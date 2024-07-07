Çorlu Tren Kazası’nın üzerinden 6 yıl geçti… Mısra Öz: 'Kararlara imza atan kişi de yargılansın!'

Yayınlanma: 07.07.2024 - 15:30

Güncelleme: 07.07.2024 - 15:30

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren faciasının üzerinden 6 yıl geçti.

Ailelerin “adalet” arayışı sonucu 25 Nisan’da Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada; 4 sanığa “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan, 5 sanığa “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan hapis cezası verildi. Öte yandan 4 sanık ise beraat etti. Dönemin TCDD 1. Bölge Demiryolu Bölge Bakım Müdürü Mümin Karasu 17 yıl 6 ay, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü’nde görev yapan Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt 16 yıl 3 ay, Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat 13 yıl 9 ay ve TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan hakkında 15 yıl hapis cezasına çarptırılıp haklarında tutuklama kararı verildi.

"ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NIN HİÇ Mİ SUÇU YOK?"

6 yıl önce meydana gelen katliamda 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, açıklamalarda bulundu. Öz, "Çorlu tren katliamı davası, tüm açıklığı ile ortada olan bir davaydı. Ne yazık ki savcıların TCDD üst yönetimine ellerinin hiç uzatamadığı bir dosya olarak kaldı. Davanın sonunda belki Türkiye’de ilk defa kamu çalışanları için hapis cezası verildi ama bu adaletin tam anlamıyla sağlandığı anlamına gelmiyor" dedi.

Mısra Öz, "Öncelikle dönemin TCDD Genel Müdürü olan İsa Apaydın’ın 25 kişinin öldüğü bir olayda bir kez olsun sorgulanmaması adaletin eşitliği konusunda normal olabilir mi? Ulaştırma Bakanlığı’nın hiç mi suçu yok?" diye sordu.

"YAŞANAN KATLİAMLARI UNUTMAYALIM"

"Adalet ne yazık ki tam anlamı ile yerini bulamadı" diyen Öz, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün İsa Apaydın, 25 kişinin ölümünden bir kez olsun sorgulanmazken, kurmuş olduğu şirket üzerinden 35 kamu ihalesi alıp, ihale rekortmeni olabiliyorsa bunu biraz sorgulamak gerekir. Biz davamızın ve bu olayın yaşanmasına sebep olan kararlara imza atan kişinin de yargı önünde hesap vermesini istiyoruz. Ve son olarak ülkemiz ne yazık ki sosyal cinayetler ülkesi. Ve toplum olarak çabuk unutuyoruz. Yaşanan katliamları unutmayalım. Acı da mücadele de bizim bunun farkındayız ama yarın bizim tarafımızda ses yükseltecek olanın da kim olduğu bilinmiyor. Çünkü bu cezasızlık politikası, liyakatsizliğe, para hırsına, yandaşlığa cesaret veriyor. Olan ölen ve ölenin arkasında yarım kalana oluyor."

Çorlu Tren Katliamı'nda yaşamını yitiren 25 kişi için Edirne'nin Uzunköprü ilçesi ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.