirenlerin aileleri adalet mücadelesiyle geçen altı yılda yaşadıklarını Cumhuriyet’e anlattı. 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i yitiren Mısra Öz, adalet mücadelelerinin aynı şekilde devam ettiğini dile getirdi. Öz, “6 yıllık süre içerisinde savcılık gerçek sorumluluğu olan kişilere sorgulama yapmaya cesaret bile edemedi. Bu da siyasi iktidarın yargı tarafında ne kadar baskın olduğunu gösteriyor. Biz buna karşı mücadelemize devam ediyoruz. Dönemin TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, bugün kurmuş olduğu şirketiyle 35 kamu ihalesi aldı. Hiçbir şekilde ceza almadı, bir kez bile sorgudan geçmedi, hayatına devam etti” dedi. Öz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dile kolay 6 yıl. Hepimizin için çok büyük acılar, çok büyük kayıplar yaşandı. Sosyal cinayetler bu şekilde, cezasızlık politikasıyla devam ettiği sürece sürekli bizleri bir yerinden yakalıyor ve içine çekiyor. Adalet çığlıkları da daha fazla yükseliyor. Mücadelemize devam edeceğiz.”

‘ACISINA DAYANAMADI’

Faciada kızı Bihter Bilgin’i, iki kız kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin ise “Verdiğimiz bir adalet mücadelesi vardı. Adaletsizce bir adalet mücadelesi verdik. Adil bir adalet ne yazık ki göremedik. Biz bu davada bir kapı araladık, kapıyı sonuna kadar açana dek mücadelemize devam edeceğiz. Şu anda içeride olan sanıklar ve dışarıda olup davası istinafa giden sanıklar var. Yanlı bilirkişiyi asla unutmayacağız, onlar hakkında da adli süreçlerimizi başlatacağız” dedi. Yakın zamanda babasını kaybeden Bilgin, “Kalbi evlat acısına ve 6 yıldır yaşanan adaletsizliğe dayanamadı. . Bu adaletsizliğe sebep olanları asla affetmeyeceğim” diye konuştu.

