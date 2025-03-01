25 kişiye mezar olan Hasoğlu Apartmanı için 8 kamu görevlisi hakkında iddianame

Yayınlanma: 01.03.2025 - 16:12

Güncelleme: 01.03.2025 - 16:12

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Hasoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 25 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 8 kamu görevlisi hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, şüphelilerin mevzuata ve teknik şartlara aykırı hareket ettikleri, donatı detaylandırması yetersizliği, malzeme kalitesi yetersizliği ve statik proje içeriği yetersizliğine rağmen projeye onay vermeleri sonucunda binanın çökerek can kayıplarına yol açtığı vurgulandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesinde bulunan Hasoğlu Apartmanı'nın yıkılması sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Adıyaman Valisi Osman Varol, dönemin Adıyaman Belediyesi'nde görevli yapı kontrol müdürleri Bekir Bilgin ve Ferhat Bülent Özer, yapı kontrol şefi İrfan Günay Çelik, mimar Hümeyra Taş, jeoloji mühendisi Fahri Yılancı, inşaat mühendisi Mehmet Fatih Boybey, inşaat teknikerleri Mahmut Sağlam ve Tulgay Sarıkaya hakkında soruşturma izni vermemişti. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hasoğlu Apartmanı'nda yaşamını yitirenleri yakınları, bu karara itiraz etmiş, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6. İdari Dava Dairesi de 8 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesine karar vermişti.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 8 kamu görevlisi hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan hazırladığı iddianame Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"SORUMLULUK YAPI DENETİM ŞİRKETİNDE''

İddianamede, 8 kamu görevlisinin ifadelerine de yer verildi. Şüpheli Bekir Bilgin, yapı denetim şirketini suçlayarak, inşaat sürecinde mevzuata aykırılıkla ilgili bildirim yapılmadığını savundu. Gerekli belgelerin eksiksiz sunulması ve incelemelerde eksiklik görülmemesi üzerine yapı kullanma izin belgesi verildiğini belirtti.

Şüpheli Ferhat Bülent Özer ise yapının Yapı Denetim Kanunu'na tabi olduğunu belirterek, sorumluluğun yapı denetim firmasına ait olduğunu savundu. Görev süresince yasal çerçevede hareket ettiğini ifade ederek, iddiaları reddetti. Diğer şüphelilerde, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

"TEKNİK ŞARTLARA AYKIRI DAVRANARAK...''

Şüphelilerin suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği ile yapı denetimi ve ruhsatlandırma süreçlerinde görevli oldukları belirtilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelilerin binanın yapım tarihinde geçerli olan ilgili mevzuata yeterince uymadığı, dönem itibariyle bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davranarak binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu, şüphelilerin söz konusu binanın donatı detaylandırması yetersizliği ve malzeme kalitesi yetersizliği ve statik proje içeriği yetersizliğine rağmen projeye onay vermek sebepleriyle; apartmanın yıkılmasına ve 25 kişinin hayatlarını kaybetmelerine, 3 kişinin ise yaralanmalarına neden oldukları tespit edilmiştir.

Böylelikle şüphelilerin proje aşamasında ve yapım aşamasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği, öngörülen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak istenmeyen ancak öngürülebilen mevcut sonucun gerçekleşmesinde kusurlarının etkili olduğu, bu nedenle şüpheliler hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu, şüphelilerin üzerine atlı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu ayrı ayrı işledikleri hususunda kamu davası açmaya yarar yeterli delilin bulunduğu anlaşılmıştır."

Cumhuriyet Savcısı, ana dosya ile kamu görevlileri hakkındaki dosyanın birleştirilmesini talep etti. Edinilen bilgiye göre, dosya birleştirildi, kamu görevlileri de 15 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.